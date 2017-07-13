 "С днем рождения, Олег!": в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым. ВИДЕО+ФОТО

Загрузка видео...
Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Сегодня, 13 июля, в день рождения украинского режиссера Олега Сенцова, которого Кремль удерживает в заложниках, в Мариинском парке в центре Киева прошла акция солидарности с политзаключенным.
Активисты собрались у памятника кинокамере и разместили на пустом режиссерском кресле табличку "Олег Сенцов". Активисты собрались, чтобы поддержать и высказать солидарность Олегу Сенцову, а также остальным политзаключенным, удерживаемым Кремлем, зачитали поздравления в адрес украинского режиссера, а также зачитали обращение с требованием освободить политзаключенных.
Активисты призвали всех неравнодушных писать письма со словами поддержки Олегу Сенцову.
Также сегодня вечером в "Крымском Доме" в Киеве пройдет показ фильма Аскольда Курова "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова".
В Мариинском парке прошла акция солидарность с политзаключенным Олегом Сенцовым.
Символическое пустое режиссерское кресло с надписью "Олег Сенцов"
Активисты пришли выразить свою солидарность с Сенцовым.
Организаторы акции зачитали поздравления Сенцову с днем рождения, а также обращение с требованием немедленного его освобождения из заключения.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Ответить
№22/036391-еп
Заборона акції «Безсмертний полк»
Ответить
Ответить
Ответить