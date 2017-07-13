 Жириновский о новых правилах пересечения границы с Украиной для граждан РФ: "Это хуже, чем визы". ВИДЕО

После заявления Турчинова центральные российские пропагандистские телеканалы показали сюжеты с реакцией политиков РФ на данное решение Украины. В частности, Владимир Жириновский заявил о том, что такое решение еще хуже, чем введение виз, и пригрозил в ответ ввести визовый режим, а "визы не выдавать".
"Это хуже, чем визы. Это заключенные, которые под домашним арестом, должны отмечаться раз в неделю у участкового. Так и здесь. Мы тоже можем принять ответные меры: кто въезжает в Россию для оформления гражданства - без виз, кто хочет просто как турист на прогулку, на работу - виза, а визы давать не будем", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в начале недели объявил, о том, что Совет нацбезопасности поручил Кабмину, МИД, МВД, пограничникам и миграционной службе разработать комплекс мер по усилению контроля за въездом, выездом и пребыванием граждан других государств и лиц без гражданства на территории Украины.
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"Для защиты страны от проникновения на ее территорию террористов, диверсантов, шпионов, преступников и нелегальных мигрантов было поручено ввести въезд в Украину по биометрическим паспортам, а также обязательное снятие биометрических данных, прежде всего, отпечатков пальцев, для граждан РФ и других стран и лиц без гражданства - кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения", - сказал Турчинов.
Он пояснил, что вводится жесткий режим пограничного контроля, и, прежде всего, это решение будет касаться граждан России. "Этот вопрос связан с усилением безопасности после недавно произошедших терактов, для защиты страны от гибридной агрессии Российской Федерации", - отметил Секретарь СНБО.
Кроме того, по словам Турчинова, МИД поручено создать электронную систему предварительной регистрации граждан РФ о намерении посетить Украину. Также Украина планирует ввести обязательную регистрацию граждан РФ в местах их временного пребывания на территории Украины.
Напомним, 10 июля секретарь СНБО Турчинов объявил, что для граждан РФ будет создана электронная система предварительной регистрации для въезда в Украину. Также, на заседании СНБо решили, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих государственную границу
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Ну так и сделайте. Мы вам только поаплодируем за это.
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......
жирик сам себе противоречит. На самом деле, как раз визы (а не просто биометрика) - это то, чего кацапы очень боятся и пугают ими Украину. То есть сам этот поц говорит, что визу могут дать - могут не дать, даже без особого объяснения причин. А с биометрическим паспортом (по примеру Украины и ЕС) отказов практически нет, а если есть - то его надо резонно обосновать.
Так что жирик, давай первыми вводите визы для "украинских" заробитчан, "трактористов и шахтёров", ждёмс! Может тогда и наш МИД введёт в ответ именно визы, а то сами мы стесняемся вам визы предложить, всё никак, лайт-варианты типа биометрических паспортов для вас Климкин придумывает как не очень рассердить вас.
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Визовый режим с Мордором нужен не ему назло, а ради европейского будущего Украины
Никто ведь не возьмется угадать сколько будет догнивать путинизм, и на какие подлости он будет способен
Жесткий визовый режим будет способствовать скорейшему вхождению Украины во все европейские и мировые институты, включая НАТО
Как ни прискорбно, но может такой режим понадобится и с моей Беларусью, если конечно сегодняшнее руководство и текущая политика продолжится.
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лишнехромосомнымбелым людям из высокоразвитой московии ехать в нищую фашистскую недострану?
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Теперь без биометрического паспорта даже на танке не пустят.
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1. У кацапов все приезжие регистрируются и должны ПОСТОЯННО ходить с паспортом и справкой о регистрации. С паспортом ходят даже местные кацапы ПОСТОЯННО !
2. А как же Европа? Ведь кацапня едет в Европу ТОЛЬКО по визам.
Так в чем истерика??? Ответ знаю. Хочу услышать мнение других.
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Если принять "зеркальные меры", украинцы массово покинут Россию, а кто же тогда работать будет на квалифицированных работах ?
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"...И вот, когда такой "заробитчанин" начинает ныть, что работает он в России потому что ему нужно "кормить деток", мне почему-то совершенно не хочется пускать слезу умиления.
Мне просто хочется спросить:
- А чем твои детки лучше деток тех, отцы которых зарабатывают на жизнь, подписав контракт на службу в АТО?
- Лучше тех, чьи родители пашут на украинских полях и практически заново создают украинскую промышленность?
- Лучше тех, чьи родственники легально работают в Польше, Португалии, Италии, Канаде, США? Им визы не муляют?
- Почему у тебя, который выбрал местом заработка страну-агрессор, к тому же должны быть какие-то привилегии?...........
....Поэтому, дорогой заробитчанин, если ты сделал свой выбор, так уж найди в своём кармане 30 серебрянников для того, чтобы купить визу и отправляйся зарабатывать свой хлеб в страну, на войне с которой другие твои соотечественники проливают кровь, зачастую оставляя своих детей без отцов. Если, конечно, россияне ответят зеркально…
Только не надо потом проклинать судьбу и Порошенко, если местное ФСБ по какому-нибудь надуманному предлогу бросит тебя в кутузку, ничтоже сумяшеся пополнив тобой тюремный резерв для обмена на своих ихтамнетов.
Хороших заработков тебе, дружище!"(с)
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А наши зрадофилы визжат:
зачем нам это - давай визовый режим...
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аще всего минимум абсолютно бесполезную К стате им всем это надо Вот Петренко давно где то не слышно Можно ждать вскорее с его стороны какие то дурацкие инициативы
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Спасибо. Володя Мы очень старались
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Наконец-то, сдвинулось с мертвой точки ужесточение пересечение границ Украины для россиян. Нам неведомо, почему это делается аж на четвертом году войны, но лучше позже. Если бы визы были введены мгновенно, после оккупации Крыма, то вполне возможно, что ситуация на Донбассе выглядела бы иначе, а многих кровавых столкновений, как в Одессе, удалось бы легко избежать. Теперь мы уже знаем, как и из кого формировались толпы для штурма административных зданий в Луганской и Донецкой областях. Россия вводила десятки автобусов со своими гражданами, и они создавали основную массовку. Что характерно, действовали они, в части пересечения границы, вполне законно, ибо мы не отменили свободный въезд россиян.
На самом деле, мы ожидали введение визового режима, но по каким-то тактическим соображением слово «виза» не прозвучало. Тем не менее то, что утверждено на СНБО, чертовски напоминает визовый режим, а именно. Кроме биометрических паспортов, которые будут приниматься с 1 января 2018 года, которых в РФ выдано не слишком много, вводится предварительная подача заявок на пересечение границы. Миграционная служба и компетентные органы могут отказать во въезде, и россиянин это узнает не на границе, а загодя. Это сильно смахивает на бесплатную визу, за которую просто не назначен сбор. Кроме того, россияне теперь должны указывать цель и маршрут движения по территории Украины. Не удивимся, если теперь, перед въездом, россиянин будет обязываться показать бронировку отеля, обратный билет и наличие денег на время пребывания. Согласимся, такие условия, в части указания маршрута - даже жестче, чем виза.
Кроме того, Украина сформирует биометрическую базу данных на всех россиян, в том числе, и тех, кто находится на территории Украины давно, на основании вида на жительство. И раз уже речь о биометрике, то пограничники смогут выполнять контрольный отбор биометрических данных, например - откатывать пальцы россиян. Это - интересный и полезный шаг.
В любом случае, Украина переходит на предвизовый механизм въезда россиян и после его внедрения и обкатки, визы можно будет вводить в любой момент, ибо инфраструктура уже будет развернута, отлажена и никаких дополнительных усилий не понадобится.
Ясно, что в Москве сразу оценили эту подачу и поняли, что переброска толп «шахтеров» или «биндюжников» подходит к своему логическому завершению и уже через полгода такие операции станут невозможными. Теряя такой замечательный инструмент, россияне вырезают кусок своей тактики дестабилизации обстановки, которую они применяли не раз и не только в Украине.
Поэтому нет ничего удивительного в жесткой реакции Кремля. Как известно, оттуда пришел ответ о том, что РФ может выслать около 4 млн. украинцев, которые работают в России. Нам видится два основных аспекта такой подачи. Там уже понимают, что давить на Украину уже нет смысла, ибо она давно перестала продавливаться и сама перешла к давлению на противника. Скорее всего это давление на тех граждан Украины, которые, по мыслям Кремля, должны публично отказаться от гражданства Украины, не зря эту возможность срочно разрабатывает Госдума.
Для этого следует понимать, кто уехал работать в РФ. Это квалифицированные рабочие промышленных предприятий, строители, инженеры и прочие специалисты. Достаточно посмотреть на их кино, эстраду и телевидение, чтобы понять, на ком там все держится. Допустим, что там принято решение о депортации всех 4 млн. (если их столько) украинцев и оно будет выполнено, то кто будет вместо них работать? Немцы приедут или французы? А может китайцы? Ведь сами россияне эту работу выполнять либо не хотят, либо не могут. Именно поэтому туда на квалифицированную работу ехали украинцы, а на чёрную работу - жители Средней Азии. У россиян хорошо получается роль рантье, начальника, проверяющего и т.д. Они хотят быть мэрами, чиновниками, полицейскими и прокурорами, но отнюдь не крутить гайки или мести улицы, а тем более, делать что-то творческое. Недавние фотографии одного из прототипов американского Абрамса, не пошедшего в серию, показали откуда у знаменитой Арматы растут ноги.
Короче говоря, если ко всем тем негативным процессам, которые уже сейчас полным ходом захлестнули Россию, добавится и тотальная депортация украинцев, то РФ окончательно превратится в среднеазиатское ханство, даже без намека на цивилизацию. Посему, пускай принимают любые меры, на которые у них достанет фантазии, любой их активный ход лишь ускорит погружение в клоаку.
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