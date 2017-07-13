 Внешнему врагу Украину не одолеть. Вы очень сильны, - Туск. ВИДЕО

"Сегодня мы четко видим, что внешнему врагу вас не одолеть, вы очень сильны. Но вы можете получить поражение от самих себя. Именно поэтому вы должны в любом случае сохранять единство и избегать внутренних конфликтов", - сказал он.
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При этом он подчеркнул: "Если вы и дальше будете такими решительными, храбрыми и последовательными, как и во время Революции Достоинства, выдержать реформы и не сдадитесь, то вы воплотите свои мечты и добьетесь целей".
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Народ, вставший на защиту страны, имея полностью разворованную продажную армию, отдавший десять тысяч жизней лучших сынов, остановивший вооружённую до зубов закалённую в захватнических войнах армию России - не поработить никаким силам.
Искренне вам завидую, братья.
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дальше думайте сами
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ми их всех победим
осталась одна мелочь
победить внутренних
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https://www.youtube.com/watch?v=YVHXm57yteE
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https://www.youtube.com/watch?v=r_veAeTs9DI
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Источник:https://censor.net.ua/v447649
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