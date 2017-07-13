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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (22860) митинг (2847) неприкосновенность (846) Свобода (3033) автомайдан (282) Олег Богачук (542) Национальный корпус (67)

 "Депутатов под закон": под Радой проходит митинг с требованием отмены неприкосновенности. ВИДЕО+ФОТО

Возле Верховной Рады проходят митинги и акции в связи с чем под зданием парламента усилена охрана общественного порядка.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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На площади перед центральным входом Раду протестует "Рух нових сил" и "Свобода". Со стороны ул. Грушевского под зданием Рады на митинг собрались активисты Нацкорпуса, "Правого сектора", а также Автомайдана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парубий открыл утреннее заседание ВР: нардепы сегодня рассмотрят пенсионную, судебную, образовательную реформы, изменения в Госбюджет и снятие неприкосновенности с Добкина

Вместе с тем, две машины с флагами Автомайдана "поламались" и заблокировали въезд в Верховную Раду.

Также активисты бьют палками в бочки, среди них находится Виталий Шабунин, который принес деревянные палки.

Ул. Грушевского частично заблокирована, движение осуществляется в две стороны, однако затруднено.

С другой стороны здания Рады находится мусоровоз, который, возможно, также пригнали активисты.

По периметру здания Рады расположены кордоны правоохранителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выход Петренко из фракции БПП и голосование комитета за снятие неприкосновенности с Добкина - работа ВР 12 июля. ФОТОрепортаж

Активисты Автомайдана требуют полностью ликвидировать неприкосновенность нардепов. На многих плакатах написаны требования снять неприкосновенность и арестовать нардепа ("Оппоблок") Михаила Добкина.

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Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Организованная группировка коррупционеров шЛюшко орёт об импичминте президента(по согласованию с Банковой), так их бы самих НАХ из Рады...пришли со спонсором Лёвочкиным, перекрасились и теперь ярые Ахметкины слуги......
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Ги-ги! А навіщо тоді бути депутатом без недоторканості? Депутат та недоторканісь це одне й теж!
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Подтянулся уже 20 раз. Сколько еще подтягиваться?
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молодец...
и друзей приведи...
хотя, не вижу тебя рядом...
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Пишу з місця подій. Людей не багато. Суб'єктивно не більше 300 чоловік.

Шуму чи мало
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Багато людей , багато грошей потрібно мати
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Не за то активистам проплатили. Лучше бы против пенсионной реформы протестовали, а то все эти неприкосновенности скоро будут совершенно неинтересны для целых поколений населения.
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Пенсионная реформа нужна и никакие митинги ( проплаченные) не помогут ! Нужно двигаться вперёд без оглядки , подальше от таёжного соза !
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Думаешь, тебе как служащему минстеця, повышенную пенсию дадут?
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Без пафосу - я служу Украіні , а до політиків моє відношення завжди було і є без особливого
фанатизму ! Політики міняються , а Україна для мене одна і я ніколи не буду співати в унісон
з кремлівськими холуями , яка би влада не була в нашій країні !
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Послухай, служитель Україні:
https://www.youtube.com/watch?v=4KXkud8l2Mc

С "тайожним союзом", чи без, ціле покоління працюючих зараз українців залишиться без засобів існування.До чого тут ваші безглузді гасла? Я не розумію, що з українцями робиться, всі дупу рвуть з абсолютно другорядних питань, а по суті Гройсмани/Вальцмани добивають націю, спеціально, чи по "недомыслию". Й усім "до лампочки"...
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Ги-ги! Кацапи зовсім з глузду з"їхали!
В странах Североатлантического альянса окончательно обнаглели, прославляя так называемых лесных братьев, написал вице-премьер Дмитрий Рогозин в Twitter в четверг, 13 июля.«Ролик НАТО про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков», - заявил он.
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по доброй украинской традиции времен життя по-новому мусоров больше, чем митингующих.
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потому что народ для них потенциальный враг
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И каждый кричит, что он и есть народ. И ляшки, и семени, и сирьожи, и андрюши. Мелковат стал народ, совсем перевелся.
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Сейчас бы побольше людей, да не выпускать этих дармоедов с Рады пока неприкосновенность не снимут, как раз момент подходящий. Блокаду им короче⏳
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У депутатів є підземний перехід на Садову, 3. Тому, просто заблокувати їх вихід мітингувальниками з вулиці - НЕ РЕАЛЬНО
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А выход из подземного хода заблокировать + метро остановить?
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Неприкосновенность надо снимать СО ВСЕХ!
А так этот митинг организован кланом Порошенко, чтоб убирать конкурентов.
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и после этого они станут совсем послушные и зависимы от президента. А кто против- того на нары! Юрик оформит быстро.

Пока у нас продажные суды, рано снимать неприкосновенность со всех. К тому же про импичмент они забыли? Про смену ЦИКа? ... так и до диктатуры недалеко.
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"Депутатов под закон": под Радой проходит митинг с требованием отмены неприкосновенности - Цензор.НЕТ 7640
хфото з абизьянкой?)

а где ляшок или юля или ишо кто? неужели никто не хочет стать президентом?)
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Ты Ляшка и Пороха к Юле не равняй. Когда Тимошенко в апреле-2008 отбирала у Фирташа-Фхметова (и их покровителей в 2007 году - Ющенка и премьера Януковича) нефтегазовый шельф Чёрного моря, то Порох был на стороне этих воров.
** А Ляшко и Порох-Гройсан-Кролик пока Тимошенко держали в тюрьме - брехали на всех телеканалах в поддержку брехни Януковича.
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я перечислил тех кто сегодня реально может стать президентом кроме существующего
если вдруг завтра выборы)
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Юля твоя, проститутка. И работать умеет только ртом и жопой, так и попала в Раду через постель Лазаренко.
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Пан Днепров! Юля никогда ничего не отбирала у Фирташа-Ахметова. Не лги! А Порох и Кролик стояли под пулями на Майдане, когда Тимошенко держали в тюрьме.
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Доброе утро, друзья.

Четверг на календаре - день голосований в Раде и день Саммита ЕС-Украина в Киеве. Что еще важного?- Гаага ждет:
Адвокат жертв MH17 призвал Путина искупить вину. И пообещал идти до конца, чтобы привлечь Кремль к ответу. Это именно тот адвокат, который засудил Каддафи за сбитый Боинг Pan Am 103 над Локкерби на 2.7 млрд. долл.- Нашим нардепам не стыдно перед американскими коллегами?
Сенат США отложил летние каникулы на 2 недели из-за насыщенной программы.- Спасибо союзнику:
США разрешили завозить украинские трубы без уплаты антидемпинговой пошлины.- Немного газовых дел:
Польша с 1 сентября увеличит мощности для транспортировки газа в Украину.
Заключено предварительное соглашение по строительству газопровода из Израиля в Турцию.- Немного Витрины:
Открыт новый завод в Сумах от группы компаний Gualapack Group по производству упаковки для детского питания.Спасибо всем за прекрасный отклик на вчерашнее интервью Про НАТО. Оно уже есть и на украинском http://fakty.ictv.ua/…/20170712-ukrayina-pryrechena-buty-v…/.
Майте всі чудовий день !
Олег П .
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Более 3500 протестующих проводят митинг под Министерством здравоохранения против принятия медицинской реформы. В акции участвуют представители профсоюзов, медики и активисты из всех регионов Украины
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Осенью-2016 Тимошенко изменила тон своих заявлений на более радикальный и заявила, что нынешняя власть стремится уничтожить украинцев и "зачистить" Украину от народа.
*** Я же добавлю - нынешняя жи-довская власть Пороха-Кролика-Пашинского-Ложкина-Гройсмана-Авакова-Фирташа-Пинчука стремится действительно продолжить политику направленную на вымирание и оболванивание (школьная реформа) народа.
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Что конкретно предложила Юлька в качестве альтернативы разработанным реформам? Пиз*еть не мешки ворочать.
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Мася! Хватит тебе мазу тянуть за Тимошенко. Она ничем не отличается от перечисленных тобой политиков.
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Судя по довольно долгому отсутствию одной особы (всем она известна) затевается что-то интересное.
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..."дайте хоть за горло подержаться..." _чого злякалися , нарід український вас так любить
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Последние 4-5 созывов, эти ублюдки торгуют на снятии неприкосновенности, но как столько становятся депутатами начинается воровство, распил, дележка сфер и крики о политических репрессиях.

Никогда, 450 пи****ов не проголосуют, за снятие своего иммунитета.
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Следует немедленно менять порочную избирательную систему. Хватит избирать под видом "партий" вывески,
придуманные к очередным выборам. Каждый депутат должен избираться персонально на округе,

то ли как представитель своей партии, то ли как независимый
(внепартийный) кандидат.
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Ты вообще в политике не разбираешься - как раз когда избирают «партии», то народ прекрасно знает основные пять партий и помнит их дела. Поэтому предавшие партии (Порох, Кролик, регионы, Ляшко) не пройдут. А когда избирают 450 отдельных депутатов, то народ вообще не помнит, что они делали - и тогда в Раду попадают предатели и воры.
*** Например, Верховная Рада из "отдельных депутатов" правила в 1990-2002 годах, и тогда была инфляция по 300% каждый квартал и полная нищета - при Януковиче в 2004 году среднестатистические пенсии 182 грн.; симпендии в ВУЗах - 34 грн.
*** Сейчас правит парламент на 50% из "отдельных депутатов" - и это парламент хуже тех, что были в 2002-2012 годах (доллар по 25, квартплата за 1 комнатную квартиру выше средних пенсий) когда избирали "100% от партий". А если сделать парламент из "100% единоличных депутатов", то они раскрадут всё.
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А Батькивщина нас не предала? А ну ка вспомним как Ющ в 2004 обещал снять неприкосновеность и реформы и прочее, а потом Юля стала премьером и всё заглохло. А потом премьерство продали Овощу.
Батькивщина слилась, Юля завралась. Хватит с нас этого говна.
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за депутатов даже писать не стану, чего о чертях писать.....
но вопрос к СВОБОДЕ....а чего же вы на пике своей "популярности" и будучи представлены во всех органах власти, в том числе и в ВР, не сняли эту самую гниль-недоторканість и сами себя не пикетировали ? було не наразі, чи тіпа голосів не вистачало ?
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Как же об этих депутатах не писать,
если они образовали привилегированную замкнутую корпорацию не подвластную законам?...
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да ладно вам.....не мы ли сами их породили ? согласен есть покупные места...... но есть и такие , которые благодаря вилам и тупым нашим сородичам пролезли в ВР. Да примеров - вся ВР.
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Недотоканность снимать не надо вообще - это гарантия политической деятельности для депутата, залог того что он может бороться против власти.
Но надо значительно усилить наказания за все виды преступлений (убийства и пр.), а особенно за крупные финансовые махинации просто садить навечно.
Сегодня под рРадой протестует Шабунин - этот "антикоррупционер" является подставной шавкой Запада, он хочет "снять неприкосновенность", но одновременно хочет "продать всю украинскую землю", продать все заводы, не против воров Пороха-Кролика-Гройсмана.
То есть такие как Шабунин подменяют нужную тему "усилить отсидки для судей, чиновников, убийц", на ненужную тему - отменить неприкосновенность. Эти его заявы рассчитаны на "дурачков, людей которых можно легко обмануть в политике", который в стране большинство.


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А вот за неприкосновенность Президента организаторы почему-то забыли. Странно, да?
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одним из главних требования Майдана, било снятие депутатской и президентской неприкосновенности
те кто пришли к власти на крови Майданаза 3 года єтого не сделали практически ничего что било задекларировано на Вече, поєтому легитивность нинешней барижно власти равна нулю
вопрос лишь в том, сколько понадобится пульи виселиц, чтоби уничтожить всю єту барижную бл#доту раз и навсегда
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С 14.12.2013 главным требованием Майдана было : "Возвретить легитимную Конституцию парламентско-президентской республики". Возврат этой Конституции означал также - возврат к 100% избранию депутатов от партий, что значительно лучше, чем теперь 50% на 50%.
**** Теперешний парламент избран против требований Конституции, в которой не предусмотрены выборы 50% от партий и 50% единоличников, а предусмотрено только 100% от партий. Поэтому эта Верховная Рада нелегитимна и нелегитимное это правительство Гройсмана, Яценюка-Порошенко.
*** Надо переизбирать, и переизбирать 100% от партий - тогда будет значительно меньше коррупции.
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Народ!!!
Все намного проще. Необходимо на законодательном уровне запретить передвижение "народом-избранных" по подземным туннелям, "коридорам из охраны и полиции" и т.д. Только пешком, со станции Майдан Незалежностi, мимо своих избирателей, через Алею Героїв Небесної Сотні и поверте - это лучше снятия всех неприкосновенностей на планете. Ни в одной нормальной стране, правительство не прячется от своих граждан!!!
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Мне интересно: у депутатов местных Рад нет неприкосновенности, но они по уши в коррупции.
И еще: в Китае коррупционеров расстреливают на площади, а коррупция есть.
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Мне интересно: у депутатов местных Рад нет неприкосновенности, но они по уши в коррупции.
И еще: в Китае коррупционеров расстреливают на площади, а коррупция есть.
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Но не в таких масштабах. И не в наглую, как в Украине.
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Коррупция есть в любой стране , но , действительно , масштабы резняться ! И начало борьбы с этой заразой в Украине есть , которой не было за все годы независимости и это реальность !
Необходимо победить преступность, коррупцию и мать их, - беззаконие , но эта задача не из простых , но надежда умирает последней ! Прорвёмся !
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Сейчас при жи-дах Порохе-Гройсмане-Кролике-Пашинском с коррупцией не борятся, а только заявляют о борьбе. Заявляют, что они начали впервые в мире бороться с коррупцией.
Но тогда скажи - сколько заводов, шельфоф, телеканалов вернули в госказну, забрав у посаженых в тюрьму коррупционеров? Да просто ноль. Ни одно крупного коррупционера не посадили.
*** А вот Тимошенко (это котрая всегда во всём виновата по версии олигархических телеканалов и политологов) - вернула такие заводы в госсобственность: КриворожСталь (продали когда она уже 1.5 месяца не была премьер-министром), Авиант, Турбоатом, киевский "Арсенал" забрала у Азарова; и огромный нефтегазовый шельф Чёрного моря; и забрала у Фирташа-Ющенка контроль за газотранспортной системой Украины. Вот это были реальные миллиарды долларов. Благодаря этому - Тимошенко добилась повышения среднестатистических пенсий в 5 раз за 5 лет (2004 - 182 грн; 2009 - 930 грн), также зарплат, стипендий, выплат на детей; 60% студентов получали гос. стипендии которые возрасли в 10 раз от 34 грн в июне-2004 при Януковиче.
*** То есть "боролась с коррупцией олигархов" только Тимошенко; а Порох сам при Януке разбогател на 1 млрд дол (по Форбс - 2009 - 630 млн дол; 2013 - 1600 млн дол) - какой из него "борец с коррупцией"? Живёт сечас во дворце 5 тыс кв м (плюс два полудворца на частке по 1 тыс кв м; и церквушка с образами Порошенка с семьёй).
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В Китае за период 2000-2015 расстреляли 10 тысяч за коррупцию. И коррупции в Китае нет - посмотри какие города они построили за последние 205 лет, когда Украина из-за отсутствия смертной казни и отсутствия действенных наказаний для олигархов-приватизаторов превратилась из мощной державы в "державу без промышленности, без армии, которой правят вороватые жи-ды Порох-Яценюк-Гройсман", а до этого правили Фирташ-Пинчук-Коломойский-Ахметов.
*** Китай за 10 лет произвёл цемента и построил зданий больше, чем США за весь 20 век! Китай - самая мощная экономика мира; и всё это достигнуто при помощи массового расстрела коррупционеров и отсутствия в Китае жи-дов-олигархов.
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Тимошенко забыл, свою любимую сучку, она тоже правила.
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коррупция - не бинарная величина. Есть/нету - довольно поверхностная оценка.
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Коррупция не бианрная величина, а исчисляется в цифрах - это могут быть "процент украденного от величины ВВП". В Украине это 50%, а в Китае это 1%. И всё благодаря тому, что в Китае коррупционеров расстреливают по 1 тысяче каждый год, а в Украине - лица украсшие крупнейшие заводы теперь президенты и олигархи, а их телеканалы рассказывают 20 лет, что "это всё украла Тимошенко".
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Давайте посмотрим на то, как неприкосновенность сняли в Турции.
Была там оппозиция, громче всех за снятие кричали. Ну и сняли, конституционным большинством. И теперь они все все сидят. А с партии Эрдогана не сидит никто, хотя неприкосновенность сняли со всех.

А теперь проецируем такое развитие событий на ситуацию в Украине, и попытаемся ответить на вопрос - почему в Украине будет иначе?

Я могу сказать как будет. Если Порошенко не посадит рыгов - то на следующих выборах рыги точно посадят Порошенко, и зачистят вообще все что мыслимо и немыслимо. В раде будет "чище", чем в кремле: только истинно русские, с правильной длиной бороды, русскими помыслами и скрепами...

Отсутствие неприкосновенности - инструмент консолидации власти, хотите вы этого, или нет.
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Неприкосновенность снимать не надо. Но надо - уменьшить число депутаов до 300; отменить "залог вместо ареста"; посадить "довічно" все судей Конституционного Суда, которые отменили Конституцию в 2010 году в угоду Януковичу - это обязательно. И переизбирать эту Раду, которая избрана по нелегитимному закону, который противоречит действующей Конституции - это, наверно, сложно понять, но это был бы правильный путь.
Потом надо, чтобы "активисты Свободы, Правого секрота, Азова" поумнели и поняли, что они сами не могут быть президентами-премьерами, а им надо поддержать Тимошенко, против которой одной борются 17 лет все олигархи и президенты - она сможет ужесточить ответственгость за преступления, но не снимать недоторканность с депутатов.
А "снятие недоторканности" требует такой клоун и натикоррупционер как Шабунин - представитель жи-довских организаций в Украине, которые хотят "снятия недоторканности" и продажи земли, заводов, уничтожения ЖЭКов, больниц, системы безсплатного высшего образования, оглупления школьной системы и т.п.
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нужно снимать неприкосновенность, ведь тогда в Раду - не полезет вся эта мразь, по типу Добкина, Розенблата и Бойко с тварью Вилкулом - не будет стимула лезть в Раду...Нне секрет - что уголовники и Жоппоблоковцы - туда только за неприкосновенность и идут - за защитой от уголовной ответственности..
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"Снятие неприкосновенности" ничего не решит. У Фирташа-Ахметова нет неприкосновенности. Фирташ-Ахметов украли в апреле-2007 (в сговоре с Ющом и премьером Януковичем) даже нефтегазовый шельф Чёрного моря; Фирташ осенью-2008 организовал "газовый кризис" (вместе с Ющом), который вынуждена была гасить Тимошенко.

Но почему не посадят Фирташа, Ахметова, Порошенко (министр у Азарова), Ющенко за шельф и "газовый кризис осени 2008"?
Нужно ужесточать Уголовный Кодекс по части тяжёлых преступлений - особенно тех, когда украли миллиарды долларов.
Нужно останавливать сегодняшнее жи-довское правительство Пороха-Гройсмана-Кролика-Фирташа. А вместо всего этого Порох-Гройсман-Ляшко спекулируют на "снятии неприкосновенности".
Уже оин добились "голосования одной карточкой" - это было главное требование партий "Свобода", Кличка, Ляшка в 2009-206 годах. Уже они добились "заменить всех старых депутатов на новых". уже голосовали "против всех". А сейчас новая замануха-громоотвод - давайте снимем неприкосновенность; но через год снова окажется, что и это не работает.
Они, жи-ды, придумают ещё десяток "заманух", лишь бы не народ дурел и не шёл за правильными требованиями, которые чаще всего выдвигает одна Тимошенко, потому что она умная, и поэтому все воры против неё.
*** Неприкосновенность - это ничего не решит; надо переизбирать Раду на 100% от партий, потому что сегодняшня избрана по неконституционному закону и нелегитимна, воровская.
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У тебя Тимошенко в каждой дырке затычка. А пока она была при власти, ничего хорошего нам от этого не было, одни разочарования.

Вот она такая из себя вся патриотка, а дочку отправила учиться в Великобританию, где та защитила диплом на тему "приватизация украинской энергетики".
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Там много вариантов, используйте Европейский пример, политическая неприкосновенность, пожалуйста. Но если совершено уголовное преступление, то какая неприкосновенность?
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Снятие неприкосновенности = ответственность за поступки.
Отличная идея.
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Не, ну тут надо ставить вопрос так - не хотите быть депутатами без неприкосновенности?
Валите нафиг, изберем других.
Тех, кто сможет работать и без неприкосновенности.
А то прикрывались гарантией, и сидят, занимаясь бизнесом между делом.
Гнать в шею тех, кто выступает против отмены неприкосновенности.
А заодно и закон об импичменте презу надо принимать.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Депутатов под закон": под Радой проходит митинг с требованием отмены неприкосновенности. ВИДЕО+ФОТО
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