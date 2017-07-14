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Все про:оккупация (7121) шахтеры (552) Донбасс (15396)

 "Че принес вам "русский мир? Есть зарплаты как в России? Регресс выплачивают? "Народная" республика на таких терпилах и держится", - реалии "экономики ДНР". ВИДЕО

Остановка захваченных шахт, работа за еду и постоянные неоплачиваемые отпуска - таковы экономические реалии на оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в одном из сюжетов программы "Антизомби". При этом главари террористов с экранов телевизорах регулярно сообщают об успехах "молодой республики" и всемы способами пресекают попытки недовольных шахтеров организовать акции протеста.

"Ну, как? Че принес вам "русский мир"? Есть зарплаты как в России? Регресс вовремя выплачивают? Каждый из вас отлично знает ответ. Как знаете и то, что при "фашиствующих украх" можно было, в случае чего, касками асфальт размять, а теперь площадь праздниками забивают. Лишь бы вас не слышать", - говорится в сюжете.

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До начала воины , санкций и т д в раше средняя зарплата была для уплаты комуналки и поесть. Сеичас на поесть уже не хватит. О каких " зарплатах как в России " речь? О нищенских зарплатах как в России ?
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Ты в курсе какая средняя в России? Другое дело что её мало кто получает, впрочем это как и со средней на Украине.
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І що? В середньому ВСІ отримують середню зарплату, а не "мало хто". Це математичний термін.
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А в Україні ті мудаки мали на шахтах 12-20 тис грн. Ще по тому курсу.
Так їм і треба, ідіотам.
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То что не превратилось в солончаки , дожрет саранча
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Вот между прочим и продукт для питания. В Китае такому протеину только рады были бы.
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В семидесятых в Израиле было нашествие саранчи, так жителям раздали принадлежности для консервации и они собирали саранчу, консервировали и продали в Китай за приличные деньги как деликатес.
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Теперь я спокоен за крысчан, будут сыты. Еще бы попить... Но то такэ.
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Для долбасян не нужен протеин, скорее алкоголь в виде бояры!
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Были казни египетские, а теперь есть крымские.
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весь смысл был в том, чтобы выявить терпил и дебилов, привлечь пряником, а потом показать кнут и заставить работать...
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Это заслуги украинских олигархов что лугагдония до сих пор как то существует, лугандонский уголь в раше и даром не нужен, а рашке бы пришлось в 5 раз чаще туда бы гонять гумконвои, если бы была полная блокада со стороны Украины.
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Ну почему же, в Дебальцево вон песок насыпали в песочницу
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Не приумаляйте трудовых свершений д"Ебальцевских властей! В 2! (две) песочницы насыпали песку!
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Судя по количеству песка в этих двух песочницах, все-таки планировали насыпать в одну!
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очередной мини-казластан построен.теперь будет союз Рогов и Копыт Приднестровье-Абхазия-Ю.Асэтия-ДАУНбасс-Нагорный Карабасс
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Не будет. Формулировка по Крыму и Донбассу четкая. Раша должна их вернуть и вывести воиска.
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НЕ-НЕ-НЕ-- НЕ-- ПУТАЙТЕ!!! Реалии - впереди,,-- это только первый звоночек!!!! А особо возмущающиеся - ещё и по хлеборезке получат -- ДНР не Украина,,,-- тут вам не здесь...
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Приток валюты по счету текущих операций в РФ во 2кв: 2008г +27,7 млрд долл 2012 +16 2014 +11,8 2015 +16,5 2016 +2 2017 (-0,3) Титаник тонет
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Ипать придурки лугандонские!
Расеяпамаги! Путеннвведи свой член!
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Ответ лугандонцев известен - "Во всем "укры" виноваты!".
Они и раньше всю Украину кормили, но их не слышали. Во всех их бедах виноват кто-то другой, но никак не они сами. В этом они с "крысчанами" - близнецы-братья.
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Вредные эти укры... Донбассяне с лугандонами и крысчанами их кормили-кормили,, а они - так и не умерли от ожирения, заразы такие... Теперь - приходится самим себя кормить и толстеть!!! :D Укры - негодяи!!-- заставили Донбассян массово в фитнес-клубы записываться --- ожирение сгонять... А это - не всем по карману...
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В Бендерах всегда был фашизм. Был я раз там.
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Украина после Майдана и не собиралась идти на Донбасс,войск почти не было.
Гиркин-Стрелков.
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Це добре, ще одна сторона "безальтернативності Мінська" - профілактика ватоцефалії на окупованих територіях. деокупація буде ще нескоро, але коли це станеться ми отримаєм зовсім інший Донбас, де за слова"руськай мір" шахтарі будуть з ноги давати в рило
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Ну не говорите. Успехи на лицо или на рыле. Раньше шахтеры были в уважении, накормленные, приодетые (задницами не светили), все лучшее шахтерам, путевки, санатории. Некоторые даже поверили, что они кормильцы. Теперь эти кормильцы просят милостыни с протянутой рукой, роются в мусорных ящиках, скоро начнут пухнуть от голода. Вне Украины перспектив никаких, только умирать. Редкая дурная птица залетит сюда, если только тоже умирать. И все это принес русский мир, кому еще русского мира.
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Я бы им посочуствовал - если бы это- не они сами себе нашли на жопу приключений.. А заодно - и другим гражданам.. Так что - не удаётся мне слезу выдавить...
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Везде, куда приходят кацапы, наступает жопа. Примеры - Приднестровье, Абхазия, Крым, оккупированная часть Донбасса, Сирия. Недаром их страну называют ПаРаша.
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Так что удивляет, что у нас на Харьковщине данбасянские беженцы скупили все дачи и при этом клянут Украину! Когда начинаешь им доказывать,что нахрена вы сюда приперлись, то еще и возмущаются! А в 14 году жили беженцы со Славянска в санатории,так им волонтеры гуманитарку поставляли ,так эти мрази что получше целыми машинами вывозили на Донбасс для продажи,а то что похуже на самогонку выменивали в селе!
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Я не удивлюсь что бывшее Сталино,может со временем стать Путино,потому что народишко там какой то халявный и хочет всё на шару, за счёт других, прод отряды пошли со Сталино,а теперь "заград" отряды хПутина
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Цензор, выкладывайте у себя на сайте каждый проект Антизомби!
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Какие зарплаты, какая выплата регресса (хотя регресс на лице у убогих) - большой и толстый воткнули как и всем 140 млн.
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... большой и толстый воткнули...
Зато голова не болтается и осанка прямая
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пробитая у тебя башка насквозь, а ,,колесо,, от трамвая это передоз бухла и не более...
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я не тебе это говорю, а тому придурку написавшему ту чушь.
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Железнодорожники на лугандоне тоже в жопе! 2 недели за свой счет и 2000 рублей зарплата,хотя в Украине зарплата железнодорожников 7000-10 000 гривен!
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Вы не понимаете..
зато можно говорить по-русски (правда,и раньше можно было) и нет биндеравцев (как и не было)..
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Главное что правосеки теперь детей не едят и бабушек не насилуют! Хотя может данбасские бабушки то и не противХоть в жопе полной,зато нет хунты и биндеровцев!
Ипать придурки даунбасские! Не жилось дебилам в мире,пусть теперь руськам гамне плавают!
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В расийской империи занимались селекцией сотни лет и на значительной территории есть большие успехи. Выведена порода людей с крайне низкими запросами (водка + шоу) и моральными качествами. Они ПРОСТО не умеют жить по другому. Возьмите бомжа и дайте ему спортзал, учебники по языкам, возможность путешествовать и т.д. - результат обосранная библиотека с обрыганым дядькой и обоссаными шкафами. И самое главное - все это очень прикольно и смешно для него самого.
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кстати,неспособность к обучению (в тч языкам) - один из важнейших индикаторов русскомирскости личности..
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Желаю Вам мужества и выдержки, будьте настойчивы. Вы победите.
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интересно...зарплата как в россии... но там и цены на все выше.. дебилы что не понимают?
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Че принес вам "русский мир? Есть зарплаты как в России? Регресс выплачивают? "Народная" республика на таких терпилах и держится", - реалии "экономики ДНР". ВИДЕО
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