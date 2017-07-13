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 Политика Украины
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Все про:блокада (1724) ВР (22860) неприкосновенность (846) Найем (381)

 Блокада трибуны ВР: Найем озвучил два требования народных депутатов. ВИДЕО

У группы депутатов, которые блокируют трибуну ВР два требования – включить в повестку дня законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов и проекта об Антикоррупционном суде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Почти каждый депутат в этом зале когда-то стоял на баррикадах, смело обвинял власть и блокировал трибуны... Прошло три года, посмотрите, как это выглядит сейчас. Мы не требуем проваливать нужные законы - многие, кто сейчас блокируют трибуну сами добивались, отстаивали и готовы голосовать за них. Мы требуем прекратить строить в парламенте бизнес-клуб и выполнить то, что записано в из программах. Мы хотим:

- включения в повестку дня законов об ограничении и отмены неприкосновенности;
- включения в повестку дня закона об Антикоррупционном суде;

Мы будем этого требовать, пока есть возможности. Да, они игнорируют. Да, им все равно. Да, им плевать. Но мы на правой стороне - наши требования - это их обещания двадцатилетней давности. Стоим", - написал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Группа нардепов заблокировала трибуну Рады: законопроекты рассматривают под крики депутатов в громкоговоритель. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(обновлено)

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Активисты, требующие снятия неприкосновенности с депутатов, заблокировали все шесть входов и выходов из Верховной Рады Украины.Об этом они сообщили на странице акции "Геть депутатську недоторканність" в Facebook, передает obozrevatel.com."По улице Грушевского возле 1-3 подъездов проход заблокирован машинами Автомайдана и активистами Национального корпуса и Центра противодействия коррупции. Со стороны улицы Садовой возле комитетов подземный проход к Рады заблокирована Антикоррупционным штабом", - говорится в сообщении.Блокада трибуны ВР: Найем озвучил два требования народных депутатов - Цензор.НЕТ 4068Блокада трибуны ВР: Найем озвучил два требования народных депутатов - Цензор.НЕТ 927Организаторы блокады заявили, что входы разблокируют только после того, как парламент проголосует законопроект о снятии неприкосновенности со всех народных депутатов
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Вот там сцуки пускай и живут, если не хотят проверить свою недорканность от "физического замечания" народа...
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Похожую "риторику" я уже слыхал :" пока они на Майдане своём скачут , то Дамбац кормит всю Украину" .
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Еще не хватает слова "бездельники". И он еще называет кого-то быдлом... Это и есть типично быдланская позиция - позволять барыгам себя эксплуатировать за копейки, закрывать глаза на коррупцию, молча платить нереально высокую коммуналку. И при этом тех, кто пытается что-то изменить в стране к лучшему, обзывать дармоедами и бездельниками...
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Быдланская позиция - это каждый (!!!) раз выбирать за продпайки и 200 гривен гнид во власть Тебе это понятно, вата тупоголовая?
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Принимая во внимание, что в Раде заседает ворьё, жульё, криминал и просто прохиндеи, будет ли считаться преступлением призыв сжечь этот притон зла?
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Мое мнение: Раду сжигать нельзя. Ведь они и на ремонте снова разворуют деньги...
- А вот машины этих негодяев? - Ну, не знаю...
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вспомним МАТРОСА ЖЕЛЕЗНЯКА из 1917 г Великая октябрьская революция.. вот так с пулемётами и штыками разгоняли парламент .. аэто не парламент а банда в том числе и этот уибок продажный НАЙЁМный журналист
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обоснуй плиз, шоколада наелся чтоль, что Найема с железняком сравниваешь??
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Наем, ау ты уже спёкся!!! любому лицемерию есть предел!!
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Ні, не будь-якому, наприклад лицемірству Порошенко межі немає.
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ПРийнято ..соєвий закон про ПРоституційний суд ..За 245 ...


..П ЖЖИТИ ПО НОВОМУ !!!!
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Блокада трибуны ВР: Найем озвучил два требования народных депутатов - Цензор.НЕТ 5959 .....
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Зачем этот цирк? Знает же прекрасно, что даже если включат, то голосов не наберут и голосование будет провалено. Делает для того, чтобы потом бить себя сапогом в грудь и рассказывать какой он борцун?

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А він повинен, бити себе в груди плиткою шоколаду та розповідати який він патріот?
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Он так обычно и делает. Пусть для разнообразия треснется башкой об колонну.
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кто не проголосует - на выход! А че сцать то, он еже неприкасаемый, или нет?
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Не верю Наему. Он всегда на острие чуть что, а потом играет в свои игры и игры тех против кого он сейчас выступает. Менять нужно всю верховную раду, вместе с семенченками, наемами и другими деятелями того же сорта.
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до одного места, главное - результат! шаг, за шагом, а уж если нет, тогда - всех в расход.
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С этой компанией результата никогда не будет, ни под каким соусом и вариантом. Времени было предостаточно что бы в этом убедиться. Власть сама ставит своих ручных вождей революции и правдорубов, а потом занимается тем же вместе с ними.
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Це вам не гра "вірю - не вірю". Якщо депутати виступають за зняття недоторканності, потрібно їх підтримати. Крапка. Решта вашого тексту ні про що, як бабка на лавочці...
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Вот когда слушаешь наших депутатов - так каждый из них вроде как за снятие этой самой "неприкосновенности". Ну или как минимум - не возражает.

А в итоге неприкосновенность как была, так и есть. И судя по всему - будет.
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одна рука с другой сразиться захотела
опасность для всего тела стала видна
и обстоятельно взялась за это дело
старательно так только, как могла
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Пздц какой-то, идут в ВР вроде бы нормальные, а там зразу мозги сварачиваются. Эту раду нужно разогнать, но по действующему закону о выборах, следующая будет ещё хуже. 😈
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Молодца, Найєм, тобі аплодують Піночет, Сталін зі всім НКВД, ... Дайош "тройкі"!
А далі як буде - може отримає шиколадку, а може "срок".
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Путинский редут в Раде
Блокада трибуны ВР: Найем озвучил два требования народных депутатов - Цензор.НЕТ 7467
Кіт Вчений‏ @TedTeddycat:
Консерви усіх видів вихлюпнули на трибуну! Хуйло гонить усіх паскуд в атаку.

В залі зявилися навіть найдивніші "туристи" - поряд з Березою-троєщинським сидить сумний та розгублений Ярош. "Де я прийшов та де мої речі"!

Олег Пономарь:
Про Раду и реформы.
То, что реформы пробуксовывают, очевидно. То, что Рада саботирует реформы, очевидно. Это плохо для страны. Но "плохо" - это не практический термин. Его нельзя пощупать.
А практический термин - это то, что большинство депутатов коалиции не пройдут в следующий Парламент. То есть, саботируя реформы, они совершают самоубийство.
(про популистов и кремлевские фракции не из коалиции я не говорю. они саботируют, потому что они пройдут в следующую Раду. им сегодня - чем хуже-тем лучше).
Пройти в следующий Парламент можно, если принять сегодня (до летних каникул):
Пенсионную реформу.
Медицинскую реформу.
Реформу образования.
Открыть рынок земли.
Реформа корпоративного управления госкомпаниями.
Быстрая и массовая приватизация.
Антикоррупцонный суд.
Ну и бонусом:
Закон Про державну мову.
Закон об ограничении депутатской неприкосновенности.
Новый закон о выборах по открытым спискам.
Вот если бы коалиция приняла всё это сегодня.. Одним пакетом и по ускоренной процедуре (в двух чтениях).. Тогда можно было бы со спокойной совестью ехать на Канары.
Тогда в экономике и политике запустились бы необратимые процессы быстрых изменений и перемен..
Тогда через два года (к выборам в Раду) страну было бы не узнать.. И депутаты коалиции въехали бы в новую Раду на белом коне и вошли бы в историю Украины как смелые реформаторы.
Но это утопия и так не будет.
А будет так, что в следующий Парламент массово зайдут популисты и кремлевские партии и страна потеряет несколько лет.
Неужели это не очевидно?
Неужели некому это подсказать первым лицам?
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Хто такий Пономарь, і чому нам мають бути цікаві його методички? Постіть у себе на стіні всяке болото... Путінський редут - це Опоблок, депутати які торгують з Росією, корумповані депутати які прогулюють та провалюють закони. То ж ваш пост про котів та консерви якось тут не в тему.
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ага ага - не раскачивайте будку? повылазили щеколадное тварье....
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а кто эти "ИМ?" неужели создатель Блока Патриотов Панамы и ихний партийный бонза - парашенко?
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Мдя. Между зданиями ВР и Киевского цирка есть не только внешнее, но и кармическое сходство.
Блокада трибуны ВР: Найем озвучил два требования народных депутатов - Цензор.НЕТ 5582

Блокада трибуны ВР: Найем озвучил два требования народных депутатов - Цензор.НЕТ 677
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Их очень часто путают!
Цирк на Площади Победы,над Лохами!
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Когда набираешь пост, на панели инструментов вверху окошка есть иконка "Изображение". Она правее иконки "Смайлы". Жми её и в появившуюся строку вставляй ссылку на изображение.
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ага, счаз...
у них, вот-вот каникулы...
заработались бля...., бедняги...
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А может не надо? А то они "наделают" делов, что симой лапу сосать будешь!
Лучше пусть идут себе нахрен хоть до осени спокойно поживем.
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Изменения в бюджет, пенсионную и медреформу надо голосовать.
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Ужосс!!! А что обещать лохторату на следующих выборах???
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тут уж если собираться, то "всем миром" и уже не расходиться пока не решиться вопрос
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когда МЫ (патриоты УКРАИНЫ) сменим эту продажную власть МЫ не будем снимать всех продажных чиновников - пусть висят - для примера будующим чиновникам!
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дожили, афганский пуштун призывает к справедливости...
а где же мы, украинцы?
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та неее, там скоты в людском обличии..
а украинцы по домам сидят, посты на Цензоре строчат...
....моя хата с краю....
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Три роки цим займатись не було часу, продовжити сесію не сподобились але в останній день голосувань вилізли з вимогами... А ще каже, що не бажає зірвати голосувань за потрібні закони...
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Нытиков, три года внушающих нам, что Украина никогда не получит "безвиз", и рассказывающих по заграницам как у нас всё хуже и хуже, и назвать "еврооптимистами"?! Офигенный шедевр!
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Прибрежный Лис‏ @ponaduse

То что сейчас происходит в зале это повторение заседания 16 января! все только ради того чтобы принять антинародные законы!

Прибрежный Лис‏ @ponaduse

Парубий помогает Геращенко проталкивать закон о конституционном суде что дает полную властьПорошенко.Сейчас появится новая коалиция-с ОППОЙ!
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Отвлекаловка от реформаторских законов. под видов праведного гнева завалили уже второй день, когда могли проголосовать очень важные законы. Завтра получат премиальные и отпускные в кремле и на отдых, а Украина пусть и дальше в болоте сидит. Как минимум два месяца простоя, а там новую истерию придумают. выходить надо к раде , чтоб свои каникулы отменили да реформы проголосовали.
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ці провокатори вальцмана хочуть взагалі позбавити депутанів будь-якої самостійності, тим більше після сьогоднішнього конституційного перевороту і зради, мета зрозуміла - усіх ворогів вальцмана у стійло, і щоб не мекали. НЕ ДАЙТЕ СЕБЕ ОБДУРИТИ! Сьогодні у зРаді діє зафіксована голосуванням по змінам до Конституції фактична коаліція БПП-НФ-ОБ, усі риги і вороги України об'єднались проти власного народа!
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Удивительная вещь - украинские депутаты искренне желают снять неприкосновенность... с других народных депутатов и страшно сопротивляются, когда речь заходит о них самих...
Серж Тюпа
http://lit.lib.ru/s/sergej_s/text_0220-1.shtml
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБлокада трибуны ВР: Найем озвучил два требования народных депутатов. ВИДЕО
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