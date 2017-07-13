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 Киевские новости, Общество
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Все про:КГГА (1985) Киев (17628) строительство (1744) экология (1021) застройка (601) Прокопив (32) Непоп (23)

 Несмотря на протесты активистов, скандальному застройщику Непопу продлили на три года договор по застройке озера Утиного на Позняках в Киеве. ВИДЕО

Вчерашнее заседание постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов при Киевской городской государственной администрации завершилось скандалом. КП "Житлоинвестбуд УКБ", которое возглавляет депутат от "Солидарности" Вячеслав Непоп, продлили на три года срок выполнения договора по застройке озера Утиного на Позняках. Общественные активисты заявляют о том, что данного вопроса вовсе не было в повестке дня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

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Непоп уверил, что нет препятствий для застройки данного участка на пересечении улиц Здолбуновской и Тепловозной (фактически - пересечение Здолбуновской и просп. Григоренко).

"Было выездное заседание мэра Виталия Владимировича Кличко. Мы просим продлить договор, который на сегодняшний день не выполнен. Мы провели обследование по всем семи домам, которые находятся рядом. Общественное мнение… по-моему, 280 человек выразили поддержку - при условии, что будет делать большое озеро Жандарка, которое сегодня есть в проекте", - сказал он. Также Непоп сообщил, что в работы на данном объекте уже вложены более 15 млн гривен. Кроме того, он заявил, что водоем на Здолбуновской не является озером:"Выводы институтов - как озеро оно сегодня не оформлено. По тем выводам, которые у нас есть, это не озеро, а водоем".

Представитель Киевского инвестиционного агентства отметил, что преград для строительства не видит.

В свою очередь жители массива Позняков, общественные активисты Сергей Куценко, Нинель Суслова и Тамара Харчилава, присутствовашие на заседании, заявили, что на комиссии должен был рассматривать вопрос о разрыве договора с Непопом, а не о его продлении. Также они возмущены тем фактом, что им не предоставили слова для обоснования позиции, почему договор не стоит продлевать.

Перед голосованием активисты предоставили результаты экспертиз о том, что Утиное является природным озером, Непопу и секретарю Киевсовета Владимру Прокопиву.

Куценко сказал в комментарии Цензор.НЕТ: "Должен был рассматривать вопрос отмены инвестиционного договора относительно участка на озере Утином. Его внес депутат от ВО "Свобода" Владимир Назаренко. Но он не присутствовал по состоянию здоровья. Вместо того, чтобы разорвать договор, как ставил вопрос Назаренко, комиссия продлила его выполнение на три года. Мы ставили вопрос о том, как можно рассматривать предложение без присутствия депутата, который его выносил. Также просили предоставить слово общественности, чтобы мы спокойно и аргументированно объяснили, почему договор нельзя продлнвать. Они приняли это решение быстро, буквально за 15 минут. Поэтому у нас не было выбора, как силой добраться до микрофона.

Непоп давно знает о том, что это озеро и занимается уничтожением природного водоема, который охраняется водным кодексом. О заседании мы узнали случайно, нас никто не предупредил. Я только утром в Фейсбуке увидел, что люди забили тревогу. Я показал Прокопиву и Плису вывод Института водных проблем о том, что это природный водоем. Но их это не волновало. У них просто было задание протянуть это решение".

Комиссия продлила срок действия договора на три года. Среди поддержавших это решение - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив и избранный от данного округа депутат от "Солидарности" Владимир Гончаров.

Общественные активисты намерены обжаловать в суде данное решение инвестиционной комиссии, поскольку оно было принято с нарушением закона.

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Напомним, на участке по ул. Здолбуновской на пересечении с ул.Тепловозной (фактически на углу с просп. П. Григоренко) КП "Житлоинвестбуд-УКБ" (им руководит депутат Киевсовета от БПП Вячеслав Непоп) намерен возвести шестисекционный многоэтажный дом на 1276 квартир. Эта земля была передана под застройку решением Киевсовета от 26 декабря 2014 года. Весной 2015 года начались подготовительные работы к строительству. Застройщик начал засыпать водоем. Активисты утверждают, что он является озером, тогда как городские власти и "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылаются на решение КП "Институт генерального плана города Киева" об отсутствии водоемов на данном участке. В марте 2016-го работы продолжились. 29 марта состоялось заседании в КГГА, на котором представитель Института управления и экономии водных ресурсов заявил, что в соответствии с Водным Кодексом Украины данный водоем является озером на участке бывшего русла реки.

КП "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылается на якобы окончательную экспертизу, проведенную "Научно-исследовательским центром экологической безопасности и природопользования" при Министерстве экологии и природных ресурсов. Он считает данный участок заболоченной местностью. При этом такой вывод сделан "согласно предоставленным на рассмотрение материалам", то есть, полноценная экспертиза не была проведена.

При этом существует решение Управления водных ресурсов в г. Киеве и Киевской области, которым водоем на Здолбуновской признается озером. Аналогичный вывод сделал Институт управления и экономии водных ресурсов. Проектные решения по поводу ликвидации данного озера не согласовывались с Госагенством водных ресурсов.

19-20 апреля произошло кровавое столкновения между защитниками озера и охранниками, которых нанял застройщик. Депутат Киевсовета от данного округа Анна Сандалова ("Самопомич") обвинила в противостоянии главу "Житлоинвестбуд-УКБ" Непопа.

За водоемом закрепилось неформальное название "Озеро Утиное" (Озеро Качине).

Непоп не единожды обещал провести открытые общественные слушания по поводу озера, но до сих пор не провел.

Мэр Киева Виталий Кличко в комментарии Цензор.НЕТ отметил, что считает уничтожение водоема на пересечении Здолбуновской и Григоренко законным.

Позже Дарницкий районный суд Киева отказал прокуратуре в наложении ареста на данный участок. Однако 25 августа арест все же был наложен. "Житлоинвестбуд-УКБ" оспаривает это решение в Апелляционном суде.

Кроме того, есть информация, что вся разрешительная документация была выдана "Житлоинвестбуду-УКБ" на строительство на участке напротив - на пересечении улиц Здобуновской и Тепловозной, тогда как фактически озеро находится на углу Здолбуновской и просп. П. Григоренко.

Дарницкий районный суд открыл производство по делу против активистов, выступающих в защиту озера Утиного в Киеве от застройки. Иск подан компанией "Азур Груп" с требованием возместить ущерб за то, что активисты якобы снесли забор, препятствуя строительству на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко и таким образом защищая находящееся на этом участке озеро. Третьей стороной выступает застройщик КП "Житлоинвестбуд-УКБ".

23 июня был обнародован ответ Государственной инспекции сельского хозяйства в г. Киеве на письмо столичной прокуратуры, в котором говорится, что отвод земельного участка под скандальную застройку на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко в Дарницком районе Киева был разработан и утвержден со значительными нарушениями земельного законодательства и законов Украины.

На заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, которое состоялось 14 сентября, не хватило несколько голосов для того, чтобы включить озеро Утиное в водный фонд и соответственно дать ему официально охранный статус.

На общественных слушаниях по вопросу озера Утиного представитель КП "Плесо" заявила, что ведомтсво готово взять данный водоем на баланс, а его отсутствие в реестре не является поводом для застройки.

10 октября Апелляционный суд города Киева отменил решение об аресте озера Утиного.
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ПРиймуть закон №6688 -всі ті протестувальники будуть "технологічними терористами". Майданівці теж.
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непоп должен давно тюрьме, сцуко ПеРдуновская, в 2013,2014 титушек в Киев поставляло чмо.За
деребан земли в Киеве, вместе с микитасем, андриевским ,пилипенком - вообще смертник.
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Интересно, когда выбирали гаранта, они что хотели?
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Кто они ? Выбирали из двух вариантов , как картошку . Гнилая , и не очень гнилая . Результат - вся сгнила .
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Надо думать не прямолинейно, а более шире. У нас только прямая линия в мозгах, нам принеси подай, а сами не хуя не можем делать.
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у тому і біда що обирали з двох картопель.хоча треба було не обирати,а викидати
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Надо , но тогда надо было всё выбросить . Так тоже не получалось .
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Ні на що не нетякаю, але чому немає подань на зняття недоторканості нікого з ПР? Навіть статистично, з зарашніх 6 хоч один мав би ))) Невже немає за що? Чи є відмашка "не займати"?
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Ну да. Это ж не при злочинній Панді, а во времена демократичної влади!
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огхирели вкрай!
эту нечисть...как конотопских ведьм ..утонет невиновен..всплыл-чертяча сила!

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Педалик идет по стопам Лесика?....царь не получился пришлось переквалифицироваться в управдомы?
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Вот вам и "народный" мэр от Майдана, евро-украинец . Виталик - педалик. Шальные бабки даже боксера с ног валят
Несмотря на протесты активистов, скандальному застройщику Непопу продлили на три года договор по застройке озера Утиного на Позняках в Киеве - Цензор.НЕТ 2761
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шо, никто не может зарядить ему если не в попу, то в глаз? Барна вон тоже не всемогущий.
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То есть ты за то, чтобы киевляне расстреляли приезжих активистов?
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Из чего следует такой вывод? Можете предъявить?
ЗЫ Когда мы перешли на "ты", подскажите, пожалуйста?
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Это вежливое обращение к человеку, который пишет о том, чего не зает.
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Как я понимаю, логика вывода остается "за кадром"
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ВСЯ территория была выделена под засойку. Термин vigilante Вы используете к кому- к приезжим, которые не хотят чтобы рядом жили приезжие? В чем логика Вашего опуса?
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Эх... Просто игнорируйте мое сообщение, пожалуйста.
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А что так близко? Всего-то 19 век. Можно и инквизицию вспомнить.......
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Что Вы знаете про инквизицию? Какой опыт инквизиции Вы предлагаете использовать сегодня? Поведайте, пожалуйста и мне.
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новый европейский мэр теперь в Киеве, новая власть европейская, как и предыдущая ложила на мнение людей
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А какое мнение- я построился, а другим нельзя?
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у нас в городе тоже так мыслил мэр, отвечая на протесты, все хотят в центре, надо потесниться, а что такое согласование с общественным мнением с жителями данной территории, то не зачем с мелкими холопами советоваться богатым людям - панам.
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Еще раз напоминаю- ВСЯ земля была выделена под застройку. Иначе надо сносить и дома "активистов".
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Киевляне избрали кличко в меры , киевляне должны и выгнать его из Киева . Никто за них это не сделает...
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Мабуть аппетит приходит во время еды.Так и до реновации,як на Рашке дойдём.Душить строймафию треба,пока вона на голову не села
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ПУСТЬ ТОЛЬКО СУНУТСЯ УПЫРЬЁ СО СВОИМИ ЗАБОРАМИ - СНЕСЁМ ВСЁ НАXЕР
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Понятно ,что утрамбованные от ударов мозги и вытекшее серое вещество, вряд ли выполняют свои функции на все сто%. Забытые обещания как избранника на этот пост(мэра) тоже имеют место быть. Неистовая сила денег ,опять смела "вщет" надежды .Какой же святости ожидали активисты от застройщика,если даже фамилия говорит ,что он Не -поп.
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Киевляне должны научиться отстаивать свои интересы в законный способ, а не горлопанить впустую на улицах. А всякие " представитель института заявил, что в соответствии с Водным Кодексом Украины данный водоем является озером на участке бывшего русла реки" пустой звук, равно как и "вывод Института водных проблем о том, что это природный водоем". Пруд тоже природный водоём. Всё, что требовали от активистов - это дать заключение, что это озеро от организации, имеющей на это юридическое право давать оценку.
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Вот с головой у нас вечные проблемы. Зато активности - на всю планету наших горлопанов хватит.
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пока нет судов справедливых и пока закон не один для всех киевляне не должны отстаивать свои интересы в законный способ - это логически правильно и очевидно.
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Где я про суды писала? Говорилось об экспертном заключении о признании этой ёмкости с водой - озером профильным институтом .
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да хоть восьмым чудом света признают это место эксперты. Если взятки заплачены и договоры заключены никакого значения эта бумажка не имеет.
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не тупи. Никакого значения бумажка не имеет. Конкурсная комиссия может продлить договор даже если там по бумагам озеро. И никто ей это не запретит. Любые доводы активистов никак не могут повлиять на эту комиссию потому что изначально комиссия на стороне застройщика так как они получили свою долю.
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А долю они надо полагать прям при Вас и получали? Не нужны доводы, нужен ДОКУМЕНТ. Который у застройщика есть - что это и близко не озеро и в реестре его нет. А у активистов - одни сплошные бла-бла-бла.
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Они там просто так собрались на гос. зарплату работают и взяток не берут. Ага. Как будто с марса попала сюда. Читала новость? там не так всё однозначно. У всех есть свои доводы и свои эксперты и бумаги.
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Похоже, что в отличие от Вас я внимательно читала новость. И Вам советую сделать то же самое.
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Люди, которые покупают квартиры в этом гетто не заслуживают озера.


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там пустир був, з будівельним сміттям. https://www.google.com.ua/maps/@50.416763,30.633338,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s83264122!2e1!3e10!6s%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fproxy%2F0SIhMFuk_bwsLexMP_98g9CSHFjhF2sYLb5EqVfAIm1K3MLMbMOIpdH8hRV8lz22fh8J_QnLkwiR8BIPn8C2M0pw5MEw6w%3Dw203-h135-k-no!7i3000!8i2000 Головний архітектор дав добро на таку забудову, то ж ньго треба спитати, чому така щільність.
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А те кто покупали квартиры в этом гетто,не видели,что покупают?
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Якби люди мали смаки і самоповагу, щоб не купувати ЦЕ, то і архітектор не дав би добро.
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Уяяяяяяяяяяяяяяяя.... 2013....смерти. война......2017 бабло и пипец!!!
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От сучідіти, вже забудували Дарницький масив вщент, зелені просто немає, будь-який клаптик залишків природи віддають на сумнівні забудови, та парковки або заправки чи корупційні МАФи. Інфраструктури немає, садочки, школи, оздоровчі, медичні заклади, парки, сквери це лише для людей, а дарничани за їх переконанням нелюди виходить. Вже елементарних зелених зон просто немає!!!
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Голосуем дальше!
Ну шо серые лохи.Вот так бабло побеждает зло!
Несрак за бабло,расскажет,что Днепр,это искусственный водоем,и его можно заасфальтировать,Киевзрада поддержит,а если что суд подтвердит!
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиНесмотря на протесты активистов, скандальному застройщику Непопу продлили на три года договор по застройке озера Утиного на Позняках в Киеве. ВИДЕО
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