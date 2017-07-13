 "На больничку я не собираюсь" - Добкин заявил, что находится в отличной форме и готов к судебному процессу. ВИДЕО

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ
"Я завтра буду ровно в назначенное время с адвокатами, ознакомлюсь с документами. Мне дали время завтра до 14:00. Даю вам гарантию, что никуда не собираюсь исчезать и буду в прокуратуре точно в это время", - заявил Добкин.
Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.
По словам Ю.Луценко, М.Добкин "умышленно действовал по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением главы Харьковской городского совета в интересах третьих лиц... совершил уголовное преступление".
Генпрокурор также отметил, что предварительное расследование в отношении народного депутата продолжается. "Следствие объективное, непредвзятое и достаточно широкомасштабное по вопросам земельной аферы продолжается", - рассказал Ю. Луценко.
12 июля на заседании парламентского комитета по вопросам регламента сам М.Добкин заявил, что сам будет просить Верховную Раду снять с него депутатскую неприкосновенность, однако выступает категорически против своего задержания и ареста, так как считает такие требования необоснованными. "Я сам проголосую за снятие с себя депутатской неприкосновенности... но у них задача, чтобы я сидел в тюрьме", - сказал М.Добкин.
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