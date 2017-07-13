 "Депутатов под закон": под Радой проходит митинг с требованием отмены неприкосновенности. ВИДЕО+ФОТО

На площади перед центральным входом Раду протестует "Рух нових сил" и "Свобода". Со стороны ул. Грушевского под зданием Рады на митинг собрались активисты Нацкорпуса, "Правого сектора", а также Автомайдана.
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Вместе с тем, две машины с флагами Автомайдана "поламались" и заблокировали въезд в Верховную Раду.
Также активисты бьют палками в бочки, среди них находится Виталий Шабунин, который принес деревянные палки.
Ул. Грушевского частично заблокирована, движение осуществляется в две стороны, однако затруднено.
С другой стороны здания Рады находится мусоровоз, который, возможно, также пригнали активисты.
По периметру здания Рады расположены кордоны правоохранителей.
Активисты Автомайдана требуют полностью ликвидировать неприкосновенность нардепов. На многих плакатах написаны требования снять неприкосновенность и арестовать нардепа ("Оппоблок") Михаила Добкина.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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и друзей приведи...
хотя, не вижу тебя рядом...
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Шуму чи мало
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фанатизму ! Політики міняються , а Україна для мене одна і я ніколи не буду співати в унісон
з кремлівськими холуями , яка би влада не була в нашій країні !
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https://www.youtube.com/watch?v=4KXkud8l2Mc
С "тайожним союзом", чи без, ціле покоління працюючих зараз українців залишиться без засобів існування.До чого тут ваші безглузді гасла? Я не розумію, що з українцями робиться, всі дупу рвуть з абсолютно другорядних питань, а по суті Гройсмани/Вальцмани добивають націю, спеціально, чи по "недомыслию". Й усім "до лампочки"...
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В странах Североатлантического альянса окончательно обнаглели, прославляя так называемых лесных братьев, написал вице-премьер Дмитрий Рогозин в Twitter в четверг, 13 июля.«Ролик НАТО про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков», - заявил он.
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А так этот митинг организован кланом Порошенко, чтоб убирать конкурентов.
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Пока у нас продажные суды, рано снимать неприкосновенность со всех. К тому же про импичмент они забыли? Про смену ЦИКа? ... так и до диктатуры недалеко.
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хфото з абизьянкой?)
а где ляшок или юля или ишо кто? неужели никто не хочет стать президентом?)
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** А Ляшко и Порох-Гройсан-Кролик пока Тимошенко держали в тюрьме - брехали на всех телеканалах в поддержку брехни Януковича.
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если вдруг завтра выборы)
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Четверг на календаре - день голосований в Раде и день Саммита ЕС-Украина в Киеве. Что еще важного?- Гаага ждет:
Адвокат жертв MH17 призвал Путина искупить вину. И пообещал идти до конца, чтобы привлечь Кремль к ответу. Это именно тот адвокат, который засудил Каддафи за сбитый Боинг Pan Am 103 над Локкерби на 2.7 млрд. долл.- Нашим нардепам не стыдно перед американскими коллегами?
Сенат США отложил летние каникулы на 2 недели из-за насыщенной программы.- Спасибо союзнику:
США разрешили завозить украинские трубы без уплаты антидемпинговой пошлины.- Немного газовых дел:
Польша с 1 сентября увеличит мощности для транспортировки газа в Украину.
Заключено предварительное соглашение по строительству газопровода из Израиля в Турцию.- Немного Витрины:
Открыт новый завод в Сумах от группы компаний Gualapack Group по производству упаковки для детского питания.Спасибо всем за прекрасный отклик на вчерашнее интервью Про НАТО. Оно уже есть и на украинском http://fakty.ictv.ua/…/20170712-ukrayina-pryrechena-buty-v…/.
Майте всі чудовий день !
Олег П .
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*** Я же добавлю - нынешняя жи-довская власть Пороха-Кролика-Пашинского-Ложкина-Гройсмана-Авакова-Фирташа-Пинчука стремится действительно продолжить политику направленную на вымирание и оболванивание (школьная реформа) народа.
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Никогда, 450 пи****ов не проголосуют, за снятие своего иммунитета.
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придуманные к очередным выборам. Каждый депутат должен избираться персонально на округе,
то ли как представитель своей партии, то ли как независимый
(внепартийный) кандидат.
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*** Например, Верховная Рада из "отдельных депутатов" правила в 1990-2002 годах, и тогда была инфляция по 300% каждый квартал и полная нищета - при Януковиче в 2004 году среднестатистические пенсии 182 грн.; симпендии в ВУЗах - 34 грн.
*** Сейчас правит парламент на 50% из "отдельных депутатов" - и это парламент хуже тех, что были в 2002-2012 годах (доллар по 25, квартплата за 1 комнатную квартиру выше средних пенсий) когда избирали "100% от партий". А если сделать парламент из "100% единоличных депутатов", то они раскрадут всё.
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Батькивщина слилась, Юля завралась. Хватит с нас этого говна.
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но вопрос к СВОБОДЕ....а чего же вы на пике своей "популярности" и будучи представлены во всех органах власти, в том числе и в ВР, не сняли эту самую гниль-недоторканість и сами себя не пикетировали ? було не наразі, чи тіпа голосів не вистачало ?
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если они образовали привилегированную замкнутую корпорацию не подвластную законам?...
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Но надо значительно усилить наказания за все виды преступлений (убийства и пр.), а особенно за крупные финансовые махинации просто садить навечно.
Сегодня под рРадой протестует Шабунин - этот "антикоррупционер" является подставной шавкой Запада, он хочет "снять неприкосновенность", но одновременно хочет "продать всю украинскую землю", продать все заводы, не против воров Пороха-Кролика-Гройсмана.
То есть такие как Шабунин подменяют нужную тему "усилить отсидки для судей, чиновников, убийц", на ненужную тему - отменить неприкосновенность. Эти его заявы рассчитаны на "дурачков, людей которых можно легко обмануть в политике", который в стране большинство.
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те кто пришли к власти на крови Майданаза 3 года єтого не сделали практически ничего что било задекларировано на Вече, поєтому легитивность нинешней барижно власти равна нулю
вопрос лишь в том, сколько понадобится пульи виселиц, чтоби уничтожить всю єту барижную бл#доту раз и навсегда
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**** Теперешний парламент избран против требований Конституции, в которой не предусмотрены выборы 50% от партий и 50% единоличников, а предусмотрено только 100% от партий. Поэтому эта Верховная Рада нелегитимна и нелегитимное это правительство Гройсмана, Яценюка-Порошенко.
*** Надо переизбирать, и переизбирать 100% от партий - тогда будет значительно меньше коррупции.
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Все намного проще. Необходимо на законодательном уровне запретить передвижение "народом-избранных" по подземным туннелям, "коридорам из охраны и полиции" и т.д. Только пешком, со станции Майдан Незалежностi, мимо своих избирателей, через Алею Героїв Небесної Сотні и поверте - это лучше снятия всех неприкосновенностей на планете. Ни в одной нормальной стране, правительство не прячется от своих граждан!!!
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И еще: в Китае коррупционеров расстреливают на площади, а коррупция есть.
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И еще: в Китае коррупционеров расстреливают на площади, а коррупция есть.
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Необходимо победить преступность, коррупцию и мать их, - беззаконие , но эта задача не из простых , но надежда умирает последней ! Прорвёмся !
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Но тогда скажи - сколько заводов, шельфоф, телеканалов вернули в госказну, забрав у посаженых в тюрьму коррупционеров? Да просто ноль. Ни одно крупного коррупционера не посадили.
*** А вот Тимошенко (это котрая всегда во всём виновата по версии олигархических телеканалов и политологов) - вернула такие заводы в госсобственность: КриворожСталь (продали когда она уже 1.5 месяца не была премьер-министром), Авиант, Турбоатом, киевский "Арсенал" забрала у Азарова; и огромный нефтегазовый шельф Чёрного моря; и забрала у Фирташа-Ющенка контроль за газотранспортной системой Украины. Вот это были реальные миллиарды долларов. Благодаря этому - Тимошенко добилась повышения среднестатистических пенсий в 5 раз за 5 лет (2004 - 182 грн; 2009 - 930 грн), также зарплат, стипендий, выплат на детей; 60% студентов получали гос. стипендии которые возрасли в 10 раз от 34 грн в июне-2004 при Януковиче.
*** То есть "боролась с коррупцией олигархов" только Тимошенко; а Порох сам при Януке разбогател на 1 млрд дол (по Форбс - 2009 - 630 млн дол; 2013 - 1600 млн дол) - какой из него "борец с коррупцией"? Живёт сечас во дворце 5 тыс кв м (плюс два полудворца на частке по 1 тыс кв м; и церквушка с образами Порошенка с семьёй).
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*** Китай за 10 лет произвёл цемента и построил зданий больше, чем США за весь 20 век! Китай - самая мощная экономика мира; и всё это достигнуто при помощи массового расстрела коррупционеров и отсутствия в Китае жи-дов-олигархов.
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Была там оппозиция, громче всех за снятие кричали. Ну и сняли, конституционным большинством. И теперь они все все сидят. А с партии Эрдогана не сидит никто, хотя неприкосновенность сняли со всех.
А теперь проецируем такое развитие событий на ситуацию в Украине, и попытаемся ответить на вопрос - почему в Украине будет иначе?
Я могу сказать как будет. Если Порошенко не посадит рыгов - то на следующих выборах рыги точно посадят Порошенко, и зачистят вообще все что мыслимо и немыслимо. В раде будет "чище", чем в кремле: только истинно русские, с правильной длиной бороды, русскими помыслами и скрепами...
Отсутствие неприкосновенности - инструмент консолидации власти, хотите вы этого, или нет.
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Потом надо, чтобы "активисты Свободы, Правого секрота, Азова" поумнели и поняли, что они сами не могут быть президентами-премьерами, а им надо поддержать Тимошенко, против которой одной борются 17 лет все олигархи и президенты - она сможет ужесточить ответственгость за преступления, но не снимать недоторканность с депутатов.
А "снятие недоторканности" требует такой клоун и натикоррупционер как Шабунин - представитель жи-довских организаций в Украине, которые хотят "снятия недоторканности" и продажи земли, заводов, уничтожения ЖЭКов, больниц, системы безсплатного высшего образования, оглупления школьной системы и т.п.
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Но почему не посадят Фирташа, Ахметова, Порошенко (министр у Азарова), Ющенко за шельф и "газовый кризис осени 2008"?
Нужно ужесточать Уголовный Кодекс по части тяжёлых преступлений - особенно тех, когда украли миллиарды долларов.
Нужно останавливать сегодняшнее жи-довское правительство Пороха-Гройсмана-Кролика-Фирташа. А вместо всего этого Порох-Гройсман-Ляшко спекулируют на "снятии неприкосновенности".
Уже оин добились "голосования одной карточкой" - это было главное требование партий "Свобода", Кличка, Ляшка в 2009-206 годах. Уже они добились "заменить всех старых депутатов на новых". уже голосовали "против всех". А сейчас новая замануха-громоотвод - давайте снимем неприкосновенность; но через год снова окажется, что и это не работает.
Они, жи-ды, придумают ещё десяток "заманух", лишь бы не народ дурел и не шёл за правильными требованиями, которые чаще всего выдвигает одна Тимошенко, потому что она умная, и поэтому все воры против неё.
*** Неприкосновенность - это ничего не решит; надо переизбирать Раду на 100% от партий, потому что сегодняшня избрана по неконституционному закону и нелегитимна, воровская.
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Вот она такая из себя вся патриотка, а дочку отправила учиться в Великобританию, где та защитила диплом на тему "приватизация украинской энергетики".
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Отличная идея.
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Валите нафиг, изберем других.
Тех, кто сможет работать и без неприкосновенности.
А то прикрывались гарантией, и сидят, занимаясь бизнесом между делом.
Гнать в шею тех, кто выступает против отмены неприкосновенности.
А заодно и закон об импичменте презу надо принимать.
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