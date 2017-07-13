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 Политика Украины
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 "Я доволен результатами сегодняшнего саммита", - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен результатами сегодняшнего саммита Украина-ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Президента на его странице в Twitter.

"Я доволен результатами сегодняшнего саммита", - заявил Порошенко.

По его словам, саммит четко подтвердил готовность Украины двигаться в направлении все более глубокой интеграции в Евросоюз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юнкер: Я доволен прогрессом, достигнутым Украиной и ЕС

"Был рад получить от президента Европейского Совета Дональда Туска документ о финальном решении об Ассоциации Украины с ЕС", - отметил Президент.

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Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко открыл в Киеве заседание саммита Украина-ЕС.

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"По его словам, саммит четко подтвердил готовность Украины двигаться в направлении все более глубокой интеграции в Евросоюз."

Выхлоп ни о чем в никуда.
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Подписание итогового заявления саммита Украина - ЕС, проходящего 12-13 июля в Киеве, сорвано. Об этомсообщает "Европейская правда".
Некоторое время назад Нидерланды потребовали исключить из подготовленного ко встрече проекта заявления следующую фразу: "Европейский союз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, в том числе ее обязательства развивать развитую и устойчивую демократию и рыночную экономику". Позицию Нидерландов поддержали Германия и Франция.
Между тем, отмечает издание, эта фраза - цитата из преамбулы соглашения об ассоциации Украины с ЕС - документа, обязательного к исполнению как для Украины, так и для Евросоюза и всех стран, входящих в него.
Украина ответила на требование Нидерландов категорическим отказом. В ходе последовавших переговоров с ЕС Амстердам далее ужесточил позицию, потребовав отразить в проекте заявления новые ограничения для Киева. В конечном счете переговоры были прерваны. "А Совет ЕС на уровне послов решил, что проект, подготовленный к саммиту, должен уйти на помойку", - говорится в публикации.
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допустим это была просто статья без либо каких выводов.
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am vergangenen Dienstag hatte der EU-Rat das Assoziierungsabkommen der EU mit der Ukraine gebilligt. Im September wird es demnach vollumfänglich in Kraft treten. Damit geht ein langer Weg zu Ende: Die Verhandlungen über das Abkommen begannen vor zehn Jahren.
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был у родни в селе , откармливают кабанчика ...назвали офшорик от така народна любов
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Что-то на этой фотке през постарел. Раньше красивей фотка была.
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Виски.коньяк,шампань и пр. дрянь
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А,ты,думаешь руководить такой страной,во время оккупации и войны,добавляет молодости?Да, Порошенко за эти 3 года постарел лет на 10-ть.Это только люля со скотынякою молодеют,рейтинги растут, бабло капает, жизнь удалась.
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Звичайно, щодня брехати громадянам України молодості Порошенко не додає
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Хомяков, "скотыняка" - Ляшко работает на Порошенко. Для вас это открытие ?
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А шо тут мечтать? Благодаря потужному рехформатору Педру Офшорычу следующая власть будет рыговской. И повторится по кругу как с Яныком.
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Ну если будет выбор между рыгами и Свинорылым основателем рыгов Пецей, то я вообще на них не пойду.
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Ну рыг Пеца Вальцман уже прошел спокойно - значит и в другой раз смогут пройти.
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Где совместное заявление?И расскажи причину срыва саммита,брехло лживое,такого ещё не было, Мюнхгаузен нервно курит в сторонке
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а я рад что у нас есть позитивные результаты... а вы, сритесь и дальше....
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Працюємо, БЮТо-ботнет, працюємо так щоб Кремль ;спасібо; сказав!
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Юнкер говорил о коррупции, но фамилии не называл - порошенко доволен
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доволен, наверное пожрал хорошо. Еще недавно даже на завтрак не пригласили.
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доволен, наверное пожрал хорошо. Еще недавно даже на завтрак не пригласили.
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доволен, наверное пожрал хорошо. Еще недавно даже на завтрак не пригласили.
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"Тема корупції - важлива для громадян. Не треба применшувати, що існує певний діалог, дебати між Україною і ЄС - це питання репутації вашої великої нації якраз в царині корупції. Тому незалежно від імпементації тощо треба прискорити та інтенсифікувати боротьбу з корупцією", Жан-Клод ЮНКЕР, президент Європейської комісії.
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"...я доволен результатами сегодняшнего саммита", - Порошенко.

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а я, гражданин Украины, не доволен.
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Василь спам так спам .шож с тобой негидныком еще делать.напросился
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Брехун Порошенко у черговий раз задоволений, що йому вдалося всіх обдурити.
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Скоро будет как в кацапии.вирусП доволен,значит все должны быть довольны.
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3 страны, особенно Голландия, воспротивились упоминаниям о возможном членстве в ЕС. Голландцы помнят свой референдум и помнят как перед ним европейские газеты вышли с передовицами - Порошенко глава коррупции в Украине. Нам и безвиз дали после Грузии, хотя начинали вместе, потому что 15-20% евродепутатов были вообще против безвиза со страной, где президент возглавляет коррупцию. Патологическая жадность Порошенко оказывает негативное влияние на судьбу Украины.
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Вчера поздно вечером в Киеве на встрече с президентом Петром Порошенко глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Евросовета Дональд Туск сообщили хозяину Банковой «неприятную новость, которую в Киеве, правда, и без того знали»: саммит Украина-ЕС завершится без одобрения итогового заявления или совместной декларации.
Об этом со ссылкой на источники в Киеве и Брюсселе пишет сегодня Европравда.
«По правилам европейской дипломатии, отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях: мол, лидеры встретились, но договориться ни о чем не смогли. Поэтому итоговый документ удавалось согласовать каждый раз - даже в «кризисных» 2004 и 2011 годах. Но сейчас все иначе. Украина, как это часто с нами бывает, сломала традиции европейской политики», - указывает издание.
Как стало известно из немецких СМИ еще вчера, заявление саммита Украина-ЕС, возможно, будет сорвано из-за фразы о «европейских устремлениях» страны. Сообщалось, что якобы Нидерланды и частично ФРГ с Францией поставили под сомнение сам факт стремления Украины к евроинтеграции и выступают против упоминания европерспективы страны в итоговом заявлении саммита в Киеве.
Банковая якобы настаивала, чтобы в совместном заявлении была ссылка на фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации: «Евросоюз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, в том числе ее обязательства развивать развитую и устойчивую демократию и рыночную экономику».
«Совет ЕС на уровне послов решил, что проект, подготовленный к саммиту, должен уйти в помойку», - говорится в материале.
Ганьба!
Напомню, вчера участники АТО потребовали немедленно распустить Верховную Раду, отправить Кабмин в отставку и срочно вмешаться в ситуацию с нарушением их прав, социальным обеспечением и разобраться с произволом чиновников. Также они недвусмысленно намекнули, что Порошенко рискует повторить судьбу Януковича или Чаушеску…
https://goo.gl/Zz3eZs
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За 25 лет было создано государство тотальной показухи, брехни и блефа.
Реформы, судя по всему, уже проведены.
Но качественную продукцию с помощью показухи, брехни, лозунгов и блефа не создашь,
также как, впрочем, и нормальную страну.
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С итоговой декларацией нехорошо как-то получилось...
А так да, вискарь был отменный!
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"Я доволен результатами сегодняшнего саммита", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6621Olena Ksantopulos
2 год ·

Хочу поздравить всех нас с очередным поражением! За главный суд страны - Конституционный, только что проголосовали БПП и Оппоблок. Все поправки представителей Самопомощи, Батькивщины, представителя "Руха Нових Сил", "Свободы" и др., были проигнорированы. Состоялся сговор по Добкину - Оппоблок поддерживает порошенковский Конституционный суд, который будет выполнять забаганки Порошенко, как раньше он выполнял все капризы Януковича, а БПП не даст согласия на арест Добкина. В то же самое время, Порошенко у АП, вместе с Юнкером и Туском, разыгрывает очередной фарс под названием саммит Украина-ЕС, рассказывая, как быстро мы бежим в Европу. Одной рукой вешает лапшу на уши европейцам и украинскому народу, другой укрепляет свою шоколадную вертикаль власти с помощью бывших регионалов.
Меняют Конституционный суд Украины на Добкина!!! Есть ли Бог и народ еще в Украине, или Господь уже ее покинул, как разум покинул народ? Домолчались! Ганьба!
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am vergangenen Dienstag hatte der EU-Rat das Assoziierungsabkommen der EU mit der Ukraine gebilligt. Im September wird es demnach vollumfänglich in Kraft treten. Damit geht ein langer Weg zu Ende: Die Verhandlungen über das Abkommen begannen vor zehn Jahren.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я доволен результатами сегодняшнего саммита", - Порошенко. ВИДЕО
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