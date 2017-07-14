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 Политика Украины
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 "Вот все мои паспорта, один - находится в консульстве на получении британской визы. Я никуда не убегаю", - Добкин прибыл в ГПУ. ВИДЕО

Нардеп ("Оппоблок") Михаил Добкин заявил о том, что дело против является политическим.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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"Вот все мои паспорта. У меня один паспорт находится в консульстве на получении британской визы. Я взял документы, которые это подтверждают. Я даже взял свой старый дипломатический паспорт, который закончился в 2011 году, чтобы не говорили, что я что-то не сдал. Как и обещал, я никуда не скрываюсь, никуда не убегаю, готов давать следствию любые данные, которые помогут установить истину в досудебном следствии, а потом суде, я сдаю паспорта, чтобы не говорили, что я хочу куда-то уехать. Я не сомневаюсь, что они будут требовать залог, какие-то сотни миллионов и миллиардов денег, и это не залог, а условия, которые будут обеспечивать мое пребывание в следственном изоляторе", - заявил Добкин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На больничку я не собираюсь" - Добкин заявил, что находится в отличной форме и готов к судебному процессу. ВИДЕО

При этом нардеп отметил, что не уверен, что будет вносить залог, так как, по его словам, это может быть ему непосильно.

"Это дело абсолютно политическое. Я вчера уже разговаривал с двумя иностранными адвокатами. Два из двух согласились взяться за это дело. Это адвокаты европейские. Думаю, что мы постараемся еще привлечь адвокатов из Соединенных штатов Америки. Потому что нам нужна американская пресса. Там не знают, что происходит в Украине... Я заручился поддержкой многих моих друзей, в том числе живущих не в этой стране. Они готовы оказывать мне посильную помощь. Я готов ко всему. Я пришел с сумкой", - акцентировал Добкин.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.

"Цензор.НЕТ" осенью 2016 года провел собственное расследование "Кооперативное дело. За что Луценко хочет посадить Добкина и Кернеса?".
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Я аж заплакал, жалко парня...а всего то хотел тырить миллиарды и уничтожать страну, ну разве он такое заслужил?
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Вы правы. Простые желания среднестатистического депутата или чиновника. И за голубую мечту хотят посадить. Жизнь - боль.
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Я бы сказал среднестатистического эгоцентричного быдлана. Просто некоторым повезло стать чиновниками, а некоторым нет...
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Надо понимать, что Харьков был главной целью Кремля-авиационный, танковый и др.заводы. Турбоатом имеющий уникальные станки, на которые обрабатывать детали возят из Европы. А Допа и Гепа были главными соорганизаторами "русской весны" в Харькове. Но сидят шестерки.
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Знающие люди кажуть что без Авакова ни один автомат, ни один патрон, ни один добробатовец в сторону Донбасса не тронулся....Это так к слову,хотя он мне сам по барабану.
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И этот в Британию хочет! Шо им там - намазано? Какой свободолюбивый человек. На вопрос хочет ли в тюрьму сразу отвечает нет. Но придется.
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Гнида ты, как РоSSию восхвалять так ты герой?
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А визу на Желто Водненские урановые рудники не хочешь?
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Его туда можно даже нелегально ввезти. Противников сего мероприятия, думаю, нет.
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Зачем Допе Великобритания? Его подшефные беркута в расее, может попытаться догнать их.
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Так уже было : украл 2 млрд , вернул в виде залога 200 млн , чистая прибыль 1.8 млрд .
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регионаловский лохотрат верит, шо раша супер. а рыги в Британии шлюх тягают за их пенсии!!!!!
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Интересно, Югик тоже так придут с Попрашаенко ? Я не оправдываю Добкина, но во всяком случае он не бежит как таракан помаранчевый. И потом из ща кордона вещает какой плохой отец родной - Попрошаенко.
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помаранчевые...электорат овоща так никуда и не делся
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А с чего вы взяли , что я за Овоща и регионалов голосовал ? Если он был таракан помаранчевый, так кто ему доктор ?
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Думаю, что мы постараемся еще привлечь адвокатов из Соединенных штатов Америки. Потому что нам нужна американская пресса. Там не знают, что происходит в Украине...Источник: https://censor.net.ua/v447805

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Щось не спроста це все, як на мене буде некисле шоу в стилі "распятого мальчіка", тільки зрежисовано воно буде на кілька порядків вище. З допи будуть робити мученика, жертву палітічєскіх пріслєдаваній Кієвскай фашискай власті, і на правлено все це шоу буде на західного споживача.
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я думал в США брак можно оформлять только геям, а оказывается "вот оно чо, Михалыч...."
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...."Вот все мои паспорта"
"Здесь похоронен Паниковский, человек без паспорта" (с)
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Как справедливо общественники требовали: двоих вообще не тронули, а разрешение на задержание и арест только по Добкину. После, митинг разошелся, требование об отмене неприкосновенности для всех депутатов стало не актуальным, никто до победного стоять не стал, ну а про отмену неприкосновенности Президента общественники скромно умолчали, вот такое вот шоу.
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А где гарантия, что решение по Добкину депутаты приняли из-за митингующих?
С бпп-ешного Розенблата сняли неприкосновенность без всяких митингов.
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По Розенблату и прочим нет разрешения на задержание и арест. О митингующих смысл моего коммента прост - отсутствие объективности, плюс, избирательность подхода, отсутствие малейших попыток начать долгосрочную акцию....
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Вот и я заметил - вся наша вата восхваляет рассию, но если появляется возможность, валят на Запад.
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Жалко Допкинга! Он раньше жил на против тюрьмы, а теперь будет жить на против своего дома.
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проморгал Знак на Крещение...судьба повернулась к допе филеем..
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"...один - находится в консульстве на получении британской визы."
Ой Миша, смотри. Скажи им в консульстве чтоб не перепутали. А то вместо визы дадут тебе гражданство британское, как нассырову.
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Что то этого Добкина стало слишком много. Оно со своим совковым менталитетом и краденным баблом совсем того не стоит.
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Накінець-то люди починають прозрівати....і включати логічне мислення....а взагалі я знову ж, в 1538-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей весь опоблок(читай ригіАнали) разом з руSSкім міром!!
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а в БПП там не такое же сборище??? или в антинародном фронте???
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"..юодин - находится в консульстве на получении британской визы."
"Я никуда не убегаю"
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Я один вижу логическое противоречие между этими высказываниями?

ПС
Карочче, Допа, британское консульство тебя явно подставило, задержав выдачу визы.

Нормальным людям, которые в воровстве не замечены, её выдают быстро. За две недели максимум. Проверено личным опытом. Я ведь регулярно в Лондон по рабочим вопросам по туристической визе мотаюсь.
И единственное, Допа, что я теме могу посоветовать: Не лги. Не убивай. Не желай добра ближнего.
И ты поверь, чувак, визу в Британию тебе выдадут почти автоматом.
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Американские адвокаты . Ну откуда у бессребреника Добкина бабки на американских адвокатов. Стоимость консультации для самых нищих иммигрантов в США стоит 100$ в час.Напомню. что заплата депутата ВР Украины 17 650 грн (700$) То есть зарплаты этого честного пацана хватит на один день работы адвоката из Штатов.
Лучше бы молчал придурок
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ну в принципе такое возможно, но врядли в этом деле. Если у вас такое дело на котором можно что то отсудить, то многие адвокаты соглашаются работать бесплатно пока не выиграют дело. К примеру на вас на работе что то упало, или что то было с машиной по вине производителя и вы потеряли возможность работать и т.п. Вы идете к такому адвокату т.к. у вас нет денег на нормального адвоката, он береться защищать вас бесплатно, при условии что возьмет 50% или даже больше если выиграет.
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Так у Добкина же ничего НЕТ . Почти "нищий" и кристально "честный"
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у человека который работает в штатах на фабрике за скажем 12 долларов в час тоже ничего нет, и ресурсов юридическую помощь у него тоже куда меньше чем скажем на фабрике где он работает. В суд подают на фабрику, и адвокат поддерживает именно рабочего у которого за душой ни копейки, в надежде заработать на фабрике.

К добкину это отношения не имеет - у него адвокаты явно за его деньги которых у него якобы нет
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Цитирую Вас: "К добкину это отношения не имеет - у него адвокаты явно за его деньги которых у него якобы нет" В этом вся истина
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Посмотрите на этого депутата, бомж! У него что нет лезвия побриться? Тфу дерьмо.
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Он экономит на бритье, чтобы нанять европейских и американских адвокатов.
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У меня всего лишь один вопрос- почему это существо еще живет? Не пора ли ему на встречу с Чечетовым и Бузиной?
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политическое, однозначно... наши политики любят грести по-крупному, если где-то, кто-то по крупному что-то спер, к гадалке не ходи, точно, политик будет...
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Вспоминается реакция Луценко, когда его взяла в оборот правоохранительная система, Юрий Витальевич сразу же обзавелся кучей смертельных болезней.
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Еще один достойный человек готовится сесть в тюрьму за свои убеждения... Ах, вэйзмир, как он держался! Какой он умный, какой он талантливый! Разве ж эти жлобы вонючие так могут???

И шо самое характерное - в Амэрыке нихто про этот произвол не знает! Но Мыша ни пальцем дэланый и у нево там друзья, каторые гатовы аказать пасильную помосч. Теперь весь Брайтон Бич дружно выйдет на улицы шобы сказать свое решительное "Нет!" проискам врахов Мышы...
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Да, добкину надо американского адвоката.
А еще американского прокурора, американский суд, и главное американские срока за каждое преступление.
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Может я и по дебильному этот текст написал, но Миша поймет
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Поездка в Великобританию не считается побегом - это все давно знают.
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Сажать надо однозначно. Но вот я одного не пойму, неужели это уровень Генерального прокурора приходить в Раду и читать представления. Я считаю, что это просто неуважение к своей должности. Есть же несколько замов, так нет же надо пропиариться. Не верю... Не верю в успех дела. Ребята думайте лучше о более приятном. Сегодня состоялась
жеребьевка Лиги чемпионов. Динамо играет с обидчиком Шахтера клубом "Янг Бойз". А завтра игра за Суперкубок Украины Динамо - Шахтер (21.00)
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ОТ СУДИТЬ МОЖНА ,ФАКТ НА ЛИЦО ПРИДАТЕЛЯ СТРАНИ И ЕЩЕ СЕЙЧАС ДЕПУТАТ АБЗАЦ. А ГДЕ, ЕЩЕ В МИРЕ ,ЕСТЬ ТАКАЯ ТУПАЯ СТРАНА КАК УКРАИНА.
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"Я вчера уже разговаривал с двумя иностранными адвокатами. Два из двух согласились взяться за это дело. Это адвокаты европейские. Думаю, что мы постараемся еще привлечь адвокатов из Соединенных штатов Америки. Потому что нам нужна американская пресса. Там не знают, что происходит в Украине... Я заручился поддержкой многих моих друзей, в том числе живущих не в этой стране. Они готовы оказывать мне посильную помощь. Я готов ко всему. Я пришел с сумкой", - акцентировал Добкин.Источник: https://censor.net.ua/v447805"

Вспомнилось:
"Мне даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом....И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!
...
И точно: бывало, как прохожу через департамент, - просто землетрясенье, все дрожит и трясется как лист.
О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого… я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам.» Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш… (Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.)"
(Гоголь"Ревизор")
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"...два, четыре из которых"
"все мои паспорта, кроме одного"
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А где футболка "Беркут" Допуля? Случайно потерял?
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БРИТАНИЯ ВСЕХ ВОРОВ ПРИНИМАЕТ, БЕЗ ПРОБЛЕМ ТОЛЬКО ДЕНЮШКИ.И НЕ СПРАШИВАЕТ НИ ОДНОГО ВОРА, ОТКУДА В НЕГО ДЕНЮШКИ И НЕПРОВЕРИТ ДАНИЕ ВОРОВ. ТАКАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ АНГЛИЯ И РАЗВИТОЕ ГОСУДАРСТВО ПРЕГРЕВАЕТ ВСЯКИХ, ВСЯКОЕ.
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какая ты продвинутая португалка!
а ну напиши что-нибудь по-бразильски?
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@уй тебе,а не британская виза. "Тебя посодют,а ты не воруй" (с).
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а куда тебе, дебилу, бежать?
всё твоё бабло контролирует Кернес
и самолёт в харьковском аэропорту стоит с включёнными двигателями
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Тєкст как то по дєбільному напісан?.
"І грошей тобі ніхто не дасть, і дом твой тюрьма, Ти голодранєць"! І гЄпа твой сожитель!!!
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Интересно ,он сдал футболку с надписью ( Я БЕРКУТ) в которой он сидел на заседании в Харькове
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Строит из себя невинную овечку ......тварь продажная......СМЕРТЬ ВОРОГАМ......
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А чего Добкину бежать сейчас? Все помнят 2014 год и сепарские митинги? Как драпали эти 2 харьковских красавца от украинского народа?
Потом пришел Парашенко и все сволочи вернулись пить кровь из Украины дальше.

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Зачем ему куда-то бежать, если он отлично знает что его не посадят, и ведь не посадят.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вот все мои паспорта, один - находится в консульстве на получении британской визы. Я никуда не убегаю", - Добкин прибыл в ГПУ. ВИДЕО
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