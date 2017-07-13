 Ваш сын будет сидеть в украинской тюрьме, но его не убьют и он не вернется инвалидом, - Жемчугов обратился к матери российского наемника Агеева. ВИДЕО

Как передает

, об этом

В своем обращении Владимир Жемчугов отметил, что мать может не волноваться об условиях пребывания ее сына в украинской тюрьме. По его словам, у него есть все необходимое и к нему не будут применять те методы, которые применялись к Жемчугову со стороны боевиков.

Россиянин Виктор Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске по подозрению по статье "террористический акт".

Ранее в интервью украинскому телеканалу Агеев

, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

Агеев

украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.