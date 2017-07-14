 "Среди обидчиков Барны был новоизбранный представитель совета общественного контроля НАБУ Хаджинов", - Герасимов. ВИДЕО

"Среди обидчиков Барны был Сергей Хаджинов - новоизбранный представитель совета общественного контроля НАБУ. Человек, который должен быть примером и отстаивать справедливость, на самом деле, под стенами Верховной Рады устроила дешевые провокации", - сказал Герасимов.
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1. Если бы не было войны, то уже давно не было бы нынешней украинсокй власти.
2. При папередниках брали в долг от РФ, сегодня берем в долг от МВФ. Причем требования МВФ - это коммуналка, продажа леса, земли, замораживание пенсий и зарплат.
3. С каких херов люди должны работать за 5-8 тыс. грн. (200-300 долларов), если раньше эти же самые люди работали за 500-800 долларов?
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Сьогодні в єфірі бачив оту гниду Рудика, якого на виховання Корбан у 2014-му відправив на базу Правого Сектору. Ведуча в його питає, а чи голосували ви за зняття недоторканості з допкіна?, а він такий: меня на тот момент не било в зале!!.. Сцуки, як тільки мова про щось важливе, так їх, звичайно, "не било в зале".
Мені вже наші "народні обранці" нагадують відловлених сєпарів, які всі кажуть, що "я только на блокпосту стоял", так само і нардепи - "меня не било в зале"..
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И по всей видимости раньше так и было. И если он прославился поднятием Яценюка, то еще не известно справится он с Гройсманом (реформы уж слишком его утяжелили).
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Дмитрий Булатов рассказал о возникшем конфликте между рядовыми участниками движения и координаторами Сергеем Кобой, Сергеем Хаджиновым и Алексеем Гриценко.
«У указанных лиц, изгнанных с позором из Автомайдана, были доступы к информационным ресурсам Автомайдана. Трио в лице Сергея Кобы, Сергея Хаджинова и Алексея Гриценко перебрались базироваться к Юрию Зозуле. Алексей Гриценко и Юрий Зозуля являются кумовьями и бизнес-партнерами. Теперь они продавливают свои бизнес и политические интересы через узурпацию интернет-ресурсов и Сергея Кобу, которому обещано сказочное будущее», - написал г-н Булатов в Facebook.
В качестве подтверждения он привел слова активиста Василия Футина о том, что «Хаджинов, Гриценко и Коба... украли у Автомайдана название, проигнорировали мнение рядовых активистов, зарегистрировали собственный карманный «автомайданчик», закрыли доступ активистам на стену в Facebook, забрали сайт у автомайдановцев и занимаются самодеятельностью, не спрашивая людей».
Дмитрий Булатов пообещал также представить всем желающим информацию «о корысных и политических хотелках всех четверых», которые «подставляли автомайдановцев на травматизм и тюрьму ради собственной выгоды».
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- Не обижал я вашего курьера!
- Как это не обижали? А он от вас пришел такой... обиженный.
- Ничего не знаю, от меня он уходил довольный и радостный...
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Прийде час замість яєць вам будуть шнурки на шию кидати!!! І ви ще будете завидувати Янику,що він втік!!!
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А, Барне надо было еще хлебальник расквасить.
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И кто же из вас прав?
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