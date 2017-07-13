EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины, Общество, Технологии
  15803  48
Материалы по теме:
Все про:армия (7953) беспилотник (563) разведка (1802)

 Фронт в прямом эфире: высокий уровень украинской аэроразведки удивляет даже специалистов НАТО и США. ВИДЕО

Высокий уровень украинской аэроразведки поражает даже представителей НАТО и армии США. За три года украинцам ее удалось создать фактически с нуля и теперь она одна из лучших в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, а начиналось все традиционно: украинцы за собственные средства покупали для фронта дроны и квадрокоптеры, устанавливали камеры видеонаблюдения и дарили беспилотники.

Но сейчас этим занимается уже государство. В генштабе уже более года создали Центр аэроразведки. Кроме лаборатории, создали и центр обработки данных. На экранах можно увидеть все, что сейчас происходит на фронте в прямом эфире.

Именно здесь ребята обрабатывают информацию о противнике и передают на передовую и в Генштаб.

Загрузка видео...

Смотрите также: Отечественный беспилотник Spectator-M начали использовать для охраны госграницы. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно. И в этой теме найдут ЗРАДУ ??? )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Така зрада, что даже слов нет.................одним словом барыжна влада..........катастрофа
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зрада/перемога... Не люблю коли пишуть про це, провокуючи на конфлікт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сльози течуть... говорить не можу... зрада мешает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мне одному сдается, что специалисты НАТО и США - обыкновенные порохоботы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
нет. ещё нескольким дятлам, тебя лайкнувшим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я навіть підкажу зрадофілам ,де..

Армія забрала у волонтерів аеророзвідку,а яК ВСІМ ВІДОМО,в Арміїї самі корупціонери....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я найду, противника видишь, запрещённую технику видишь, а стрелять нельзя...
ну и нахуа...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти думаеш розрекламирование, не в етом сюжете канешно, Фурии по 2500000 комплекс при реальной себестоимости 150000 не зрада? Волонтери конешно молодци хотя формально и в ВСУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Словесный понос. Пользуемся своими птицами, о такой структуре и не слышали - не то что помощь получали. Надеемся только на себя. Где они были две недели назад когда Каменку штормило? Мы выехали на своих птицах. Пиарщики х_ровы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну что вы! вы ошибаетесь, вон первые комментаторы популярно пояснили что все это заслуга нашей власти и генералов. а добровольцы и волонтеры это так, с боку припека.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Первый пост говорит об успехах украинской аэроразведки и направляет на обсуждения и поздравления.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
первый пост говорит о том что порохоботы мать родную за 10 копеек продадут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вся різниця у баченні функцій аеророзвідки у окопах і у штабі.

Запитання конкретне "товаришу з передка".ЯК КОНКРЕТНО ВІН БАЧИТЬ ДОПОМОГУ від аеророзвідки його конкретно підрозділу.

Просто для розуміння у чому зрада.
 показать весь комментарий
Ответить
 
щас как раз горловские орки Стрелой гоняются за беспилотниками аж форточки хлопают в горловке и Торецке
 показать весь комментарий
Ответить
 
ФИГНЯ КАКАЯ-ТО!
Совсем недавно видел сюжет на Ютубе и там как раз говорилось, что беспилотная разведка у нас одна из самых ПРОБЛЕМНЫХ областей:
Беспилотников мало, а те что есть самодельные, гражданские без защиты от кацапских систем РЭБ.
Гос Центр Аэроразведки нихера не учит, не работает - умные офицеры после его прохождения, идут к волонтерам, спортсменам по дронам, что бы у них, хоть чему-то научиться.
А старые пердуны в Генштабе, вообще мозгами давно закостенели, для них все эти новомодные штучки, как "китайская грамота", они их не признают, не учаться и не внедряют - все "по старинке" хотят, как их учили еще в прошлом веке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
про те.що старих пердунів з совєтськими мозгами треба гнати з штабів -однозначно.
пропоную віковий ценз.
Для генералів -55 років.
рівнем нижче -50.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Встречное предложение. Стать генералом можно не ранее 50-55 лет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет еще не лучше. Ждем ДРЛО с Антонова. Не просто ждем, а очень ждем. И тогда появится диспетчерский пульт для корректировки полетов отдельных экипажей(звено) с трассами захода на цели. Там как раз будут все и разведывательные и с боекомплектом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подобная система очень уязвима для взломов. Не хотелось бы, чтобы управление могли перехватить и в итоге получить эти беспилотники с боекомплектами на свою голову. До тех пор, пока сама система связи не будет защищена по максимуму о таком внедрении даже думать страшно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не просто внедрять. А ....галопом. И систему связи с спутниковым шифрованным каналом на ДРЛО для прямого онлайна на центральный пульт ПВО ...ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да......у нас уже и свой спутник запущен и все системы шифрования разработаны.....осталось только подключить. Будьте реалистом хоть немного. Это всё кропотливый, долгий и трудный процесс.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да запущен. И не один а два. И есть инфракрасная картина страны. Только полноценного варианта ждем позже. А труд действительно кропотливый.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не в курсе ( Надо поковыряться в информации. Но то, что делается - это хорошо и надеюсь, что доведётся всё до логического конца. Спасибо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"... управление могли перехватить... " - это возможно только если программное обеспечение дилетанты пишут...
Хотя, судя по вирусу Петяа, в Украине баранов больше даже чем в паРаше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дело даже не в программном обеспечении, а в файерволах. Как показала практика, даже продвинутая американская система защит МО не всегда безупречна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В мозгах вся проблема. А мозги все тютю... за границу укатили. Остались бараны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но сейчас этим занимается уже государство... -- 3,14здёж!
Я слежу за действиями волонтёров в этой сфере,которые из кожи вон лезут выбивая средства, что становится всё труднее делать...
Тупо очередная показуха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Средства выбиваются государственные?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да никто и не спорит...что в твоей паРаше все обстоит именно так....
Утенок же сказал.."денег нет"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Немного в теме за специалистов, сказано неточно...
В том смысле, что специалистов с НАТО и США поражает не именно уровень нашей аэроразведки, а то, что с нуля дошли до вот такого уровня. Ну то, есть прогресс приятно удивил. Что до беспилотников в войсках их конечно не хватает, потому, что их надо очень много и разных.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для ВКЛ:
с телефона отвеить конкретному человеку не могу. Имееться ввиду настойчиво выпрашивется в основном у украинской диаспоры в других странах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Брехня. На фронте летают только волонтерские аппараты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ось так взяв,і просто спіздів.
а попробуй перевір ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все "нулевки"...точно знают какие аппараты летают на фронте...и откуда средства поступают на эти аппараты..... видимо в методичках все указано....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...однією рукою дають крихті,іншою відбирають до нитки...але і досі волонтери посточають все необхідне...- де гроші шоколядні воші...??? В выходные мы все отвезли и передали: Планшеты с специальными военными программами - 22 шт. Телевизоры ( 42 ) во все штабы подразделений, для военных программ - 5 шт. HD приставки с специальными военными программами и комп. мышки к ним - 5 шт. Специальные военные защитные чехлы для, всех планшетов - 45 шт. Повербанки ( 20000 mAh ) для всех планшетов - 45 шт. Устройства для быстрой зарядки "повербанка" - 45 шт. Метеостанции "Kestler" с блютузом - 3 шт. Флюгера к метеостанциям - 3 шт Тренога к метеостанции - 3 шт. Генераторы 2,5 кВт для разведывательных комплексов АЗК-7 - 4 шт...Юрий Мысягин....
Фронт в прямом эфире: высокий уровень украинской аэроразведки удивляет даже специалистов НАТО и США - Цензор.НЕТ 3701
...«КОЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ», ИЛИ КАК ВЕРХУШКА ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОРРУПЦИЮ ВНУТРИ СТРАНЫ...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Генералы из Генштаба решили похвастаться и (не удивлюсь) приказали поднять в воздух все беспилотники...Если "высокий уровень украинской аэроразведки удивляет даже специалистов НАТО и США" , то тогда что , можно украинцам и не помогать ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конечно по замыслу должна быть простая мясорубка, где молодых мужчин превращают либо в фарш либо в калек разной степени недееспособности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нам бы американские средства ПВО,израильские малогабаритные противовоздушные комплексы и мы удивили бы весь мир,надавав Росси звиздюлей,освободив Донбас,Крым и немножечко той территории,которая отдавалась росии за Крым в 1954 году...ну и северную часть Кубани..)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можно сделать свой аналог. Только вот кто будет разрабатывать и производить? Мы даже мобилку сделать не в состоянии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как показывает практика,наши "кулибины" делаеют то,от чего ахают в Японии и америке...Но вот почему-то не пускают это в производство..Уже бы давно разработанный десятиклассником дрон ловил бы российские как орёл куропатку.И этот дрон прри минимальной стоимости может быть запущен в серийное производство.А хлопцы на фронте сделали из обыкновенного мусоровоза военный транспорт,который имеет сеточную (копеечную) защиту от большинства снарядов и очень многое чего родила мысль бойцов АТО от чего аж глаза разбежались у НАТОвцев...Однако,по прежнему выпускаются миномёты "Молот",самовзрывающиеся и клинящие,БТРы,боящиеся холода и перегревающиеся двигатели...Короче-есть у нас и потенциал и возможности...но есть и скрытые враги аж до АП.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как показывает практика,наши "кулибины" делаеют то,от чего ахают в Японии и америке...Но вот почему-то не пускают это в производство..Уже бы давно разработанный десятиклассником дрон ловил бы российские как орёл куропатку.И этот дрон прри минимальной стоимости может быть запущен в серийное производство.А хлопцы на фронте сделали из обыкновенного мусоровоза военный транспорт,который имеет сеточную (копеечную) защиту от большинства снарядов и очень многое чего родила мысль бойцов АТО от чего аж глаза разбежались у НАТОвцев...Однако,по прежнему выпускаются миномёты "Молот",самовзрывающиеся и клинящие,БТРы,боящиеся холода и перегревающиеся двигатели...Короче-есть у нас и потенциал и возможности...но есть и скрытые враги аж до АП.
 показать весь комментарий
Ответить
 
НІХТО І НЕ СУМНІВАВСЯ... І ТЕХНІКУ МИ ЗРОБИМО СВОЮ... ЩЕ БУДУТЬ МОРСЬКІ БЕЗПІЛОТНИКІ... КОЗЛОМОРДЫЕ РОЗБУДИЛИ В УКРАЇНЦЯХ ДУХ ВОЇНА...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тільки треба вточнювати, що йдеться навіть не про тактичну аеророзвідку, а про оперативн, на рівні батальйону.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныФронт в прямом эфире: высокий уровень украинской аэроразведки удивляет даже специалистов НАТО и США. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти