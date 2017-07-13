 Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Несколько десятков активистов, родственников и близких украинских заложников Кремля пришли с митингом на пересечение ул. Банковой и Институтской в центре Киева. Семьи всех категорий незаконно удерживаемых Россией лиц объединились, чтобы напомнить лидерам ЕС, которые приехали на саммит в Киев, о гуманитарном измерение российской агрессии против Украины и своих родных, которые длительное время сидят в плену - на оккупированном Донбассе и Крыму, а также в России.
Родственники пленных пришли с плакатами, на которых запечатлены глаза их родных и близких, которые находятся в плену, чтобы гости из ЕС, приехавшие на саммит, смогли заглянуть в глаза украинских заложников Кремля.
Также они зачитали обращение к руководству ЕС, в котором призвали не забывать о проблеме заложников и приложить максимум усилий к освобождению украинцев из российского плена.
Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных.
Родные держат плакаты с глазами пленных, чтобы руководство ЕС, приехавшее на саммит смогли посмотреть пленным в глаза.
Митингующие зачитали обращение к руководству ЕС с просьбой усилить работу по освобождению заложников из российского плена.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Piket umesten i odobrjajets.
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НО!
Почему ни кто не уточняет - "с кого требовать, от кого освобождать и на кого давить"?
Я с глубочайшим сожалением и сочувствием отношусь к этим людям, но "сценарий" этого бесхребетного перфоманса сильно воняет шмаросявченкой и медвечюкоидом...
Уж простите...
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Цель тут скорее всего (если это дело рук шмаросявченки и медведчуковища) на то, что бы заставить Украину принять все требование сепарасов, включая "особый статус, легализацию х@йловойск, амнистию" и только потом обмен пленными, половину которых эти 3/14дарасы уже либо спрятали, либо замордовали, так как из заявленных Украиной больше сотни человек украинских заложников, прох@йловцы признают меньше половины...
Вот я о чём...
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ЗАЛОЖНИК - есть лицо, (категория лиц) насильственно кем-н. задержанное в обеспечение того, что государством или организацией, к к-рым лицо принадлежит, будут выполнены какие-н. требования, обязательства. Нам выставили какие-нибудь требования? У нас что-то потребовали за их освобождение? ВОЕННОПЛЕННЫЙ же - есть военнослужащий, взятый в плен в большинстве случаев в период боестолкновений. Каждый из этих случаев требует совершено различных подходов, для разрешения задачи по их освобождению.
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http://coraxxx.livejournal.com/233575.html
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