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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 "Россия присоединила седьмую часть территории Украины - Крым и часть Донбасса. Перспективы теперь нет. Мы будем беднеть", - член Совета при Президенте РФ Шаблинский. ВИДЕО

После оккупации Крыма и части территорий Донбасса Россия утратила перспективы развития и будет беднеть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире пропагандистского телеканала "Россия" заявил профессор Высшей школы экономики, член совета при президенте РФ Владимире Путине по развитию гражданского общества и правам человека Илья Шаблинский.

"Наше руководство отделило от Украины седьмую часть ее территории. Седьмую часть! И присоединило к себе. Крым и кусок Донбасса. Вы считаете, что это нормально и хорошо и пойдет нам на пользу? Я полагаю, что ничего хорошего для нашей страны не будет. Перспективы тут хорошей нет. Нам придется за это платить. Мы уже за это платим, кроме депутатов Госдумы", - сказал Шаблинский.

Отвечая на вопрос, каковы его предложения и не стоит ли России отдать Крым Украине, Шаблинский сказал: "Это ее территория".

Кроме того, Шаблинский рассказал оппонентам, что все действия Украины на пути выполнения условий для вступления в ЕС очень важны и для РФ.

"Например, сделать абсолютно прозрачными бюджетные траты - прозрачными для парламентского или общественного контроля. Это для нас требование суперактуальное. Потому, что у нас траты из бюджета абсолютно непрозрачные. У них требование сделать суды независимые от силовых структр, стобы суды защищали бизнесс и инвестиции. Это для нас крайне важная проблема. Мы должны соответствовать этим требованиям, но нам, как бы, плевать. Пусть Украина там пытается строиться", - заявил Шаблинский.

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Какой кошмар, такое впечатление, что попал в прошлый век на партсобрание, где обсуждают моральное поведение негодяя случайно уронившего плакат с вождем на очередном параде. Как хорошо что мы отгородились от этого дикого зверинца словоблудия.
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Заметьте - их беспокоит благопулучие и богатство РФ и только!
Ни слова о преступлениях путинизма и уголовной ответственности за это
Как по мне, так пускай все идут лесом - и путиноиды и их псевдолиберальные оппоненты!
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их ничего не беспокоит, это все гебешная карикатура.
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дорогі їх небезпокоїть преступление путинизма посмотрите как ,они со страхом все обсуждают .Бо приедут заки заметут, их с студии как метлой и в тюрмах им будет приступления путина .
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в том то и дело, что их абсолютно не интересует благополучие. главное не дать соседу благополучно жить. а они привыкли вечно с колен подниматься, лежа мордой в дерьме.
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Раньше меня бесило рассеянское высокомерие к нам. Каждый, гордо именовавшийся русским, но с соплями на усах и слабой мозговой деятельностью указывал другим, что делать, как правильно, лишь потому, что он русский. Это касается как власть имущих, так и оппозиционеров ихних. Теперь мне просто мерзко, как будто наступил на что-то скользкое и вонючее, хотя и опасное. Никогда их не смогу воспринять как людей. И это не зависит от власти в рассее. ОНИ не поменяются.
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Согласен , теперь россия вызывает только брезгливость
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Скользкое и вонючее, хотя и опасное... Что же это может быть? Кроме педорусии действительно ничего не подходит. Если бы определение опасное отсутствовало, то я бы сказал, что это говно.
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тухлятина в последней степени разложения, есть опастность попадания трупного яда на слизистую и открытые раны....
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Этих нелюдей воспринимать и не надо. После возврата своих территорий наглухо закрыть границу и через международные суды заставить платить, платить. платить и платить целым поколениям этих нелюдей.
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Не справедливо. Ущерб пусть возместят в полном объеме. И еще и на персональном уровне - каждому кого лишили близких, имущества, сделали беженцем - мало не покажется! И само собой карантин лет на 50. А там уже наши внуки внимательно посмотрят во что они мутируют.
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"НБ", да у них теперь "розовая мечта" - "если нам будет очень плохо, то мы распадёмся на 75 государств и платить будет тот, кто будет оставаться в РФ последним... А те, кто "слиняет" раньше - "не при делах". Этот "размышлизм" встретил как-то на "ватном" ресурсе... Типично воровская психология - "не за то вора бьют, что украл, а за то, что попался...".
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прекрасный коментарий-и главное точный...100% поддерживаю...)
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Шаблинський - українець, тому і нормальний.
А рускіх нормальних не буває!
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Вообще-то Шаблинський еврей. Но это в принципе ничего не меняет.
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Этот Шаблинский уже много лет занимает антихуйловскую позицию. Типа оппозиционер. То, что он член совета по правам человека при верховном Хуйле не играет никакой роли - его там никто не слушает.
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Площадь Украины 603628 кв км. Площадь Крыма 27000 кв км, ОРДЛО-15341 кв км. Итого оккупанты захватили 7% украинской территории.Седьмая часть-это 14% территории, так что россиянин в два раза завысил размер оккупированной территории по сравнению с реальной.
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Геометрия, как известно, бывает Эвклидова и Неэвклидова (или Лобачевского), где две параллельные прямые пересекаются. Просто продвинутый Шаблинский, поклонник геометрии Лобачевского, где 7% = 1/7, 14% = 1/14, 50% = 1/50, 2% = ½ и т.д…
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Красавчик!У Панасенкова конкурент появился
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Побольше дебильных мостов для дебилов в Крым, и экономический крах рашки будет приближаться, содержание луганды тоже на них , и запрет импорта угля с рашки и лугандона приблизит этот крах, ну и водичка питьевая в крыму будет по цене бензина.
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Этот умный человек - исключение в стране ватанов. 86% ватанов или 130 млн россиян готовы "пальцем подтираться" ради имперского вяличия.
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Ну о-о-чень умный профессор, назвал 7% территории - одной седьмой. Даже Лобачевский до этого бы не додумался. Премию шНобеля ему!
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Да нет же, с Крымом вместе будет 1/14 или 7%. Смотри чуть выше постинг от Юрия Коско.
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да нет там 130 млн свиней уже давно там сейчас примерно 89 млн голов. Они вымирают от боярки
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Такий же обмежений. зашорений кацап, як інші, які вважають що вміють думати. А запустити зграйку таких до буль-якої країни - вони гуртуватимуться із собі подібними, питимуть воттку, співатимуть "Шумела мьішь" і кацапами помруть.
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Ай неудобную правду для ворюг кацапских сказал профессор.
Будете беднеть и деградировать это аксиома, а там и Китай в #опу вставит и не только он... Крым кацапам и иудство к Украине в такую суммарно сумму обойдутся, что эта "многоходовочка" сделает русню наибольшими лохами в истории, заключившими самую тупую "сделку". Да и карма за такие скотские поступки, столько лжи русню не пожалеет, всё что негативное будет происходить в мордоре - будет справедливо, и не мычите потом обрыганые и в соплях: "и за что нам таким "духовным" всё это..."
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как сегодня помню 1992 год - метнулась орда московская в Харьков на Благовещенский рынок за продуктами
вмиг всё смели, осталось сало
И САЛО ПОШЛО!!!
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да, они - саранча, сметают всё на своём пути
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Этого ли блеяния мы ждем от "умных "ордынцев? Робкие признания отдельных и супер очевидных моментов -ерунда ! Ежели "умные" ,то пора называть вещи своими именами. Крым скоммуниздили ,развязали войну и пора возвращать и каяться!
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Вот один из примеров дискуссии ватников. Когда настоящий профессор Шаблинский начал говорить правду о положении дел в экономическом секторе России, после присоединения ею украинских земель , все те ,что были в очках и включая даму с продолговатым лицом, стали дружно его перебивать. Но несмотря на то, что профессор стушевался ,надо отдать ему должное,он по прежнему настаивал на своем -вернуть Крым и Донбасс Украине. Единственное, где хотелось его поправить,так это в слове "присоединила". Не присоединила вышеназванные территории ,а подло,пользуясь временной слабостью Украины и отсутствием ядерного оружия, при помощи продажной ваты - УКРАЛО!!! А как еще могут поступать хамы. Ведь их(россиян) яркий представитель был у нас президентом и по совместительству профффесором.
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Линда, вот скажите мне, Вы умышленно в прошлый раз написАли НА Украине? Вы ведь прекрасно складываете слова в сложные предложения и правильно расставили знаки препинания сейчас . Вывод напрашивается один - Вы не украинка, хоть и пишете под нашим флагом.
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Сантьяго! я понимаю Вашу "подкрвырочку", я еврейка, но всей душой любящая Украину! А насчет правописания ,я Вам отвечала ,что я не филолог и наверное "грамотно" написала от волнения. А насчет правописания на форуме ,я не думаю ,что здесь это важно.Ведь многие пишут под влиянием эмоций, поэтому главное передать правильно суть.
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Моя жена тоже еврейка, И ЧТО? Она украинка сердцем. Это главное. П.С. Украинцев "на" сильно задевает, в отличии от хохлов, которым пофиг. Учтите, плиз.
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Сантьяго, зря из мелочей делаете проблему. И "на" и "в" все равно будет правильно. Возвращаются "на Родину", на родную землю. Возвращаются "в страну Украину". Вот кацапам не дано такого права , писать "на Украину", потому что это не их земля, не их Родина, и пускать их мы будем "в страну Украину", да и то, если захотим. Хотя я закрыл бы им вьезд на многие века, чтобы даже не воняло этим сбродом.
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Вот именно, Любомир... Не "съезжаем с темы"... А то встанет Тарас Григорьевич, и устроит нам головомойку, прямо "Серед степу широкого, На Вкраїні милій...".. ("Кобзар", Заповіт").Не надо быть "святее Папы Римского". И не будем забывать, что основа украинского литературного языка - диалекты Центральной Украины - Полтавщины, Киевщины, Черкащины, Винничины, то есть, родина Шевченка, Котляревского, Нечуя-Левицкого... А мы и их будем "ревизии" предавать...А насчёт национальности", то, я думаю, идеологам украинского национализма, Донцову и Михновскому, стыдно не было, что один - "русский", а второй - частично - поляк... У меня лично, в роду, по преданиям, кроме украинцев, и поляки были, и беларусы, и цыган, и, кажется, еврейка крещёная... Но язык украинский, для меня - родной, как и самосознание. А как иначе? Три предка - сотники казачьи. Один - при Богдане, второй - при Гонте, третий - в Холодном Яру, в 1919-м.
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На самом деле он основная фигура был в дискуссии , должны были делать вид что его перебивают и с ним не согласны, сказал он все что надо было донести.... Крым и луганду вернуть. Обосранные ватники. А освещение пола видели ? Тризуб в центре флага ЕС? Это разрыв сердца для ватных пуканов
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У чувака просто пару дней назад сломался телевизор и его попустило...
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А это что за "Чингачгук"?! Покрой рубашки - украинский, вышивка - мордовская, бахрома на рубахе - индейская(племя "чироки"), флаг Российской империи, а звезда во лбу - СССР-овская... (а шапка - китайская)...
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Карасёв-козлина бабки зарабатывает. И чем он лучше лободы. Вообще,всех кто ездит на кацапские шоу,чтобы из них делали клоунов,надо считать зашквареными.
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карасев п...р лигализует эту х...ню за 30т.рублей
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большинство украинцев, участвующих в этих рашистских шоу ненависти выглядят бледно, мальчики для битья. убого выглядят зачастую. зачем туда ездить, помогать изображать видимость плюрализма. все равно их затыкают и не дают им говорить.
единственный, кто мне иногда нравится - это один украинский корреспондент, который давно в мас-ква-квабаде, Цымбалюк, по-моему. иногда он резко отбривает сраную вату.
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Да и эта территория никогда не вернётся в Украину, также как Приднестровье, Осетия и т.д. Так что Украина проиграла во всем
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А ничего никуда не уходило. Все стоит на своих местах. Приднестровье - земля Молдавии, а Даунбас - Украины, как осетия с абхазией - часть Грузии. Просто при кацапах оно деградирует, потому, что большинство людей на этой территории состоит из деградантов. И судьба у них незавидная - наемников и дешевой раб.силы. Как у деградантов северной Кореи и северного Вьетнама, как у восточной Германии, как у мирового изгоя - Кубы. Как только мордор обвалится, а то, что он развалится уже ясно на 150%, под санкциями и непосильной экономической нагрузкой дотационных, ущербных территорий, все эти деграданты попытаются влиться в примыкающие страны. Только вот хер им! Пусть пистуют в твою якутию пить огненную воду и лечить моск у шамана. Все больше убеждаюсь в правоте расовой теории. Если чукча идиот, то это на всю жизнь
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"Дядя Сэм", я дико извиняюсь, но к чему этот расизм - "Если чукча идиот, то это на всю жизнь...". Чукчи, смею Вас заверить, далеко не идиоты. Когда-то один английский мыслитель сказал" «…Мы называем некоторых людей дикарями только потому, что их занятия отличаются от наших…».(Томас Гоббс, английский философ и экономист).) Если нас с вами поместить в условия жизни, в которых проживают чукчи, ещё "нужно будет посмотреть", кто идиот. Товарищ, биолог, находясь в экспедиции с хантом-проводником, был удивлён: "Я еле-еле рассмотрел след оленя на камнях, а хант рассказал, что это была олениха пяти-шести лет, беременная, да ещё и хромая... И это по одному отпечатку...".
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никогда не говори "никогда"... (С)
Судеты до сих пор под немцами?
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Дебильные кацапы опять "решают" судьбы соседей, не понимая, что их лехторат - совкобыдло за 50 (у нас, и у вас, украинцы) Нормальная молодёжь живёт своей жизнью, а для совкобыдла - "славянский" базар. Сегодня смотрел, как этих утырков туда автобусами отвозили.
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"Святаслав", возраст ничего не решает. Я знаю умнейших людей под 80, и знаю идиотов, которым не больше 20-ти. И наоборот... Всё зависит от умения (и желания) мыслить. Я, по Вашему определению, "совок", однако те, с кем я общаюсь, "совкобыдлом" меня не считают...
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розумний дядько. добре, що його там не слухають))
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А где этот Шаблядский был раньше, со своей школой высшей срукономики?
Оккупировать два дотационных региона с ленивой ватой,
способной только касками стучать, по велению рыжего гудка,
да курятники сдавать отдыхающим не платя налоги?
А, да ещё и тонущий, от АШОТОВ, скрепофлот стоял за
какие-то 100 лямов пендоских рублей, кто вам свинособаки мешал?
теперь и следующие 100 лет вы, не доношенные и обоссанные вашим х#йлом,
будете платить! Сначала вбухивая(разворовывая) в инфраструктуру возглавляемую
уголовниками и просто мразями, такими же как вся ваша верхушка говноперамиды,
под названием параша.
Дебилы, бля(с)
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Сименс все знали еще в 2015 году и все-же решили провернуть дело.
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но, как мы все знаем, все тайное становится рано или поздно явным.
и на хитрую жопу Siemens, которые строят из себя сейчас ничего не знавших дурочек, есть куй с винтом.)

Siemens нужно наказать очень жестко и показательно.
Немцы очень сильно коррумпированы сранной бензоколонкой.
одна позорная плять Шрёдер чего стоит, его бывший заместитель Штайнмайер также, будучи министром иностранных дел, сильно подмахивал рашистам.
а уж пляски вокруг рашистского Северного потока 2 чего стоят.
Siemens наказать очень жестко и показательно, чтобы другим беспринципным алчным курвам неповадно было!





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а где "Мистрали", тоже, якобы, проданные мордору? вот там будут и турбины
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С мистралями все тоже хитро хотели провернуть. У меня есит подозрение, что их непросто продали Египту и ВВХ тоже не просто так ездил к братьям-египтянам заручаться поддержкой. В общем, будем надеяться, что сименс за это хорошо взгреют. Но они весьма показательно на попятную пошли типа "ничо не знали и дочка будет наказана"
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А Вы удивлялись, почему это Крым включили в Южный федеральный округ... "Многоходовочка", однако... (Объясняю популярно - человеку пересадили орган от другого человека. Почку, например. Кому она после пересадки принадлежит?). Только "раскладец" не тот... "Сименс" только-только "расплевалась" со своими "шашнями" с Гитлером и применением рабского труда на своих предприятиях (электро- и радиотехника), а тут опять подобными "шашнями" запахло...
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Сайт ЦН демонструє фрагменти ток-шоу із заборонених в Україні телеканалів РФ , тобто - порушує закон ?!
П.С - до Карасьова також жодних запитань ?
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Ла-ла-ла-шке вопросы задавай, сепар, под каким ником она сейчас пишет, а?
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На этом ресуерсе не сидят люди, которым можно промыть мозги! Ну а нам как факт посмотреть и убедиться в очередной раз, что там уже необратимый процесс последней стадии. И просвета не наблюдается.
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В Україні не повинно бути ні одного кацапа.
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В Україні не повинно бути ні одного кацапа.

ну, зовсiм тупi, справжнi кацапи вiдправляться за поребрик, в деградуючу рассєю, на сранi-рязанi- к березкам, к блинам с лопаты и к вЯличию в говне.
тимчасово, поки що будуть рассєйскоязикатi закацапщенi українцi. але це вже не дуже надовго. через поколiння майже всi вже будуть нормальними українцями, будуть гарно розмовляти пiвучою нормальною Українською мовою, навiть якщо етнiчне походження буде рiзним. майже зникнуть ординськi мати. зкацапщене населення поступови виздихає.) Амiнь.
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Вот странные люди - словами швыряются, не думая. Сами обижаются за "хахлов" и сами же "кацапов" с Украины изгоняете... А не подумали, какое содержание Вы вкладываете в это понятие - национальное? Так ведь такой нации нет... Государственное? Так ведь РФ - многонациональное государство... Самосознание? Так у бурятов, жителей Центральной России, Псковщины или Поволжья и Дона, самосознание различно... Определитесь, в конце-концов и не уподобляйтесь "быдлу", развешивающему "ярлыки", чтобы хоть как-то выделить свою "особость", если больше нечем её доказать ...
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Вонючая тварь - фашистская мразь россия - должна быть умножена на ноль...
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Ты посмотри..... Дали рты раскрывать, точно хуйло менять будут. А как сказал Шендерович - вот увидите Соловьев и киселев еще возглавят программы тв и будут так же рьяно рассказывать какое Путин хуйло( моими словами). К сожалению он прав, но означает ли это что Россия будет меняться? Нет. Это означает что будет смена маски.
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ну так это ведь не просто какой то гость из Украины которого можно заткнуть,это не уровень этих журнашлюшек-"профессор Высшей школы экономики, член совета при президенте РФ Владимире Путине по развитию гражданского общества и правам человека Илья Шаблинский. Источник: https://censor.net.ua/v447823

остерегаются-как бы чего не вышло....
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Ну а как вам, панове, попытки сбить с темы, увести в сторону, заговорить и не дать высказаться Шаблинскому со стороны упоротой ваты. Вот тех, кто чешет про снегирей, концлагеря, укрофашистов, рабах и Хунте, тех слушают внимательно, не перебивая.
Все, что вам надо знать о кацап-тв.
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Вы правы, эрэфия никогда не поменяется, да и не менялась никогда за всё своё не такое уж долгое существование, если смотреть с исторических вершин на исторические глубины. Возникла на вранье, предательстве и разбое и продолжает до сих пор этот формат, при этом еще и гордится собой. Дурдом, обочина планеты. Так надо к ней и относиться.
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плять,как это можно смотреть,но предполагаю,что с ватными мозгами это смотреть в кайф...
ватники,а отдавать Крым и Донбасс придется
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если ты член кооператива " Озеро" на мацковии , то тебе плевать, а если нет, то будешь беднеть
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А приходится говорить как не говори а Рассея тут х-ло царь а тут без мыла уже на Красной площади на ближайшем фонарном столбу висеть а за компанию как то не охота
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Россия присоединила седьмую часть территории Украины - Крым и часть Донбасса. Перспективы теперь нет. Мы будем беднеть", - член Совета при Президенте РФ Шаблинский. ВИДЕО
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