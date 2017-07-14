 "Во времена Януковича он был "архитектором" заказных судебных решений", - судью Емельянова отпустили за границу, отменив подписку о невыезде. ВИДЕО

Судья Емельянов является очень важным фигурантом дела по фактам вмешательства в деятельность судебных органов, которое возбудила генпрокуратура.
"Судья Емельянов - это не просто судья. Судья Емельянов - это один из тех двух судей, которые еще во времена Януковича, считались "архитекторами" заказных судебных решений", - об этом в одном из интервью заявил генпрокурор Юрий Луценко.
Решение о непродлении меры пресечения приняла судья Валентина Декаленко. Решение не было публичным и было опубликовано в Едином реестре судебных решений. В суде ссылаются на техническую ошибку, объясняя тайность решения.
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Сейчас другие пацаны этим же занимаются. Налажено все только более бестолково...
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Источник: http://reyestr.court.gov.ua/Review/67560931
Из видео видно, что т.к. Горбатюк не знал и не смог установить местонахождение Емельянова, своё обеспеченное залогом в 1,5М грн обязательство сообщать следователю, прокурору и судье об изменении своего места проживания Емельянов проигнорировал.
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Люди ви ж не звіри, не вже б не пустили пацана погрвти кісточки на узбережжя Гіспанії?!
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придёт время - олигархи все сядут, если живыми будут...
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Вывод в конечно счёте один - гильотина.
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Она прогнила насквозь.
Сплошная круговая порука.
Только и говорят о "европейской пракитике".
Но там судьи не берут взятки.
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