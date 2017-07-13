 Подполковник полиции пойман на взятке в $1 тыс. на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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В ведомстве рассказали, что подполковник требовал тысячу долларов от местной жительницы за непривлечение ее сына к уголовной ответственности за кражу.
Представители правоохранительных органов задержали вымогателя возле его дома после получения взятки.
По этому делу уже открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УКУ, сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
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Опубликовано: 20 апр. 2017 г.
https://www.youtube.com/watch?v=_2UfbPixGjc
Дорога Кудымкар - Усолье, школьный ПАЗик застрял посреди дороги, на пути к школьникам, заблокировав собой проезд. По колеям объехать могут только Нивы да УАЗы, остальные ждут, когда вытащат автобус. Мы ехали в рамках экспедиции Волок 2017 (www.volok-raid.ru) на подготовленном и напрочь "противозаконном" Nissan Patrol, с запрещенными аксессуарами типа больших
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наградить....
за честность.....
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