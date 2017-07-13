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 "Рот закрой! Не вы меня избрали!", - нардепа Барну забросали яйцами возле парламента. ВИДЕО

Народного депутата Олега Барну забросали яйцами во время акции возле Верховной Рады Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Автомайдан, инцидент произошел во время общения Барны с активистами. Они требовали, чтобы нардеп поддержал снятие депутатской неприкосновенности.

"Рот закрой! Не вы меня избрали! Вы не народ!" - обвинил оппонентов Барна в некорректной форме требования. Именно в этот момент в депутата попало первое яйцо.

Отметим, что на записи инцидента хорошо видно кровоподтек под глазом депутата. В комментарии Цензор.НЕТ Барна сказал, что это последствия травмы, полученной в ДТП.

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ребята в 99,9 % вы там все казнокрады вне зависимости от партийной принадлежности и отношение к вам должно быть соответствующее
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Автомайдан красавы. Почему только яйцами? почему не расквасили ему вторую половину ипала?
И что интересно- сразу же мусорок рядом нарисовался защищать этого подонка.
Это за такую ментовскую "работу" народ рюкзачной банде деньги платит?
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Он даже уже никого не спрашивает,молча машины покупает,добавляет миллиарды на полицию в бюджет и поддерживают все,ибо боятся они народ свой.
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Человек, воевавший в АТО, получивший ранение, имеет право на уважение, хотя бы только за это. Кто-то с ним не согласен, да, он противоречивый человек, но это не повод его оскарблять. Радикализм ни к чему хорошему не приведёт. Интересы Украины и Украинцев должны быть на первом месте. Надо договариться и бороться с коррупцией, это бич Украины.
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Мы это уже три года слышим -- про борьбу с коррупцией и т.д. и т.п. пЭця через день эту пургу несет..........и ворует!
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а хто воював??? Барна-падонок? він тілько з трамваями воює!!!
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Это ему не Яценюка за причинне місто таскать
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Яйца яценюка прилетели барне на лысину. Сам просил и получил. КОЗЕЛ.
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нехай вчаться з народом говорити навшпиньках і на ВИ!!! а це був просто урок - бьють, раптом що, не по мандату недоторканому, а по мармизі зажратій!!!
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Воздух там наверное в Раде особый..
Вчера был хрен постой, а сегодня дворянин столбовой. На кривом трамвае к барне не подъедешь.
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Цих барнів потрібно вже пропускати через гільотину
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Барна і яйця,це до чого, шо там в народном прогнозе огородника говорится шо готовить вила лопати чи коси
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Як попи москальського сатанату з Києво-Печерськоi Лаври фінансують та підтримують сепаратизм


https://www.youtube.com/watch?v=YVHXm57yteE
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А УКРАЇНЦІ ЧОГО !!!!! ХОДЯТЬ В Києво-Печерську ЛАВРУ з амарики чи европи люди туда неідуть .Українці зробили би бойкот і неходили туда, то небуло би там САТАНИ КАЦАПСЬКОЇ ЯКА НАС УБИВАЄ .Закрилася сама по собі церква . Бо немала би фінансів і капут самі виноваті.Українці така наївна держава і нація невміє шанувати своє ,а шанує чуже.
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КАЦАПИ в росії ПОВСЮДА ЗАКРИЛИ ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ ,А УКРАЇНЦІ ХОДЯТЬ ДО ЛАВРИ ДЕ, ЩЕ Є ТАКИЙ НАРОД банановий ЯК УКРАЇНА НЕДОУМКИ і кацапи сміються і топчуть нас повсюди.
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а чому б українцям не ходити в свою Лавру? Лаври, всi три - це святинi українського народу.
просто вони загарбанi московитським сатанатом.
сатанат москальский повинен бути вигнаний з України.




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Mora з повагою до Вас ви праві 1000%, але наш народ неспособний на це. В нас, би був дуже гарний і спокійний вихід без крику і провокацій і т.д. Якщо ми...... патріоти своєї держави і ми єдина сила ми українці , у нас доста церков наших є куди піти. Невідвідувати сатанинські церкви зробив, один два і т д. об'єдналися і вони самі би закрилися пособі банкрот церкві. РОЗУМНО І КАПУТ САТАНІ І КИРИЛАМ .ЛЮДИ НЕМОЖУТЬ ЗРОЗУМІТИ..... НЕВЖЕ ТАКІ ТУПІ ,ЩО ГРОШІ ВСІ ,ЩО ЗІБРАНІ В УКРАЇНІ В ЇХНІХ ЦЕРКВАХ ГРОШІ ІДУТЬ ДО ЗЛОДІЯ КИРИЛА .ЯКИЙ ЇДЕ НА МЕРЦЕДЕСАХ ТА ЖИВЕ В КОТЕДЖАХ, а бідачні ті бабки з пенсії годують сатану кацапську, я неможу зрозуміти люди СХАМЕНІТЬСЯ.
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ДОРОГІ УКРАЇНЦІ ВИ ТУТ ПИШИТЕ ВСЯКУ МУТЬ . АЛЕ СКАЖІТЬ ДУДЬ ЛАСКА, ТО МИ З ВАМИ ВИБИРАЛИ депутатів І НЕПРОПУСКАЛИ ЧЕРЕЗ ГІЛЬОТИНУ І ЯЙЦЯМИ НА ВИБОРАХ НІОДНОГО ДЕПУТАТА НЕБИЛИ ,а хапали гречку,парасолі, 600 гривнів і т д. а тепер розумні стали. А коли продавалися як КОРОВИ ТА СВИНІ НА БАЗАРІ ТО ЗАБУЛИ ЗА ЯЙЦІ. ПОЗОРНА НАЦІЯ .БО БИТИ ЯЙЦЯМИ розуму не треба, а ВИБИРАТИ МОЗГАМИ РОЗУМНИХ,ДОСВІЧЕНИХ ЛЮДЕЙ ТО РОЗУМУ НЕМА. А хто !!!!!!!!!!!вибрав кацапский шпіонський, блок не ми українці позорище одно.
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вибирати нормально народ не в змозi до сих пiр.
всi гниди пролазять по партiйним спискам.
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Мы просто очень доверчивые,мы живем плохо и верим каждой сволочи которая обещает нам небо в алмазах.Сегодня в ходе встречи Петя-ЕС,нам не дали даже кандидата на вступление в ЕС,какие уж там яйца....
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ДОРОГОЙ ми должни бить ,как есть псловица '''ЖИБРАК ТА ГОНОРОВИЙ''' ми живем плохо бо нет ума, и на емоціях народа вори и виигривают ПОСМОТРИТЕ 25 лет не 5 лет а 25 вибираем морди те самие каторие сидят на схемах и невозможно гадье кодло и розорвать. МИ САМИ СЕБЕ ВИНОВАТИ ,ЧТО ПЛОХО ЖИВЕМ. Посмотрите на Францию какого молодого патриота страни вибрали люди позавидовать такой стране.А в Украини нет МОЗГОВ ни рук ни ног .Ми сами себе враги.
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правильно жополиз тебя не выбирали-тебЯ протащили списком
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Ти диви як воно пельку розтулило до свого народу...
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бидлота проявляє себе в повній красі! і до яких пір таке чмо буде лізти в Верхлвну Раду!
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нынешние депутаты это крысы жрущие мясо и пьющие кровь народа Украины.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Рот закрой! Не вы меня избрали!", - нардепа Барну забросали яйцами возле парламента. ВИДЕО
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