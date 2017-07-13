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 Политика Украины
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 "На больничку я не собираюсь" - Добкин заявил, что находится в отличной форме и готов к судебному процессу. ВИДЕО

Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин дал согласие на дачу показаний прокурорам.

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ

"Я завтра буду ровно в назначенное время с адвокатами, ознакомлюсь с документами. Мне дали время завтра до 14:00. Даю вам гарантию, что никуда не собираюсь исчезать и буду в прокуратуре точно в это время", - заявил Добкин.




Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Спортивный костюм, кроссовки. Сухари вы принесете", - нардеп Добкин готовится к аресту и привез в ВР "тревожный" чемоданчик. ВИДЕО

По словам Ю.Луценко, М.Добкин "умышленно действовал по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением главы Харьковской городского совета в интересах третьих лиц... совершил уголовное преступление".

Генпрокурор также отметил, что предварительное расследование в отношении народного депутата продолжается. "Следствие объективное, непредвзятое и достаточно широкомасштабное по вопросам земельной аферы продолжается", - рассказал Ю. Луценко.

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12 июля на заседании парламентского комитета по вопросам регламента сам М.Добкин заявил, что сам будет просить Верховную Раду снять с него депутатскую неприкосновенность, однако выступает категорически против своего задержания и ареста, так как считает такие требования необоснованными. "Я сам проголосую за снятие с себя депутатской неприкосновенности... но у них задача, чтобы я сидел в тюрьме", - сказал М.Добкин.
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ой не кизди, в зале суда у людей такие страшные диагнозы обнаруживаются.
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От Рудькосвского на носилках до Насирова со "Скорой" И еще не один не сдох Удивительно
"На больничку я не собираюсь" - Добкин заявил, что находится в отличной форме и готов к судебному процессу - Цензор.НЕТ 3378
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Очень старый фильм "Праздник св. Иоргена" помните?
)))
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Ильинский,непревзойдённый тролль совдеповской партократии)))
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Так это он сейчас под газом и дерзкий, потом начнётся ломка и он по-другому заговорит.
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МОЛОДЕЦ, МИША, ПОДГОТОВИЛСЯ. ЗДОРОВЬЕ ТЕБЕ ПРИГОДИТСЯ КАЙЛОМ МАХАТЬ
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чего ему бояться, когда все рыгоанальное кодло осталось при власти и никого не прижали
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На "больничку" скорее всего действительно нет,а вот билетик в Аргентину,по следам "героев" Третьего Рейха (типа на экскурсию),наверняка заготовлен...
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Ему до третьего Рейха, как Киселеву до Геббельса. Избушка рядом с Царевым под Ростовом вот и вся его перспектива
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Оно знает ,что откупился и будет дальше грабить страну вдвойне
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у Мишы не "скучное лицо", бодрячок такой "политический"
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Жена покойного Чечетова смотрит на этот цЫрк и локти кусает.
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Пристрелите уже лучше этого любителя беркутовских футболок чтоб не мучалось....
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щось він занадто впевнено якось поводиться, навіть бравує
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Вот и я о том !!! В чём подвох ? Такой " непокобелимый ", у тюрму готов идти .
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готов к судебному процессу- сухарей уже насушил
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На таких людях земля держится. Когда они в ней зарыты.


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ХороХорится как попугай. Ему Луценко подберет такой суд, где решение вынесут за десять минут, а не как Кернесу, у которого суд все время в течении двух лет переносит заседания.
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Чувствую что Добкина постигнет такая же участь что и депутата Вадима Новинского.
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там була якась дуже мутна історія з попереднім мером Харкова мішковим (ригом-сєпаратором), щось якось дуже вдало його пристрелили на полюванні, і ці два кекси (допа-гепа) одразу захопили владу у Харкові
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Если смешать ЛСД с анальгином, то головная боль улетит на драконе.
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якщо приймати анально, то ще й геморой уповзе на аскариді
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Забавно - но если Допа не устроит цирк со смертельным заболеванием во время суда - то это станет феноменом для украинского судочынства. Потому, что это уже стало в порядке вещей у всех украинских коррупционеров. Я его даже немного зауважаю.
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ну не скажите,например,гепа с утра бегал...
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"на больничку"....ну шо,по фене Допа уже ботает,дело за малым - набить церкву с куполами на пузе....и шоб куполов побольше.
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допа реально ржет со всего гражданского общества Украины... да это так, ему по х*й... шоу для пипла постановочное есть - а-ля допу на дыбу! а херушки ж где там... допа уже по шурику задолго до сегодняшнего дня обсосал и обкашлял с кем надо ништяки, подуплил где ему реально выстрелить может, а где вообще можно внимания не обращать. Чего он такой крутой щас? да все просто - уже сегодня это было рыговское в курсе, какие предъявы будут официально выдвинуты, и как он их отбортует.. В 2004 году - это было бы конечно круто, когда такую шакалью харю за яйца взяли бы. Сегодня - это профанация и пыль в глаза людям. И честно говоря, по фиг, сняли с вора неприкосновенность или нет, если вор даже при этом остается незамазанным де-юре ни в одном из реально совершенных преступлений. Вот с этой точки и нужно всем нам думать, как реально брать за бары эти погремушки рыговские, и в принципе как яйца реально отрывать ублюдкам, кто попутал государственное управление с личной наживой. Иначе этот цирк и на следующие 25 лет продолжиться
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В больничку не собирается Миша, он летит в Швейцарию
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Влада зробила чергову помилку висунувши Добкіну підозру у економічному злочині. Перспектив бути засудженим за цією статтею у Добкіна практично немає. Треба було за сепаратизм висувати, а так тільки зробить з Добкіна політичного в'язня, це дасть йому перспективу ще раз балотуватися в президенти. І не факт, що він їх програє.
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Добкін !!! Х%ю ти бичий, позич у свого кориша інвалідну коляску...вона тобі знадобиться...
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В маленькую камеру,без малейших удобств,с Гепой в одной камере-на пожизненный!!!...
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Прошу… молю… жажду… быть запертым… в бронированную камеру!
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Ну этот здоров как бугай. А вот брата-акробата неплохо бы не только на больничку, но и привязать к кровати мокрыми полотенцами. Тот явно не в себе, и уже давно.
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Допа рассчитывает на камеру люкс. А ежели на зону....а там таких розовощеких любят. Он и там не пропадет
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"На больничку я не собираюсь". Сразу на шконочку.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"На больничку я не собираюсь" - Добкин заявил, что находится в отличной форме и готов к судебному процессу. ВИДЕО
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