 ГПУ будет просить суд избрать Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей, - Луценко. ВИДЕО

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в кулуарах парламента.
"По Добкину мы уже завтра обратимся в суд с тем, чтобы суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Ю.Луценко журналистам в кулуарах парламента в четверг в Киеве.
При этом он отметил, что согласно законодательству суд обязан предложить М.Добкину залог как альтернативу.
Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.
По словам Ю.Луценко, М.Добкин "умышленно действовал по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением главы Харьковской городского совета в интересах третьих лиц... совершил уголовное преступление".
Генпрокурор также отметил, что предварительное расследование в отношении народного депутата продолжается. "Следствие объективное, непредвзятое и достаточно широкомасштабное по вопросам земельной аферы продолжается", - рассказал Ю. Луценко.
12 июля на заседании парламентского комитета по вопросам регламента сам М.Добкин заявил, что сам будет просить Верховную Раду снять с него депутатскую неприкосновенность, однако выступает категорически против своего задержания и ареста, так как считает такие требования необоснованными. "Я сам проголосую за снятие с себя депутатской неприкосновенности... но у них задача, чтобы я сидел в тюрьме", - сказал М.Добкин.
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Это невозможно было не увидеть)))
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СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!
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Да! В тюрьме не кормить и не поить.
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