 Митингующие перекрыли все выходы из Рады. Требуют снять неприкосновенность с Добкина. ВИДЕО+ФОТО

По словам активистов, заблокированы также выходы из зданий комитетов на улицах Садовая и Шелковичная.
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Перекрыты также выходы из заграждений вокруг парламента по периметру. По словам корреспондента, активисты не пропустили депутата Андрея Шипко из фракции "Видродження".
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Майдан був проявом прямої демократії,отже волі народу,яніку і путлєру наказали піти на х не тільки нашої влади,а й з країни.
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Так от скажи, що отой "Phoenix Humorous" є - асоціальним елементом. Він вважає "майдан" - державним переворотом, який привів до влади різних там "педрів кровавих", "трупчинових", "кроликів" та інший непотріб. І який жах - він ненавидить "патріотів", називаючи їх продажними неофашистами-бандерівцями які за "печенюшку" продались "піндосам"з "підпінлосниками" та під їхнім керівництвом скоїли цей злочин. А ще він ніби за незалежну (по справжньому) Україну - без втручання США, ЄС, Росії і без зрадливих та продажних бандерівців............. Отакий він негідник!!! Його потрібно "забанити" та деакттивувати, бо він - не скаче і не волає СУГС!...............
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Ти- ворог і все.
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взагалі я думаю,що ти банальний путлерівський троль.
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пс. до речі,хто такий той лончик -збоченець,якого ви весь час згадуєте? вашеAlter ego?
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На что уходит время и средства украинцев ???
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Столько времени и сил уходит на это и наверное средств и конечно нервов .
Можно раз и навсегда избавить страну от этих излишних телодвижений . Нам разве нечем больше заниматься ?
Усовершенствуйте выборное законодательство и точка !
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Але ще гірше те, що цим цирком вони відволікають людей від інших, значно страшніших проблем: завал у сфері комунальній, завал з системою субсидій, скажений ріст цін, що вже почав розкручуватися в Україні! А те, що з паливом на наступний (хлопці - всього залишилося ТРИ місяці!) опалювальний сезон в країні повний абзац теж мовчать: усі від ком'ютерного віруса, Гнойсмана і міністрів і до мерів міст і голів сільрад язики в дупу позатягували!?
Але ці падлюки зараз виконують лише завдання, поставлені їм у вашінгтонському обкомі і МВФ: вичавити останнє з пересічних!
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