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Все про:ВР (22860) драка (2127) митинг (2847) Олег Богачук (542) Петренко Олег (22)

 Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: "Стоять, бл#дь! Остановите людей". ВИДЕО+ФОТО

На данный момент митингующие отошли от кордона правоохранителей. Ситуацию пытается урегулировать нардеп Олег Петренко. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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В ходе митинга под зданием Верховной Рады в Киеве произошли столкновения протестующих и правоохранителей. Ситуация обострилась во время того, как правоохранители попытались выяснить как оказались под Верховной Радой, а также на территории Верховной Рады, автомобили Автомайдана, которые по словам активистов "поламались", а также припаркованный под Радой мусоровоз.

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В результате произошла потасовка активистов и правоохранителей. Правоохранители и митингующие применили против друг друга слезоточивый газ. Митингующие жгли дымовые шашки и бросали их в правоохранителей, те забрасывали их назад в толпу протестующих.

В итоге ситуацию удалось утихомирить, активисты отошли от кордона правоохранителей. Для урегулирования ситуации на место инцидента прибыл нардеп Олег Петренко, который пытается успокоить все стороны, принимавшие участие в потасовке.

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Тем временем, под Раду прибыли эвакуаторы для эвакуации "поломавшихся" автомобилей, которые заблокировали въезд на парковку ВР.

Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 01

Под ВР произошли стычки митингующих и правоохранителей. Протестующие зажгли дымовые шашки.

Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 02Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 03Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 04Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 05Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 06Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 07Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 08Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 09Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 10Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 11Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 12Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 13

Правоохранители пытаются убрать автомобили, заблокировавшие проезд на стоянку Рады, а также мусоровоз припаркованный под зданием парламента.

Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 14Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 15Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 16Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 17Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 18Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 19Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 20

После столкновения стороны разошлись.

Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 21Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 22Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 23

Олег Петренко пытается утихомирить обстановку.

Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 24

Эвакуаторы прибыли под Раду, чтобы увезти "поломавшиеся" автомобили Автомайдана.

Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: Стоять, бл#дь! Остановите людей 25

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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І коли у вівторок "знімали" недоторканність із п"ятьох депутатів, то ці бляді мовчали. Це плюс до попереднього посту.
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До чого тут ці картинки дурнуваті , ніяк не можу зрозуміти , та ще й від ,, свободівців"?
Був ваш Мохницький Генеральним прокурором і що він зробив , всі добре знають і пам'ятають ! Мабуть зовсім з глузду з'іхали , що так пхаєтесь до того корита на Банковій !
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первый пошел..
Барну закидали яйцами....
http://rian.com.ua/society/20170713/1025802875.html

мляяя, как ссылку на фото вставить???
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копируешь ссылку на изображение (правой кнопочкой), тыцаешь в комменте на значок "Изображение", и вставляешь её туда. вуаля.
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Ех пэтя пэтя.... тиж казав не підеш по слідам януковоща....
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Він і не пішов слідами ЯнукОВОЩА в тайожний союз , а опустив ху** ла , який розпочав війну в Украіні , нижче плінтуса !
Украіна іде впевнено в ЄС І НАТО , тільки завдяки правильним рішенням і політиці президента !
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скажімо так - не зважаючі на "правильні" рішення та політику перзидента.
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Не вірю вже ні верховній зраді,ні мітингувальникам.Скрізь болото.Як казав Станіславський "не верю". Потрібно наш народ водити ще не 40 років по пустині,а всі 100. Кого ми вибираємо?????!!!!
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Таких же дебилов как и мы сами. Ой проституция это так аморально, давайте запретим! О, курение и алкоголь это плохо, давайте повысим цены и запретим. О, эксюа и онлайн кинотеатры пиратство, давайте создадим все условия чтобы они закрылись. И все молчат. Молчите? Значит это все поддерживаете. Значит такие же уроды и диктаторы как и наши "избранники".Только они вот всем этим отлично пользуются взять того же добкина наркошу , бо они избранные, а мы нет, бо мы их рабы, нам не положено, мы рабы, нас посадят за это. А им можно все.
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Я насеру вам на голову а ви мовчіть і терпіть а то мій кум, друг, ху@ло то що ... нападе.... гарно придумано!!!
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НАЧАЛО КОНЦА ОЛИГАРХА ПАРАШЕНКО...
так начиналось с кучмы, януковищ. так будет и с олигархом парашенко...

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Увага! Поки укропи на праці на цій сторінці «працюють» поребрики з ФСБ Расiйськой Фiдарацii. Тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі вкидають на цей ресурс лайно за 11 руб. 80 коп. i проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України.
Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів Утiна» - любителів «Глоду»
(Боярышника).
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Ты наверно удивишься я этим бесплатно занимаюсь - проклинаю Петра Порошенка та Уряд України
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ну.. таких називають "корисні ідіоти пуйла" )))
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+++++
Причем мало кто из них осознает что уходя,петя с кодлой о такой мелкоте как боты даже не вспомнят,так было всегда.
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да о нас то же - но мы хоть по совести - а не как бляди - боты ( прошу прощение у блядей за такое грубое сравнение ) за деньги
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Автомайдан- це ж группа полковника інженерно-електрифікаційних військ, прокравшогося Гриценка?
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Отмена неприкосновенности отличная идея, ответственность за поступки должна быть!
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Запам"ятайте - або один закон для всіх, у тому числі і для недолюстрованих на люстрах суддів, або тотальне беззаконня, де кожен буде вважати себе членом суду Лінча. У Південній Кореї іжк двох президентів посадили на 10 років за корупцію і країна розвивається, а у нас виблядки з ВР знищують надію на чесний суд, особливо виблядок Пашинський з пістолетом сАбакова.
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До речі, коли ВР перестане бути прикриттям для різного роду виблядків, що намагаються уникнути покарання, то вона реально може запрацювати, але без зняття недоторканності - НІЯК!
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после 3 майдана полицию не будет во что переименововать разве что карабинеров или шерифов
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Хотя очень сомневаюсь что он будет. Еще одно кидалово скорее всего будет.
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Хотя очень сомневаюсь что он будет. Еще одно кидалово скорее всего будет.
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Не обольщайся , так как третьего Майдана не будет ! Не дадим кацапской срани и их подкопытникам здесь хозяйничать !
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Берёшь эту картинку , скручиваешь в трубочку и двумя пальчиками вставляешь ( только поглубже ) себе в анальное отверстие , можешь смазать вазелином , чтобы прошла безпрепятственно
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Ну вот только не надо уподобляться им. Они как и кацапье. Хотят все взять под контроль ограбить и запретить. Интернет на то и интернет что можно все и анонимно.
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Очень хорошее кино.Кацапов это уже настигло и не отпустит, а нас это неизбежно ждет если все останется по старому.
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Оце тільки налаштувався придбати кацапських рабів, та знову невдача - біржа зачинена.

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Нехватает изнасилованной эпилептической бабушки! хахах
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странно, в заголовке едва скрытый натуральный мат, и ничо, а бывает модераторы так корячатся чтобы забанить ни за что что придумывают на пустом месте намёк на мат или литературное ругательное слово выдают за страшный ненорматив
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Порошенко должен почуять этот запах гари,увидеть этот мусоровоз и понять,что мусоровоз этот более лаконичен,чем тот бульдозер,на который во время Майдана залазил Порошенко,а запах гари куда внушительней,чем против "Беркута"...порошенко должен понять сигнал-ДОВЫМАХИВАЛСЯ...Не по Петьке шапка Мономаха оказалась...Так же Порошенко должен вспомнить,что проходила его иннаугурация,а не коронация на престол киевский...И что если Порошенко не поймёт,что с ним уже шутить никто не будет,то рискует потерять не только свои "Рошены-Мошены".а и много-много большее и личное..
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Не пугай ,москалыку , ежа голой ж** ой , а займись проблемами на россии !
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Голицину. А вас - замість Порошенко коронувати? Ідіть нафіг у російські видання гадити і погрожувати! "... уже шутить никто не будет...." - не дуже страшно! Можете без методічки - що вам, конкретно, поганого зробив Порошенко? Може, він один вирішує все в країні? До чого ці тупі погрози - на рівні прищавого підлітка? Чи ви хоть щось заробили у житті, якесь підприємство відкрили? По мені, хоч які статки були у президента (і придбані не після обирання!), і яка завгодно національність -аби країна вперед прямувала. Може, існує якийсь святий (-та), який за помахом чарівної палички нас на Канаду чи Японію перетворить......і за рік-два бажано, бо прийде нехто Голіцин... До речі, Президент "...рискует потерять........и много-много большее и личное..." - це заклик до фізичної розправи? Ау, СБУ!
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СБУ працює і кожний покидьок , який закликає до повалення діючоі влади , відповість перед законом !
Поважаю конструктивну критику , на яку заслуговують політики , але тут ідуть відверті заклики із- за поребрика , з однією метою, це знищення президента , який не став на коліна перед кремлівською шоблою !
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Дамочка,я как противник !однотурового" Порошенко имею право сказать-не мой он президент и не наш,имея ввиду тех,кто даже голосовав за него тогда,требует импичмента сейчас.Что он сделал?Он руками Гонтаревой обворовал Украину на десятки миллиардов.Именно ему в лицо иностранные партнёры говорят-"Перестаньте красть!!"Именно из-за него в Украине паразитирует пара-тройка олигархов,которая шантажирует всю страну,потому как япорошенко имеет от них прибыль.Иначе чем объяснить продолжение контрабанды в АТО,монополизацию Ахметовым электропостачающих предприятий..Именно с Порошенко по истечени его срока президентства обязательно спросится за "странности" отставления территорий врагу,поголовное истребление майдановцев-добровольцев тоже при "странностях".
А запад уже сейчас готов спросить (И СПРАШИВАЕТ) с Порошенко -куда подевались деньги,выделенные ими на реформы:..
Так что неважно,Галицыным или Галицким заменится Порошенко,лишь бы это был не барыга и не "бизнесмен от политики"...Таким как Порошенко нужно дать молоток в руки и заставить построить хотябы собачью будку для собак армии..ПРи мутных условиях 90- х годов с папочкой-судимым "теневиком" начинать мутный бизнес мог и полный дурак.так что не его заслуга,а мутного времени и дельцов от местных властей.Попробовал бы Порошенко с !нуля" построить бизнес по всем законам сейчас?...
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И перед тем как кого-то судить,давайте посмотрим на жизнь глазами молодёжи.Работы нет,надежды на изменения в ближайшем будущем никакой.Значит перетерпим зиму а может,а вдруг.Вот они и буянят подпадая под влияние ,бывает не очень хороших националистических движений.А старая ,правящая братва,как хорошим клеем момент приклеена.Будеш одрывать -по живому,как спаялись бляди!
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слабовато... митинг никакой, вот ргд - 5 то, что надо. и не по ментам бедолагам которые тоже жрать хотят, а по тем пидарасам которые до сих пор не могут судебную реформу сделать. по тем шакалам которые не могут новый закон о выборах и наконец простейшее - снять к чертовой матери свою мнимую неприкосновенность. мы, если разойдемся все их писульки мы засунем им в жопу и плевать на них будут они стрелять или не будут, мы сами можем стрелять. они думали, что в котлах майдановцев уничтожат, не выйдет господа у вас ничего, за три года в нашем полку прибыло. время не стоит на месте. растут молодые и они уже не имеют страха перед начальством.
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Ой лишенько людонькі,за шо Ви так своїх мордато-дєпутатів так не любите?Людина можє в поті пики цілий день крадє,а Ви іх ще і робити муситє.
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Викоючно для шокоригного троляки Amber : за шо педрошенку требо піти я писав неодноразово але нагадаю:
1) Бізнес як обіцяв не продав.
2) Фото сина у футболці з написом "расея" Ганьба.
3) Армія лишається у незадовільному стані, оснащення і т.п.
4) Корпція процвітає і жоден так і не отримав реального покарення!
5) Спитай у хлопців як забороняли Арте прцювати бо в їх "минське перемирення" !!!
6) Офшорний скандал!
7) Добробати розвалюють, підтримки практично немає або дуже слабка з боку держави!
8) Бандити у партії БПП, призвища їх сам знаеш !
Так ось у Европі, куди ми стрімкуємо, політики тільки за один з таких пунктів ДОБРОВІЛЬНО лишають посади!!! Так шо не требо про "шатающуюся лодау" та "агентів"!!! Зїж краще рошенку...
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Інструкція як поводитись з депутатом, коли зустрінеш його на вулиці

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Молодцы,а то эти твари из зрады вообще незачто не проголосовали бы.
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Похоже время бла-бла-бла проходит.Вот так вот наши НЕПРИКОСНОВЕННЫЕ!
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Янук разве не в Ростове?Барыга повторяет 2013 год.
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Як попи москальського сатанату з Києво-Печерськоi Лаври фінансують та підтримують сепаратизм


https://www.youtube.com/watch?v=YVHXm57yteE
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На полицию в бюджет добавлены хорошие деньги,не на лечение онкобольных детей,не на реабилитацию солдат,а на охрану кремлевских королей в Украине.
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Вони плюють на людей і кажуть терпіти мовчки бо "раскачаєтє лодку і путлєр нападєт" іш шо придумали....
І ще одно , яка виходить річ - якщо скинути педрошєнка і бандюків при владі то путлер нападе.... вони вже відкрито прикриваются путлером, януковощ хочь намагався це приховати.... то шо ж виходить вони з путлером в одній команді раз воно має за них напасти???
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Тому хто писав про люлю: люля такаж п@длюка як і педрошенко і КОдла... лш чого тут вона???
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Цензор.НЕТВидеоФоторепортажПод Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: "Стоять, бл#дь! Остановите людей". ВИДЕО+ФОТО
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