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 Политика Украины
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Все про:ВР (22860) митинг (2847)

 "Сволочи, бл#дь! Еще и дурят", - митингующие блокируют один из выходов из Рады. Требуют снять неприкосновенность с Добкина. ВИДЕО

Активисты различных политсил сегодня митинговали под зданием Рады. Во время перерыва они не выпускали нардепов из здания с требованием идти и продолжать работать. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Рух нових сил ".

Во время митинга под зданием ВР ряд активистов заблокировали выход из здания парламента во время перерыва в заседании. В частности, нардепы просили пропустить их на телеэфир, однако активисты настойчиво порекомендовали народным избранникам продолжать работать.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: "Стоять, бл#дь! Остановите людей". ВИДЕО+ФОТО


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Правильно, держите уродов на рабочем месте, но крысы через подземные норы всё равно разбегутся.
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Не только держать,но и бить,битый депутат быстрее соображает
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что бы за 3 года народ так возненавидел безальтернативных, вот главная заслуга партий кролика и кондитера
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то вони як щури по переходах підземних повтікають! це ж не впреше
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Перекрыть все выходы из Рады,пока су- км не отменял растаможку бу авто из Европы
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Правильно - держите их там крепче, не фиг звездить на телеэкранах.
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Все вечерком на ТВ ток шоу........ну кто не на островах.
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через буфеты с вискариком и авто персональными....ну слуги же народа, пардон быдла.
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Чувствую приближается времечко, когда депутатов уже не будут бить по морде и засовывать мусорные баки, а будут просто вешать и отстреливать !
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А можна их от туда не выпускать? Жрать и пить есть что. Срать и мыться тоже есть. Выбрался дипутатом и сиди там пока срок не кончится?
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спиралью бруно весь квартал огородить.
отключить подачу воды и пищи
перекрыть канализацию
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как в армии, а что? выбрали так служите а не отдыхайте на шее народа.
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Закрити їх там і ще туалети заблокувати - всі реформаторські закони на протязі доби приймуть )))
Правда ВР доведеться відмивати...
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выпусить их!, им пора на багамский закордонный округ ехать работать!!!
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Я Что то Не пойму- ведь этих депутатов себе выбрали граждане Украины прямым голосованием. Или Не так?
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Вы не знаете, как перед выборами каждый соловьем поет? Украинцы разберутся: как выбрали, так и переизберут.
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Ну да.. Переизберут такое же говно на такое же лайно.. Шило на мыло.
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Ничего, метод проб и ошибок. У козлявых главпетух из гавна неизменный зато....
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Не выпускать их вообще из рады пока недоторканисть с себя не снимут, пусть ночуют там
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спиралью бруно весь квартал огородить.
отключить подачу воды и пищи
перекрыть канализацию
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Наивный народ... Там система подземных коммуникаций, крысиных ходов для бегства уродов!
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Взагалі, вони вже все зробили? То про яку відпустку може йти мова?
Чому будь-кого можна не пустити у відпустку з формулюванням "у зв"язку з виробничою необхідністю", а їх ні?
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позабивати дошками всі двері і вікна, а потім підпалити. незовсім політкоректно але....
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Зняття недоторканності - де була Юлія Тимошенко?12 липня 2017, 17:28

За кілька годин до того як Україна стала свідком невдалих спроб зняття недоторканності з народних депутатів - у Верховній Раді відбулася справжня драматична вистава. "Де генеральний прокурор України?!" - гнівно запитував народний депутат Сергій Соболев, вимагаючи негайної появи Юрія Луценка для розгляду зазначеного питання.

Коли о 16:00 генпрокурор з'явився у Верховній Раді, увага громадськості цілковито переключилася на розгляд подань і вже нові події повністю витіснили увесь пафос з яким Сергій Соболев кілька годин тому ставив питання про відсутність генпрокурора.

Про фальшивість цього чергового піар-епізоду, організованого очільниками Батьківщини можна було б і забути, якби не Юлія Тимошенко. Як виявилось, ні керівниця Батьківщини, ні її найближче оточення з самого ранку не зареєструвалися у Верховній Раді.

Це не перешкодило депутатам від Батьківщини заявити, що їхня малочисельна фракція підтримає усі подання. На жаль, ця обіцянка виконана так і не була.

Наприклад, за зняття недоторканності з Євгена Дейдея не голосували понад 50% складу фракції Батьківщина, щоправда з різних причин:

Абдуллін О.Р. Не голосував

Богдан Р.Д. Відсутній

Бухарєв В.В. Відсутній

Власенко С.В. ВідсутнійДубіль В.О. Відсутній

Євтушок С.М. За

Івченко В.Є. Відсутній

Кириленко І.Г. За

Кожем'якін А.А. Відсутній

Кондратюк О.К. За

Крулько І.І. За

Кужель О.В. Відсутня

Луценко І.В. Утримався

Немиря Г.М. За

Одарченко Ю.В. Відсутній

Рябчин О.М. За

Соболєв С.В. За

Тарасюк Б.І. За

Тимошенко Ю.В. ВідсутняШкрум А.І. За

Тим більше не стала одноголосною підтримка фракцією Батьківщина зняття недоторканності з Олеся Довгого. Нічого дивного якщо згадати, що партія Тимошенко не стала конкурувати з Довгим у сумновідомому виборчому окрузі Кіровограда, про який тоді багато написав Мустафа Найєм. За зняття недоторканності з Довгого проголосували 11 членів Батьківщини; утрималися:1 і були відсутні - 8. Втім, незважаючи на те, що 40% соратників Тимошенко не голосували - недоторканність з Олеся Довгого все ж таки зняли.

Ще більш показовим стало голосування за зняття недоторканності Бориса Розенблата, яке зібрало у Верховній Раді максимальну кількість голосів. Знову голосували за 12, а були відсутні 8 членів фракції - тобто 40% батьківщинівців не віддали свої голоси. Серед них знову не голосувала, бо була відсутня Юлія Тимошенко і її найближче оточення:

Абдуллін О.Р. Відсутній

Богдан Р.Д. За

Бухарєв В.В. Відсутній

Власенко С.В. Відсутній

Дубіль В.О. Відсутній

Євтушок С.М. За

Івченко В.Є. За

Кириленко І.Г. За

Кожем'якін А.А. Відсутній

Кондратюк О.К. За

Крулько І.І. За

Кужель О.В. Відсутня

Луценко І.В. За

Немиря Г.М. За

Одарченко Ю.В. Відсутній

Рябчин О.М. За

Соболєв С.В. За

Тарасюк Б.І. За

Тимошенко Ю.В. Відсутня

Шкрум А.І. За

Чому Юлія Тимошенко не була присутня у Верховній Раді, коли її заступник Сергій Соболев так полум'яно вимагав присутності генерального прокурора? Чи не тому, що не хотіла сваритися з жодною фракцією, вимушено проголосувавши за подання генпрокурора?

Чому Сергій Соболев, знаючи про відсутність частини фракції, на що вказують результати реєстрації та голосування, так наполегливо і затято вимагав розгляду подань про скасування недоторканності? Чи не тому, щоб запрограмувати провал їхнього розгляду?

Зрештою, наступного разу народний депутат Сергій Соболев (з огляду на результати голосувань) мав би оголошувати рішення фракції більш правдиво - Батьківщина підтримає зняття депутатської недоторканності, але наполовину-насередину, мовляв, в залежності від кандидатури і кулуарних домовленостей обіцяємо від 45% до 60% голосів.

P.S. Кажуть в день голосування Юлію Володимирівну бачили в прекрасній Женеві, де як відомо вже не перший рік любить літувати власник Приватбанку Ігор Коломойський. Ну та, зрештою, він там не один
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Бєня зрозумів,що Мер Андрійко "спалився у смітті" і тепер"ставить на Люлю"!?))
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Вполне возможно, Йуля уже старая, ботоксная баллалайка и кроме поста мэра ей уже ничего не светит.
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...в связи с тяжелым материальным положением прошу избрать меня депутатом...
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Ну і сволота цей Лабазюююк, аграрій хрін Хмельницько Волочиський бандит і віджимала, ця падла голосувала за диктаторські закони. Знову депутат, на канікули поспішає, а повинен був на стовпі фанарном висіти ще в 14м році.
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Все они паскуды. Колищаки, Лабазюки. Семчишин вроде ничего так.
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самая паскулная Рада, не коммуняки не рыги , так ее не опаскудили как чоколады, как Конституцию так и регламент, кнопкодавство Чечетов в гробу перевертается ,.... придет время, а оно придет и скоро вы ответите за ВСЕ И ЗА ВСЁ..... не все убежать успеете, да и бежать особо некуда , даже гнилой Ющь так не присрал доверие как его просрали соратники кондитера...,
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ни когда не говори никогда, 90 % ЛЮДЕЙ что я знаю, все за веревку и фонарь, за заслуги новой чоколадно- кролячей банды, выборы вам это покажут , следующий этап кирпич или нары
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какие вы чоколады наивные, дубинок и фанерных щитов не будет....это детский лепет, такой же как и что вас защитит войско Авакова.......
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Є ще кілька способів оминути пікети ВР...


1)Нардеп Ольга Богомолец госпитализирована в больницу «Феофания».
Об этом сообщает Украинская правда.
В среду народного депутата забрали на скорой от Верховной Рады. В коммунальном предприятии «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» уточнили, что у Богомолец диагностировали «обострение хронической болезни»
2)Метод Керенського -Ляшка (переодягнутись у жіночий одяг і підфарбувати губки..)
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Депутатство должно стать опасным для бандитов и проходимцев.
Гражданам это сделать вполне по-силам.
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Нужно по столбам развешивать не спрашивая даже фамилии.Там 90 процентов приспособленцы которые не в одном созыве при разных флагах кукарекали.
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в следующем составе Рады блокадиков Плешивого педофила уже не будет,потому плешивый и гонит их на это самоубийство. ПОЦтрийёты пля...
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Обратите внимание, как порохобот путинбох пространно написал, кто из Батькивщины голосовал, а кто - нет против снятия неприкосновенности с того же розенблата или Довгого, подельников порошенко. То есть, своих же воров они опять хотят повесить на Батькивщину, дескать, это она она во все виновата.
Я с них угораю!
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Николай Азаров два дня назад в кремлевских СМИ сдал Путлерских в Раде.
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Аб чем ві люді,кукловоди цим шапіто у Лондоні та Монако,хоча побий добряче собаку вона й господаря за с..ку вкусить.
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Топорная работа пацаны,впрочем кремлевское быдло по другому не умеет
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толку силою тримати 450 українофобів в Раді ?!!
що ви чекаєте від них?
роботи на Українську націю та її добробут ?!!


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на будущие парламентские и президентские выборы в Украине Кремль готовит 10 млрд.долларов.Вопрос простой : Крысы вонючие,зачем вам голая босая и нищая Украина с внешним долгом Омерике и ЕС а также другим банковским структурам мира 150 миллиардов?Путлер собирается платить ?
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Эти зажравшиеся слуги народа уже потеряли полностью ориентиры-они считают своей прямой работой рисование на телеэфира=х,а не практическую законотворческую работу в парламенте..
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Вот и Жириновский нарисовался в Ютубе.
Хунте Порошенко остались считанные дни.Почти повторил Николая Азарова два дня назад.Крысы вонючие
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Алексей Арестович : кремль готовит сюрприз Украине.Наверное узница Качановки стане президентом завтра. или Мыкола Янович
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Активисты различных политсил....

Там были митингующие от БПП или Опоблока? А если нет то, дорогой Цензор, не стесняйся, и называй эти полит силы. Шо такие стеснительные стали....
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Сижу за компом, а в качестве фона включил ТВ, канал эспрессо, на котором транслируют сессию парламента и по неволе слушаю этих засранцев, которых МЫ выбрали. Эти твари вообще обнаглели, нахрен им Украина. У них уже путевки в карманах на разные отдаленные острова. Эти гандоны переработались, спикер слезно упрашивал их, давайте не будем сессию закрывать, очень много работы. 3 реформы надо рассмотреть и кучу законов. Никакой реакции, никто за это не голосует. Спикер просит, давайте хоть сегодня поработаем до 21 часа, уйма работы. почти никто не поддержал.
Была-бы моя воля, я-бы перед парламентом поставил лавки, на на них по очереди привязал-бы всех депутатов и бил-бы плеткой по голой жопе, пока он не обосцытся и обосрется. Что-бы не забывали, твари, это мы их выбрали и они должны работать, суки, как положенно.
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Добкина вообще на нары нужно отправить с гепой. Сделали из Харькова отстойник для кацапов. Они на третий год войны ещё больше едут в Украину особенно в Харьков к своим родственникам, которые тоже стали гражданами Украины женившись или выйдя замуж за граждан Украины. Все ближние или дальние родственники со всего кацапстана. И сколько можно выдавать им виды на жительство.
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За такою псевдо-"логікою" треба не випускати депутатів з приміщення парламенту не тільки на перерву, а взагалі ніколи. Заявлений формальний привід "щоб не прогулювали, а працювали" згодиться і на такий випадок. Але таке доведення до крайнощів з очевидністю показало би всю безглуздість таких піар-акцій. Якби у організаторів і учасників було би хоч трохи розуму, то вони могли би придумати якісь пропозиції щодо змін у регламенті, які б ефективно мотивували депутатів працювати. А те, що тут видно на відео, - це просто чергова циркова вистава, щоб у стилі брехливої кремлівської пропаганди черговий раз повторити закон джунглів: "Кто сильнее, - тот и прав" (тобто, нібито насильство може вирішити будь-які питання... - але ж це брехня).
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Значно доцільніше було би мати ефективну і просту систему відклику голосів виборців від БУДЬ-ЯКИХ депутатів У БУДЬ-ЯКУ МИТЬ ЧАСУ (в режимі реального часу, в режимі онлайн), коли виборець прийшов до висновку, що даний депутат, якому він делегував (тимчасово позичив) свій голос, більше не відповідає інтересам цього виборця. І от, виборець відкликає свій голос у депутата Х_1 і делегує цей свій голос депутату Х_2. Таким чином навіть 1 депутат може мати голоси половини (і навіть більше) від усіх виборців України. Тоді не буде потреби ловити 450 депутатів і просити їх працювати (чи, тим більше, намагатися примусити, бо це безглуздо). Тоді кожен депутат голосує не 1 голосом, а такою кількістю голосів, скільки йому довірили виборці на даний час. А виборці можуть відкликати кожен свій голос у будь-який час. Це дозволить швидко виправляти обман виборців, коли на виборах обіцяють золоті гори, а після виборів вже не цікавляться думкою виборців. Ймовірно, потрібно буде придумати додаткові процедури стабілізації, наприклад, право виборця на відкликання свого голосу від уже проголосованих законодавчих норм, однак думаю, що процедури стабілізації - це значно простіше, аніж повсюдний обман виборців на виборах із подальшим ігноруванням їхніх інтересів, побажань і вимог.
Один з політологів - Сергій Кемський - вже запропонував прості, зрозумілі і ефективні нові схеми, які дозволять звільняти з посад різних посадових осіб в разі недовіри шляхом голосування громади - він написав: "Я назвав би це постійно діючою люстрацією: очищення не від тих, хто колись десь із кимось співпрацював, - а від тих, хто тепер псує життя громадянам ... чи може зважитися на це в майбутньому." - Докладніше див. http://www.seredniy-klas.org/blog/voni_vmirali_z_dumkoju_pro_spravedlivu_ukrajinu_musimo_prislukhatis_i_zrobiti/2014-03-11-478 . Думаю, що це мудрі пропозиції.
Більше про це - див.:
.......Обманні схеми. Підміна понять: "презумпція невинуватості" забирає право на недовіру. - https://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52566290 .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Сволочи, бл#дь! Еще и дурят", - митингующие блокируют один из выходов из Рады. Требуют снять неприкосновенность с Добкина. ВИДЕО
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