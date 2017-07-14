 "Россия присоединила седьмую часть территории Украины - Крым и часть Донбасса. Перспективы теперь нет. Мы будем беднеть", - член Совета при Президенте РФ Шаблинский. ВИДЕО

"Наше руководство отделило от Украины седьмую часть ее территории. Седьмую часть! И присоединило к себе. Крым и кусок Донбасса. Вы считаете, что это нормально и хорошо и пойдет нам на пользу? Я полагаю, что ничего хорошего для нашей страны не будет. Перспективы тут хорошей нет. Нам придется за это платить. Мы уже за это платим, кроме депутатов Госдумы", - сказал Шаблинский.
Отвечая на вопрос, каковы его предложения и не стоит ли России отдать Крым Украине, Шаблинский сказал: "Это ее территория".
Кроме того, Шаблинский рассказал оппонентам, что все действия Украины на пути выполнения условий для вступления в ЕС очень важны и для РФ.
"Например, сделать абсолютно прозрачными бюджетные траты - прозрачными для парламентского или общественного контроля. Это для нас требование суперактуальное. Потому, что у нас траты из бюджета абсолютно непрозрачные. У них требование сделать суды независимые от силовых структр, стобы суды защищали бизнесс и инвестиции. Это для нас крайне важная проблема. Мы должны соответствовать этим требованиям, но нам, как бы, плевать. Пусть Украина там пытается строиться", - заявил Шаблинский.
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Ни слова о преступлениях путинизма и уголовной ответственности за это
Как по мне, так пускай все идут лесом - и путиноиды и их псевдолиберальные оппоненты!
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А рускіх нормальних не буває!
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Будете беднеть и деградировать это аксиома, а там и Китай в #опу вставит и не только он... Крым кацапам и иудство к Украине в такую суммарно сумму обойдутся, что эта "многоходовочка" сделает русню наибольшими лохами в истории, заключившими самую тупую "сделку". Да и карма за такие скотские поступки, столько лжи русню не пожалеет, всё что негативное будет происходить в мордоре - будет справедливо, и не мычите потом обрыганые и в соплях: "и за что нам таким "духовным" всё это..."
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вмиг всё смели, осталось сало
И САЛО ПОШЛО!!!
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единственный, кто мне иногда нравится - это один украинский корреспондент, который давно в мас-ква-квабаде, Цымбалюк, по-моему. иногда он резко отбривает сраную вату.
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Судеты до сих пор под немцами?
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Оккупировать два дотационных региона с ленивой ватой,
способной только касками стучать, по велению рыжего гудка,
да курятники сдавать отдыхающим не платя налоги?
А, да ещё и тонущий, от АШОТОВ, скрепофлот стоял за
какие-то 100 лямов пендоских рублей, кто вам свинособаки мешал?
теперь и следующие 100 лет вы, не доношенные и обоссанные вашим х#йлом,
будете платить! Сначала вбухивая(разворовывая) в инфраструктуру возглавляемую
уголовниками и просто мразями, такими же как вся ваша верхушка говноперамиды,
под названием параша.
Дебилы, бля(с)
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и на хитрую жопу Siemens, которые строят из себя сейчас ничего не знавших дурочек, есть куй с винтом.)
Siemens нужно наказать очень жестко и показательно.
Немцы очень сильно коррумпированы сранной бензоколонкой.
одна позорная плять Шрёдер чего стоит, его бывший заместитель Штайнмайер также, будучи министром иностранных дел, сильно подмахивал рашистам.
а уж пляски вокруг рашистского Северного потока 2 чего стоят.
Siemens наказать очень жестко и показательно, чтобы другим беспринципным алчным курвам неповадно было!
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П.С - до Карасьова також жодних запитань ?
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ну, зовсiм тупi, справжнi кацапи вiдправляться за поребрик, в деградуючу рассєю, на сранi-рязанi- к березкам, к блинам с лопаты и к вЯличию в говне.
тимчасово, поки що будуть рассєйскоязикатi закацапщенi українцi. але це вже не дуже надовго. через поколiння майже всi вже будуть нормальними українцями, будуть гарно розмовляти пiвучою нормальною Українською мовою, навiть якщо етнiчне походження буде рiзним. майже зникнуть ординськi мати. зкацапщене населення поступови виздихає.) Амiнь.
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остерегаются-как бы чего не вышло....
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Все, что вам надо знать о кацап-тв.
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ватники,а отдавать Крым и Донбасс придется
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