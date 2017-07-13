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 Политика Украины
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Все про:Киев (17628) Порошенко (13400) саммит (687) реформы (2737) Евросоюз (12030)

 Надеюсь, что следующие саммиты Украина-ЕС будут проведены в Донецке и Ялте, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что следующие саммиты Украины с Евросоюзом будут проведены в Донецке и в Ялте.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Twitter, об этом он сообщил в ходе саммита Украина-ЕС.

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"Надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина - ЕС в Донецке и в Ялте", - сказал Президент.


Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко открыл заседание саммита Украина-ЕС: "Сегодня мы открываем новую страницу нашей совместной истории успеха!". ВИДЕО

Также Порошенко отметил, что ни одна страна в мире не проводит такие глубинные и комплексные реформы в условиях длительной внешней агрессии.
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Идеально, что бы никто из сегодняшних и вчераших депутатов больше никогда не попал в ВРУ!!!
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Ага, одни только "новыє ліца".)) Знаем, проходили ваши "ідєалы".
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Такого ещё никогда не было. Последний состав рады поменялся больше всего, на 25-30%. Вроде офигеть как много. Но, с другой стороны, если сказать, что 75% состава не поменялось, то это звучит совсем по другому. Так что почему бы не попробовать один раз поменять все 100%? Просто даже что-бы понимать, что это не является чем-то страшным и необычным ?
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Еще и пенсам ватанутым запретить голосовать, достиг пенсионного возраста в выборах не участвуешь.
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Младше 18ти - не голосуешь. Не имеешь вышки или хотя бы среднеспециального - не голосуешь, тупица. Рабочий стаж меньше 3х лет - не голосуешь, тунеядец. Не имеешь семьи или хотя бы узаконенного спутника жизни - не голосуешь, бесполезен для продолжения нации. Не можешь назвать основные положения кампании кандидатов - не голосуешь, т.к. не осведомлён и выбор твой не будет взвешенным. Имеешь судимость - не голосуешь, неблагонадёжный. Стоишь на учёте в ПНД - не голосуешь, сумасшедший. Имеешь загранпаспорт или ВНЖ за рубежом - не голосуешь, потенциальный беглец. Занимал / занимаешь государственные должности уровня города и выше - не голосуешь, заинтересованное лицо. Пенсионер - не голосуешь, иждивенец и совок. Клёво, да?
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Это бред, а пенсионеры прошлое, поэтому не могут выбирать будущее. Наши пенсы развалили Украину, а теперь ещё хотят не дать ей измениться и стать полноценным европейским государством. Голосовать должны с 14 лет потому, что уже имеют паспорта.
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Как же "бред"? За кого может проголосовать человек, ни разу в жизни не работавший? А клиент психоневрологического диспансера? А те, кто живут отшельниками, не строят семью и хотят свалить за рубеж? Или те, кто вообще не в курсе, что обещают делать кандидаты? А по поводу "пенсов"... большАя часть тех, кто сейчас на пенсии, в 1991 году проголосовали за отделение от СССР. Они не "развалили Украину", они её фактически создали. Не только голосованием. Они тут жили, работали, строили здания и воспитывали детей. А ты сейчас хочешь их лишить избирательного права. P.S. Насколько я помню, паспорта выдаются с 16ти, не с 14ти.
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В Донецке хоть завтра проводи
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hm, tut vot na eto mozjno dvulicje posmotretj, kak to jasnej nadobno vikazatsa at opolucjajetsa dva varianta
1. osvobozjdajets skoro eti mesta i kontrolirujet vsio Ukraina (tot kotorij svobodnije ljudi hotjat)
2. poka ne osvobozjdajetsa eti mesta ot rassejkih agresorov - nebudet novogo sammita, a eto vozmozjno i zatjanutij process (nezjelajem dlja svobodnih ljudei, no ocjenj hocjet eto vse rabi)
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та отож все в майбутньому - караще сказав би масквабад, завтра будем брать!
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так це ж уже було))))))))))))))))))))))))))), не?!
в паповій підсвідомості!
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так в этом и вся фишка - обещать, обещать... Пипл хавает. А кто сомневается, того порохоботы в спам или матом
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Aлександр Alexsis - ага, "Мирному решению и Минску нет альтернативы!!" Торговые партнеры и эффективный раше-контроль наше фсе... Он думает, что тролит кацапов, а на самом деле украинцев...
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пацан), "думає" як на другий термін пролізти, з меньшим баблом!
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??? У Галетея проконсультировлся и Пастора по поводу Парадов? Ну НАХ это смех сквозь слёзы.....придурь...А все таки Президент пока ещё.....
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Зараз у ВР відбувається ПРосто ..конституційний(ПРоституційний) переворот ..
Соєве кодло разом з жопоблоком та *кроліками * ПРотягує свій бидлячий владни й закон ..
.
.
.Надеюсь, что следующие саммиты Украина-ЕС будут проведены в Донецке и Ялте, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9690....
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Яка ж підла людина.
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Не так страшна эта попытка узурпация власти (она в Украине не первая), как сближение позиций БеПеПе и ЖоПа блока. С такой экономической обстановкой в стране и непобедимой коррупцией во всех эшелонах власти, как бы реванша Рыгов не случилось. Тем более, что уже был один такой лидер Майдана, на деле оказавшийся пи-ом, который слил Бандюковичу и страну, и Майдан, и соратников ради своей жопы, пчел и десятка га украденной земли
Надеюсь, что следующие саммиты Украина-ЕС будут проведены в Донецке и Ялте, - Порошенко - Цензор.НЕТ 800
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это наивный и подлый человек, преданный своими соратниками, от того мстительный
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Да а ти зустрінеш дасть бог,де Макар телят не пас......
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Ещё в начале событий прочитал интересный комментарий одного учёного.
Он сказал, что шаткое равновесие между славянским и азиатским генотипом в россии поддерживали браки с Украинцами и Белорусами.
После начала агрессии браки с Украинцами сводятся к количеству, сравнимому со стат ошибкой.
Белорусы одни не вытянут.
вывод учёного: в течение одного -двух поколений росия перестанет быть Славянской страной и станет монокультурным исламским государством. Без
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Так именно поэтому руководство РФ зубами вцепилось в Украину и Беларусь. Без постоянной подпитки славянской кровью с запада и огромной диспропорцией в фертильности христианского и мусульманского населения уже в этом веке демографы в РФ предрекают мусульманское большинство в стране. А особенности мусульмансокй культуры приводят к технологической отсталости и мечты о мировом лидерстве сразу летят в помойку. А бороться за культурное и идеологическое лидерство среди мусульманских стран России просто нелепо, когда все мусульманские святыни в Саудовской Аравии, а лидерство по населению останется за Индонезией, которая по населению в 5 раз больше России.
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Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что СЛЕДУЮЩЕЕ саммиты Украины с Евросоюзом будут проведены в Донецке и в Ялте Источник: https://censor.net.ua/n447645
"Надеюсь, что КОГДА-ТО мы проведем следующие саммиты Украина - ЕС в Донецке и в Ялте", - сказал Президент. Источник: https://censor.net.ua/n447645


«Следующие» и «Когда-то» - немного разные вещи… 😊
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Мосул берут иракцы, Ракку - курды. При поддержке США, ясен. Хочешь посмотреть результаты такой поддержки со стороны России - сравни карты территорий, подконтрольных САА за 2015й, 2016й и нынешний, 2017й год.
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вже "геніталій-керамічний" парад в севестополі провів, тепер петя готує саміт в ялті.
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неряшливо написана проповедь:
так
- "...следующие саммиты Украина-ЕС будут проведены в Донецке и Ялте..."
Источник: https://censor.net.ua/n447645
или
- "...надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина - ЕС в Донецке и в Ялте..."
Источник: https://censor.net.ua/n447645
???
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Скот...ему пиар и показать придурь...а больше 10 тысяч погибших и так каждый день, о раненных умалчивают.....Спасибо ВОЛОНТЁРАМ!!! Дейнега сказал, что будет очень рад когда его ФОНД Вернись живым будет нафиг никому не нужен!!! Но сейчас видать нужно что тог другое......подонки...пиарьтесь пока вас защищают сцуки.....
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Светлая Память Другу Украины! И вот вопрос в догонку , кто реально Патриот и Друг? Царство Небесное Боря! Мацковских кгбистких попов прошу не бес_покоится......
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В торе сказано:
Всякие договора,клятвы,обещания данные евреем нееврею(гою)
к исполнению не обь,зательны.
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Ссылочку, плиз. Верно другое - сказанное путинским троллем всегда ложь
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саммит ЕС в Донецке? Кучерявый, медленно, сходит с ума.
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Надежда мать дураков.
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Судя по роже, он сегодня долго опохмелялся...
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Идиоты поперлись отдыхать в Абхазию? Это ничего, что стараниями России Абхазия превратилась в маленькое северное Сомали? Экстрим-тур.. С детьми...
Что тут сказать, кроме как про "лишнюю хромосому"?
Это же самое через 10-15 лет ждет Крым, но пока это никого не волнует.
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Розривом пуканів ольгінців, ригів та совків задоволений.
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3 страны, особенно Голландия, воспротивились упоминаниям о возможном членстве в ЕС. Голландцы помнят свой референдум и помнят как перед ним европейские газеты вышли с передовицами - Порошенко глава коррупции в Украине. Нам и безвиз дали после Грузии, хотя начинали вместе, потому что 15-20% евродепутатов были вообще против безвиза со страной, где президент возглавляет коррупцию. Патологическая жадность Порошенко оказывает негативное влияние на судьбу Украины.
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Один хенерал парад в Севастополе обещал провести. вот еще один больной на голову Или бухой.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНадеюсь, что следующие саммиты Украина-ЕС будут проведены в Донецке и Ялте, - Порошенко. ВИДЕО
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