 "Лохов нет! Прямо в форме и со знаками различия ВСУ. Небось, еще и парашют за спиной болтался", - разоблачение фейка об "укродиверсанте в Донецке". ВИДЕО

Судя по информации террористов, "укродиверсант" находился в Донецке для вербовки и был задержан в форме со знаками различия ВСУ. Кроме того, при нем были обнаружены "секретные документы" с планами атаки "на святую дырляндию".
"Лохов нет! Прямо в форме и со знаками различия ВСУ. Небось, еще и парашют за спиной болтался. Да? Ну, ладно. Предположим, что этот типа "диверсант", как Мэри Попинс перелетел через две линии боевиков в районе Песок, но дальше то как? Прямо вот так, в форме по Октябрьскому пошел? Сотый уровень маскировки!", - говорится в сюжете.
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Места нанесения ракетно-вьетнамочного удара хде? И отдельно куда синими, куда зелеными и куда розовыми).
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Вообще конечно бред сивой кобылы. Майор в форме ходил по Донецку с таблицами сигналов на открытие огня, но на самом-то деле он оказывается собирался кого-то "завербовать".
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Штирлиц!! вы что идиот ??!! зачем палите и себя и меня
.... мы же с вами в НКВД работаем.... только в разных отделах...
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- "Байкеры" - подумал Штирлиц.
- "Панк" - подумали эсесовцы.
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В Варшавском лагере гетто идёт немецкий офицер, ему на встречу девочка со звездой Давида на груди.
Офицер, указывая пальцем на звезду: -"Юда?"
"Нет, блядъ, техасский рейнджер."
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МАЙОРА ОТПУСТИЛИ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
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И, ОБЯЗАТЕЛЬНО - когда был завербован ФСБ.
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2- ВСУ секретно-секретный полк
3- 13.13. 2013г.
Обращайтесь, если шо.
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Однажды рыжий Шванке - ну-да-ну-да-ну!
Домой тащился с пьянки -ну-да-ну-да-ну!
Увидел он девчонку- бенц-валера!
И сразу за юбчонку - аха-ха-ха-ха!
Усы, часы, пилотка -ну-да-ну-да-ну!
И бравая неходка -ну-да-ну-да-ну!,...
Послушай-ка, красотка, - бенц-валера!
Хорошая погодка -аха-ха-ха-ха!
По этой по макушке…
В бою стреляли пушки…
В пивной стучали кружки…
И хлопали подружки…
Усы, часы, пилотка …
Опомнилась красотка…
Когда мерзавец Шванке…
Сказал ей нежно: «Данке»….
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