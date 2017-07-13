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 "С днем рождения, Олег!": в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым. ВИДЕО+ФОТО

В Мариинском парке в центре Киева прошла акция солидарности с украинским режиссером, удерживаемым Кремлем в заключении, Олегом Сенцовым.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Сегодня, 13 июля, в день рождения украинского режиссера Олега Сенцова, которого Кремль удерживает в заложниках, в Мариинском парке в центре Киева прошла акция солидарности с политзаключенным.

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Активисты собрались у памятника кинокамере и разместили на пустом режиссерском кресле табличку "Олег Сенцов". Активисты собрались, чтобы поддержать и высказать солидарность Олегу Сенцову, а также остальным политзаключенным, удерживаемым Кремлем, зачитали поздравления в адрес украинского режиссера, а также зачитали обращение с требованием освободить политзаключенных.

Активисты призвали всех неравнодушных писать письма со словами поддержки Олегу Сенцову.

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Также сегодня вечером в "Крымском Доме" в Киеве пройдет показ фильма Аскольда Курова "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова".

С днем рождения, Олег!: в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым 01

В Мариинском парке прошла акция солидарность с политзаключенным Олегом Сенцовым.

С днем рождения, Олег!: в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым 02

Символическое пустое режиссерское кресло с надписью "Олег Сенцов"

С днем рождения, Олег!: в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым 03С днем рождения, Олег!: в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым 04

Активисты пришли выразить свою солидарность с Сенцовым.

С днем рождения, Олег!: в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым 05С днем рождения, Олег!: в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым 06

Организаторы акции зачитали поздравления Сенцову с днем рождения, а также обращение с требованием немедленного его освобождения из заключения.

С днем рождения, Олег!: в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым 07С днем рождения, Олег!: в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым 08

С днем рождения, Олег!: в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым 09С днем рождения, Олег!: в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым 10С днем рождения, Олег!: в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым 11С днем рождения, Олег!: в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым 12

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"С днем рождения, Олег!": в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым. ВИДЕО+ФОТО
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