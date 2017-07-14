 "Возможно, страна-враг вас представит к государственной награде", - Гройсман - организаторам "угольной" блокады Донбасса. ВИДЕО

По словам Семенченко, по информации СБУ, якобы 47% от торговли углем с оккупированными территориями шли поддержку "бюджета" "ЛНР". Блокада, по словам Семенченко, это остановила, но, по его информации, олигарх Ринат Ахметов продолжает завозить сотни тысяч тонн угля из РФ.
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"Когда будут приняты постановления Кабмина о запрете ввоза угля из России", - спросил Гройсмана Семенченко.
"Сегодня сложно дать оценку, сколько теневых денег шло на временно оккупированные территории, когда мы вывозили наш уголь для ТЕЦ для производства нашей электроэнергии и тепла. Тяжело сказать, как происходили процессы, когда мы вывозили все компоненты для украинской металлургии, но очевидно то, что в этой системе мы делали все для того, чтобы, с одной стороны, выиграть время и избавиться от зависимости, потому что мы понимали, что Россия нам перекроет доступ к нашим ресурсам и делали все, чтобы создать стратегический запас. Я считаю, что организаторы блокады имеют абсолютно непосредственное отношение к спецслужбам РФ. 100% всех наших ископаемых, предприятий, которые платили проценты в Украину, работают на бюджет страны-агрессора. И это ваша персональная заслуга. Вы там называете 47%, 35%, подчеркиваю 100% благодаря лично вам работают на бюджет агрессора РФ. Это первое, что вы сделали против нашего государства", - заявил Гройсман, отметив, что задание Украины сегодня продолжать диверсификацию энергоносителей.
"Хочу сказать еще одну вещь. Благодаря вам Украина потеряла более 1% ВВП, а это средства украинских учителей, врачей, деньги на безопасность и оборону нашей страны. Думаю, что вам есть над чем подумать и, возможно, страна-враг вас представила или представит к государственной награде", - акцентировал Гройсман.
Напомним, 15 марта СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом Президента Украины.
Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.
25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.
На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.
1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области. В итоге, дочерние предприятие французской Air Liquide прекратило свою деятельность в оккупированном Енакиево, в связи с объявленной боевиками "национализацией".
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Странно, что некоторые до сих пор не заметили оккупации ним украинского Крыма и части Донбасса.
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Таким чином Гройсман є пособником терористів і повинен за це сісти за грати.
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Гидко що маємо такого прем*єра
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