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Все про:Жемчугов (11) Агеев (8) наемники РФ (7)

 Ваш сын будет сидеть в украинской тюрьме, но его не убьют и он не вернется инвалидом, - Жемчугов обратился к матери российского наемника Агеева. ВИДЕО

Герой Украины, который провел год в застенках боевиков, потеряв кисти рук и почти потеряв зрение, Владимир Жемчугов обратился к матери российского наемника Агеева, Светлане Викторовне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его Фейсбуке.

В своем обращении Владимир Жемчугов отметил, что мать может не волноваться об условиях пребывания ее сына в украинской тюрьме. По его словам, у него есть все необходимое и к нему не будут применять те методы, которые применялись к Жемчугову со стороны боевиков.




Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Уважаемый господин Президент, помилуйте моего сына. Не могу понять, как он очутился в тех местах", - мать задержанного на Донбассе ефрейтора армии РФ Агеева. ВИДЕО

Россиянин Виктор Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске по подозрению по статье "террористический акт".

Ранее в интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

Читайте также: Новая группа офицеров российского ГРУ прибыла на Донбасс из-за провалов разведки "ДНР", - ИСИсточник:


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Змагар - Смерть российско-фашистским захватчикам и оккупантам.
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А тем временем ватная рашистская мамка строчит антиукраинские посты в соцсетях....... Какие же мы добрые и великодушные...... Разве только не извиняемся перед ними, что нам "приходится" сажать их сыновей-убийц-зверей.......
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Згоден з тобою! Ця сука все одно звинуватить Україну,що її скотина воював проти неї! Кацапське нутро не зміниш! Все вакруг враги! Дєбіли,бля!
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только имбецил и конченый подонок может воевать за свою страну, которая от него отказывается. паРаша и есть паРаша, века идут, а традиции не меняются.
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Це ж кацапське гівно! А що ти хотів? Памереть за расею не в самой расеє це ж так прєстіжно! Нехай тепер сидить,падло!Чому його не застрелили,я не розумію!
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За какую страну? Кредиты нужно гасить! а работы нет.
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Не знаю,чи побачить ця сучка це відєо! А якщо й побачить, то скаже ви фашисти й нацисти! Кацапське гівно воно й Африці гівно!
Сука,яка виховала цю гніду не має співчуття!
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Известный по канкунскому побоищу лёха макеев называл таких самок да их личинок хомоинстинктусами.
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Бабка на разовую выплату за жмура надеялась, а Жемчугов ее к инфаркту подводит. Циничный Бандера.
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Підвів бабку!
-Ваня! Ваня! Нашего сыночка Сережу на Донбассе убили!
-Ты что,старая дура? Не было у нас никакого сыночка!
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мамочка,я вернусь к тебе такой-же,но через два десятилетия...не перживай))) ...твой Витёк
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Я россиянин!
На работе общаюсь с подчинёнными! Они уверены, что наших в Украине НЕТ!
Железный аргумент, что если бы там были наши россияне, то уже взяли бы Киев!
Бляtь, насколько тупо все зомбированы! Им не хочется признавать другую реальность!
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Да взяли бы Киев - только он им в рот не влезет.
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Они нэ увэрені! Вони знають, що руське там э,але включають дурака! Чи ти з цим не згоден?
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Данный факт неприятно осознавать!
Гораздо проще чувствовать свое величие, а если что-то не так, то телевизор подскажет причину!
Я много лет живу в России, хотя вырос в Украине, в СССР!
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А я сам з Вологодчини! Живу на Харківщині! Воював на Луганщині! Отримав поранення!Ти своїм робітникам скажи,що робить росія на донбасі? Я донбас ненавиджу з його уголовно-кримінальним антиукраїнським населенням,але ж це територія Украйни і захищати її потрібно!
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Я вырос в Донецкой обл. Моя Родина под Украиной а не под ЛуганДонией!
Каждое лето там отдыхаю! Недавно был там. Пока отдыхаю в Египте!
Скоро опять буду в Украине отдыхать! Удачи Вам и крепкого здоровья!
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Добре! Відпочивай!Своїх робітників відправ в жопу!Тварі сепарські Украйні не потрібні!
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Когда я подчинённым пытаюсь донести истину, то они с пониманием кивают гривой!
Но из достоверных источников знаю, что за глаза они говорят совсем другое!
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мне просто интересно, как они, будучи в здравом уме и памяти объясняют хотя бы сами себе, откуда у "воюющих шахтеров из шахт" есть столько оружия, боеприпасов и военного опыта ложить лучших бойцов ВСУ с военным образованием? И так 3 года? И почему, если Украина воюет сама против себя, на Россию ополчился весь мир и ввели такие санкции? И как объяснить пленных русских военных, которых регулярно у нас отлавливают? И обменивают? И что Киев не взяли только потому, что взяв даже куски областей, мир устроил россии обструкцию в виде санкций. При взятом Киеве буде отключен свифт, наложены эмбарго на нефть, газ, и все коммерческие отношения. И как они сына этой тетки в Украине объясняют, если она не ваша??
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Отвечаю! Логика такова:

1. Они согласны, что Россия поставляет оружие! Европа ведь тоже поставляет в Украину!
2. Украинская армия слаба, поэтому не может победить ЛуганДонию.
3. На Россию ополчился весь мир, так как хочет завладеть её богатствами!
4. Пленных российских военных нет! Это всё наёмники!
5. Сепаратисты не стали идти на Киев, так как данная освобождённая (захваченная) территория и была пределом их мечтаний! Хотели бы больше - захватили бы больше!
6. России надо закрыться от всего мира и жить самим! Читай пункт 3 !
P.S. И как с такими дебилами общаться?
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З тобою не згоден! Україна звільнить лугандон за 2-3 неділі! Якщо росія не буде втручатися! Якщо буде,то цей конфлікт на роки!
Європа постачає в Україну тільки застарілу радянську зброю,що залишилась від союзу в странах Східної Європи!
Росією ніхто заволодіти не хоче,а лише Європа реагує на російську агресію щодо України! Росія хотіла,щоб НАТО далеко від неї було,от і отримала Україну ворогом та Абрамси в Прибалтиці(40 км від Пітера),Польщі та Румунії!
А як все добре розпочиналось! Алімпіада! Кримнаш! Рубель по 32! Дебіли!
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Извините, но Вы видать не совсем корректно поняли смысл моего поста!
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Можливо! Пробачте! Але те,що я написав нижче актуально! Пробачте ще раз!
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Ще скажу! А Краматорск,Лисичанск,Славянск,Красний Ліман,Севєродонецьк,Волноваху,Маріуполь,Сєверськ,Кременне,Сватове чому ваші доблесні колоради залишили?Всрались? Думали 7 областей України ,а получили 6 районів лугандона!
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Повторюсь! Да мне поebaть колорады!

Или для пущей ясности, Вам спеть песню "ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла!"?????
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Уважаемый, я сам начальник, поэтому Я говорю! )))
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В финскую войну СССР присутствовал в Финляндии намного масштабнее, чем Россия на Донбассе. И Хельсинки он не взял.
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Бедный бедный человек, сколько ему пришлось вынести...Сердце разрывается. И какая человечность и милосердие к другим... Какая сила духа и мужество!!
Дорогой Владимир, такие люди как Вы - это самая огромная ценность, которая есть у нашей страны. Низко кланяюсь Вам за Ваш подвиг.
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Цілком згоден з тобою!
Слава герою! Україні слава!
Але не згодин з ним до ставлення до цієї сучки,яка за путенга жопу рве та звинувачує в усему Україну!
Собака й виховала собаку!
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В этом случае не тебе судить, сидя на диване. Этот человек понимает жизнь побольше нас с тобой вместе взятых. Агрессия порождает только агрессию.
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Що я тобі скажу! Я воював на Донбасі!! Демобілізований,бо мені розтрощило плече після мінометного обстрілу! А до агресії,так це воно так й є! Кацапським собакам тільки по собачи треба відповідати!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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Я понимаю до чего доведены наши люди. Ярость, злоба, ненависть к сволочам. Я и сама испытываю те же чувства. Но я также хорошо понимаю, что милосердие - выше справедливости. А вот это подвластно только избранным. И Владимир Жемчугов как раз один из них. Жемчужина нации, сокровище.
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Хотя этой ватнице сыночка-инвалида как раз справедливо было бы и вернуть. Даже не жмура - с тем проще, закопали и хер с ним. А с инвалидом, который ходит под себя - вот лучший вариант. Что бы эта сука вместо того, что бы получать поддержку от сынка, утку из под него выносила до конца своей никчемной жизни.
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Теж згоден! Навіщо його було брати в полон? Політика!
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Ні! Не будуть міняти! Іхжетамнет!
Росія це гівно,яке відмовляється від своїх громадян!
Гнилява країна! Тьфу,бля! Сучья держава! Навіть своїх солдатів по людськи поховати не можуть!
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К сожалению таки будут менять. Пэдро шоколадный со своими гейнералами-котловодцами довел ситуацию до абсурда, когда террористы имеют возможность получить своих в обмен на наших.
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Можливо ти правий,але міняти одного рашистського фашиста на 50 або 100 наших солдатів він не буде!Хоча все можливо!
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Если у Вас крепкие нервы, то погуглите и посмотрите видео на ютубе про Владимира, героя данного видеообращения!
Я видел, и повторно просмотреть не смогу! Преклоняюсь пред ним! Видать у меня слабые нервы! Долгих лет ему жизни!
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я знову ж, в 1537-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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а может наоборот... как ИГИЛ - секир башка, на видео записать да в и-нете и показать... может тогда и другим "отпускничкам" не повадно будет, а?..
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может вы и правы! и придется так сделать,ради того,чтоб Украина больше не теряла своих лучших сыновей на донбасском фронте
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Не поможет. Нормальный человек никогда не пойдет на соседа и брата. Эти, кто воюет - это скот, с ним бесполезно.
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как раз Владимир Жемчугов им и пох... скот он только рефлексы понимает.
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"заберите своих детей потому что их либо похоронят или они вернутся инвалидами или их посадят в украинскую тюрьму"
Все!
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нет слов, будь проклята война. Преклоняюсь перед такими людьми как Жемчугов, сколько ему довелось перенести, сколько у нас таких как он. Росиянам на коленях вымаливать прощения у таких как Жемчугов.
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вот у нас есть волонтеры, центры помощи военным, новостные сайты и тд
разве нельзя этому Жемчугову собрать на хорошие протезы которые сейчас делаются и которые он будет чувствовать как родные руки?
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да будут у него нормальные протезы,
не переживай
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повесить агеева онлайн .....всеравно он ихтамнет чтоб чуток отрезвить моск
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не услышат такие "матери" Володю Жемчугова. Так же, как не слышали его криков о помощи палачи, которые сделали из молодого здорового мужчины инвалида...
Я желаю всем кацапстким самкам такой же судьбы для их детей, как у Жемчугова..
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Это видео на 1-ом канале в России не покажут!
Где же бедная учительница услышит данный посыл?
ОРТ и РТР - это её вотчина!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВаш сын будет сидеть в украинской тюрьме, но его не убьют и он не вернется инвалидом, - Жемчугов обратился к матери российского наемника Агеева. ВИДЕО
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