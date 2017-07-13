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 Политика Украины
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Все про:саммит (687) Туск (389) реформы (2737) Евросоюз (12030)

 Внешнему врагу Украину не одолеть. Вы очень сильны, - Туск. ВИДЕО

Украина сильна перед внешними угрозами, однако внутренние проблемы представляют для нее опасность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в ходе саммита Украина-ЕС сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск.

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"Сегодня мы четко видим, что внешнему врагу вас не одолеть, вы очень сильны. Но вы можете получить поражение от самих себя. Именно поэтому вы должны в любом случае сохранять единство и избегать внутренних конфликтов", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко открыл заседание саммита Украина-ЕС: "Сегодня мы открываем новую страницу нашей совместной истории успеха!". ВИДЕО

При этом он подчеркнул: "Если вы и дальше будете такими решительными, храбрыми и последовательными, как и во время Революции Достоинства, выдержать реформы и не сдадитесь, то вы воплотите свои мечты и добьетесь целей".
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И Туск про коррупцию вспомнил в своей речи - не про то как с ней успешно главный соевый борцун воюет, а про то какую угрозу нашему государству она представляет. Порох аж поперхнулся и еле смог из себя выдавить "дякую". Цензор, чего же не пишете?
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Классно сказал Д.Туск: коротко, ясно и ёмко. Да к тому же всё сказал на украинском языке.
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Врага нельзя недооценивать, зачем Туск успокаивает? Если потерять бдительность на фронте и снизить сопротивление рашистской агрессии, можно утратить усилиями Героев Украины занятые позиции. Поэтому, скорее всего Дональд много чего недопонимает.
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То, что вы сильны, друзья,- исключительно ваша заслуга.
Народ, вставший на защиту страны, имея полностью разворованную продажную армию, отдавший десять тысяч жизней лучших сынов, остановивший вооружённую до зубов закалённую в захватнических войнах армию России - не поработить никаким силам.
Искренне вам завидую, братья.
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Зенки свои протри для начала. По сведениям ваших же СМИ, ее (вашей армии) и во время чеченской войны не было - одни рюзьге ополченцы воевали с чеченами ...
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Калининградская область была присоединена к России ЗАКОННО, по международному договору победителей после Второй мировой войны. Поэтому никто с этим не спорит. Включая немцев. Курильские острова были присоединены к России ПОЛУЗАКОННО, без международного договора. Потому, что Сталин отказался подписать мирный договор с Японией в Сан-Франциско в 1951г. Но присоединение Курил произошло после международной победы над бывшей хозяйкой Курил (Японией). Поэтому вопрос возврата Курильских островов Японии очень спорный и шансов у японцев мало. Как мало и международной поддержки в этом. А вот ОККУПАЦИЯ КРЫМА по международному праву ПОЛНОСТЬЮ НЕЗАКОННА! Это понимают все, включая САМИХ россиян! И уж если немцы вернули свои, ЗАКОННО оккупированые Советским Союзом, восточные земли (ГДР), то Украина ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЁТ ОККУПИРОВАННЫЕ РОССИЯНАМИ КРЫМ И ВОСТОК ДОНБАССА!
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Калининград и область были отданы СССР на 50 лет
дальше думайте сами
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Не мелите чушь. Иначе я поверю кисельТВ, что и Крым был отдан Украине на 60 лет!
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ну с внешними все ясно
ми их всех победим
осталась одна мелочь
победить внутренних
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Як попи москальського сатанату з Києво-Печерськоi Лаври фінансують та підтримують сепаратизм

https://www.youtube.com/watch?v=YVHXm57yteE
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ДАВАЙТЕ И ДАЛЬШЕ ОБСЕРАТЬ ПОРОШЕНКА,ЭТО; ОЧЕНЬ ПОМОЖЕТ; В БОРЬБЕ С ВНЕШНИМ ВРАГАМИ...
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Украина сильна перед внешними угрозами, однако внутренние (враги) проблемы представляют для нее опасность.

Источник:https://censor.net.ua/v447649
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВнешнему врагу Украину не одолеть. Вы очень сильны, - Туск. ВИДЕО
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