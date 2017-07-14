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Все про:обыск (1166) Нацполиция (8051) Ромалийская Ирина (173)

 Нацполиция и ГПУ проводят обыск в офисе холдинга “Вести”. ВИДЕО

В офис холдинга “Вести”, который расположен в БЦ “Гулливер” по адресу площадь Спортивная, 1, пришли с обыском представители Национальной полиции Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в редакции.

Представители полиции пришли около 11 утра.

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"У нас на этаже находятся редакции газеты "Вести", сайта, радио - работа всех заблокирована. Хотя вроде бы пришли с обыском по делам именно газеты", - сообщил источник.

Он добавил, что правоохранители отобрали телефоны у всех сотрудников. Сейчас в редакции происходят следственные действия.

Информацию об обыске в комментарии Цензор.НЕТ подтвердил спикер Нацполиции Ярослав Тракало. "Нацполиция и ГПУ проводят следственные действия в офисных помещениях ТРЦ "Гулливер", - заявил Тракало
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а мы шо боимся альтернативных сми ? , , рынок должен регулировать ( есть спрос .-.есть предложение ,,, ) , а не администрирование ,,,, плюрализм не наш метод ?
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Ринок? Ваш листок роздають безкоштовно біля станцій метро! Це не ЗМІ, це пропаганда за кошти агресора.
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В "ГУЛЛИВЕРЕ" НАШЛИ ТАЙНЫЙ ОФИС БАНКА КЛИМЕНКО

Пятница, 14 Июля 2017
В Киеве в торговом центре "Гулливер" было обнаружено тайный офис банка экс-министра доходов и сборов Александра Клименко "Юнисон"
Об этом во время брифинга заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
По его словам, было установлено существование "тайного офиса банка Юнисон, где найдно ​​огромное количество документов, серверного оборудования, которое обслуживает всю медиа-империю и империю недвижимости Клименко".
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рынок , не обязательно товарно-денежные отношения , кстати .,,,
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Просто руководители у Вестей примерно те же,что и у тех, кто сочинил фейки типа про распятого мальчика в трусиках, а потом сказали - да, мы придумали, ну и что? Верить таким вестям - это уже предательство
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у нас есть те кто за Украину и те кто против, альтернативных нет.
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низзя
мертвечук может обидеться- и уйдет из Минска, а кацапы только с ним желают разговаривать
поэтому ждем от кого-то заявы, что тот кто щимит вести- работает на кацапов)))
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Якщо "кАзлов", тоді "мАчи". Так буде елегантніше )))
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ну , замочили ,,, , читатели-слушатели переедут на спутниковые телеканалы ,,, , соцсети прессонули , шо то изменилось коренным образом ?
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да. большинство тупой ваты не может освоить VPN или настройку спутника
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мои дети сии иероглифы расшифровывают / форматируют в тыщу раз краще меня , ( 23 и 25 лет ,,, ) , а их политическую окраску / приоритеты газетно-журнальные мну не колышат , , шо они там читают ,,, , ну , а вдруг , вести ? , , шо , с дому выгнать / самому уйти ?
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зачем выгонять? человек хочет - читает. но это говно не льется со всех дырок на обывателя. а что хочет хлебнуть говна тот найдет где хлебнуть
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Ідейні ватники - так, переїдуть. А ті хто від нудьги читав ці помиї в метро більше не будуть грузитись цим лайном.

Та й взагалі, чого ти усераєшся? - ще нічого не закрили. Нажаль.
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Ньюс ван и 112 канал аж стонут по обыскам и закрытию...
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Хороша і надзвичайно важлива подія.Там матеріалу можна накопати на кожного російсько-фашистського пропагандона, працюючих у цих лицемірних "Вестях".
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Когда уже прикроют эту голимую ПРыговску газетенку???!!!
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вот сцуки, а говорят свобода слова
единственное нормально радио с новостями, там была куча дозвонювачив. все высказывали своё мнение на любую тему, а теперь что? прикрывают всё по слову головонокомандувача. как на роисе
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"единственное нормально радио с новостями" :D Нацполиция и ГПУ проводят обыск в офисе холдинга “Вести” - Цензор.НЕТ 8810Нацполиция и ГПУ проводят обыск в офисе холдинга “Вести” - Цензор.НЕТ 8810Нацполиция и ГПУ проводят обыск в офисе холдинга “Вести” - Цензор.НЕТ 8810 :D

ну это уже явно перебор- даже для тупого ватника
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чем плохо было радио? три года почти слушал там нормально обсуждали происходящее в стране, и там нормальные патриотически настроенные наши журналисты работали.
откуда столько негатива?
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Дебила кусок, какие в прокацапсинских вестях могут быть патриотически настроены? Короче, вата, дыми, тлей, потому как обосцанная не можешь быстро вспыхнуть, - не долго вам осталось
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На рабиновичско-мураевском НьюсВане тоже журналисты и ведущие из Украины, но это абсотютно не мешает им молча улыбаться, когда у них в студии сидит некий доцент Александр Семченко и вещает в эфир, что добробаты преступники, а ВСУ обстреливают мирных лугандонцев.
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Гена, подобный комплимент под комментом при общении онлайн выглядит неоднозначно))
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Так у нас за деньги и не пользуеЦА пАпулярнАстью, а в мордоре за высеры в инете наливают...
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один мой друг , просит , , -. дай червонец , схожу в аптеку ,,,, -.куда-куда , спрашиваю ? , .--. в аптеку , говорит , фамфурики куплю , дешевле чем водка на разлив , или чекушка самогона , , .--. ну , на , говорю , твое дело ,,,
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уточняю , , он , саша , бывший гаишник ,,,, , лет 15 назад вечером тормознул меня в каменке ( запорожская обл , ) , вечером выпившего ,,, , жена моя его хорошо знала , стала проситься , и саша нас отпустил ,,, , проработал в ментовке около двух лет , , но , подставили , кажись , и ушел ,,, , малехо спился ,,, , мне разве не помогать таким людям ?
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согласен , , или плюрализм , или сев корея ,,, , в сша запрещают газеты-журналы ?
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Сейчас начнется вой о Свободе Слова всяких там Ганапольских и Венедиктовых... - ПАСЕ и диаспору наверное подключат....
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соглашаюсь , Аллочка , авансом , прочту позже , , обидня перерва барыги коротка ,,,
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Ой, та не смешите... Вы эти Вести еб..ные регулярно обыскиваете, а толку? Они уже все там сидеть должны, а Гужва так вообще в подвале СБУ. Складываете впечатление, что к ним с "обыском" приходят, когда ранее уплаченное бабло заканчивается.
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проводяться в офісних приміщеннях, які належать компанії "Юнісон".
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БЦ "Гулівер" - власник Поліщук Віктор, дружина якого є племінницею дружини мєдвєдєва, того самого, який прем"єр на росії.. Та і гроші, який поліщук взяв на будівництво того Гуліверу поліщук ще і досі не повернув в банк.
Не випадково в БЦ Гулівер ті шаромиги Вєсті зачаїлись.
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Не пройшло і 3-ох років!!! Ну нарешті дійшли руки і до рупору Хуйла!!! На кол всіх працівників "вести" за антиукраїнську позицію, за пропаганду "сруского мира", за брехню і т.д.
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Я видел как туда входили силовики с шевронами "Экономическая Полиция"
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Закрыть ВСЕ газеты, выпускать только ''Правду'', а TV оставить 2-3 канала...!
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Дело чести силовиков уничтожить этот гадюшник дрочеров рускагомира
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Кто-нибудь, дайте ссылку на первую попавшуюся пророссийскую статью этой газеты.
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Окей, спасибо. Прочёл. "Пророссийскости" не вижу, хоть тресни. "Пророссийскость" там у тех, чьи слова приводятся, газета всего лишь цитирует их слова и всё делает правильно с точки зрения плюрализма мнений и задач СМИ как такового, а именно - донести информацию, какой бы она ни была. По поводу "не приводя точку зрения другой стороны" - зацените остальные статьи портала по тэгу "Донбасс", страница ~1100 и ранее. Они там и УП репостили, и о офицерах РФ из Севастополя в Горловке писали, и слова мэра Славянска "Среди захватчиков нет горожан" приводили, и о "поребриках" в Каматорске или где там это было писали...
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А я вижу.
Активное цитирование "перлов" от бандформирований и террористических организаций не позволяют себе СМИ ни одной из цивилизованных стран.
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Еще как цитируют! 15 минут листал статьи NYT и нашел цитирование Марочко, чувака из ЛНР, Захарченко, целую статью о Мотороле и видос Аль-Багдади во время той самой проповеди со статьёй о нём в придачу. Так это NYT, они далеко. Вангую, что в газетах стран поближе будет больше инфы, особенно в связи с малазийским лайнером. Тогда в иностранном телевизоре постоянно мелькали и делали заявления всякие разные ополченцы.
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С боингом это отдельная история, иностранные сми отслеживали гибель в отдельно взятом терракте своих граждан на чужой для них территории.
Например, ведущие американские и британские сми печатают изо дня в день сводки и интерпретации военных действий от ИГИЛ?
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Нет. Это ж, по большому счёту, не их война, а взять комментарий у члена ИГИЛ - попасть в плен и попрощаться с головой в прямом эфире. А тут войнушка местная и попасть на территорию ОРДЛО может практически любой желающий. Аналогично с получением аккредитации. Другой разговор, что такого желающего свои же заклюют, его запрессует СБУ, а Антонина поместит на миротворец. Кста, на верифицированном ютьюб канале Associated Press Archive видосов из Донецка - Луганска с участием всех подряд просто гора. Они что, тоже пророссийские?
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При чем здесь взять комментарий у члена ИГИЛ? Есть же у ИГИЛ какие-то каналы, через которые они вещают миру?
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Ну, первое, что нашел - небольшой агитационный видос от канадца, уехавщего в ИГИЛ и статейка о нём, с цитатами. И ничего, репостят. https://www.nytimes.com/2014/07/16/world/middleeast/isis-uses-andre-poulin-a-canadian-convert-to-islam-in-recruitment-video.html
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Несерьезно. Примеры каких-то репостов в разговоре о ведущих СМИ.
И вы прекращайте с такими ссылками, а то забанят вас и правильно сделают.
Вам желто-красная катрочка!

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Алла, несерьёзно менять тему. Мы тут говорим о том, что "СМИ цивилизованных стран" показывают не то что донецких-луганских повстанцев, а даже прямую речь чувака из ИГИЛ, в которой он таки призывает к ним присоединиться и не считают это преступлением против своей страны. Начали мы с того, что задача СМИ - давать ВСЮ информацию по тому или иному вопросу, если нет - это не СМИ, а инструмент манипулирования сознанием. Давайте к этому и вернёмся. Я повторю вопрос: почему предоставление площадки или цитирование деятелей ЛДНР наравне с деятелями Украины считается демонстрацией пророссийских взглядов редакции?
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Не понимаете? Подойдем с другой стороны. Почему в Литве запретили телеканал "РТР-Планета"? Почему в Польше и других постсоветских странах убирают советские памятники и символику? Почему Казахстан запретил георгиевские ленты?
Я думаю, что ответ на эти вопросы может быть один, общий.
Жду ваш вариант.
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Я написал тут длиннопасту с ответами, но потом решил удалить. Вы снова уходите от вопроса. У нас есть конфликт, в нём 2 стороны. Почему украинская сторона осуждает и запрещает транслировать мнение другой, пророссийской стороны? Можно ли адекватно воспринимать причины и дейстия тех или иных лиц, имея информацию только от одной стороны конфликта? Для того, чтоб разрешить любой конфликт, нужно прийти к взаимопониманию. А что вы знаете о мотивах и настроениях ЛДНР? Как любят писать ТСН, "все, що потрібно знати". Да даже фиг с ними, с сепаратистами. Потери, и те самостоятельно считать нельзя, все данные засекречены. Ответ на все эти вопросы у меня и правда один - правительство не доверяет тебе, гражданин. Вдруг ты сделаешь не те выводы? Вдруг усомнишься? P.S. Чести ради стоит заметить, что вторая сторона ведёт себя аналогично, но они ж плохие, тоталитаристы - террористы и вообще орда.
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О мотивах и настроения лднр я узнала еще три года назад, когда зверски убили за украинский флаг горловского депутата Рыбака, в дальнейших уточнениях не нуждаюсь.
А гигиена важна во всем, и для тела, и для души, поэтому лучше держаться подальше от грязи, а не жить в ней.
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Вы, верно, издеваетесь. Окей, пусть вы "в дальнейших уточнениях не нуждаетесь", хорошо. Не смотрите - и всего делов. ВОПРОС В ТОМ, ПОЧЕМУ ЗАПРЕЩЕНО ПОКАЗЫВАТЬ. ИЧСХ, Путина показывать можно.
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Дозировано можно. Дабы дурь каждого была видна...
"Вести" больше напоминали кремлевско-лугандонский рупор, освещающий события как в Украине, так и за ее пределами в нужном агрессору русле.

Мы с вами обменялись мнениями, каждый остался при своем. Предлагаю не перегружать "ветку" нашим присутствием и завершить дебаты.
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Тема "пропаганды" не раскрыта, я всё так же не считаю размещение чьих-то мнений пропагандой. На удивление, обошлись без оскорблений, за что отдельное спасибо. Хорошего вечера.
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Ну вот, кое в чем мы с вами солидарны. Я тоже бывает благодарю некоторых форумчан за цивилизованное общение.
Доброго вечера и вам.
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И вы, видимо, таки нивкурили. Ссылка, которую я дал, ведёт на официальный сайт NYT, а под "репостят" имел в виду действия редакции NYТ. Не сами ж они это видео сняли, а значит, это репост откуда-то, с какого-то канала ИГИЛ.
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Свиноматку гужву потягайте за дойки. Помнится, когда он был главредом этой коцапсинской помойки, так там не раз при обыске налом миллионы находили плюс уклонение от уплаты налогов. А вообще этот гнидник прикрыть надо - не может СМИ убийц украинцев в Украине вольготно себя чувствовать здесь
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Шо теперь газеток халявных возле метро не будет? Плохо, под тараночку само то...
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Под тараночку пиво. А газетку эту только коцабам, потому как она ядовитая
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Кровавая роССийская ОККУПАЦИЯ Крыма и востока Донбасса стала ТРАГЕДИЕЙ украинского народа. Но тот же народ иногда говорит, что мол "Нет худа без добра". Попробуем, если это можно, найти положительные моменты в том, что началось 27 февраля 2014г.:
1. Большинство украинского народа поняли, какой народ является историческим врагом Руси-Украины! Теперь о братстве с роССиянами в Украине может говорить или последняя сволочь или недалёкий человек ( в основном пенсионеры). Украінцы уйдут от роССійского языка і культуры роССіян.
2. Теперь Украина уже не может успокоиться и продолжать гнить. Как это случилось после победы Оранжевого майдана в 2005г. Потому, что в Крыму украинцев УНИЗИЛИ НА ВЕСЬ МИР! Самая большая страна в Европе, имея более 20 ТЫСЯЧ силовиков, просто отдала Крым роССиянам. Даже если украинцы захотят это забыть, иностранцы всегда напомнят. На востоке Донбасса погибли более 10 ТЫСЯЧ украинцев. Они пали от рук роССиян и их пособников. Кровь людская - не водица!
3. Население оккупированных Крыма и востока Донбасса, которое всегда тащило страну в Московию и тормозило возвращение Руси-Украины в европейскую цивилизацию, теперь не может голосовать на выборах Украины. Путин сделал то, чего украинцы не сделали бы сами НИКОГДА!
4. Попав в бандитский роССийский мир, жители Крыма и востока Донбасса начнут ценить жизнь в Украине. Проізойдёт то, что было невозможно прі власті Украіны.
5. Украине ПРИДЁТСЯ создать армию и стать сильной страной. Где правит закон, а не слово начальника. И это случится даже протів волі саміх украінцев!
6. Уйдя от роССии, Украине придётся стать нормальной европейской страной. І стать сільным членом ЕС. Потому, что колонией роССии ей уже не быть. Благодаря роССии.
7. Став настоящей независимой европейской страной, украине ПРИДЁТСЯ вернуть свою великую историю и своё настоящее имя - Русь-Украіна! И самоназвание - русичи-украинцы!!!
Слава Русі-Украіне!
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В Украине, воюющей стране, жертве агрессии, не должно быть никакой свободы слова для врага. Необходимо запретить каналы NewsOne - регионала, реваншиста, миллионера Мураева, канал 112, рупор тёмной, лживой личности Вадима Рабиновича.
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тю , , ну , смотрел вчера ньюс ван ,,,, канал не хуже и не лучше прочих , типа 112 , эспрессо , 5.-.й , блэк сиа , айситиви , и тд и тп ,,,
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А кто будет решать, кто сегодня враг и кого запретить? Тут вон на Гаранта часто гонят, но митингов по поводу "Закройте 5й" не было и нет.
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закрыть на Х,,Й эту ПИДОрашенскую гавноговорилку в месте со страной.юа и каналом интер, а этого помойного жида гужву отправить в след за бузиной в месте с "адвокатом" рыгоАнальной потаскухой лукаш!!!!
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и шо нашли? стринги, выпускающего редактора? Надо глаза и ум иметь, куда ступаешь и что смотришь.
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Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) располагает доказательствами того, что экс-министр доходов и сборов Александр Клименко виновен в незаконном выводе в офшоры и легализации $12 млрд, об этом заявил глава ведомства Анатолий Матиос, сообщает агентство УНН.

«96 млрд грн было отмыто, это установлено доказательствами. Сумма большая, но мы пока работаем, 96 млрд грн - это $12 млрд», - заявил он.

Эти деньги через восемь основных налоговых площадок были фактически похищены и выведены из государственного бюджета в виде налогов, не поступивших в казну, пояснил глава ГПУ. Затем, по его словам, они были выведены в офшорные юрисдикции и легализованы «путем покупки недвижимости, офисов, земель и действующего бизнеса в Украине».

обыски в редакции медиахолдинга «Вести» в Киеве связаны с делом экс-президента Украины Виктора Януковича и Александра Клименко.


масштабы воровства при урке Овоще поражают воображение!

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5968a7029a794725012947ae?from=main
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНацполиция и ГПУ проводят обыск в офисе холдинга “Вести”. ВИДЕО
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