 Митингующие перекрыли все выходы из Рады. Требуют снять неприкосновенность с Добкина. ВИДЕО+ФОТО

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Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ , заблокированы все выходы из парламента, а также выход из зданию комитетов, который находится через дорогу от Рады.По словам активистов, заблокированы также выходы из зданий комитетов на улицах Садовая и Шелковичная.

Перекрыты также выходы из заграждений вокруг парламента по периметру. По словам корреспондента, активисты не пропустили депутата Андрея Шипко из фракции "Видродження".

