 Фронт в прямом эфире: высокий уровень украинской аэроразведки удивляет даже специалистов НАТО и США. ВИДЕО

Но сейчас этим занимается уже государство. В генштабе уже более года создали Центр аэроразведки. Кроме лаборатории, создали и центр обработки данных. На экранах можно увидеть все, что сейчас происходит на фронте в прямом эфире.
Именно здесь ребята обрабатывают информацию о противнике и передают на передовую и в Генштаб.
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Армія забрала у волонтерів аеророзвідку,а яК ВСІМ ВІДОМО,в Арміїї самі корупціонери....
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ну и нахуа...
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Запитання конкретне "товаришу з передка".ЯК КОНКРЕТНО ВІН БАЧИТЬ ДОПОМОГУ від аеророзвідки його конкретно підрозділу.
Просто для розуміння у чому зрада.
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Совсем недавно видел сюжет на Ютубе и там как раз говорилось, что беспилотная разведка у нас одна из самых ПРОБЛЕМНЫХ областей:
Беспилотников мало, а те что есть самодельные, гражданские без защиты от кацапских систем РЭБ.
Гос Центр Аэроразведки нихера не учит, не работает - умные офицеры после его прохождения, идут к волонтерам, спортсменам по дронам, что бы у них, хоть чему-то научиться.
А старые пердуны в Генштабе, вообще мозгами давно закостенели, для них все эти новомодные штучки, как "китайская грамота", они их не признают, не учаться и не внедряют - все "по старинке" хотят, как их учили еще в прошлом веке.
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пропоную віковий ценз.
Для генералів -55 років.
рівнем нижче -50.
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Хотя, судя по вирусу Петяа, в Украине баранов больше даже чем в паРаше...
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Я слежу за действиями волонтёров в этой сфере,которые из кожи вон лезут выбивая средства, что становится всё труднее делать...
Тупо очередная показуха.
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Утенок же сказал.."денег нет"...
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В том смысле, что специалистов с НАТО и США поражает не именно уровень нашей аэроразведки, а то, что с нуля дошли до вот такого уровня. Ну то, есть прогресс приятно удивил. Что до беспилотников в войсках их конечно не хватает, потому, что их надо очень много и разных.
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с телефона отвеить конкретному человеку не могу. Имееться ввиду настойчиво выпрашивется в основном у украинской диаспоры в других странах...
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а попробуй перевір ))
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...«КОЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ», ИЛИ КАК ВЕРХУШКА ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОРРУПЦИЮ ВНУТРИ СТРАНЫ...
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