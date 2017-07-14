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 Политика Украины
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Все про:блокада (1725) Гройсман (3161) Донбасс (15396) Семенченко Семен (230)

 "Возможно, страна-враг вас представит к государственной награде", - Гройсман - организаторам "угольной" блокады Донбасса. ВИДЕО

Блокада ОРДЛО является спецоперацией российских спецсллужб, а организаторы блокады являются возможными агентами РФ.

Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос нардепа ("Самопомочи") Семена Семенченко о том, что на протяжение войны "шли поезда с оккупированных территорий и страны-агрессора с углем, металлом и топливом", передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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По словам Семенченко, по информации СБУ, якобы 47% от торговли углем с оккупированными территориями шли поддержку "бюджета" "ЛНР". Блокада, по словам Семенченко, это остановила, но, по его информации, олигарх Ринат Ахметов продолжает завозить сотни тысяч тонн угля из РФ.

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"Когда будут приняты постановления Кабмина о запрете ввоза угля из России", - спросил Гройсмана Семенченко.

"Сегодня сложно дать оценку, сколько теневых денег шло на временно оккупированные территории, когда мы вывозили наш уголь для ТЕЦ для производства нашей электроэнергии и тепла. Тяжело сказать, как происходили процессы, когда мы вывозили все компоненты для украинской металлургии, но очевидно то, что в этой системе мы делали все для того, чтобы, с одной стороны, выиграть время и избавиться от зависимости, потому что мы понимали, что Россия нам перекроет доступ к нашим ресурсам и делали все, чтобы создать стратегический запас. Я считаю, что организаторы блокады имеют абсолютно непосредственное отношение к спецслужбам РФ. 100% всех наших ископаемых, предприятий, которые платили проценты в Украину, работают на бюджет страны-агрессора. И это ваша персональная заслуга. Вы там называете 47%, 35%, подчеркиваю 100% благодаря лично вам работают на бюджет агрессора РФ. Это первое, что вы сделали против нашего государства", - заявил Гройсман, отметив, что задание Украины сегодня продолжать диверсификацию энергоносителей.

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"Хочу сказать еще одну вещь. Благодаря вам Украина потеряла более 1% ВВП, а это средства украинских учителей, врачей, деньги на безопасность и оборону нашей страны. Думаю, что вам есть над чем подумать и, возможно, страна-враг вас представила или представит к государственной награде", - акцентировал Гройсман.

Напомним, 15 марта СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом Президента Украины.

Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.

25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.

На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.

1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области. В итоге, дочерние предприятие французской Air Liquide прекратило свою деятельность в оккупированном Енакиево, в связи с объявленной боевиками "национализацией".


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Пусть видят я не против мне скрывать нечего и у меня есть конкретные аргументы почему это так! А ты и дальше можешь петь песенку А ТО ПУТИН НАПАДЕТ!!
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В моей песне другие слова "пуйло уже давно напал, еще в 2014 году".
Странно, что некоторые до сих пор не заметили оккупации ним украинского Крыма и части Донбасса.
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кацапа!!! ты про детей которые просят жрать на улице иди на кисель ТВ расскажи. сам себя лайкаешь под прокси штыришься и сюда гадить приполз мудачина.в спам обсосок поросячий или в шахну
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та мне то что хочешь закрыть глаза и делать вид что у тебя все заебись твое дело!! токо все равно жопа к тебе придет с закрытыми ты глазами или с открытыми ей ЖОПЕ по барабану!!
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вы понимаете за какое мурло вы воюете!!/любимая песня пятой колонны.Атошники-несмышлёныши не понимают, а отставленные от корыта милицейские, судейские , прокурорские им терпеливо разъясняют: сдавайтесь хуйлу .Он-хороший.Он денег даст.
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А что тут не правда? ПЕЦЯ не мурло?!! А вам даю прогноз если Украина не развалится т даже если и развалится то всем этим воинам АТО через 4-10 лет будут говорить то же что говорят афганцам "Я ВАС ТУДА НЕ ПОСЫЛАЛ" и это справедливо потому что теперь те все АТОшники там защищают не народ Украины а РЕЖИМ ПЕЦИ ОФШОРНОГО! и народ им это еще напомнит и не один раз!!
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А что министр так борзо может говорить с депутатом Верховной Рады.
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Гройсман сам є агентом ФСБ, тому що протягом багатьох місяців, говорячи про блокаду, свідомо прикидається дурником і захищає агресора, коли говорить про податки, які террористи платили Україні, і свідомо замовчує ПРИБУТКИ, які вони при цьому отримували, і які йшли на фінансування вбивства українських громадян за допомогою Гройсмана.
Таким чином Гройсман є пособником терористів і повинен за це сісти за грати.
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...та пішов ти нах,шоколядний сліпотраст...
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Вона вже не ворог для влади, оскільки її фракція голосує за усі законопроекти влади разом з опоблоком та ляшком.
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Утверждайся в своём мнении, а не делай милость!
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Гройсман позавидовал ! Вся нынешняя украинская власть так "наклоняет" Украину, будто выслуживается перед кремлевскими вождями.
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Пид.р ты, Грося, разом із саоїм хазяїном барижним. Ти б краще розповів, яку нагороду отримала від кацапії супер банкір гонтарева, з її замами
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Гнойсману точно уже лежит орден золотой звезды в кремлевском кабинете. Гнида.
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Це серйозне звинувачення Семенченку та його колегам з "Самопомочі". І як відреагує СБУ?
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гройсману -сокирою в пику. так відреагує народ. а ти не народ,а населення..чи як ще називають- бидло на підсосі
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таки нужно валить эту рыго-жидовскую "власть", пока не разворовали Украину. Тварь, посылавшая титушек убивать майдановцев и лизавшая дупу Януковичу, вообще без образования, невероятным образом стала премьер-министром европейской страны с тысячелетней историей.... сюрреализм!
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как-то логика хромает у гнойсмана: агенты кремля помешали кремлю продавать в Украину уголь и получать с этого немалые бабки. что-то тут не клеится.
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Ну і падлюка! Життя українців і гроші за їхнє вбивство.... Чи думає що забули хто верещав проти блокади лугандону... І знову ? Чи х..йло грошенят підкинув? Хай з Медведчука та Ахмєтова спитають і перевірять на зраду і чесно зароблене...
Гидко що маємо такого прем*єра
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Или идиот сам или людей за идиотов считает.
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Повністю з Гройсманом погоджуюсь. Замість, щоб вимагати дострокові президентські і потім саджати Баригу з шоблою "гройсманів" на довічне з конфіскацією, ця Самонеміч бавиться з блокадами і виступає проти дострокових виборів. Мабуть у цих нікчем рейтинг на рівні сміття. А як же державницькі інтереси???
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Пусть Гройсман откроет секрет как он контролировал предприятия на окупированной территории? Если была бы полная блокада с 2014 то уже бы луганда развалилась а раше пришлось бы минимум в 5 раз чаще туда возить гумконвои.
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Такие как грося погубили расию в 1914-1917 году. Они пролезли через дурака Распутина в доверие к царю и начали свой гешефт. Поставляя в армию цвелые залежалые сухари,гнилые сапоги у которых при первой же носке отскакивала подошва и т.д.Все это покупалось по бросовой цене у купцов со складов некондиционных товаров. А перепродывалось солдатам как новое. Все эти мелочи(хотя как сказать,для солдата босиком зимой) сыграли немалую роль к подведению бунту большевиков,подогреваемые опять же такими как грося,но только с заходом с другой стороны.Тоже самое творится сейчас и в Украине. - Изучайте больше историю. И тогда вас не смогут обмануть,те кто живет этим.
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Только после хоть какой то блокады в ОРДЛО начались проблемы и они завыли. А все 3 года они жили и здраствовали и благодарили наших продажных барыг у власти.
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То что эта "блокада" была на руку Кремлю - 100%. И главное цели, контрабанда как была так и есть, освобождение заложников, освободили ? Хрен, и молчек, усе нормально, теперь тот же уголь покупаем у кацапов но в два раза дороже, и надеемся на Трампа, может из Америки привезут. Семенченку еще орден от конгресса выпишут...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Возможно, страна-враг вас представит к государственной награде", - Гройсман - организаторам "угольной" блокады Донбасса. ВИДЕО
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