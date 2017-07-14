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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:НАБУ (1835) нападение (1663) Герасимов (79) Барна (77)

 "Среди обидчиков Барны был новоизбранный представитель совета общественного контроля НАБУ Хаджинов", - Герасимов. ВИДЕО

Глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что среди обидчиков нардепа Барны во время вчерашних акций протеста возле ВР был новоизбранный представитель совета общественного контроля НАБУ Сергей Хаджинов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Герасимов заявил во время специального выступления по этому поводу с трибуны парламента.

"Среди обидчиков Барны был Сергей Хаджинов - новоизбранный представитель совета общественного контроля НАБУ. Человек, который должен быть примером и отстаивать справедливость, на самом деле, под стенами Верховной Рады устроила дешевые провокации", - сказал Герасимов.

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Взять бы топор и всех зарубить.
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И начинать можно смело и спокойно с алкача Барны, раз уж ему первому метку поставили.
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Да титушка он проплаченная. И таких людей берут в НАБУ.
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це вам,курви за "покращення". треба було сокирою в пику довбанути БППшну тварюку!
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Ольгинец сколько тебе пуйло платит? Боярышником получаешь?
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якщо для тебе всі хто не любить БППшних паскуд-ольгинець- то ти проплачене сраколизне паскудне лайно
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А кто ему рыло перед этим начистил? Вчера ж уже был с "фонарём".
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це тільки початок. за їх "рішучі рехформи" їх шматувати ось-ось почнуть. а українцям довго не треба. пару годин- і Майдан повний! і фіг що ці срані злодюги зроблять проти!
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Хм, неужели среди избранных представителей совета общественного контроля НАБУ, оказался приличный человек!...
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Барна был Барной до Сениных яиц, потом после чоколадной обработки, из него сделали дешевый чоколадный батончик, за это он и получил
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Клоун Герасимов читает с бумажки заготовленный текст. Если сами дебилы, то, они думают, что и народ такой?
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во всей Украине,врят ли найдется хоть один,кто искренне, безвоздмездно посочувствует подбитому Барни, да и остальным медмежатам в случай хорошего мордобоя...от дожились придурки..
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Правление этой власти начиналось с того, что толпа хватала некоторых папередников и пихала их в мусорные баки. Типа, довели страну, суки. Прошло три года, жить стало в разы хуже, чем при любых папередниках. Так, что не нужно обижаться на толпу. Все справедливо, а самое главное - последовательно.
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Жить стало хуже тому, кто как и раньше сидел и ждал, что манна небесная посыплется. А ничего, что рыги, сваливая, всю госкассу с собой прихватили? А ничего, что война идет? А ничего, что в результате аннексии территорий Украина потеряла минимум 20% экономики? И еще - ничего, что при папередниках в долг жили и те же папередники кредитов набрались, как за все время так называемой независимости? Так откуда деньгам взяться? А тем временем столбы объявлениями о работе заклеены. Так не хотят идти на 5-8 тысяч работать, подавай жопоруким без образования (а если есть, то купленное) и опыта работы 20-30 тысяч. Не надо ждать, как крысчане камней с неба, пора совок из головы выгнать!
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Извините, но вы копипастите методички. Оценку власти даст народ на следующих выборах (скорее всего досрочных). А вы не задумывались над следующими вопросами:
1. Если бы не было войны, то уже давно не было бы нынешней украинсокй власти.
2. При папередниках брали в долг от РФ, сегодня берем в долг от МВФ. Причем требования МВФ - это коммуналка, продажа леса, земли, замораживание пенсий и зарплат.
3. С каких херов люди должны работать за 5-8 тыс. грн. (200-300 долларов), если раньше эти же самые люди работали за 500-800 долларов?
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Долг от рфии подразумевал еще следование в политическом кильватере и необходимость отказаться от своей истории и языка , но ведь для справедливости это неважно .
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Про кредиты. Твой хряк взял 3 миллиарда долларов у карлика под 15% годовых без отсрочки платежа на год. МВФ даёт Украине ( таким как я, которые за Майдан ) под 1,5% годовых с отсрочкой платежа в жалкие 7 лет. Про зарплаты. Если брать такими темпами как при хряке ( 40 млрд. долларов за три года ), то можно было и по 1000 баксов в месяц платить.А долги кто будет возвраать ? А то, что продали Украину с потрохами касапам ( лучшие облэнерго, 50% ИСД , банки, теле и радиоканалы, почти все СМИ ,Николаевский глинозёмный , запорожский алюминиевый и тысячи других предприятий кагэбэшникам, развалили армию, наводнили СБУ агентами это куда прилепишь , предатель за пайку ?
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А ничего,что газ с Европы через свою фирму качают и барыш имеют.То что на проволочной стене 800 млн. украли-а стены нет,то что типа строят танки-а их нет(и денег нет).То что коммуналка подорожала,а уровень обслуживания прежний.Уважаемый зарплаты в 8 штук,это до покращення -2300(по уровню з/п в 2013 к курсу доллара).То есть бригада нуворишей ткпо разворовывает все- А ВЫ НЕ ВОЗМУЩАЙТЕСЬ,пашите дальше.Почему в Европе нет ни каких абонентплат за газ,свет,тепло-А НАМ ЛАПШУ вешают,что МВФ требует.
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дебіли не можуть зрозуміти, що то, що зробили з барною, це найменше що українці хочуть з панамськими патріотами.. риги відновили січ, соєві відновлять коліївщину
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ах ах, законник против депутата. Кого пожалеем
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А че этот данбасский уркаган Герасимов так распереживался? Или дебил Барна - его подельник по мутным схемам? Как может идиот (это я о Барне), который не замечает трамваи на проспекте Победы в Киеве, увидеть в многолюдной толпе знакомого человека???
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"обидчик Барны" (с) Барна обиженный, скоро опущенным станет.
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понасовали "антикоррупционеры" в общественный контроль всяку титушню...
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"Обидчики барны", ну, надо же! А те, кого обидел барна не в счет или ему можно?? Я одуреваю уже от этих скотов, да скажи спасибо, что его только яйцами забросали, могли ведь и кое чем потяжелее приласкать...
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шо, і Барні по пиці надавали? Тепер вони всі кричать, і Барна також: це правакація. і т.і.
Сьогодні в єфірі бачив оту гниду Рудика, якого на виховання Корбан у 2014-му відправив на базу Правого Сектору. Ведуча в його питає, а чи голосували ви за зняття недоторканості з допкіна?, а він такий: меня на тот момент не било в зале!!.. Сцуки, як тільки мова про щось важливе, так їх, звичайно, "не било в зале".
Мені вже наші "народні обранці" нагадують відловлених сєпарів, які всі кажуть, що "я только на блокпосту стоял", так само і нардепи - "меня не било в зале"..
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Шо оно тявкает? Оно проголосовало уже за антикоррупционный суд? Или уже устало и пора ехать в "Выброрчій Мальдивский округ"?
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ну хоть одного порядочного человека куда-то избрали, который знает, чего заслуживает мудак Барна и все шоколадные твари скопом.
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Барна есть тот, кто если переставить в фамилии последнюю букву А и вставить между Р и Н.
И по всей видимости раньше так и было. И если он прославился поднятием Яценюка, то еще не известно справится он с Гройсманом (реформы уж слишком его утяжелили).
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И Барна малосимпатичный, и Хаджиев, который устраивал раздраи в Автомайдане.

Дмитрий Булатов рассказал о возникшем конфликте между рядовыми участниками движения и координаторами Сергеем Кобой, Сергеем Хаджиновым и Алексеем Гриценко.
«У указанных лиц, изгнанных с позором из Автомайдана, были доступы к информационным ресурсам Автомайдана. Трио в лице Сергея Кобы, Сергея Хаджинова и Алексея Гриценко перебрались базироваться к Юрию Зозуле. Алексей Гриценко и Юрий Зозуля являются кумовьями и бизнес-партнерами. Теперь они продавливают свои бизнес и политические интересы через узурпацию интернет-ресурсов и Сергея Кобу, которому обещано сказочное будущее», - написал г-н Булатов в Facebook.

В качестве подтверждения он привел слова активиста Василия Футина о том, что «Хаджинов, Гриценко и Коба... украли у Автомайдана название, проигнорировали мнение рядовых активистов, зарегистрировали собственный карманный «автомайданчик», закрыли доступ активистам на стену в Facebook, забрали сайт у автомайдановцев и занимаются самодеятельностью, не спрашивая людей».

Дмитрий Булатов пообещал также представить всем желающим информацию «о корысных и политических хотелках всех четверых», которые «подставляли автомайдановцев на травматизм и тюрьму ради собственной выгоды».
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воюет. Оказался одним из немногих порядочных людей, устыдился "перфрманса" с ухом, когда сдал товарищей под угрозами подонков, а потом разыграл ранение, и ушел на фронт искупать вину. Я лично ему за это всё простил. Превозмог свой страх, воюешь за Батькивщину - достоин уважения.
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- Вы зачем казенного курьера обидели?
- Не обижал я вашего курьера!
- Как это не обижали? А он от вас пришел такой... обиженный.

- Ничего не знаю, от меня он уходил довольный и радостный...
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ты смотри какие падлы, нельзя их трогать, священные коровы, вас сук всех надо было в мусорники перебросать, это было бы очень гуманно по отношении к вам, а барна пид-с ещё тот с бубликом под глазом
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і це говорить якесь ху*ло колорадське,яке Петьо поставив керівником фракції.
Прийде час замість яєць вам будуть шнурки на шию кидати!!! І ви ще будете завидувати Янику,що він втік!!!
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Герасимов ты гнида и пи...дарас. Вы мрази во время войны на каникулы ходите???? Представьте, что 93 и ли 95 бригада сейчас уходит на каникулы. Суки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А, Барне надо было еще хлебальник расквасить.
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Герасимов, ты козел, правильно боишся, что ты будешь следующим.
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О! А в теме про аресты на львовском бронетанковом заводе активно пишут, что НАБУ выслуживается перед гарантом.
И кто же из вас прав?
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мало що всяка тролятина пише. у них всі пости однакові як під копірку.
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О, наконец то этого козла Барну отмудохали, это ж гнида редкосная
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ушлёпки! все до одного розенблаты в этом парламенте
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Надо было так отмудохать этого козла барну! Мы же быдло,что с быдла возмешь! По Быдлячи к этим уродам и относиться,как они к Нам,НАРОДУ УКРАИНЫ!
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Петя в нужное время и в нужном месте влез на бульдозер, как ленин на броневик. Теперь ждет свою каплан.
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барна это конечно мерзость совершенно уникальная ...
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Сергія Хаджинова знаю, достойна людина. Так що, Герасимов і іже з ними, ідіть лєсом від нас.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Среди обидчиков Барны был новоизбранный представитель совета общественного контроля НАБУ Хаджинов", - Герасимов. ВИДЕО
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