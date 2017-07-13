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 Политика Украины
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Все про:граница (3075) Жириновский (524) Россия (71389) Турчинов (3275) визовый режим (413) биометрические паспорта (177)

 Жириновский о новых правилах пересечения границы с Украиной для граждан РФ: "Это хуже, чем визы". ВИДЕО

Российские политики негодуют из-за анонсированного секретарем СНБО Александром Турчиновым введения системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрения электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ с 1 января 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

После заявления Турчинова центральные российские пропагандистские телеканалы показали сюжеты с реакцией политиков РФ на данное решение Украины. В частности, Владимир Жириновский заявил о том, что такое решение еще хуже, чем введение виз, и пригрозил в ответ ввести визовый режим, а "визы не выдавать".

"Это хуже, чем визы. Это заключенные, которые под домашним арестом, должны отмечаться раз в неделю у участкового. Так и здесь. Мы тоже можем принять ответные меры: кто въезжает в Россию для оформления гражданства - без виз, кто хочет просто как турист на прогулку, на работу - виза, а визы давать не будем", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в начале недели объявил, о том, что Совет нацбезопасности поручил Кабмину, МИД, МВД, пограничникам и миграционной службе разработать комплекс мер по усилению контроля за въездом, выездом и пребыванием граждан других государств и лиц без гражданства на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для граждан РФ будет создана электронная система предварительной регистрации для въезда в Украину, - Турчинов

"Для защиты страны от проникновения на ее территорию террористов, диверсантов, шпионов, преступников и нелегальных мигрантов было поручено ввести въезд в Украину по биометрическим паспортам, а также обязательное снятие биометрических данных, прежде всего, отпечатков пальцев, для граждан РФ и других стран и лиц без гражданства - кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения", - сказал Турчинов.

Он пояснил, что вводится жесткий режим пограничного контроля, и, прежде всего, это решение будет касаться граждан России. "Этот вопрос связан с усилением безопасности после недавно произошедших терактов, для защиты страны от гибридной агрессии Российской Федерации", - отметил Секретарь СНБО.

Кроме того, по словам Турчинова, МИД поручено создать электронную систему предварительной регистрации граждан РФ о намерении посетить Украину. Также Украина планирует ввести обязательную регистрацию граждан РФ в местах их временного пребывания на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Биометрический контроль для иностранцев Украина введет со следующего года, - Госпогранслужба

Напомним, 10 июля секретарь СНБО Турчинов объявил, что для граждан РФ будет создана электронная система предварительной регистрации для въезда в Украину. Также, на заседании СНБо решили, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих государственную границу
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Ми теж можемо вжити заходів у відповідь: хто в'їжджає в Росію для оформлення громадянства - без віз, хто хоче просто як турист на прогулянку, на роботу - віза, а візи давати не будемо", - заявив лідер ЛДПР Володимир Жириновський.

Ну так и сделайте. Мы вам только поаплодируем за это.
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"Это хуже, чем визы. .... на работу - виза, а визы давать не будем", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Источник: https://censor.net.ua/v447668

......
жирик сам себе противоречит. На самом деле, как раз визы (а не просто биометрика) - это то, чего кацапы очень боятся и пугают ими Украину. То есть сам этот поц говорит, что визу могут дать - могут не дать, даже без особого объяснения причин. А с биометрическим паспортом (по примеру Украины и ЕС) отказов практически нет, а если есть - то его надо резонно обосновать.
Так что жирик, давай первыми вводите визы для "украинских" заробитчан, "трактористов и шахтёров", ждёмс! Может тогда и наш МИД введёт в ответ именно визы, а то сами мы стесняемся вам визы предложить, всё никак, лайт-варианты типа биометрических паспортов для вас Климкин придумывает как не очень рассердить вас.
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Для таких выблядков как жир-ский никаких биом.паспортов,только свидетельство о смерти.
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Обожаю комменты о жирике . Этот дебил возглавит рашу . Вот тогда для них наступит судный день .
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Ага, они с Трампом весь мир на уши поставят, два клоуна.
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Такую реакцию от Волфовича не ожидал, все же он сильно удивился, от удивления вполне нормально ведет себя (что очень редко).
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", хто хоче просто як турист на прогулянку, на роботу - віза, а візи давати не будемо" - а вот в этом месте отельеры и ресторантеры Южного Берега Карского моря очень напряглись.
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К черту этого фашиствующего путиноида!
Визовый режим с Мордором нужен не ему назло, а ради европейского будущего Украины
Никто ведь не возьмется угадать сколько будет догнивать путинизм, и на какие подлости он будет способен
Жесткий визовый режим будет способствовать скорейшему вхождению Украины во все европейские и мировые институты, включая НАТО
Как ни прискорбно, но может такой режим понадобится и с моей Беларусью, если конечно сегодняшнее руководство и текущая политика продолжится.
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Самое смешное, что то что вводит (наконец то) Украина - регистрацию прибывших россиян по месту проживания, уже давно введено в запоребрике)) В любой гостинице у тебя снимают копию паспорта и отсылают в миграционную службу, при смене места прибывания процедура повторяется. Так что старый клоун сотрясает воздух напрасно)) Истерика конечно же понятна, дело в том, что те биопаспорта что выдавала россия не содержат данных об отпечатках пальцев, и поэтому теперь при въезде, всех будут заставлять снимать отпечатки пальцев)) А для гордых, скрепных россиян это ужасное унижение)))
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Пацаки як отой зверёкhttps://youtu.be/qUtm969u9F4 .Шо вы вчепилися до нас?!Вiд.бiться
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Не понимаю - зачем лишнехромосомным белым людям из высокоразвитой московии ехать в нищую фашистскую недострану?
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Хотя бы вкусно поесть и запастить завистью до следующей поездки.
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А чего Жириновский кипишует? Он же еще недавно собирался в Киев на танке въезжать, а теперь из-за каких-то бумажек возмущается. Давай, Вольфыч, на танк и вперед на Киев. ВСУ тебя радостно встретит, я думаю.
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Сколько можно оглядываться не реакцию недоношенных кацапе...здолов????
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...Он же еще недавно собирался в Киев на танке въезжать.
Теперь без биометрического паспорта даже на танке не пустят.
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Це мені ще більше подобається! І зі стволом у дупі!!!
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Вы не пробовали себя в искусстве? У Вас прекрасное воображение и хороший вкус.
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треба ще туди його запихнуть та втопити цей танк в його любімом Індийском океане И сбудется мечта идиота помочить ноги
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а Турчинов знает толк в деле доведения ватников до истерики а если серьезно то если украинцы перестанут ездить на Московию то там станет еще меньше славянских лиц.
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Литвинник, если с Украины перестанут ездить вахтовики на нефтегазовые промыслы, у кацапов некому будет работать. Я недавно нашел четырех своих однокурсников -геологов, и все они до пенсии работали в России на нефтегазопромыслах, а я в Якутии на алмазных месторождениях. В России основной костяк специалистов это украинцы. Пусть кацапы- мрази молятся на украинцев за то, что Россия достигла за годы СССР и имеет сейчас, но халява закончилась, потому и бесятся жириновские и прочая шваль.
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хоть жирик и имеет национальность щирых украинских реформаторов, но он дурак. потому что среди дурной мордвы и мери живет. тут ничего не изменить.
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Тема національності в Україні нікого не цікавит уже близько трьох років. Ти-то чому з трусів вистрибуєш? Це тільки у вас за порєбріком ще прошлий вік.
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Це кацапи намагаються розіграти в Україні карту антисемитизму. Хрен у вас, що вийде. От мені особисто проїбом, що премєр у вас Давид Аронович Мендель.
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Кажи лише за себе. Серед моїх знайомих абсолютно протилежна думка. За останніми даними в Україні 90,6% українців, якими керують 0,4% істот "богообраного народу". Якщо простіше, то понад 90% етнічних українців, що є громадянами України, працюють на те, щоб 0,4% істот "богообраного народу" жили у розкошах, поки українці живуть у злиднях. В Україні встановився режим паразитування жменьки євреїв за рахунок багатомільйонної української нації. Це довершений факт. Й коли про це кажуть порядні люди, то дурники називають їх фашистами, хоча, насправді, сіоністськими фашистами є ті, хто встановив та підтримує цей ганебний режим в Україні.
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Пиздуй за порєбрик. Там твої слова попадуть в благодатний грунт. Наші євреї це наші, а ви із своїми розбирайтесь. Словом ВІД'ЇБІТЬСЯ.
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Этот клоун Жирик обещал что кацапы будут мыть свои сапоги в Днепре, а теперь визжит от злости что для них ужесточили въезд, ну так обосцали обтекай)
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РассЕянцы могут мыть свои сапоги в Днепре даже не сходя с танков, прямо сегодня, но только в Смоленске.
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А кого,собственно говоря, интересует мнение этого кацапского шизика жирика? Ну или жирика-шизика...
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Nu hoteli zje, vot hlebaite, jesli hotite dobavki - daite znatj, u banderovcev jestj mnogo sposobov kak cjmiritj kacapov.
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Может я чего не понимаю ?
1. У кацапов все приезжие регистрируются и должны ПОСТОЯННО ходить с паспортом и справкой о регистрации. С паспортом ходят даже местные кацапы ПОСТОЯННО !
2. А как же Европа? Ведь кацапня едет в Европу ТОЛЬКО по визам.
Так в чем истерика??? Ответ знаю. Хочу услышать мнение других.
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Если не сделать "зеркальные меры", народ не поймёт такого мягкого отношения к "вражескому, бендеровскому режиму"; чревато потерей доверия к власти.
Если принять "зеркальные меры", украинцы массово покинут Россию, а кто же тогда работать будет на квалифицированных работах ?
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Таджики и буряты. Проблема у кацапов в другом. Сложней будет диверсантов засылать.
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"Сложней будет диверсантов засылать." - полагаю, среди местных (к сожалению) можно легко найти предателей. ПосмотрИте: сколько народу ездит в Крым "на отдых", невзирая на войну.
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И сколько же? Наверное смотрел сюжет в рашаТВ,где кацапские погранцы задерживают автомобили для создания картинки? Есть вебки на КП Чонгара. Там почти нет машин. А на счет местных согласен. Только на цензоре через одного играют на руку кремлю.
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Мелькали разные цифры; вплоть до нескольких десятков тысяч человек ежегодно.
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Для вербовки не обязательно брать приезжих на россию , пару ватников можно найти в любой области .
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Для любой разведки, такую работу гораздо надёжнее (и проще) вести на своей территории, нежели на чужой.
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"хуже чем визы"...Да, а кто сказал, что будет легко?
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ты где, реализатор эфэсбэшных картинок? Понятно что про любителя баниться с мальчиками Жириновского кураторы картинками не обеспечили.И о методе Гнилая рыба ты забыл. Не скрепно.
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Я бы ввёл визы для ватников. Надоели эти гнилые разговоры, что ответные меры ударят по 6-ти миллионам работающих в Рассее украинцам. Во-первых: откуда эта цифра - 6 миллионов, кто подсчитывал? Карлик? Во вторых: а не пошли бы эти ребята на х#р! Они работают на экономику карлика, а не своей страны, чего это я буду за них переживать. Их мало интересуют мои проблемы, так с какой радости меня должны интересовать их проблемы. Наши люди и в других странах работают. Не хочешь/не можешь работать и жить в Украине, это твои личные дела. Каждый сам выбирает свой путь.
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Обращение к украинскому заробитчанину

"...И вот, когда такой "заробитчанин" начинает ныть, что работает он в России потому что ему нужно "кормить деток", мне почему-то совершенно не хочется пускать слезу умиления.
Мне просто хочется спросить:
- А чем твои детки лучше деток тех, отцы которых зарабатывают на жизнь, подписав контракт на службу в АТО?
- Лучше тех, чьи родители пашут на украинских полях и практически заново создают украинскую промышленность?
- Лучше тех, чьи родственники легально работают в Польше, Португалии, Италии, Канаде, США? Им визы не муляют?
- Почему у тебя, который выбрал местом заработка страну-агрессор, к тому же должны быть какие-то привилегии?...........
....Поэтому, дорогой заробитчанин, если ты сделал свой выбор, так уж найди в своём кармане 30 серебрянников для того, чтобы купить визу и отправляйся зарабатывать свой хлеб в страну, на войне с которой другие твои соотечественники проливают кровь, зачастую оставляя своих детей без отцов. Если, конечно, россияне ответят зеркально…
Только не надо потом проклинать судьбу и Порошенко, если местное ФСБ по какому-нибудь надуманному предлогу бросит тебя в кутузку, ничтоже сумяшеся пополнив тобой тюремный резерв для обмена на своих ихтамнетов.
Хороших заработков тебе, дружище!"(с)
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А липецкой кондитерской фабрике визу тоже выпишут или как?
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Вопрос не по адресу. Обращайтесь к липецкому первоисточнику...
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Да первоисточник зажрался не по детски. К нему сейчас на сраной козе не подъедешь. Он от народа металлическими клетками огораживается.
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Тільки не розумію чому треба чекати аж півроку! Невже не має необхідності зробити це скорше?
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оборудование нужно закупить и установить в пунктах пропуска. и нормативную базу под это дело подогнать успеть.
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за пол года даже не успеют. Год-полтора думаю не меньше
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Бундустан паРАША - клоака для зомби! Десятиметровый забор и минные заграждения по периметру путлеростана!
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Зомби там подохнут с голоду: на рассее нет мозгов
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Это хуже чем визы потому что и русские хуже бандитов
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То что мы от них отгораживаемся это замечательно, еще бы и гебельс тв их отключить, по крайней мере гавноньсы всякие чтобы не воняли по Украине.
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Один Жирик понял - что мокши придумал Пастор...
А наши зрадофилы визжат:
зачем нам это - давай визовый режим...

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Да, думаю это неплохой вариант. Тот же визовый режим, но без необходимости открывать посольства, консульства, визовые центры и прочее... Да и после скорого разрыва дип. отношений, не нужно будет все это закрывать
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О как.... Все, сдулась "новороссия" даже для жирика. Еще же недавно клоун этот делил Украину, а тут вводить визовый режим собрался А где там речи, что с голоду подохним, без газа замерзнем, безвиз не получим... Все облом... Скоро придется варварам придумывать что говорить после вступления в НАТО и ЕС
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Что то эта гнида кремлёвкая грустная какая-то. Учуюла запах Гааги?
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Может это и правильно, только не надо забывать что в прокуратуре лежит дело на Турчинова о сдаче Крыма и дяде надо постоянно всем доказывать какой он патриот Вот он и инициативу то и проявляет. Ч
аще всего минимум абсолютно бесполезную К стате им всем это надо Вот Петренко давно где то не слышно Можно ждать вскорее с его стороны какие то дурацкие инициативы
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Правильно он отдал приказ не стрелять в Крыму. Потому что после первого выстрела, зелёные человечки объявили бы себя "миротворцами", и приступили бы к террору всех жителей Крыма кто симпатизировал Украине.
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Если бы Турчинов и бросил остатки армии на защиту Крыма, то кацапы утопили бы всю Украину в крови и дошли бы и до Львова. Тогда некому было не то что воевать, а и нечем. На Донбассе добровольцы с охотничьими ружьями даже воевали, а деморализованные военные части под Иловайском оставляли позиции, были нередки случаи. когда командиры - предатели отдавали без какого либо сопротивления военную технику сепаратистам. Да и сейчас саботаж и предательство среди генералитета не редкость. Сейчас спрашивать нужно с Порошенко, ему уже ничто не мешает армию восстанавливать и менять командование, которое ни на что не способно, а только дачи строить и воровать.
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никто Украине не собирался всерьез помогать и не собирается. Сытой Европе было насрать на украинский голодомор и массовое уничтожение украинской элиты, насрать и сейчас. Пора бы это понять и не строить иллюзий.
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Жириновский о новых правилах пересечения границы с Украиной для граждан РФ: "Это хуже, чем визы"

Спасибо. Володя Мы очень старались
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Кто сказал «виза»?Жириновский о новых правилах пересечения границы с Украиной для граждан РФ: "Это хуже, чем визы" - Цензор.НЕТ 8232

Наконец-то, сдвинулось с мертвой точки ужесточение пересечение границ Украины для россиян. Нам неведомо, почему это делается аж на четвертом году войны, но лучше позже. Если бы визы были введены мгновенно, после оккупации Крыма, то вполне возможно, что ситуация на Донбассе выглядела бы иначе, а многих кровавых столкновений, как в Одессе, удалось бы легко избежать. Теперь мы уже знаем, как и из кого формировались толпы для штурма административных зданий в Луганской и Донецкой областях. Россия вводила десятки автобусов со своими гражданами, и они создавали основную массовку. Что характерно, действовали они, в части пересечения границы, вполне законно, ибо мы не отменили свободный въезд россиян.
На самом деле, мы ожидали введение визового режима, но по каким-то тактическим соображением слово «виза» не прозвучало. Тем не менее то, что утверждено на СНБО, чертовски напоминает визовый режим, а именно. Кроме биометрических паспортов, которые будут приниматься с 1 января 2018 года, которых в РФ выдано не слишком много, вводится предварительная подача заявок на пересечение границы. Миграционная служба и компетентные органы могут отказать во въезде, и россиянин это узнает не на границе, а загодя. Это сильно смахивает на бесплатную визу, за которую просто не назначен сбор. Кроме того, россияне теперь должны указывать цель и маршрут движения по территории Украины. Не удивимся, если теперь, перед въездом, россиянин будет обязываться показать бронировку отеля, обратный билет и наличие денег на время пребывания. Согласимся, такие условия, в части указания маршрута - даже жестче, чем виза.
Кроме того, Украина сформирует биометрическую базу данных на всех россиян, в том числе, и тех, кто находится на территории Украины давно, на основании вида на жительство. И раз уже речь о биометрике, то пограничники смогут выполнять контрольный отбор биометрических данных, например - откатывать пальцы россиян. Это - интересный и полезный шаг.
В любом случае, Украина переходит на предвизовый механизм въезда россиян и после его внедрения и обкатки, визы можно будет вводить в любой момент, ибо инфраструктура уже будет развернута, отлажена и никаких дополнительных усилий не понадобится.
Ясно, что в Москве сразу оценили эту подачу и поняли, что переброска толп «шахтеров» или «биндюжников» подходит к своему логическому завершению и уже через полгода такие операции станут невозможными. Теряя такой замечательный инструмент, россияне вырезают кусок своей тактики дестабилизации обстановки, которую они применяли не раз и не только в Украине.
Поэтому нет ничего удивительного в жесткой реакции Кремля. Как известно, оттуда пришел ответ о том, что РФ может выслать около 4 млн. украинцев, которые работают в России. Нам видится два основных аспекта такой подачи. Там уже понимают, что давить на Украину уже нет смысла, ибо она давно перестала продавливаться и сама перешла к давлению на противника. Скорее всего это давление на тех граждан Украины, которые, по мыслям Кремля, должны публично отказаться от гражданства Украины, не зря эту возможность срочно разрабатывает Госдума.
Для этого следует понимать, кто уехал работать в РФ. Это квалифицированные рабочие промышленных предприятий, строители, инженеры и прочие специалисты. Достаточно посмотреть на их кино, эстраду и телевидение, чтобы понять, на ком там все держится. Допустим, что там принято решение о депортации всех 4 млн. (если их столько) украинцев и оно будет выполнено, то кто будет вместо них работать? Немцы приедут или французы? А может китайцы? Ведь сами россияне эту работу выполнять либо не хотят, либо не могут. Именно поэтому туда на квалифицированную работу ехали украинцы, а на чёрную работу - жители Средней Азии. У россиян хорошо получается роль рантье, начальника, проверяющего и т.д. Они хотят быть мэрами, чиновниками, полицейскими и прокурорами, но отнюдь не крутить гайки или мести улицы, а тем более, делать что-то творческое. Недавние фотографии одного из прототипов американского Абрамса, не пошедшего в серию, показали откуда у знаменитой Арматы растут ноги.
Короче говоря, если ко всем тем негативным процессам, которые уже сейчас полным ходом захлестнули Россию, добавится и тотальная депортация украинцев, то РФ окончательно превратится в среднеазиатское ханство, даже без намека на цивилизацию. Посему, пускай принимают любые меры, на которые у них достанет фантазии, любой их активный ход лишь ускорит погружение в клоаку.
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Я бы вообще запретил россиянам посещать Украину до возвращения Донбасс и Крыма
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Среди россиян много тех, кто поддерживает Украину, но их намного меньше чем кацапов.
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в мире больше двухсот стран. Воняет одна россия....
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Пару дней назад "зрада" орала - визы давай, это фсе туфта, а тут такие заявления.
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вот и славненько! накуй нам твоя россия, жирик, и твои визы! нужно сразу было, с началом войны, устанавливать визовый режим с куйлостаном
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Давид с вами согласна врагам и убийцам, нечего искать в нашей стране. Жирик кричал ,что всех украинцев нада убить, а сейчас сичит как змея,непонравилось ему , что не так просто будет бандам кацапов, приехать в Украину. Правильно так, как Трамп презедент Америки делает мур с Мексикой не нада нам воров, окупантов и убийц, только делать все как Турчинов сказал молодец.Жирик ви..... нас пугаете всякой чужью 25 лет, ми сити вашими пропогандами.
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Срочно оформить безвиз этому клоуну ...на тот свет.
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сумасшедшую бешенную собаку по кличке жирик видимо ширнули галоперидолом. обычно орет до всырачки шо аж глаза на лоб лезут
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Боже ,чем Владимир Вольфович Ватников уже нас не пугал- и Днепр перенаправить в другую сторону, и ядерным зарядом прихлопнуть ,теперь вот словами , "а мы вот тоже можем......Никак не хочет понять или поверить-Да вы теперь заключенные ,от цивилизованного мира ибо ваша сущность -враги цивилизации , хамы и варвары.
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все этот клоун кремлевский понимает. но работа, сцуко, такая. жить то на шота надо. помню фотки где жирик в американском посольстве с таким невинно-овечьим выражением ипальника печенюшки в виде американского флага жрал
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Пусть скажет спасибо, что помимо биометрии не ввели проктолога на границе.
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кроме того кацапов пускать исключительно в намордниках и после того как им сделают все необходимые прививки...
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кацапу при въезде тавро между рог на выезде пендаль под зад на счастье
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тяжела жизнь подростка в царской России...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЖириновский о новых правилах пересечения границы с Украиной для граждан РФ: "Это хуже, чем визы". ВИДЕО
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