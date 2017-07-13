 "Я доволен результатами сегодняшнего саммита", - Порошенко. ВИДЕО

"Я доволен результатами сегодняшнего саммита", - заявил Порошенко.
По его словам, саммит четко подтвердил готовность Украины двигаться в направлении все более глубокой интеграции в Евросоюз.
"Был рад получить от президента Европейского Совета Дональда Туска документ о финальном решении об Ассоциации Украины с ЕС", - отметил Президент.
Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко открыл в Киеве заседание саммита Украина-ЕС.
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Выхлоп ни о чем в никуда.
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Некоторое время назад Нидерланды потребовали исключить из подготовленного ко встрече проекта заявления следующую фразу: "Европейский союз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, в том числе ее обязательства развивать развитую и устойчивую демократию и рыночную экономику". Позицию Нидерландов поддержали Германия и Франция.
Между тем, отмечает издание, эта фраза - цитата из преамбулы соглашения об ассоциации Украины с ЕС - документа, обязательного к исполнению как для Украины, так и для Евросоюза и всех стран, входящих в него.
Украина ответила на требование Нидерландов категорическим отказом. В ходе последовавших переговоров с ЕС Амстердам далее ужесточил позицию, потребовав отразить в проекте заявления новые ограничения для Киева. В конечном счете переговоры были прерваны. "А Совет ЕС на уровне послов решил, что проект, подготовленный к саммиту, должен уйти на помойку", - говорится в публикации.
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а я, гражданин Украины, не доволен.
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Об этом со ссылкой на источники в Киеве и Брюсселе пишет сегодня Европравда.
«По правилам европейской дипломатии, отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях: мол, лидеры встретились, но договориться ни о чем не смогли. Поэтому итоговый документ удавалось согласовать каждый раз - даже в «кризисных» 2004 и 2011 годах. Но сейчас все иначе. Украина, как это часто с нами бывает, сломала традиции европейской политики», - указывает издание.
Как стало известно из немецких СМИ еще вчера, заявление саммита Украина-ЕС, возможно, будет сорвано из-за фразы о «европейских устремлениях» страны. Сообщалось, что якобы Нидерланды и частично ФРГ с Францией поставили под сомнение сам факт стремления Украины к евроинтеграции и выступают против упоминания европерспективы страны в итоговом заявлении саммита в Киеве.
Банковая якобы настаивала, чтобы в совместном заявлении была ссылка на фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации: «Евросоюз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, в том числе ее обязательства развивать развитую и устойчивую демократию и рыночную экономику».
«Совет ЕС на уровне послов решил, что проект, подготовленный к саммиту, должен уйти в помойку», - говорится в материале.
Ганьба!
Напомню, вчера участники АТО потребовали немедленно распустить Верховную Раду, отправить Кабмин в отставку и срочно вмешаться в ситуацию с нарушением их прав, социальным обеспечением и разобраться с произволом чиновников. Также они недвусмысленно намекнули, что Порошенко рискует повторить судьбу Януковича или Чаушеску…
https://goo.gl/Zz3eZs
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Реформы, судя по всему, уже проведены.
Но качественную продукцию с помощью показухи, брехни, лозунгов и блефа не создашь,
также как, впрочем, и нормальную страну.
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А так да, вискарь был отменный!
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2 год ·
Хочу поздравить всех нас с очередным поражением! За главный суд страны - Конституционный, только что проголосовали БПП и Оппоблок. Все поправки представителей Самопомощи, Батькивщины, представителя "Руха Нових Сил", "Свободы" и др., были проигнорированы. Состоялся сговор по Добкину - Оппоблок поддерживает порошенковский Конституционный суд, который будет выполнять забаганки Порошенко, как раньше он выполнял все капризы Януковича, а БПП не даст согласия на арест Добкина. В то же самое время, Порошенко у АП, вместе с Юнкером и Туском, разыгрывает очередной фарс под названием саммит Украина-ЕС, рассказывая, как быстро мы бежим в Европу. Одной рукой вешает лапшу на уши европейцам и украинскому народу, другой укрепляет свою шоколадную вертикаль власти с помощью бывших регионалов.
Меняют Конституционный суд Украины на Добкина!!! Есть ли Бог и народ еще в Украине, или Господь уже ее покинул, как разум покинул народ? Домолчались! Ганьба!
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