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 Политика Украины, Общество
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Все про:Добкин (992) неприкосновенность (846)

 "Спортивный костюм, кроссовки. Сухари вы принесете", - нардеп Добкин готовится к аресту и привез в ВР "тревожный" чемоданчик. ВИДЕО

Нардеп Михаил Добкин заявил, что приготовился к возможному разрешению парламента на его арест и привез с собой на заседание "тревожный" чемоданчик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Добкин заявил, что собрал все необходимое на первое время.

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"Я уже знаю, что необходимо брать с собой на первое время. Спортивный костюм, кроссовки. Ну, естественно! Вы же зубы чистите по утрам. Депутаты тоже чистят. Сухари вы мне принесете", - рассказал Добкин в кулуарах ВР.

Смотрите также: Комитет Рады проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Добкина. ФОТОрепортаж
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Подушку привнесите и медицинский консилиум " мученик"
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прошу обратить внимание, что берет с собой, кроме всего прочего - СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ...чувствуете ход мысли - шо значит пацан на кичу идет, все по понятиям - спортивный костюм - первое дело, а то какой ты босяк без прикида. Главное не забыть штаны в носки заправить...для форсу бандитского.
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дурачек))) нормальные пацаны инвалидную коляску с собой возят))) а это клоун красовки )))))сухари))
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Он просто стебаетца, знает, что никто, ему ничего не сделает, даже если снимут неприкосновенность, так бы давно чухнул, как кориш гепа в Израиль, пополнил нужные банковсие счета и благополучно возвратился на землю ограблетованную.
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задержпние и арест это же две опять таки большие разницы, вопрос его задержали или все таки тупое кацапъе арестовали или задержали
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Вы видели че они с Барной сделали? Нет уж, лучше я в тюрьме пересижу...

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"Миша, с таким лицом тебе денег никто не даст."
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Спортивный костюм, кроссовки. - ошибка, крoсовки то у него импортные, качественные, не китайские - как пить дать, отберёт и в носках будет ходить
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Допа шутит,а приглядитесь,глазёнки то чуть не плачут.Понимает,что светит ему как ефремову.
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Больно храброго из себя корчит этот жалкий ссыкун. Значит уже всё порешал и получил гарантии. Да и неудивительно.
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Миша ты много знаешь в тюрьме, может сердце схватить так что не сильно веселись
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ой вэй, на жалость давит. да посадите уже этого поца. давно заслужил. и Гепу не забудьте!
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А ось і "св'ященні козли" для заклання - Допу і Гєпу ведуть на лінчування .
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Ага, принесем обязательно тебе сухариков - с дустом и смолы горяченькой - чтоб легче пошло ...
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ну ему прямо говорят - уезжай, оно не понимает.
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Добкин ценично насмехается, над украинцами кремлевские змеи уже шугаются, он небуде осужден неверю . От Новинский депутат Украини, а отстаивает права россии, от какие ми дураки даем кацапам гражданство когда, они атиукраинци и МАРИОНЕТКИ кремлевские шпион в ВР и украинци насколько тупие немогу смотреть.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Спортивный костюм, кроссовки. Сухари вы принесете", - нардеп Добкин готовится к аресту и привез в ВР "тревожный" чемоданчик. ВИДЕО
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