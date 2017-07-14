EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины, Общество
  3472  39
Все про:Австрия (367) суд (21219) судья (1866) Янукович (32561)

 "Во времена Януковича он был "архитектором" заказных судебных решений", - судью Емельянова отпустили за границу, отменив подписку о невыезде. ВИДЕО

Суд Подольского района Киева непубличным решением отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде судье Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову, причастному к организации принятия заказных судебных решений во времена беглого экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судья возможностью уехать быстро воспользовался. Журналисы проекта "Схемы" совершенно случайно заметили его во время прохождения контроля в венском аэропорту.

Судья Емельянов является очень важным фигурантом дела по фактам вмешательства в деятельность судебных органов, которое возбудила генпрокуратура.

"Судья Емельянов - это не просто судья. Судья Емельянов - это один из тех двух судей, которые еще во времена Януковича, считались "архитекторами" заказных судебных решений", - об этом в одном из интервью заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Решение о непродлении меры пресечения приняла судья Валентина Декаленко. Решение не было публичным и было опубликовано в Едином реестре судебных решений. В суде ссылаются на техническую ошибку, объясняя тайность решения.

Загрузка видео...

Читайте также: Суд оправдал "председателя верховного суда "ДНР"
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
порохло своїх любих друзів не здає
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ошибочка. Это не кадры Пороха. И Емельянов и Татьков действительно организаторы схем и систем в системе хозсуда с 2010 года. Но, по судьям ( как и по депутатам) действует особая система привлечения к ответственности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только Артур - кореш Филатова (не Днепровского мера), а так Порох, конечно, не при чем. Да, и если были символы коррупции при папередниках, то эта парочка как раз самое то! Была целая система с штатом решал из Донецка, все было налажено и работало почти безотказно. Миллиарды там крутились.
Сейчас другие пацаны этим же занимаются. Налажено все только более бестолково...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже опубликовали в ЕГРСР текст определения по Емельянову:

Источник: http://reyestr.court.gov.ua/Review/67560931

Из видео видно, что т.к. Горбатюк не знал и не смог установить местонахождение Емельянова, своё обеспеченное залогом в 1,5М грн обязательство сообщать следователю, прокурору и судье об изменении своего места проживания Емельянов проигнорировал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не, ну в натуре неприкасаемых "судей" уже пора тупо на фонарях вешать!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
забув хто таке порохло? спочатку був в кучмовсько-медведчуковськім СДПУ(о),потім "любий друзь" Юща, котрий весь в соплях до боса прибігав,потім засновник ПР,тепер-БПП. тричі крашене лайно це порохло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бля,,, ЦЕНЗОР!!!,, -- желаете выставить удивительную новость -- напишите где нашли ЧЕСНОГО судью!!! Которому знакомо слово - ЧЕСТЬ... Или - такого депутата... Судью - сомневаюсь что такого найдёте - не для того они туда шли..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ближе к рву-щаз артурчик её туда завалит после прелюдии
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саакашвили в президенты и сажать тварей ублюдков судей , брилиантовых прокуроров . министров , президентов начиная с кравчука .
 показать весь комментарий
Ответить
 
парашенко о чёт ты. гад, договаривался с фирташём
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вся кодла повязана, от районного до Киева, все они до сих пор в креслах и мантиях, зачем им рассказы кого то кому то , об их будних днях и делах скорбных?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
воно ж повинно було з"їздити до своїх зарубіжних хатиночок?!
Люди ви ж не звіри, не вже б не пустили пацана погрвти кісточки на узбережжя Гіспанії?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поймать судью Подольского района и отыметь во все дыры черенком веника и закатать в пресерву для собак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от якби суддя Валентина Декаленко щерез цю маленьку "тєхнічєскую ошибку" сіла на лаву підсудних, то кількість таких "ошибок" в судові системі різко б зменшилась
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЛУЦИК, твоя работа? а ты, гад, нам тут про неуплату налогов неделю с экрана хуй.ню травило...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПОЧЕМУ БЫ ТОГО , КТО ОТПУСТИЛ , НЕ ПРИВЛЕЧЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
парашенко? так он "президент" по договорняку с фирташем... ????
придёт время - олигархи все сядут, если живыми будут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А при чем тут "олигархи" ? Судью отпускает на волю другой судья, а не президент или олигарх. А наша судейская мафия будет покруче триады с якудзой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Потому что тот, который отпустил, сам судья. И понимает, что понятия нарушать нельзя. Это тебе не закон какой-то, который пять раз можно переиначить по своему разумению. За это расправа будет быстрой и жестокой. Судьи уголовной ответственности как раз не боятся. А по понятиям своих не сдают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Посадити її з конфіскацією замість того кого відпустила. І хай кайфує.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже четвёртый год всё садят и садят и никто не сидит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ситуация в Украине такая, что написание всяких бумажек не приводит к торжеству справедливости. Что бы как не вертелось, а итог один - воры, маньяки и враги народа на свободе и шикуют как коты в масле. И какой напрашивается вывод?
Вывод в конечно счёте один - гильотина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что вы хотите от ГПУ, которое превратилось в вытрезвитель ? Я внимательно смотрел, что этот пьянуга не совсем трезвый в Раду приволок ! Если это делала бы какая нибудь зачуханая сельская прокуратура я бы ещё это мог понять. Но работали люди с ооооочень хорошей зарплатой и какую они ересь приволокли. Во всем мире проблема коррупции это проблема политической воли. Где она есть, там и Премьеры подают в отставку по статье в газете. А портреты Попрошаенко висят на антикоррупционных форумах, как пример коррупции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Попробовали бы они не выпустить того, у кого на каждого компромата вагон...
 показать весь комментарий
Ответить
 
И Добкина отпустят, и Клименко ,и всех прочих.Пока не начнут наказывать сулей за такие регения-все дерьмо!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Некоторые суды при новой власти пойдут целым коллективчиком в "места не столь далёкие" и очень надолго.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Некоторые суды при новой власти пойдут целым коллективчиком в "места не столь далёкие" и очень надолго.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ненавиджу - ця істота є організатором постійного "догляду" за мною і до війни, і навіть зараз
 показать весь комментарий
Ответить
 
Менять надо судебную систему.
Она прогнила насквозь.
Сплошная круговая порука.
Только и говорят о "европейской пракитике".
Но там судьи не берут взятки.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Во времена Януковича он был "архитектором" заказных судебных решений", - судью Емельянова отпустили за границу, отменив подписку о невыезде. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти