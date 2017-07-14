 Нацполиция и ГПУ проводят обыск в офисе холдинга “Вести”. ВИДЕО

Представители полиции пришли около 11 утра.
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"У нас на этаже находятся редакции газеты "Вести", сайта, радио - работа всех заблокирована. Хотя вроде бы пришли с обыском по делам именно газеты", - сообщил источник.
Он добавил, что правоохранители отобрали телефоны у всех сотрудников. Сейчас в редакции происходят следственные действия.
Информацию об обыске в комментарии Цензор.НЕТ подтвердил спикер Нацполиции Ярослав Тракало. "Нацполиция и ГПУ проводят следственные действия в офисных помещениях ТРЦ "Гулливер", - заявил Тракало
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Пятница, 14 Июля 2017
В Киеве в торговом центре "Гулливер" было обнаружено тайный офис банка экс-министра доходов и сборов Александра Клименко "Юнисон"
Об этом во время брифинга заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
По его словам, было установлено существование "тайного офиса банка Юнисон, где найдно огромное количество документов, серверного оборудования, которое обслуживает всю медиа-империю и империю недвижимости Клименко".
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мертвечук может обидеться- и уйдет из Минска, а кацапы только с ним желают разговаривать
поэтому ждем от кого-то заявы, что тот кто щимит вести- работает на кацапов)))
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Та й взагалі, чого ти усераєшся? - ще нічого не закрили. Нажаль.
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единственное нормально радио с новостями, там была куча дозвонювачив. все высказывали своё мнение на любую тему, а теперь что? прикрывают всё по слову головонокомандувача. как на роисе
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ну это уже явно перебор- даже для тупого ватника
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откуда столько негатива?
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Не випадково в БЦ Гулівер ті шаромиги Вєсті зачаїлись.
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https://censor.net.ua/blogs/6351/vrane_vesteyi_pri_gujve
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Активное цитирование "перлов" от бандформирований и террористических организаций не позволяют себе СМИ ни одной из цивилизованных стран.
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Например, ведущие американские и британские сми печатают изо дня в день сводки и интерпретации военных действий от ИГИЛ?
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И вы прекращайте с такими ссылками, а то забанят вас и правильно сделают.
Вам желто-красная катрочка!
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Я думаю, что ответ на эти вопросы может быть один, общий.
Жду ваш вариант.
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А гигиена важна во всем, и для тела, и для души, поэтому лучше держаться подальше от грязи, а не жить в ней.
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"Вести" больше напоминали кремлевско-лугандонский рупор, освещающий события как в Украине, так и за ее пределами в нужном агрессору русле.
Мы с вами обменялись мнениями, каждый остался при своем. Предлагаю не перегружать "ветку" нашим присутствием и завершить дебаты.
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Доброго вечера и вам.
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1. Большинство украинского народа поняли, какой народ является историческим врагом Руси-Украины! Теперь о братстве с роССиянами в Украине может говорить или последняя сволочь или недалёкий человек ( в основном пенсионеры). Украінцы уйдут от роССійского языка і культуры роССіян.
2. Теперь Украина уже не может успокоиться и продолжать гнить. Как это случилось после победы Оранжевого майдана в 2005г. Потому, что в Крыму украинцев УНИЗИЛИ НА ВЕСЬ МИР! Самая большая страна в Европе, имея более 20 ТЫСЯЧ силовиков, просто отдала Крым роССиянам. Даже если украинцы захотят это забыть, иностранцы всегда напомнят. На востоке Донбасса погибли более 10 ТЫСЯЧ украинцев. Они пали от рук роССиян и их пособников. Кровь людская - не водица!
3. Население оккупированных Крыма и востока Донбасса, которое всегда тащило страну в Московию и тормозило возвращение Руси-Украины в европейскую цивилизацию, теперь не может голосовать на выборах Украины. Путин сделал то, чего украинцы не сделали бы сами НИКОГДА!
4. Попав в бандитский роССийский мир, жители Крыма и востока Донбасса начнут ценить жизнь в Украине. Проізойдёт то, что было невозможно прі власті Украіны.
5. Украине ПРИДЁТСЯ создать армию и стать сильной страной. Где правит закон, а не слово начальника. И это случится даже протів волі саміх украінцев!
6. Уйдя от роССии, Украине придётся стать нормальной европейской страной. І стать сільным членом ЕС. Потому, что колонией роССии ей уже не быть. Благодаря роССии.
7. Став настоящей независимой европейской страной, украине ПРИДЁТСЯ вернуть свою великую историю и своё настоящее имя - Русь-Украіна! И самоназвание - русичи-украинцы!!!
Слава Русі-Украіне!
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«96 млрд грн было отмыто, это установлено доказательствами. Сумма большая, но мы пока работаем, 96 млрд грн - это $12 млрд», - заявил он.
Эти деньги через восемь основных налоговых площадок были фактически похищены и выведены из государственного бюджета в виде налогов, не поступивших в казну, пояснил глава ГПУ. Затем, по его словам, они были выведены в офшорные юрисдикции и легализованы «путем покупки недвижимости, офисов, земель и действующего бизнеса в Украине».
обыски в редакции медиахолдинга «Вести» в Киеве связаны с делом экс-президента Украины Виктора Януковича и Александра Клименко.
масштабы воровства при урке Овоще поражают воображение!
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5968a7029a794725012947ae?from=main
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