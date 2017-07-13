 Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: "Стоять, бл#дь! Остановите людей". ВИДЕО+ФОТО

В ходе митинга под зданием Верховной Рады в Киеве произошли столкновения протестующих и правоохранителей. Ситуация обострилась во время того, как правоохранители попытались выяснить как оказались под Верховной Радой, а также на территории Верховной Рады, автомобили Автомайдана, которые по словам активистов "поламались", а также припаркованный под Радой мусоровоз.
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В результате произошла потасовка активистов и правоохранителей. Правоохранители и митингующие применили против друг друга слезоточивый газ. Митингующие жгли дымовые шашки и бросали их в правоохранителей, те забрасывали их назад в толпу протестующих.
В итоге ситуацию удалось утихомирить, активисты отошли от кордона правоохранителей. Для урегулирования ситуации на место инцидента прибыл нардеп Олег Петренко, который пытается успокоить все стороны, принимавшие участие в потасовке.
Тем временем, под Раду прибыли эвакуаторы для эвакуации "поломавшихся" автомобилей, которые заблокировали въезд на парковку ВР.
Под ВР произошли стычки митингующих и правоохранителей. Протестующие зажгли дымовые шашки.
Правоохранители пытаются убрать автомобили, заблокировавшие проезд на стоянку Рады, а также мусоровоз припаркованный под зданием парламента.
После столкновения стороны разошлись.
Олег Петренко пытается утихомирить обстановку.
Эвакуаторы прибыли под Раду, чтобы увезти "поломавшиеся" автомобили Автомайдана.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Був ваш Мохницький Генеральним прокурором і що він зробив , всі добре знають і пам'ятають ! Мабуть зовсім з глузду з'іхали , що так пхаєтесь до того корита на Банковій !
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Барну закидали яйцами....
http://rian.com.ua/society/20170713/1025802875.html
мляяя, как ссылку на фото вставить???
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Украіна іде впевнено в ЄС І НАТО , тільки завдяки правильним рішенням і політиці президента !
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так начиналось с кучмы, януковищ. так будет и с олигархом парашенко...
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Увага! Поки укропи на праці на цій сторінці «працюють» поребрики з ФСБ Расiйськой Фiдарацii. Тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі вкидають на цей ресурс лайно за 11 руб. 80 коп. i проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України.
Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів Утiна» - любителів «Глоду»
(Боярышника).
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Причем мало кто из них осознает что уходя,петя с кодлой о такой мелкоте как боты даже не вспомнят,так было всегда.
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Поважаю конструктивну критику , на яку заслуговують політики , але тут ідуть відверті заклики із- за поребрика , з однією метою, це знищення президента , який не став на коліна перед кремлівською шоблою !
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А запад уже сейчас готов спросить (И СПРАШИВАЕТ) с Порошенко -куда подевались деньги,выделенные ими на реформы:..
Так что неважно,Галицыным или Галицким заменится Порошенко,лишь бы это был не барыга и не "бизнесмен от политики"...Таким как Порошенко нужно дать молоток в руки и заставить построить хотябы собачью будку для собак армии..ПРи мутных условиях 90- х годов с папочкой-судимым "теневиком" начинать мутный бизнес мог и полный дурак.так что не его заслуга,а мутного времени и дельцов от местных властей.Попробовал бы Порошенко с !нуля" построить бизнес по всем законам сейчас?...
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1) Бізнес як обіцяв не продав.
2) Фото сина у футболці з написом "расея" Ганьба.
3) Армія лишається у незадовільному стані, оснащення і т.п.
4) Корпція процвітає і жоден так і не отримав реального покарення!
5) Спитай у хлопців як забороняли Арте прцювати бо в їх "минське перемирення" !!!
6) Офшорний скандал!
7) Добробати розвалюють, підтримки практично немає або дуже слабка з боку держави!
8) Бандити у партії БПП, призвища їх сам знаеш !
Так ось у Европі, куди ми стрімкуємо, політики тільки за один з таких пунктів ДОБРОВІЛЬНО лишають посади!!! Так шо не требо про "шатающуюся лодау" та "агентів"!!! Зїж краще рошенку...
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https://www.youtube.com/watch?v=YVHXm57yteE
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І ще одно , яка виходить річ - якщо скинути педрошєнка і бандюків при владі то путлер нападе.... вони вже відкрито прикриваются путлером, януковощ хочь намагався це приховати.... то шо ж виходить вони з путлером в одній команді раз воно має за них напасти???
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