EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Общество
  902  11
Все про:Львов (3588) флешмоб (126) лоукост (42) Ryanair (22)

 Автомобильный флешмоб "Сохранить Ryanair" прошел во Львове. ВИДЕО

Сегодня, на паркинге "Арена Львов" состоялся масштабный автомобильный флешмоб "Сохранить Ryanair", на котором более 300 машин сформировали название ирландской авиакомпании, которая недавно отказалась работать в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Борисполь" возобновляет переговоры с Ryanair, - Рябикин

"Ryanair и другие лоукосты стали символом права человека на доступную путешествие. Украинцы вынуждены летать этими же лоукостами, но из других стран. Сегодня время это изменить. Правительство должно сделать все возможное, чтобы достичь компромисса и успешно завершить переговоры. Для Украины критически важны новые инвесторы: как символ доверия и поддержки. А уход инвесторов - это итог работы правительства. Это наша первая акция. Нам не безразлично. Это наше право на доступное путешествие! Своей акцией мы хотим донести центральной власти нашу позицию и заставить ее найти способы оставить Ryanair в Украине", - заявили организаторы акции на своей странице в Facebook.



Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ryanair нужно предложить остаться работать во львовском аэропорту, - Гройсман. ВИДЕО

Напомним, ранее авиакомпания Ryanair заявила об отказе работать в Украине из-за невыполнения соглашения со стороны аэропорта "Борисполь".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ryanair - та плюньте Вы на тот Борисполь. зажравшихся коррумпированных чиновников. Возьмите и сделайте своей ШТАБ-КВАРТИРОЙ в Украине - ЛЬВОВ.
Весь авиапоток хлынет во ЛЬВОВ. Борисполь со своим МАУ - пусть ЗАГИБАЕТСЯ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ryanair на то й розраховували: вибити максимальні преференції на тлі відомої корумпованості вітчизняного чиновництва... почитайте про умови (так, саме умови!), що вони виставили українським аеропортам!!! і порівняйте з, ну наприклад, угорськими летовищами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего пусть ШОКИРУЮТ наших чиновников которым придется работать без "ОТКАТОВ" А когда народ попробует, тогда ВЫКРУТЯТ РУКИ и БОРИСПОЛЮ.
А на счет угорщины, посчитай там кол населения. Тут Экономические показатели завязаны и просчитаны. И в части бОльшего пассажиропотока в Украине возможности намного больше,чем в Угорщине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так пусть и борются за рьінок рьіночньіми методами!!! вотс проблем? дебет-кредит свести не велика проблема! чиновников пусть шокируют, но страну делать терпилой не стоит!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помню как в 2004, когда пидрахуй пидрахував в пользу Янека выборы , мы все ездили каждый день до работы и после гудеть около здания ЦИК. Класно было- ВЕСЬ КИЕВ ГУДЕЛ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А потом Ющенко оказался редким козлом. Да! Революцию делают романтики, а пользуются ее гавнюки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вах-вах, да если б им не надо был этот рынок они давно бы ушли грюкнув дверь а это просто права качают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
представляю как Коломойского плющит, глядя на это. Чувак так старался, сорвал переговоры, и тут - на тебе...Львов взял и напаскудил
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоОбществоАвтомобильный флешмоб "Сохранить Ryanair" прошел во Львове. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти