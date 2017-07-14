Редактор Цензор.НЕТ 14.07.17 15:1114.07.17 15:16 17 миллиардов гривен будут направлены на строительство дорог, - Порошенко. ВИДЕО На строительство дорог буде направлено 17 миллиардов гривен.Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил Президент Украины Петр Порошенко. Загрузка видео... "Согласно принятому вчера Государственному бюджету планируем 17 млрд гривен направить на строительство дорог", - сказал Президент. Читайте на "Цензор.НЕТ": С нынешними темпами ремонта качественные автодороги будут по всей Украине через 5-7 лет, - Гройсман Напомним, в настоящее время Президент Украины находится с рабочим визитом в Тернопольской области. перейти на форум x Мне нравится 5
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https://www.youtube.com/watch?v=2XCh5VI-flk
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https://www.youtube.com/watch?v=ej70Mbfnpgo
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только недавно 16 направлял, и вот снова...
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-Нi.Грошi пiдуть, тем же самым попередникам,но вже люстрированным.
-Тобто в ту ж трубу?
-А навiщо,щось нове вигадувати.Коли всех усе влаштовуе!
-А нас?!Нас влаштовуе?
-Нi.Але хто нас питатиме
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https://euroradio.fm/ru/report/kilometr-belorusskoi-dorogi-stoit-okolo-3-millionov-dollarov-104820
Сколько будет стоить километр цементобетонной дороги?
https://euroradio.fm/ru/skolko-budet-stoit-kilometr-cementobetonnoy-dorogi
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Ну, прально, других проблем ведь нет: на армию - денег хватает, зарплаты и пенсии - европейские.
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