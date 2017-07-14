 "Че принес вам "русский мир? Есть зарплаты как в России? Регресс выплачивают? "Народная" республика на таких терпилах и держится", - реалии "экономики ДНР". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, об этом идет речь в одном из сюжетов программы "Антизомби
". При этом главари террористов с экранов телевизорах регулярно сообщают об успехах "молодой республики" и всемы способами пресекают попытки недовольных шахтеров организовать акции протеста.
"Ну, как? Че принес вам "русский мир"? Есть зарплаты как в России? Регресс вовремя выплачивают? Каждый из вас отлично знает ответ. Как знаете и то, что при "фашиствующих украх" можно было, в случае чего, касками асфальт размять, а теперь площадь праздниками забивают. Лишь бы вас не слышать", - говорится в сюжете. Читайте также: "Шахтеры Донецкой области готовятся к массовым протестам", - ИС
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Так їм і треба, ідіотам.
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https://yandex.com.tr/video/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1500021734964505-845600887572148494167117-sas1-1099&noreask=1&filmId=15440945647510083328.
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Расеяпамаги! Путеннвведи свой член!
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Они и раньше всю Украину кормили, но их не слышали. Во всех их бедах виноват кто-то другой, но никак не они сами. В этом они с "крысчанами" - близнецы-братья.
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Гиркин-Стрелков.
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Зато голова не болтается и осанка прямая
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зато можно говорить по-русски (правда,и раньше можно было) и нет биндеравцев (как и не было)..
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Ипать придурки даунбасские! Не жилось дебилам в мире,пусть теперь руськам гамне плавают!
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