 Ваш сын будет сидеть в украинской тюрьме, но его не убьют и он не вернется инвалидом, - Жемчугов обратился к матери российского наемника Агеева. ВИДЕО

В своем обращении Владимир Жемчугов отметил, что мать может не волноваться об условиях пребывания ее сына в украинской тюрьме. По его словам, у него есть все необходимое и к нему не будут применять те методы, которые применялись к Жемчугову со стороны боевиков.
Россиянин Виктор Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске по подозрению по статье "террористический акт".
Ранее в интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сука,яка виховала цю гніду не має співчуття!
Ответить
Ответить
Ответить
-Ваня! Ваня! Нашего сыночка Сережу на Донбассе убили!
-Ты что,старая дура? Не было у нас никакого сыночка!
Ответить
Ответить
Ответить
На работе общаюсь с подчинёнными! Они уверены, что наших в Украине НЕТ!
Железный аргумент, что если бы там были наши россияне, то уже взяли бы Киев!
Бляtь, насколько тупо все зомбированы! Им не хочется признавать другую реальность!
Ответить
Ответить
Ответить
Гораздо проще чувствовать свое величие, а если что-то не так, то телевизор подскажет причину!
Я много лет живу в России, хотя вырос в Украине, в СССР!
Ответить
Ответить
Каждое лето там отдыхаю! Недавно был там. Пока отдыхаю в Египте!
Скоро опять буду в Украине отдыхать! Удачи Вам и крепкого здоровья!
Ответить
Ответить
Всего наилучшего!
Ответить
Но из достоверных источников знаю, что за глаза они говорят совсем другое!
Ответить
Ответить
1. Они согласны, что Россия поставляет оружие! Европа ведь тоже поставляет в Украину!
2. Украинская армия слаба, поэтому не может победить ЛуганДонию.
3. На Россию ополчился весь мир, так как хочет завладеть её богатствами!
4. Пленных российских военных нет! Это всё наёмники!
5. Сепаратисты не стали идти на Киев, так как данная освобождённая (захваченная) территория и была пределом их мечтаний! Хотели бы больше - захватили бы больше!
6. России надо закрыться от всего мира и жить самим! Читай пункт 3 !
P.S. И как с такими дебилами общаться?
Ответить
Ответить
Ответить
Європа постачає в Україну тільки застарілу радянську зброю,що залишилась від союзу в странах Східної Європи!
Росією ніхто заволодіти не хоче,а лише Європа реагує на російську агресію щодо України! Росія хотіла,щоб НАТО далеко від неї було,от і отримала Україну ворогом та Абрамси в Прибалтиці(40 км від Пітера),Польщі та Румунії!
А як все добре розпочиналось! Алімпіада! Кримнаш! Рубель по 32! Дебіли!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или для пущей ясности, Вам спеть песню "ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла!"?????
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дорогой Владимир, такие люди как Вы - это самая огромная ценность, которая есть у нашей страны. Низко кланяюсь Вам за Ваш подвиг.
Ответить
Слава герою! Україні слава!
Але не згодин з ним до ставлення до цієї сучки,яка за путенга жопу рве та звинувачує в усему Україну!
Собака й виховала собаку!
Ответить
Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Росія це гівно,яке відмовляється від своїх громадян!
Гнилява країна! Тьфу,бля! Сучья держава! Навіть своїх солдатів по людськи поховати не можуть!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я видел, и повторно просмотреть не смогу! Преклоняюсь пред ним! Видать у меня слабые нервы! Долгих лет ему жизни!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Все!
Ответить
Ответить
Ответить
разве нельзя этому Жемчугову собрать на хорошие протезы которые сейчас делаются и которые он будет чувствовать как родные руки?
Ответить
не переживай
Ответить
Ответить
Ответить
Я желаю всем кацапстким самкам такой же судьбы для их детей, как у Жемчугова..
Ответить
Ответить
Ответить
Хай щаститьНехуй шастать!
Ответить
Где же бедная учительница услышит данный посыл?
ОРТ и РТР - это её вотчина!
Ответить