 Надеюсь, что следующие саммиты Украина-ЕС будут проведены в Донецке и Ялте, - Порошенко. ВИДЕО

"Надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина - ЕС в Донецке и в Ялте", - сказал Президент.
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Маю надію, що колись ми проведемо наступні саміти Україна - ЄС в Донецьку і в Ялті- Петро Порошенко (@poroshenko) 13 июля 2017 г.
Также Порошенко отметил, что ни одна страна в мире не проводит такие глубинные и комплексные реформы в условиях длительной внешней агрессии.
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1. osvobozjdajets skoro eti mesta i kontrolirujet vsio Ukraina (tot kotorij svobodnije ljudi hotjat)
2. poka ne osvobozjdajetsa eti mesta ot rassejkih agresorov - nebudet novogo sammita, a eto vozmozjno i zatjanutij process (nezjelajem dlja svobodnih ljudei, no ocjenj hocjet eto vse rabi)
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в паповій підсвідомості!
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Соєве кодло разом з жопоблоком та *кроліками * ПРотягує свій бидлячий владни й закон ..
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Он сказал, что шаткое равновесие между славянским и азиатским генотипом в россии поддерживали браки с Украинцами и Белорусами.
После начала агрессии браки с Украинцами сводятся к количеству, сравнимому со стат ошибкой.
Белорусы одни не вытянут.
вывод учёного: в течение одного -двух поколений росия перестанет быть Славянской страной и станет монокультурным исламским государством. Без
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"Надеюсь, что КОГДА-ТО мы проведем следующие саммиты Украина - ЕС в Донецке и в Ялте", - сказал Президент. Источник: https://censor.net.ua/n447645
«Следующие» и «Когда-то» - немного разные вещи… 😊
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так
- "...следующие саммиты Украина-ЕС будут проведены в Донецке и Ялте..."
Источник: https://censor.net.ua/n447645
или
- "...надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина - ЕС в Донецке и в Ялте..."
Источник: https://censor.net.ua/n447645
???
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Всякие договора,клятвы,обещания данные евреем нееврею(гою)
к исполнению не обь,зательны.
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Что тут сказать, кроме как про "лишнюю хромосому"?
Это же самое через 10-15 лет ждет Крым, но пока это никого не волнует.
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