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Все про:ВР (22860) неприкосновенность (846) блокирование (222)

 Митингующие перекрыли все выходы из Рады. Требуют снять неприкосновенность с Добкина. ВИДЕО+ФОТО

Митингующие под зданием парламенты перекрыли все выходы из Рады, требуя от депутатов проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Михаила Добкина.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, заблокированы все выходы из парламента, а также выход из зданию комитетов, который находится через дорогу от Рады.

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По словам активистов, заблокированы также выходы из зданий комитетов на улицах Садовая и Шелковичная.

Митингующие перекрыли все выходы из Рады. Требуют снять неприкосновенность с Добкина 01

Перекрыты также выходы из заграждений вокруг парламента по периметру. По словам корреспондента, активисты не пропустили депутата Андрея Шипко из фракции "Видродження".

Митингующие перекрыли все выходы из Рады. Требуют снять неприкосновенность с Добкина 02

Митингующие перекрыли все выходы из Рады. Требуют снять неприкосновенность с Добкина 03

Митингующие перекрыли все выходы из Рады. Требуют снять неприкосновенность с Добкина 04

Митингующие перекрыли все выходы из Рады. Требуют снять неприкосновенность с Добкина 05

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Цікаво,а для вас президент України ще й досі янукович чи може вже пуйло?
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Не повіриш................ але я вважаю, що згідно Конституції України нині президент взагалі - відсутній. Термін перебування Януковича закінчився, а Порошенко був обраний - незаконно....
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Воля народу вище Конституції. Запам'ятай,путінофіл...
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Розумієш, лончику-нестандартний - воля народу прописана в Конституції. А порушення Конституції, це - злочин. І ніщо не може його виправдати.
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Ото вже не скажи,феніксе уморус...
Майдан був проявом прямої демократії,отже волі народу,яніку і путлєру наказали піти на х не тільки нашої влади,а й з країни.
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В усьому цивілізованому світі воля народу виражається на референдумах та виборах.......... а чию волю виражав "майдан" - питання спірне........
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Я би теж так сказала,але мушу панькатись і гратися в толерантність.
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Гаразд, лончику-нестандартний, я сьогодні добрий бо завтра їду на рибалку аж на три доби...... Тому зроблю тобі подарунок. Можеш з відчуттям виконаного обов'язку нести його на СФ.
Так от скажи, що отой "Phoenix Humorous" є - асоціальним елементом. Він вважає "майдан" - державним переворотом, який привів до влади різних там "педрів кровавих", "трупчинових", "кроликів" та інший непотріб. І який жах - він ненавидить "патріотів", називаючи їх продажними неофашистами-бандерівцями які за "печенюшку" продались "піндосам"з "підпінлосниками" та під їхнім керівництвом скоїли цей злочин. А ще він ніби за незалежну (по справжньому) Україну - без втручання США, ЄС, Росії і без зрадливих та продажних бандерівців............. Отакий він негідник!!! Його потрібно "забанити" та деакттивувати, бо він - не скаче і не волає СУГС!...............
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Без росії кажеш...Не бреши. Ти підло насміхався з наших вбитих хлопців.
Ти- ворог і все.
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ти ж весь час тримаєш їхню сторону,радієш кожній "перемозі",бажаєш смерті нашим людям.
взагалі я думаю,що ти банальний путлерівський троль.
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Ви забули,що я уважно читала ваші ізрєчєнія... В мене немає жодного сумніву стосовно вас.
пс. до речі,хто такий той лончик -збоченець,якого ви весь час згадуєте? вашеAlter ego?
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толерантність веде в яму... прикладів я думаю .достатньо за останні роки...
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Майдан охопив всю країну. І президента не назначили а саме обрали.
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не заказа а цирк для народа, правильно с этого чмыря надо снять но боюсь этим всё и ограничится, а другие, ни у кого из депутатов не должно быть неприкосновенности, в Раде просто нет нормальных!(((
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Братец Добкина - явный клиент психушки. Ни на секунду не может успокоиться, потеет и все норовит смыться на минуту-вторую за колонну.
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Жлобкин вор и бандит! Его место не просто в камере, а в карцере!
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А разве об этом не знали до парламеньских выборов ????

На что уходит время и средства украинцев ???
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Я НЕ ПОНИМАЮ , зачем этих чмырей выбирать в депутаты , чтоб потом снимать с них неприкосновенность ?
Столько времени и сил уходит на это и наверное средств и конечно нервов .
Можно раз и навсегда избавить страну от этих излишних телодвижений . Нам разве нечем больше заниматься ?
Усовершенствуйте выборное законодательство и точка !
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Всегда знал,что это Цирк и о кукловодах мало кто задумывается...
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Плять! Я взагалі не бачу сенсу оцієї комедії, що влаштував хронічний Югик з клоунами у Верховній Раді! Для чого цілими днями займаються зняттями т. з. "недоторканості то з п'ятьох, то з одного, то з двох... Накуя тягти кота за яєчка!? В чому проблема: зняти з усіх і зразу!?
Але ще гірше те, що цим цирком вони відволікають людей від інших, значно страшніших проблем: завал у сфері комунальній, завал з системою субсидій, скажений ріст цін, що вже почав розкручуватися в Україні! А те, що з паливом на наступний (хлопці - всього залишилося ТРИ місяці!) опалювальний сезон в країні повний абзац теж мовчать: усі від ком'ютерного віруса, Гнойсмана і міністрів і до мерів міст і голів сільрад язики в дупу позатягували!?
Але ці падлюки зараз виконують лише завдання, поставлені їм у вашінгтонському обкомі і МВФ: вичавити останнє з пересічних!
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по українськи .ви бляді москальські вже більш менш писати навчилися.але хід думок все таки залишився кацапським ... ТОМУ НАХУЙ ЙДИ ГНИДО!
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это крысиные норы тех азировских кровосись, что привыкли бегать от людей
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А недоторканість треба знімати з усіх депутатів-вони всі брехуни,злодюги,фінансово-кримінальні злочинці і кровососи.Народ довели вже до крайності,творять закони під себе.І просто так вони не зупиняться, - вже певно треба забирати вила у Ляшко .
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А почему бывший Унсовец, подонок Шкиль прячется во Франции?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМитингующие перекрыли все выходы из Рады. Требуют снять неприкосновенность с Добкина. ВИДЕО+ФОТО
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