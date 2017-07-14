 "Вот все мои паспорта, один - находится в консульстве на получении британской визы. Я никуда не убегаю", - Добкин прибыл в ГПУ. ВИДЕО

"Вот все мои паспорта. У меня один паспорт находится в консульстве на получении британской визы. Я взял документы, которые это подтверждают. Я даже взял свой старый дипломатический паспорт, который закончился в 2011 году, чтобы не говорили, что я что-то не сдал. Как и обещал, я никуда не скрываюсь, никуда не убегаю, готов давать следствию любые данные, которые помогут установить истину в досудебном следствии, а потом суде, я сдаю паспорта, чтобы не говорили, что я хочу куда-то уехать. Я не сомневаюсь, что они будут требовать залог, какие-то сотни миллионов и миллиардов денег, и это не залог, а условия, которые будут обеспечивать мое пребывание в следственном изоляторе", - заявил Добкин.
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При этом нардеп отметил, что не уверен, что будет вносить залог, так как, по его словам, это может быть ему непосильно.
"Это дело абсолютно политическое. Я вчера уже разговаривал с двумя иностранными адвокатами. Два из двух согласились взяться за это дело. Это адвокаты европейские. Думаю, что мы постараемся еще привлечь адвокатов из Соединенных штатов Америки. Потому что нам нужна американская пресса. Там не знают, что происходит в Украине... Я заручился поддержкой многих моих друзей, в том числе живущих не в этой стране. Они готовы оказывать мне посильную помощь. Я готов ко всему. Я пришел с сумкой", - акцентировал Добкин.
Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.
"Цензор.НЕТ" осенью 2016 года провел собственное расследование "Кооперативное дело. За что Луценко хочет посадить Добкина и Кернеса?".
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Щось не спроста це все, як на мене буде некисле шоу в стилі "распятого мальчіка", тільки зрежисовано воно буде на кілька порядків вище. З допи будуть робити мученика, жертву палітічєскіх пріслєдаваній Кієвскай фашискай власті, і на правлено все це шоу буде на західного споживача.
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"Здесь похоронен Паниковский, человек без паспорта" (с)
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С бпп-ешного Розенблата сняли неприкосновенность без всяких митингов.
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проморгал Знак на Крещение...судьба повернулась к допе филеем..
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Ой Миша, смотри. Скажи им в консульстве чтоб не перепутали. А то вместо визы дадут тебе гражданство британское, как нассырову.
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"Я никуда не убегаю"
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Я один вижу логическое противоречие между этими высказываниями?
ПС
Карочче, Допа, британское консульство тебя явно подставило, задержав выдачу визы.
Нормальным людям, которые в воровстве не замечены, её выдают быстро. За две недели максимум. Проверено личным опытом. Я ведь регулярно в Лондон по рабочим вопросам по туристической визе мотаюсь.
И единственное, Допа, что я теме могу посоветовать: Не лги. Не убивай. Не желай добра ближнего.
И ты поверь, чувак, визу в Британию тебе выдадут почти автоматом.
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Лучше бы молчал придурок
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К добкину это отношения не имеет - у него адвокаты явно за его деньги которых у него якобы нет
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И шо самое характерное - в Амэрыке нихто про этот произвол не знает! Но Мыша ни пальцем дэланый и у нево там друзья, каторые гатовы аказать пасильную помосч. Теперь весь Брайтон Бич дружно выйдет на улицы шобы сказать свое решительное "Нет!" проискам врахов Мышы...
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А еще американского прокурора, американский суд, и главное американские срока за каждое преступление.
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жеребьевка Лиги чемпионов. Динамо играет с обидчиком Шахтера клубом "Янг Бойз". А завтра игра за Суперкубок Украины Динамо - Шахтер (21.00)
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Вспомнилось:
"Мне даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом....И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!
...
И точно: бывало, как прохожу через департамент, - просто землетрясенье, все дрожит и трясется как лист.
О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого… я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам.» Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш… (Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.)"
(Гоголь"Ревизор")
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"все мои паспорта, кроме одного"
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а ну напиши что-нибудь по-бразильски?
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всё твоё бабло контролирует Кернес
и самолёт в харьковском аэропорту стоит с включёнными двигателями
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"І грошей тобі ніхто не дасть, і дом твой тюрьма, Ти голодранєць"! І гЄпа твой сожитель!!!
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Потом пришел Парашенко и все сволочи вернулись пить кровь из Украины дальше.
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