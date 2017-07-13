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Все про:взятка (4261) Нацполиция (8036) СБУ (14591)

 Подполковник полиции пойман на взятке в $1 тыс. на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Правоохранители задержали руководителя одного из отделов управления уголовного розыска Нацполиции Днепропетровщины при получении неправомерной выгоды за непривлечение вора к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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В ведомстве рассказали, что подполковник требовал тысячу долларов от местной жительницы за непривлечение ее сына к уголовной ответственности за кражу.

Представители правоохранительных органов задержали вымогателя возле его дома после получения взятки.

По этому делу уже открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УКУ, сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Подполковник полиции пойман на взятке в $1 тыс. на Днепропетровщине, - СБУ 01Подполковник полиции пойман на взятке в $1 тыс. на Днепропетровщине, - СБУ 02

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Подполковник полиции пойман на взятке в $1 тыс. на Днепропетровщине, - СБУ 03Подполковник полиции пойман на взятке в $1 тыс. на Днепропетровщине, - СБУ 04
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аваковський собака. переатестацію як проходив?
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А він проігнорував основну заповідь Глєба Жеглова: "Вор должен сидеть в тюрьме!" Заповіді на те і заповіді, що їх трба дотримуватись.
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Не надо было брать в новую полицию ни одного старого ментяру!!!!
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Зато крымнаш и Сирия со скрепами лугандонии
Опубликовано: 20 апр. 2017 г.
https://www.youtube.com/watch?v=_2UfbPixGjc

Дорога Кудымкар - Усолье, школьный ПАЗик застрял посреди дороги, на пути к школьникам, заблокировав собой проезд. По колеям объехать могут только Нивы да УАЗы, остальные ждут, когда вытащат автобус. Мы ехали в рамках экспедиции Волок 2017 (www.volok-raid.ru) на подготовленном и напрочь "противозаконном" Nissan Patrol, с запрещенными аксессуарами типа больших
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Обидно... - целый подполковник, а у женщины 1000$ за сына вымогал (нет бы по серьезным аферам работать)... Даже у воров средней руки.., такое бы считалось за западло... "Ссученный мент" одним словом...
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новость !!!¡морды замазаны и даже неуказано где это произошло .......хотя можно догадываться гдето ближе к Кривому рогу
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Яка несподіванка. Адже у новій реформованій мєнтовці одні святі
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Г-н Аваков, разберитесь там! Почему офицер национальной полиции берет взятку не в национальной валюте?
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Вот это да. Це перемога. Эт вам не бюджет пилить и помощь МВФовскую тырить.
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Цензор.НЕТВидеоФоторепортажПодполковник полиции пойман на взятке в $1 тыс. на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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