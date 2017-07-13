 "Сволочи, бл#дь! Еще и дурят", - митингующие блокируют один из выходов из Рады. Требуют снять неприкосновенность с Добкина. ВИДЕО

Активисты различных политсил сегодня митинговали под зданием Рады. Во время перерыва они не выпускали нардепов из здания с требованием идти и продолжать работать. Внимание! Ненормативная лексика!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на " Рух нових сил
".
Во время митинга под зданием ВР ряд активистов заблокировали выход из здания парламента во время перерыва в заседании. В частности, нардепы просили пропустить их на телеэфир, однако активисты настойчиво порекомендовали народным избранникам продолжать работать. Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: "Стоять, бл#дь! Остановите людей". ВИДЕО+ФОТО
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отключить подачу воды и пищи
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Правда ВР доведеться відмивати...
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отключить подачу воды и пищи
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Чому будь-кого можна не пустити у відпустку з формулюванням "у зв"язку з виробничою необхідністю", а їх ні?
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За кілька годин до того як Україна стала свідком невдалих спроб зняття недоторканності з народних депутатів - у Верховній Раді відбулася справжня драматична вистава. "Де генеральний прокурор України?!" - гнівно запитував народний депутат Сергій Соболев, вимагаючи негайної появи Юрія Луценка для розгляду зазначеного питання.
Коли о 16:00 генпрокурор з'явився у Верховній Раді, увага громадськості цілковито переключилася на розгляд подань і вже нові події повністю витіснили увесь пафос з яким Сергій Соболев кілька годин тому ставив питання про відсутність генпрокурора.
Про фальшивість цього чергового піар-епізоду, організованого очільниками Батьківщини можна було б і забути, якби не Юлія Тимошенко. Як виявилось, ні керівниця Батьківщини, ні її найближче оточення з самого ранку не зареєструвалися у Верховній Раді.
Це не перешкодило депутатам від Батьківщини заявити, що їхня малочисельна фракція підтримає усі подання. На жаль, ця обіцянка виконана так і не була.
Наприклад, за зняття недоторканності з Євгена Дейдея не голосували понад 50% складу фракції Батьківщина, щоправда з різних причин:
Абдуллін О.Р. Не голосував
Богдан Р.Д. Відсутній
Бухарєв В.В. Відсутній
Власенко С.В. ВідсутнійДубіль В.О. Відсутній
Євтушок С.М. За
Івченко В.Є. Відсутній
Кириленко І.Г. За
Кожем'якін А.А. Відсутній
Кондратюк О.К. За
Крулько І.І. За
Кужель О.В. Відсутня
Луценко І.В. Утримався
Немиря Г.М. За
Одарченко Ю.В. Відсутній
Рябчин О.М. За
Соболєв С.В. За
Тарасюк Б.І. За
Тимошенко Ю.В. ВідсутняШкрум А.І. За
Тим більше не стала одноголосною підтримка фракцією Батьківщина зняття недоторканності з Олеся Довгого. Нічого дивного якщо згадати, що партія Тимошенко не стала конкурувати з Довгим у сумновідомому виборчому окрузі Кіровограда, про який тоді багато написав Мустафа Найєм. За зняття недоторканності з Довгого проголосували 11 членів Батьківщини; утрималися:1 і були відсутні - 8. Втім, незважаючи на те, що 40% соратників Тимошенко не голосували - недоторканність з Олеся Довгого все ж таки зняли.
Ще більш показовим стало голосування за зняття недоторканності Бориса Розенблата, яке зібрало у Верховній Раді максимальну кількість голосів. Знову голосували за 12, а були відсутні 8 членів фракції - тобто 40% батьківщинівців не віддали свої голоси. Серед них знову не голосувала, бо була відсутня Юлія Тимошенко і її найближче оточення:
Абдуллін О.Р. Відсутній
Богдан Р.Д. За
Бухарєв В.В. Відсутній
Власенко С.В. Відсутній
Дубіль В.О. Відсутній
Євтушок С.М. За
Івченко В.Є. За
Кириленко І.Г. За
Кожем'якін А.А. Відсутній
Кондратюк О.К. За
Крулько І.І. За
Кужель О.В. Відсутня
Луценко І.В. За
Немиря Г.М. За
Одарченко Ю.В. Відсутній
Рябчин О.М. За
Соболєв С.В. За
Тарасюк Б.І. За
Тимошенко Ю.В. Відсутня
Шкрум А.І. За
Чому Юлія Тимошенко не була присутня у Верховній Раді, коли її заступник Сергій Соболев так полум'яно вимагав присутності генерального прокурора? Чи не тому, що не хотіла сваритися з жодною фракцією, вимушено проголосувавши за подання генпрокурора?
Чому Сергій Соболев, знаючи про відсутність частини фракції, на що вказують результати реєстрації та голосування, так наполегливо і затято вимагав розгляду подань про скасування недоторканності? Чи не тому, щоб запрограмувати провал їхнього розгляду?
Зрештою, наступного разу народний депутат Сергій Соболев (з огляду на результати голосувань) мав би оголошувати рішення фракції більш правдиво - Батьківщина підтримає зняття депутатської недоторканності, але наполовину-насередину, мовляв, в залежності від кандидатури і кулуарних домовленостей обіцяємо від 45% до 60% голосів.
P.S. Кажуть в день голосування Юлію Володимирівну бачили в прекрасній Женеві, де як відомо вже не перший рік любить літувати власник Приватбанку Ігор Коломойський. Ну та, зрештою, він там не один
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1)Нардеп Ольга Богомолец госпитализирована в больницу «Феофания».
Об этом сообщает Украинская правда.
В среду народного депутата забрали на скорой от Верховной Рады. В коммунальном предприятии «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» уточнили, что у Богомолец диагностировали «обострение хронической болезни»
2)Метод Керенського -Ляшка (переодягнутись у жіночий одяг і підфарбувати губки..)
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Гражданам это сделать вполне по-силам.
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Я с них угораю!
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що ви чекаєте від них?
роботи на Українську націю та її добробут ?!!
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Хунте Порошенко остались считанные дни.Почти повторил Николая Азарова два дня назад.Крысы вонючие
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так ти за Хунту.чи за Жиріка ? )))
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Там были митингующие от БПП или Опоблока? А если нет то, дорогой Цензор, не стесняйся, и называй эти полит силы. Шо такие стеснительные стали....
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Была-бы моя воля, я-бы перед парламентом поставил лавки, на на них по очереди привязал-бы всех депутатов и бил-бы плеткой по голой жопе, пока он не обосцытся и обосрется. Что-бы не забывали, твари, это мы их выбрали и они должны работать, суки, как положенно.
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Один з політологів - Сергій Кемський - вже запропонував прості, зрозумілі і ефективні нові схеми, які дозволять звільняти з посад різних посадових осіб в разі недовіри шляхом голосування громади - він написав: "Я назвав би це постійно діючою люстрацією: очищення не від тих, хто колись десь із кимось співпрацював, - а від тих, хто тепер псує життя громадянам ... чи може зважитися на це в майбутньому." - Докладніше див. http://www.seredniy-klas.org/blog/voni_vmirali_z_dumkoju_pro_spravedlivu_ukrajinu_musimo_prislukhatis_i_zrobiti/2014-03-11-478 . Думаю, що це мудрі пропозиції.
Більше про це - див.:
.......Обманні схеми. Підміна понять: "презумпція невинуватості" забирає право на недовіру. - https://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52566290 .
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