EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  1904  58
Материалы по теме:
Все про:дороги (1734) Порошенко (13410) ремонт (792) строительство (1748) Тернопольщина (367)

 17 миллиардов гривен будут направлены на строительство дорог, - Порошенко. ВИДЕО

На строительство дорог буде направлено 17 миллиардов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

Загрузка видео...
"Согласно принятому вчера Государственному бюджету планируем 17 млрд гривен направить на строительство дорог", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С нынешними темпами ремонта качественные автодороги будут по всей Украине через 5-7 лет, - Гройсман

Напомним, в настоящее время Президент Украины находится с рабочим визитом в Тернопольской области.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Неінакше як зрада? Де ж ви таке бачили, на дороги гроші виділяти. Геть таку владу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Знакомый работает водителем говорит много дорог реставрируют.Особенно Львовская, Волынская,Киевская и Винницкая области.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ща тебе расскажут что все пропало и все неправда,жди с минуты на минуту набегут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот например дорога Броды - Редехов,которую сделали в конце прошлого года.Там что то в районе 40 км.Раньше он это расстояние проезжал за 2.5 часа(!!!!!), а сейчас 40-45 минут груженным.

https://www.youtube.com/watch?v=2XCh5VI-flk
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Краматорске то же много ремонта... и дороги и парки!..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот еще одна Львов- Ивано-Франковск,которая была в плачевном состоянии
https://www.youtube.com/watch?v=ej70Mbfnpgo
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это копейки , дороги 30 лет не делали, кучмы и хряки только крали и продавали Украину оптом касапам
 показать весь комментарий
Ответить
 
Делают по несколько километров,и выходит шо нам как бы делают одолжение,а за деньги с заправочных дороги должны быть золотыми
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
17 миллиардов гривен будут закатаны в землю - Порошенко. ВИДЕО
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вчора Корчинська, при потребі 1 млн. грн. просила хоча би виділити 100 тис. грн. для онкохворих, не дали ні копійки, зате в дороги готові 17 мільярдів зарити. Щороку роблять дороги та на наступний знову робити починають. Влада брехунів, злодіїв та негідників.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ищи себе место, а не нарушай спокойствие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Корчинская одна, против неё Богомолец и Мусий с бандой , не знал ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не бачив, я там Мусія з Богомолець, а ось Парубія з бандою які були проти Корчинської бачив, не знав?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пятя у Гройсмана популизм ворует, больше не на чем пиариться, как на латанных дорогах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто знает Одесса-Рени закончили? Еще недавно там было как после бомбежки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
детей лечить пох, дороги для пепсиколы свято наближается, одних дебилов в армию забрали те которые голодовку в армии объявили, умные в польшу себнули, негры и арабы наших девок пялят, нормальный расклад
 показать весь комментарий
Ответить
 
после януковичевского процветания ты хотел сказать? так этот фрукт сейчас у вас там тусуется, таких профессионалов в расиюшке с объятиями принимают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
началось, ты тут сиди и не тявкай вместе со своими коллегами данилами галицкими
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лишнехромосомный, ты не заметил, что вдоль "половины крымских дорог", показанных Киселёвым, бродят жирафы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так развелись в Крыму жирафы. Что же не понятного? Это при Украине им там есть нечего было, и туристы пугали детенышей, а сейчас воды и еды много, туриста нет. жираф начал размножаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И львы все во Львов переехали к правосекам - теперь в Крыму жирафам раздолье
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
НамРусановке дорогу заделали неделю назад
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохососы,какие у вас будут контраргументы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
писдец ты дибил, дорога провалилась и тебе тут контраргументы подавай ибо великая зрада ты как ребенок упоротый
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты не веришь фактам на лицо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
каким фактам? ты что думаешь такое в мире не случается? отремонтируют, только в мире люди как идиоты не бегают и орут что зрада ибо понимают что такие вещи происходят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Случается и Солнце утром, при восходе, закрыто облаками...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже это проблема не столько дорожников, сколько владельцев коммуникаций, которые под этой дорогой проходят. Такие "ямки" на ровном месте не появляются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
17 мільярдів гривень будуть спрямовані на будівництво доріг, (інакше кацапські танки до Києва за 4 години ніяк не доїдуть ...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
вы лохи с каждого литра топлива,платите за дороги,сумма должна быть больше в разы,но лохи рады и этому.всем лохам одеть намордники и радоваться-петько вальцман приказал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чим ближче вибори, тим відвертіші і гарячіші обіцянки.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я вот не пойму куме!А когось с Автодора,посадили,за три роки!?
-Нi.Грошi пiдуть, тем же самым попередникам,но вже люстрированным.
-Тобто в ту ж трубу?
-А навiщо,щось нове вигадувати.Коли всех усе влаштовуе!
-А нас?!Нас влаштовуе?
-Нi.Але хто нас питатиме
 показать весь комментарий
Ответить
 
Километр белорусской дороги стоит около 3 миллионов долларов
https://euroradio.fm/ru/report/kilometr-belorusskoi-dorogi-stoit-okolo-3-millionov-dollarov-104820

Сколько будет стоить километр цементобетонной дороги?
https://euroradio.fm/ru/skolko-budet-stoit-kilometr-cementobetonnoy-dorogi
 показать весь комментарий
Ответить
 
Барыга, как только напьется, - сразу становится "конферансье" Кабинета министров. При засунувшем в жопу язык Гройсмане.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вова в прошлом году обещал 35.000.000.000! где "половина" пэця??????????????????
 показать весь комментарий
Ответить
 
17 миллиардов гривен будут направлены на строительство дорог, - Порошенко
==============================================================

Ну, прально, других проблем ведь нет: на армию - денег хватает, зарплаты и пенсии - европейские.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное что бы качество дорог было хорошее, а то сколько не направляй.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Видя, как хило финансируются оборонные программы (кроме бр. катеров), возникает мысль : как бы по этим отремонтированным дорогам не двинулись российские колоны...
 показать весь комментарий
Ответить
 
По комментаторам можно подумать, что дороги их мне нужны, потому что у каждого есть вертолет в ангаре
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины17 миллиардов гривен будут направлены на строительство дорог, - Порошенко. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти