 Порошенко открыл заседание саммита Украина-ЕС: "Сегодня мы открываем новую страницу нашей совместной истории успеха!". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в Facebook.
"Искренне рад приветствовать наших европейских друзей в Киеве на Девятнадцатом саммите Украина - Европейский Союз - Саммите ассоциации и безвиза. Сегодня мы открываем новую страницу нашей совместной истории успеха!", - написал он.
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Безвиз Украины с ЕС стал возможен благодаря "напористости" президента Порошенко, - Меркель(125)
Порошенко посетит Грузию с рабочим визитом 17-19 июля(18)
"Украинцы заслуживают справедливых пенсий", - Порошенко поблагодарил ВР и Кабмин за старт пенсионной реформы(203)
"Я доволен результатами сегодняшнего саммита", - Порошенко. ВИДЕО(75)
Новосозданный Общественный совет по вопросам Крыма призывает Порошенко принять меры насчет крымского представительства, - Чубаров. ДОКУМЕНТ(7)
Украинская армия - одна из самых эффективных на континенте, - Порошенко(159)
Ні! В нас саміт успіху, безвізу і асоціації!
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по завершенню саміту - будем мати відповідь.
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Sergiy Sobesky додав 2 нові світлини.
· 15 год ·
Коли УПячку макнули у їхнє власне лайно. Двічі!!!
УПячка - фейкомет і про це вже їй вказують дипломати.
Judith Gough European Pravda
Я на цій конференціі, і він не говорив про "сумнів щодо готовності України до здійснення рішучих реформ". Він говорив про виклики.
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історію обіцянок-цяцянок, розводу лохів, пограбування, брехні...
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а народ последний хрен без соли доедает)
ублюдоны
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даже паспорт потерял.......
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Тхір - при переслідуванні вводить в дію пахучі залози, виділення яких мають неприємний запах. Не даром кажуть - "смердить як тхір."
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бабкам во дворе свой рэп читай)
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застрелите ежели не прав.......................................
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хіба це не тому що весь Світ побачив Майдан і т.д. ??
Хіба це не Українська нація зробила?
Українську націю саме ю2влада вбиває проводячи тихий нечуваний Геноцид
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https://www.youtube.com/watch?v=dRy38XormyM
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"Из первых же минут интервью видно почему он пропал из публики, вовины ублюдки запугали."
"- ...и народ у нас хороший...
- да.
- вот только люди говно..."
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https://www.youtube.com/watch?v=YVHXm57yteE
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