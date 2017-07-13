 Блокада трибуны ВР: Найем озвучил два требования народных депутатов. ВИДЕО

"Почти каждый депутат в этом зале когда-то стоял на баррикадах, смело обвинял власть и блокировал трибуны... Прошло три года, посмотрите, как это выглядит сейчас. Мы не требуем проваливать нужные законы - многие, кто сейчас блокируют трибуну сами добивались, отстаивали и готовы голосовать за них. Мы требуем прекратить строить в парламенте бизнес-клуб и выполнить то, что записано в из программах. Мы хотим:
- включения в повестку дня законов об ограничении и отмены неприкосновенности;
- включения в повестку дня закона об Антикоррупционном суде;
Мы будем этого требовать, пока есть возможности. Да, они игнорируют. Да, им все равно. Да, им плевать. Но мы на правой стороне - наши требования - это их обещания двадцатилетней давности. Стоим", - написал он.
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- А вот машины этих негодяев? - Ну, не знаю...
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..П ЖЖИТИ ПО НОВОМУ !!!!
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.....
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А в итоге неприкосновенность как была, так и есть. И судя по всему - будет.
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опасность для всего тела стала видна
и обстоятельно взялась за это дело
старательно так только, как могла
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А далі як буде - може отримає шиколадку, а може "срок".
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Кіт Вчений @TedTeddycat:
Консерви усіх видів вихлюпнули на трибуну! Хуйло гонить усіх паскуд в атаку.
В залі зявилися навіть найдивніші "туристи" - поряд з Березою-троєщинським сидить сумний та розгублений Ярош. "Де я прийшов та де мої речі"!
Олег Пономарь:
Про Раду и реформы.
То, что реформы пробуксовывают, очевидно. То, что Рада саботирует реформы, очевидно. Это плохо для страны. Но "плохо" - это не практический термин. Его нельзя пощупать.
А практический термин - это то, что большинство депутатов коалиции не пройдут в следующий Парламент. То есть, саботируя реформы, они совершают самоубийство.
(про популистов и кремлевские фракции не из коалиции я не говорю. они саботируют, потому что они пройдут в следующую Раду. им сегодня - чем хуже-тем лучше).
Пройти в следующий Парламент можно, если принять сегодня (до летних каникул):
Пенсионную реформу.
Медицинскую реформу.
Реформу образования.
Открыть рынок земли.
Реформа корпоративного управления госкомпаниями.
Быстрая и массовая приватизация.
Антикоррупцонный суд.
Ну и бонусом:
Закон Про державну мову.
Закон об ограничении депутатской неприкосновенности.
Новый закон о выборах по открытым спискам.
Вот если бы коалиция приняла всё это сегодня.. Одним пакетом и по ускоренной процедуре (в двух чтениях).. Тогда можно было бы со спокойной совестью ехать на Канары.
Тогда в экономике и политике запустились бы необратимые процессы быстрых изменений и перемен..
Тогда через два года (к выборам в Раду) страну было бы не узнать.. И депутаты коалиции въехали бы в новую Раду на белом коне и вошли бы в историю Украины как смелые реформаторы.
Но это утопия и так не будет.
А будет так, что в следующий Парламент массово зайдут популисты и кремлевские партии и страна потеряет несколько лет.
Неужели это не очевидно?
Неужели некому это подсказать первым лицам?
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Цирк на Площади Победы,над Лохами!
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ооо,получилось... спасибо Робот!!
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у них, вот-вот каникулы...
заработались бля...., бедняги...
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Лучше пусть идут себе нахрен хоть до осени спокойно поживем.
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а где же мы, украинцы?
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а украинцы по домам сидят, посты на Цензоре строчат...
....моя хата с краю....
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То что сейчас происходит в зале это повторение заседания 16 января! все только ради того чтобы принять антинародные законы!
Прибрежный Лис @ponaduse
Парубий помогает Геращенко проталкивать закон о конституционном суде что дает полную властьПорошенко.Сейчас появится новая коалиция-с ОППОЙ!
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Серж Тюпа
http://lit.lib.ru/s/sergej_s/text_0220-1.shtml
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