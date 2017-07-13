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 Политика Украины
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 ГПУ будет просить суд избрать Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей, - Луценко. ВИДЕО

луценко неприкосновенность

Генеральная прокуратура Украины намерена в пятницу, 14 июля, просить суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату из фракции "Оппозиционный блок" Михаилу Добкину,

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в кулуарах парламента.

"По Добкину мы уже завтра обратимся в суд с тем, чтобы суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Ю.Луценко журналистам в кулуарах парламента в четверг в Киеве.

При этом он отметил, что согласно законодательству суд обязан предложить М.Добкину залог как альтернативу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко вызвал Добкина в ГПУ в пятницу на 14.00



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Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Спортивный костюм, кроссовки. Сухари вы принесете", - нардеп Добкин готовится к аресту и привез в ВР "тревожный" чемоданчик. ВИДЕО

По словам Ю.Луценко, М.Добкин "умышленно действовал по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением главы Харьковской городского совета в интересах третьих лиц... совершил уголовное преступление".

Генпрокурор также отметил, что предварительное расследование в отношении народного депутата продолжается. "Следствие объективное, непредвзятое и достаточно широкомасштабное по вопросам земельной аферы продолжается", - рассказал Ю. Луценко.

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12 июля на заседании парламентского комитета по вопросам регламента сам М.Добкин заявил, что сам будет просить Верховную Раду снять с него депутатскую неприкосновенность, однако выступает категорически против своего задержания и ареста, так как считает такие требования необоснованными. "Я сам проголосую за снятие с себя депутатской неприкосновенности... но у них задача, чтобы я сидел в тюрьме", - сказал М.Добкин.


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Крест нательный снимают и целуют вроде как только перед казнью. Не торопись, Добкин.
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Добкин выкрест Его отец - Добкин Марк Моисеевич . Православные традиции ему не ведомы
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Может быть, это был не совсем крест... Ну, или совсем не крест...

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Скорее звезда Давила. Ну ничего сокамерники разберутся . За одно и на редмет наличия крайней плоти проверят
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А вы видели Шо братуха еВоный вытворял? Штырило беднягу тоКА так!...
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Так получилось, что я за ужином онлайн смотрел как его беднягу колбасило Ну колорита к ужину братуха мне честно поддал...
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А где интересно его бизнесовый кореш Гепа?
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Гепу на кАляске в Полтаву на суд уже год катают...
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Чи болело, чи чесалось где....
Это невозможно было не увидеть)))
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там в кресте у него заначка кокса спрятана.
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Будет просить-умолять- коленопреклоненно молить
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Мишаня снял крестик и за колонной одел трусы!
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У меня мысль сейчас промелькнула: а сколько человек в Украине расстроилось по поводу Добкина?
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сильно наверно соучастник гепа, ибо пойдет с ним паравозиком..
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Он с собой взял кроссовки и спортивный костюм. Хвастался с утра.
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Добкина ждут в Ростове. "И билет на самолёт с серебристым крылом" у сволочи уже в кармане!
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Арест,на который дала зрада добро,и есть содержание под стражей - пакуй этого урода - это я тебе,как юрист говорю. Литературу хоть почитай,югик.
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А в чём подвох ? Почему Допа так самоотверженно и неистово стремится в застенки ??? Не бежит никуда ?
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оно привыкло, что что бы оно не делало, украинцы идут от обратного - на это и надеялсо.....
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крутий нік. плюсую однозначно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!
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Такі чудні( добкіна вже посадили?Чи чого ви радієте?
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говорят, что сегодня в Харькове в кафедральном соборе УПЦ МП харьковский главпоп Онуфрий лично отправлял службу, на которой молил иудейского равина Ешуа о том, что бы Рада не дала согласие на арест вора и коррупционера Мишки Добкина .. но видимо прав оказался Гепа Кернес - с таким лицом как у Добкина благодати иудейской не видать.. поэтому Рада проголосовала за арест
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Забыли какие у нас судьи. Явреи откупят своего кагальщика Допу.
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Посмотрим.Всё может быть. Под судами тоже нужны дымовые шашки для стимуляции мозговых центров, отвечающих за чувство справедливости у судей.
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Гепу судЮть-судЮть, судЮть-судЮть, судЮть-судЮть... Так і Дупу будуть судить. Щось на лажу все це змахує.
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А что там с краснорожим пассажиром ефремовым?
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Юга,ты клоун!Притянуть ПеРдуновсую перхоть за решения легитимного !коллегиального! органа???????А за сепаратизм и измену Родины не??? Законы 16 января 2014 _не? Ты не юрист Юра, ты фуфло. И сидеть будешь и по делу и за фраерство?
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А сепаратизм и измена - это представление СБУ. Вот надо, чтоб за всё скопом. Только не по дурацкому закону, когда бОльший срок поглощает меньший, а суммарно за каждое преступление.
Да! В тюрьме не кормить и не поить.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГПУ будет просить суд избрать Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей, - Луценко. ВИДЕО
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