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 Политика Украины
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Все про:ВР (22860) Соболев Егор (397) Билецкий (83) Петренко Олег (22)

 "Воеватели ху#вы", - после заседания ВР под стенами парламента между рядом нардепов и протестующими возникли конфликты. ВИДЕО

После вечернего заседания Верховной Рады ряд протестующих под парламентом пытались не допустить выхода депутатов из сессионного зала. Возник ряд конфликтов.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Один из конфликтов возник между людьми в камуфляже и нардепами Олегом Петренко, Андреем Билецким с охранниками.



Также часть активистов пыталась "поговорить" с некоторыми нардепами




Инцидент также возник и одним из автомобилей Автомайдана. Полиция заблокировала его и не выпускала, пока нардеп Егор Соболев не сел за руль. Тогда от руководства полиции поступила команда выпустить автомобиль.


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не можна так з депутанами, їх треба сажати на палю, або вішати на стовп!
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для чего?шоб испортить позицию украины во вредных выбросах?може проще их не избирать?
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пане ви кацяп?! від чого ви пишете Україну з малої літери і на ворожому ізику?!
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пане ,любов до україни зовсім не литерами відзначається...бо сама малограмотна селянка вам фору у тісячу років дасть...лише треба,щоб вм не захлинулися
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назвав вас Гыг с Вами паном, але бачу ви не пан, як що Батьківщина для вас починається з малої літери, тим більше, ви не відчуваєте нюансів слова любов ))), ви точно кацяп, хоч і працюєте тут на Українському ресурсі на уряд України, ви самі це доводите своїми убогими постами!
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та мне,кацапа,пофиг,чего ты бачыш...мне понятна твря русолизательная сучность ...еще вопросы ксть?
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питань нема, ти саме почало, я ніколи до тебе не звертаюсь, не пиши на твої перли,
ти пишеш, а потім, кажеш що нема питань!
і ще вчи мову, це додає інтелекту, наіть таким убогим як ти!
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а чи не забагацько ти,кацапирло хцеш?
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Только кацапская и минстецивськая мразь пишет УКраина с маленькой буквы.
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мабон,а не помнишь,как ты за барну орган рвал,тока за то шо он яйкенюка за йайца с трибуны вынес?или это уже не фтеме?
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???? шо???? барна - тупой имбицил. уйми фантазию
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а чем ты докажешь,что ты острый ибицил?
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Всякий
хто вищий,той нижчого гне

Дужчий безсильного давить і жме

Бідний багатого певний слуга:

Корчиться, гнеться пред ним, як дуга
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От підженуть завтра люстраційні сміттєві баки і освіжать коротку пам"ять "слуг народу",бо депутанська наволоч вже забула як по хавальниках їх пиздили люди. Треба їх знову в лайні покатати, щоб пам"ятали звідкіля повилазили!
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А наши говно-депутаты думали, поди, что уже всё улеглось и можно раскручивать масштабы коррупции-схем-откатов.... Это хорошо, что ребята из Автомайдана и просто граждане Украины периодически напоминают выблядкам из Зрады, что Украина ХОЧЕТ МЕНЯТЬСЯ.
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У народа должно быть право на исправление своей ошибки и устранение (без крови) не
оправдавшей себя власти. Где законы об импичменте
президента, о роспуске парламента, об отзыве
депутата? Полная безответственность!... Все принятые законы за все время
существования независимой Украины, властью принимались "под себя", так чтобы они могли "законно" насиловать страну, ни за
что не отвечая. Что они и делают, загоняя страну в долг, за который она будет
расплачиваться своими землями... Все направлено на это...
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На цей раз без крові не буде. А хто тобі казав що крові не було а сотня а батальони які полягли... і лягають .... Боюся що рознесе Україну - Порошенка як Чаушеску Раду теж ніхто не пожаліє. Втечуть не всі... А от України може не стати. І все через недолугість усього однієї людини - ПОРОШЕНКА!!! Через його жадібність і ненаситність депутатів.
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как почитают здесь такого как ты дурачка - так сразу все мандаты тебе дадут...
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билецкого и петренко уважаю но, "рамсы" путать не стоит...тем более "депутату" билецкому, который на "работе" депутатом был замечен...если посчитать - хватит пальцев на одной руке! на войне они были для того, что бы защищать и таких в том числе, "воивателей"...или не, другие мотивы были???
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они на войне были только для того,шоб засветиться....такова была установка...
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Наші нардепи ходять по краю, це не Україна 2000, і навіть не Україна 2014 року, і якщо дійде до крайнощів то за горлянку будуть брати не якусь ефемерну політичну силу чи партію, яку можна принагоді швиденько проклясти і перебігти до іншої, а брати будуть конкретного депутата, незалежно під яким прапором він буде
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согласен только: Yuriy Yurieff

У народа должно быть право на исправление своей ошибки
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Вот вам Белецкий и его дружбан Петренко. Народ был хорошим, когда их выбрал, и стал плохим, когда посмел высказать свое мнение. Белецкий в Раду только по праздникам ходит. Может, если бы ходил, то приняли бы закон об отзыве депутатов, обманувших доверие избирателей, и были бы другие способы влиять на власть кроме бунта, который эти слуги народа провоцируют. Так что процесс ссучивания идет семимильными шагами.
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Это пока разминка слабая. Злите народ еще больше, потом не жалуйтесь, твари продажные.
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А как вам богомолец? Притворилась больной и сбежала на скорой помощи - очко играет.
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После таких проклятий украинцев им скоро и притворяться больными не придется.
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Ця нікчемна олігархічна влада, відрізняється від попередньої лише тим, що врахувала недоліки папередніків у питаннях своєї безпеки. Тепер, на їх захист сформовані численні, добре екіпіровані, надрочені поліцайські формування для різних потреб, і увага, все це за наші гроші. Проте, незважаючи на всі ці приготування закрити рота бідь-кому і будь-де по країні, влада олігарха і головного корупціонера країни Парашенка не протримається і два роки. І горе буде блазням котрі лягли під цього брехуна і разом з ним грабили і гробили країну. Не спасуть ні вмовляння, ні гроші, на викуп життя самих і їх сімей. Всі отримають по заслугах. На фонарних стовбах будуть разом висіти і покидьки з ОпоБлоку, "Воля народу","Відродження" і БПП, НФ. Кепсько, коли це не бачать ці гівнодепутати сьогодні, бо завтра прийде дуже швидко.
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Ще не відомо хто більший ворог України ВВХ, чи ПОХ (ПетОлекс)???
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Дійсно вагаєшся чи Пуйло чи Порох? Тоді нах за поребрик, поживи там, мо розсосешся між кацапами. Або в Машину Часу, та під крило Януковоща.
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так давай за поребрик, твой друг хуйло ждет тебя.
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Белецкий разочаровует второй раз. Первый, когда брали штурмом Львов вместо АП, и сегодня. Самое время кричать Белецкого в президенты. И будет вам второй полупроводник- агент спецуры. Спалился, ты Андрюха. Пшел вон к своему Авакяну.
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Ну не знаю, как по мне так ето все организовано властью. Иначе бы было дох. мусоров и Аваковского беркута КОРДа с назгвардией, которые бы вязали митингующих и паковали в клетки.
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Паралельно проходил саммит ЕС - может кому-то нужна была кровь, потому и полиции было мало. Но украинцы не повелись
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Совести у "народных обранцив" вообще нет. Еще нявкают что-то. Да ваш авторитет у народа ниже нуля, тихонько разбрелись по хатам и все. Нет, еще спорят, ублюдки.
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на трупах люмпенов мародеры влезли в Верховную Зраду. И теперь очень не приятно общаться близко с народом. Того и гляди начнут брать за пиджаки и вешать на столбах.
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Те, що Андрюшка Білецький - урод, такий же, як Парасюк, Семенченко це давно зрозуміло. Він ще зуби покаже, хльобнем ми з ним лиха. Попомніть моє слово. Биками окружив себе і плювати й1ому на ветеранів, Україну.
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они все там питорасы крашеные в этой верховной шапито.
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а запорожские казачки воевавшие в приднестровье з русский мир тоже имеют корочку ветерана?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Воеватели ху#вы", - после заседания ВР под стенами парламента между рядом нардепов и протестующими возникли конфликты. ВИДЕО
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