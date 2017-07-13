Редактор Цензор.НЕТ 13.07.17 15:5613.07.17 16:29 "Спортивный костюм, кроссовки. Сухари вы принесете", - нардеп Добкин готовится к аресту и привез в ВР "тревожный" чемоданчик. ВИДЕО Нардеп Михаил Добкин заявил, что приготовился к возможному разрешению парламента на его арест и привез с собой на заседание "тревожный" чемоданчик.Как сообщает Цензор.НЕТ, Добкин заявил, что собрал все необходимое на первое время. Загрузка видео... Видео 112 "Я уже знаю, что необходимо брать с собой на первое время. Спортивный костюм, кроссовки. Ну, естественно! Вы же зубы чистите по утрам. Депутаты тоже чистят. Сухари вы мне принесете", - рассказал Добкин в кулуарах ВР. Смотрите также: Комитет Рады проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Добкина. ФОТОрепортаж перейти на форум x Мне нравится 4
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