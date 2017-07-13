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 Политика Украины
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Все про:Киев (17628) Порошенко (13400) саммит (687) Евросоюз (12030)

 Порошенко открыл заседание саммита Украина-ЕС: "Сегодня мы открываем новую страницу нашей совместной истории успеха!". ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко открыл заседание саммита Украина-ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в Facebook.

"Искренне рад приветствовать наших европейских друзей в Киеве на Девятнадцатом саммите Украина - Европейский Союз - Саммите ассоциации и безвиза. Сегодня мы открываем новую страницу нашей совместной истории успеха!", - написал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


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Корупція, беззаконня, бардак в ВР, відсутність реформ?
Ні! В нас саміт успіху, безвізу і асоціації!
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Саміт без підсумкової спільної резолюції - "Саміт остаточного провалу"! Петра - як Президента і української Влади (взагалі) - як "влади, що не має нічого спільного з Європейськими Ідеалами"!
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ось так не дуже давно аін откривав свій уже не перший офшор на Панамі
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петю уже на послали. даже совместного заявления не сделали.
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менше кацапського читай і так званої "української правди" прокацапської
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я теж читав на "укрправді" що не буде підписано спільної підсумкової заяви, через включення в неї "європейського прагнення України"
по завершенню саміту - будем мати відповідь.
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Притуловско-Лещенскую упячку давно пора переименовать в "Григоришинскую брехню". Дошли до того, что перевирают слова главы МИД Великобритании и их посол в Украине вынуждена была опровергать их побрехеньки.

Sergiy Sobesky додав 2 нові світлини.

· 15 год ·

Коли УПячку макнули у їхнє власне лайно. Двічі!!!
УПячка - фейкомет і про це вже їй вказують дипломати.


Judith Gough European Pravda

Я на цій конференціі, і він не говорив про "сумнів щодо готовності України до здійснення рішучих реформ". Він говорив про виклики.
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УП ім. повії притули, яка роздає мільйонні позики так званним антикорупціонерам, це просто мандець, до речі покійний НТВшник Шеремет теж був звідтіля та з медведчуковських Вістей.
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А совместное заявление при открытии делается или по итогам
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історію успіху? та ну
історію обіцянок-цяцянок, розводу лохів, пограбування, брехні...
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Уже известно, что со стороны ЕС есть отказ принять сов естную декларацию, что характеризует отношения Украина ЕС как системный кризис. Вспомните, что вчера и ранее говорили о Турции и Эрдогане, ведь так е получили оплеуху от Голландии аналогичную той, что получила Турция.
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Турция не Украина и кто вам сказал о решении об отказе и предоставьте эту декларацию
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Декларацию не приняли. Сейчас эта новость на многих украинских ресурсах, так что предоставлять нечего.
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вот именно, только вчера слушала спиной радио в палате, что с 1 сентября разрабатывается будет поэтапное вступление Украины в Евро....а вот Турция и хочет и не хочет.
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Не будет, ведь ряд стран ЕС против этого. Одна из них это Голландия, которая сейчас на саммите и ранее при подписании Ассоциации настаивала на этом.
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Совет Европейского союза 11 июля окончательно одобрил это соглашение. А то что пишут другие, так и русским приказали не огорчаться от успехов украинцев. Теперь только ньюансы...
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Но голландской поправкой, а теперь она опять это требует.
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Они настаивали, что само Соглашение не означает автоматической перспективы вхождения в ЕС.
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Именно, так как Голландия заставила внести эти правки будучи против вхождения Украины в ЕС вообще.
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Через пару років не ясно, хто виключить край наркоманів та повій голландію з ЕС. Країна яка зробила себе на красних ліхтарях та на дочці хуйла не заслуговує поваги. Нах підарів з галландії.
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Декларацию до саммита должны были принять? А на наших ресурсах много что пишут......
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На 19 Саммите, сегодня вносили. Сомнения были вызваны пунктом "Європейські прагнення України".
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Такой документ принимается по итогам. Так что у дерьмо-сми есть ещё два дня для того, чтобы порезвиться.
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По порядку так и должно быть, но я написал лишь то, что опубликовали. Дождемся окончания саммита и увидим правду. Но негатива со стороны ЕС к Украине много. Пример: подписание соглашения с Финляндией об газопроводе в обход Украины, поставки турбин в Крым...
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это у вас успех
а народ последний хрен без соли доедает)
ублюдоны
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в сургуте я куй без соли доедал.....
даже паспорт потерял.......
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тхир То есть... Вы последний хрен без соли доедаете? или себя к народу не относите?
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тхир .Ой!? я на Вас наступив....?
Тхір - при переслідуванні вводить в дію пахучі залози, виділення яких мають неприємний запах. Не даром кажуть - "смердить як тхір."
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В очі даже не бачив. Та бачу Ваші тхорячі смердючі комментарі. Які не мають ніякого конструктиву, лише словесні виділеня з пахучих залоз.
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вали уже шакаладник)

бабкам во дворе свой рэп читай)
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кацаські смокталки повилазили і тут попердують
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На етом подобие человеческом! нет ни стыда ни совести,лжёт и сам себя превозносит в святые,да тебе сидеть не пересидеть,за успехи твои..
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гусь лапчатый
застрелите ежели не прав.......................................
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не розумію чому вальсман приписує собі -безвіз, та інтеграцію ???
хіба це не тому що весь Світ побачив Майдан і т.д. ??
Хіба це не Українська нація зробила?
Українську націю саме ю2влада вбиває проводячи тихий нечуваний Геноцид
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И слово-то выбрали:"Саммит"! Приехала шара в количестве двух, дала пи..дюлей, Пеця доволен.
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"мы открываем новую страницу нашей совместной истории успеха!" - Ваш, Пётр Алексеевич, успех очевиден, равно как и успехи яценюков, гройсманов и прочих розен-шмозен-бергов. Ваша совместная историческая книга успехов весьма объёмна, а тоненькая брошюрка народных успехов теряет последние листы.
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Сколько раз говорил себе:"Не верь москалям! роССияне - враги независимых Украины, Грузии, Беларуси". Недавно и Юрий Шевчук показал истинное лицо! У него, оказывается, в 2008г. воевали Ю. Осетия и Грузия! И их надо помирить концертом! На который поехали украинские артисты (наивные миротворцы). Для него существует Донецкая республика, а на востоке Донбасса идёт братоубийственная война. Посмотрите видео с 3-ей минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=dRy38XormyM
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из коментов...

"Из первых же минут интервью видно почему он пропал из публики, вовины ублюдки запугали.﻿"
"- ...и народ у нас хороший...
- да.
- вот только люди говно...﻿"
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Интересно . На самите будут праздновать окончание великих рехворм пети в Армии ? Выдадут ли смотрящему по грабежу Армии от Пети пару орденов ? Бирюков провел полную рехворму - централизовал фальсификацию тендеров на поставки в Армию . Результат триумфа рехворм - поставки гнилого мяса на военный полигон Десна . Там уже было два бунта .
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Петя в триумфе . Наконец то все РЕХВОРМЫ в Армии закончены . Поломана позорная схема донецких бандитов по нецентрализованному грабежу Украинской армии !!!! Бардак окончен !!!! Европа замерла от счастья . Теперь грабеж армии путём фальсификации тендеров на поставки в Армию ЦЕНТРАЛИЗОВАН . Ураааааа . Армия грабится только через смотрящего от Пети Бирюкова . Гнилое мясо уже пошло на полигон Десна . И это ещё только начало РЕХВОРМЫ !!!!!!!! Бунты продолжаются .
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Як попи москальського сатанату з Києво-Печерськоi Лаври фінансують та підтримують сепаратизм


https://www.youtube.com/watch?v=YVHXm57yteE
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко открыл заседание саммита Украина-ЕС: "Сегодня мы открываем новую страницу нашей совместной истории успеха!". ВИДЕО
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