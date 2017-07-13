 Автомобильный флешмоб "Сохранить Ryanair" прошел во Львове. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Ryanair и другие лоукосты стали символом права человека на доступную путешествие. Украинцы вынуждены летать этими же лоукостами, но из других стран. Сегодня время это изменить. Правительство должно сделать все возможное, чтобы достичь компромисса и успешно завершить переговоры. Для Украины критически важны новые инвесторы: как символ доверия и поддержки. А уход инвесторов - это итог работы правительства. Это наша первая акция. Нам не безразлично. Это наше право на доступное путешествие! Своей акцией мы хотим донести центральной власти нашу позицию и заставить ее найти способы оставить Ryanair в Украине", - заявили организаторы акции на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее авиакомпания Ryanair заявила об отказе работать в Украине из-за невыполнения соглашения со стороны аэропорта "Борисполь".
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Весь авиапоток хлынет во ЛЬВОВ. Борисполь со своим МАУ - пусть ЗАГИБАЕТСЯ.
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А на счет угорщины, посчитай там кол населения. Тут Экономические показатели завязаны и просчитаны. И в части бОльшего пассажиропотока в Украине возможности намного больше,чем в Угорщине.
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