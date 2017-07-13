 Несмотря на протесты активистов, скандальному застройщику Непопу продлили на три года договор по застройке озера Утиного на Позняках в Киеве. ВИДЕО

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Непоп уверил, что нет препятствий для застройки данного участка на пересечении улиц Здолбуновской и Тепловозной (фактически - пересечение Здолбуновской и просп. Григоренко).
"Было выездное заседание мэра Виталия Владимировича Кличко. Мы просим продлить договор, который на сегодняшний день не выполнен. Мы провели обследование по всем семи домам, которые находятся рядом. Общественное мнение… по-моему, 280 человек выразили поддержку - при условии, что будет делать большое озеро Жандарка, которое сегодня есть в проекте", - сказал он. Также Непоп сообщил, что в работы на данном объекте уже вложены более 15 млн гривен. Кроме того, он заявил, что водоем на Здолбуновской не является озером:"Выводы институтов - как озеро оно сегодня не оформлено. По тем выводам, которые у нас есть, это не озеро, а водоем".
Представитель Киевского инвестиционного агентства отметил, что преград для строительства не видит.
В свою очередь жители массива Позняков, общественные активисты Сергей Куценко, Нинель Суслова и Тамара Харчилава, присутствовашие на заседании, заявили, что на комиссии должен был рассматривать вопрос о разрыве договора с Непопом, а не о его продлении. Также они возмущены тем фактом, что им не предоставили слова для обоснования позиции, почему договор не стоит продлевать.
Перед голосованием активисты предоставили результаты экспертиз о том, что Утиное является природным озером, Непопу и секретарю Киевсовета Владимру Прокопиву.
Куценко сказал в комментарии Цензор.НЕТ: "Должен был рассматривать вопрос отмены инвестиционного договора относительно участка на озере Утином. Его внес депутат от ВО "Свобода" Владимир Назаренко. Но он не присутствовал по состоянию здоровья. Вместо того, чтобы разорвать договор, как ставил вопрос Назаренко, комиссия продлила его выполнение на три года. Мы ставили вопрос о том, как можно рассматривать предложение без присутствия депутата, который его выносил. Также просили предоставить слово общественности, чтобы мы спокойно и аргументированно объяснили, почему договор нельзя продлнвать. Они приняли это решение быстро, буквально за 15 минут. Поэтому у нас не было выбора, как силой добраться до микрофона.
Непоп давно знает о том, что это озеро и занимается уничтожением природного водоема, который охраняется водным кодексом. О заседании мы узнали случайно, нас никто не предупредил. Я только утром в Фейсбуке увидел, что люди забили тревогу. Я показал Прокопиву и Плису вывод Института водных проблем о том, что это природный водоем. Но их это не волновало. У них просто было задание протянуть это решение".
Комиссия продлила срок действия договора на три года. Среди поддержавших это решение - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив и избранный от данного округа депутат от "Солидарности" Владимир Гончаров.
Общественные активисты намерены обжаловать в суде данное решение инвестиционной комиссии, поскольку оно было принято с нарушением закона.
Напомним, на участке по ул. Здолбуновской на пересечении с ул.Тепловозной (фактически на углу с просп. П. Григоренко) КП "Житлоинвестбуд-УКБ" (им руководит депутат Киевсовета от БПП Вячеслав Непоп) намерен возвести шестисекционный многоэтажный дом на 1276 квартир. Эта земля была передана под застройку решением Киевсовета от 26 декабря 2014 года. Весной 2015 года начались подготовительные работы к строительству. Застройщик начал засыпать водоем. Активисты утверждают, что он является озером, тогда как городские власти и "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылаются на решение КП "Институт генерального плана города Киева" об отсутствии водоемов на данном участке. В марте 2016-го работы продолжились. 29 марта состоялось заседании в КГГА, на котором представитель Института управления и экономии водных ресурсов заявил, что в соответствии с Водным Кодексом Украины данный водоем является озером на участке бывшего русла реки.
КП "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылается на якобы окончательную экспертизу, проведенную "Научно-исследовательским центром экологической безопасности и природопользования" при Министерстве экологии и природных ресурсов. Он считает данный участок заболоченной местностью. При этом такой вывод сделан "согласно предоставленным на рассмотрение материалам", то есть, полноценная экспертиза не была проведена.
При этом существует решение Управления водных ресурсов в г. Киеве и Киевской области, которым водоем на Здолбуновской признается озером. Аналогичный вывод сделал Институт управления и экономии водных ресурсов. Проектные решения по поводу ликвидации данного озера не согласовывались с Госагенством водных ресурсов.
19-20 апреля произошло кровавое столкновения между защитниками озера и охранниками, которых нанял застройщик. Депутат Киевсовета от данного округа Анна Сандалова ("Самопомич") обвинила в противостоянии главу "Житлоинвестбуд-УКБ" Непопа.
За водоемом закрепилось неформальное название "Озеро Утиное" (Озеро Качине).
Непоп не единожды обещал провести открытые общественные слушания по поводу озера, но до сих пор не провел.
Мэр Киева Виталий Кличко в комментарии Цензор.НЕТ отметил, что считает уничтожение водоема на пересечении Здолбуновской и Григоренко законным.
Позже Дарницкий районный суд Киева отказал прокуратуре в наложении ареста на данный участок. Однако 25 августа арест все же был наложен. "Житлоинвестбуд-УКБ" оспаривает это решение в Апелляционном суде.
Кроме того, есть информация, что вся разрешительная документация была выдана "Житлоинвестбуду-УКБ" на строительство на участке напротив - на пересечении улиц Здобуновской и Тепловозной, тогда как фактически озеро находится на углу Здолбуновской и просп. П. Григоренко.
Дарницкий районный суд открыл производство по делу против активистов, выступающих в защиту озера Утиного в Киеве от застройки. Иск подан компанией "Азур Груп" с требованием возместить ущерб за то, что активисты якобы снесли забор, препятствуя строительству на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко и таким образом защищая находящееся на этом участке озеро. Третьей стороной выступает застройщик КП "Житлоинвестбуд-УКБ".
23 июня был обнародован ответ Государственной инспекции сельского хозяйства в г. Киеве на письмо столичной прокуратуры, в котором говорится, что отвод земельного участка под скандальную застройку на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко в Дарницком районе Киева был разработан и утвержден со значительными нарушениями земельного законодательства и законов Украины.
На заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, которое состоялось 14 сентября, не хватило несколько голосов для того, чтобы включить озеро Утиное в водный фонд и соответственно дать ему официально охранный статус.
На общественных слушаниях по вопросу озера Утиного представитель КП "Плесо" заявила, что ведомтсво готово взять данный водоем на баланс, а его отсутствие в реестре не является поводом для застройки.
10 октября Апелляционный суд города Киева отменил решение об аресте озера Утиного.
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деребан земли в Киеве, вместе с микитасем, андриевским ,пилипенком - вообще смертник.
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эту нечисть...как конотопских ведьм ..утонет невиновен..всплыл-чертяча сила!
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https://antikor.com.ua/articles/60365-mer_palach_i_zakony__eto_my_kak_narod_kalifornii_istrebljal_banditov
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ЗЫ Когда мы перешли на "ты", подскажите, пожалуйста?
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Ну шо серые лохи.Вот так бабло побеждает зло!
Несрак за бабло,расскажет,что Днепр,это искусственный водоем,и его можно заасфальтировать,Киевзрада поддержит,а если что суд подтвердит!
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