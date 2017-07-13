 "Рот закрой! Не вы меня избрали!", - нардепа Барну забросали яйцами возле парламента. ВИДЕО

"Рот закрой! Не вы меня избрали! Вы не народ!" - обвинил оппонентов Барна в некорректной форме требования. Именно в этот момент в депутата попало первое яйцо.
Отметим, что на записи инцидента хорошо видно кровоподтек под глазом депутата. В комментарии Цензор.НЕТ Барна сказал, что это последствия травмы, полученной в ДТП.
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И что интересно- сразу же мусорок рядом нарисовался защищать этого подонка.
Это за такую ментовскую "работу" народ рюкзачной банде деньги платит?
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Вчера был хрен постой, а сегодня дворянин столбовой. На кривом трамвае к барне не подъедешь.
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https://www.youtube.com/watch?v=YVHXm57yteE
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просто вони загарбанi московитським сатанатом.
сатанат москальский повинен бути вигнаний з України.
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всi гниди пролазять по партiйним спискам.
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