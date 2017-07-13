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 Политика Украины, Общество
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Все про:боевик (18966) Донецк (7430) оккупация (7119) пропаганда (2135)

 "Лохов нет! Прямо в форме и со знаками различия ВСУ. Небось, еще и парашют за спиной болтался", - разоблачение фейка об "укродиверсанте в Донецке". ВИДЕО

Боевики "ДНР" распространили фейковую информацию о задержании "укродиверсанта" в Донецке с "секретными" документами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в одном из сюжетов выпуска программы "Антизомби".

Судя по информации террористов, "укродиверсант" находился в Донецке для вербовки и был задержан в форме со знаками различия ВСУ. Кроме того, при нем были обнаружены "секретные документы" с планами атаки "на святую дырляндию".

"Лохов нет! Прямо в форме и со знаками различия ВСУ. Небось, еще и парашют за спиной болтался. Да? Ну, ладно. Предположим, что этот типа "диверсант", как Мэри Попинс перелетел через две линии боевиков в районе Песок, но дальше то как? Прямо вот так, в форме по Октябрьскому пошел? Сотый уровень маскировки!", - говорится в сюжете.

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Все. Главную военную тайну опубликовал))).
Места нанесения ракетно-вьетнамочного удара хде? И отдельно куда синими, куда зелеными и куда розовыми).
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"Остановитесь! Я украинский диверсант. Срочно надо мне в лугандон, вербовать. Подкиньте, заплачу. А то у меня еще парашют тяжелый...трудно идти пешком..."
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Не хватает только кровавого отпечатка кроличьей лапки, а остальное - супер !
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Там еще вате демострировали "секретные документы" с флешки - так они были на украинском языке, но с кучей ошибок.
Вообще конечно бред сивой кобылы. Майор в форме ходил по Донецку с таблицами сигналов на открытие огня, но на самом-то деле он оказывается собирался кого-то "завербовать".
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ну и отпустили поитогу.... почти сразу, после собеседования орки жгут.
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ПУТИН-- (В КРЫМУ) ПЕРЕСПРАШИВАЕТ УБЕКОВ В ОРЛДО ШО ВЫ НЮХАЕТЕ???!!!!
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1 мая 1942 год Штрирлиц еще никогда так не был близок в провалу на первомай он шел к Рейстагу в форме подполковника НКВД с Красным флагом... его на пути успел перехватить и посадить в свое авто Мюллер--
Штирлиц!! вы что идиот ??!! зачем палите и себя и меня
.... мы же с вами в НКВД работаем.... только в разных отделах...
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По Фридрихштрассе, в направлении Рейхсканцелярии шёл Штирлиц. В уголке его рта дымилась папироса Казбек, на голове была Будёновка, а из под расстегнутого кителя виднелась тельняшка. По дороге на мотоциклах прогрохотали эсесовцы.
- "Байкеры" - подумал Штирлиц.
- "Панк" - подумали эсесовцы.
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еще про немцев..
В Варшавском лагере гетто идёт немецкий офицер, ему на встречу девочка со звездой Давида на груди.
Офицер, указывая пальцем на звезду: -"Юда?"
"Нет, блядъ, техасский рейнджер."
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МАЙОР ПЕРЕДАЛ БАСУРИНУ ПЛАН. ПЛАН БЫЛ ХОРОШ...
МАЙОРА ОТПУСТИЛИ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
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Задерживают же "военнослужащих РФ" со всем комплектом документов: паспорт, военный билет, может СНИЛС ещё при них - хавают же все. Не удивляются, что в бой прям со всеми документами идут, ещё и будённовка на голове. . Может группировка ДНР решила приколоться так, повязала полностью укомплектованного, так сказать, бойца ВСУ. Сейчас на него ещё все мокрухи в ОРДЛО повесят.
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И после допроса и изъятия "секретных документов" сразу же был отпущен дырявыми. Я не знаю, что там за дурь у пЭдика басурина.Но в этот раз его накрыло вообще не подетски.
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Пусть назвут Имя, Фамилию, Отчество. Место службы.
И, ОБЯЗАТЕЛЬНО - когда был завербован ФСБ.
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1 - Тормозов Солид Тупинович
2- ВСУ секретно-секретный полк
3- 13.13. 2013г.
Обращайтесь, если шо.
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"Отпустили после получения секретных документов от ВСУ"
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Майором ВСУ был НАТОвский наемник РЫЖИЙ ШВАНКЕ :D

Однажды рыжий Шванке - ну-да-ну-да-ну!
Домой тащился с пьянки -ну-да-ну-да-ну!
Увидел он девчонку- бенц-валера!
И сразу за юбчонку - аха-ха-ха-ха!
Усы, часы, пилотка -ну-да-ну-да-ну!
И бравая неходка -ну-да-ну-да-ну!,...
Послушай-ка, красотка, - бенц-валера!
Хорошая погодка -аха-ха-ха-ха!
По этой по макушке…
В бою стреляли пушки…
В пивной стучали кружки…
И хлопали подружки…
Усы, часы, пилотка …
Опомнилась красотка…

Когда мерзавец Шванке…
Сказал ей нежно: «Данке»….
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Ну от чого росіяни і їх однохромосомники ордловські, такі тупі? Нема мізків навіть легенду більш-менш правдоподобну придумати! По собі рівняюь, чи для свого ж лекторату з-лопато-єдунів згодиться?
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Кроме болтающегося по асфальту парашюта за спиной и секретной картой за пазухой, он гордо шел по Донецку с метровым портретом Порошенко в руках и спрашивал у прохожих где купить двух рабов
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Шутки шутками, но ведь и наши частенько показывают российских диверсантов с документами.правда, это можно объяснить : у них - лишняя хромосома.
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с документами это что бы сразу не вальнули "не стреляйте я русский"© Последний пример-Агеев
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Не выше уровня Задорнова, а Петросян - безобиден...
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Похоже с незамерзайки и боярышника там на тормозную жидкость перешли
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Карманы были забиты визитками Яроша, Турчинов а и др.?
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Зря ржете. Если визитки из стали да еще и отравленные - запросто можно использовать как сюрикены !
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Это точно, еще в котомке были шлепанцы и пачка визиток Правого сектора
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После взрыва Зелимхана Яндарбиева в Катаре полиция тут же задержала двоих исполнителей лохов сотрудников кремлёвской Хунты.
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Операция "Ы" и другие приключения Шурика, в новом исполнении. В кацапии любят перснимать старые классические фильмы на новый лад (Тихий ДОН, А зори здесь тихие и т.д). Пытался смотреть, но не смог. А этот фильмик, посмотрел.
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а этот дебил крестоносец Басурин военную пенсию получает
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я думаю что да. в Украину ездит и оформлен как переселенец. он же тамжынашлюдь - переместитель грузов.
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Калининградская область была присоединена к России ЗАКОННО, по международному договору победителей после Второй мировой войны. Поэтому никто с этим не спорит. Включая немцев. Курильские острова были присоединены к России ПОЛУЗАКОННО, без международного договора. Потому, что Сталин отказался подписать мирный договор с Японией в Сан-Франциско в 1951г. Но присоединение Курил произошло после международной победы над бывшей хозяйкой Курил (Японией). Поэтому вопрос возврата Курильских островов Японии очень спорный и шансов у японцев мало. Как мало и международной поддержки в этом. А вот ОККУПАЦИЯ КРЫМА по международному праву ПОЛНОСТЬЮ НЕЗАКОННА! Это понимают все, включая САМИХ россиян! И уж если немцы вернули свои, ЗАКОННО оккупированые Советским Союзом, восточные земли (ГДР), то Украина ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЁТ ОККУПИРОВАННЫЕ РОССИЯНАМИ КРЫМ И ВОСТОК ДОНБАССА!
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10 минут безудержного смеха. Потом я плакаль))
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Прямо в форме, потому что он из тех невидимых укроДРГ, которые замочили Гиви и Моторолу, а у этого бафф на невидимость слетел чот не вовремя
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С одной стороны военные с паспортами, шевронами, с другой, в форме и со знаками различия!!! Бывает же.
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Продолжаются гастроли цирка "Х@йлошапито", с программой "Для тех кто родился идиотом и тех кого отоварили по башке кувалдой уже в процессе"...
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Укр на своей земле, какой же он диверсант. Это сепаратисты -федерасты-временные оккупанты - пусть ходят и оглядываются, пока.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Лохов нет! Прямо в форме и со знаками различия ВСУ. Небось, еще и парашют за спиной болтался", - разоблачение фейка об "укродиверсанте в Донецке". ВИДЕО
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