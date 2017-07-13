 "Воеватели ху#вы", - после заседания ВР под стенами парламента между рядом нардепов и протестующими возникли конфликты. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Один из конфликтов возник между людьми в камуфляже и нардепами Олегом Петренко, Андреем Билецким с охранниками.
Также часть активистов пыталась "поговорить" с некоторыми нардепами
Инцидент также возник и одним из автомобилей Автомайдана. Полиция заблокировала его и не выпускала, пока нардеп Егор Соболев не сел за руль. Тогда от руководства полиции поступила команда выпустить автомобиль.
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ти пишеш, а потім, кажеш що нема питань!
і ще вчи мову, це додає інтелекту, наіть таким убогим як ти!
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Вибрали мене, а тепер сидіть тихо, і взагалі ви всі лайнo. - депутат БПП Барна (відео)
Вибрали мене, а тепер сидіть тихо, і взагалі ви всі…
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хто вищий,той нижчого гне
Дужчий безсильного давить і жме
Бідний багатого певний слуга:
Корчиться, гнеться пред ним, як дуга
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оправдавшей себя власти. Где законы об импичменте
президента, о роспуске парламента, об отзыве
депутата? Полная безответственность!... Все принятые законы за все время
существования независимой Украины, властью принимались "под себя", так чтобы они могли "законно" насиловать страну, ни за
что не отвечая. Что они и делают, загоняя страну в долг, за который она будет
расплачиваться своими землями... Все направлено на это...
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У народа должно быть право на исправление своей ошибки
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беркутаКОРДа с назгвардией, которые бы вязали митингующих и паковали в клетки.
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