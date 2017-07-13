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 Политика Украины
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 Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты, родственники и близкие украинских граждан, которых Кремль удерживает в заложниках, пикетировали саммит Украина-ЕС с требованием приложить максимум усилий к освобождению украинцев из российского плена.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Несколько десятков активистов, родственников и близких украинских заложников Кремля пришли с митингом на пересечение ул. Банковой и Институтской в центре Киева. Семьи всех категорий незаконно удерживаемых Россией лиц объединились, чтобы напомнить лидерам ЕС, которые приехали на саммит в Киев, о гуманитарном измерение российской агрессии против Украины и своих родных, которые длительное время сидят в плену - на оккупированном Донбассе и Крыму, а также в России.

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Родственники пленных пришли с плакатами, на которых запечатлены глаза их родных и близких, которые находятся в плену, чтобы гости из ЕС, приехавшие на саммит, смогли заглянуть в глаза украинских заложников Кремля.

Также они зачитали обращение к руководству ЕС, в котором призвали не забывать о проблеме заложников и приложить максимум усилий к освобождению украинцев из российского плена.

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Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 01

Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных.

Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 02Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 03

Родные держат плакаты с глазами пленных, чтобы руководство ЕС, приехавшее на саммит смогли посмотреть пленным в глаза.

Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 04Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 05Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 06Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 07Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 08Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 09Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 10

Митингующие зачитали обращение к руководству ЕС с просьбой усилить работу по освобождению заложников из российского плена.

Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 11Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 12Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 13Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 14Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 15Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 16Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 17Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 18Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 19Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 20Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 21Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных 22

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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пишут много о журналисте в Москве, о задержанных в Крыму и даже за итальянца, но кого надо вытаскивать и в первую очередь, то это только этих и никаких других
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I eto praviljno, je nebudu razsmatrivatj - jestj tam te kto bili proplacjeni i posto volnu delali ne umestno, no tut - vsio praviljno, nado davitj takimi sposobami na eurocjinovnikov - puskai sjevelit bulkami i dajot ponjatj kozlomordije - jesli ne otpustit zalozjnikov - to noviji sankiciji budet obezateljno.
Piket umesten i odobrjajets.
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Сейчас полно сепарских личинок по Киеву и других городах Украины разгуливает. Отлавливайте и обменивайте на своих. Лично я бы так и сделал, а не уповал на Барыгу, который делает жесты доброй воли и отпускает разейских боевиков втихаря просто так.
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Лучше пусть ССО вылавливают в луганде кацапов по-важнее и меняют на наших
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Сейчас полно сепарских личинок по Киеву и других городах Украины разгуливает. Отлавливайте и обменивайте на своих. Лично я бы так и сделал, а не уповал на Барыгу, который делает жесты доброй воли и отпускает разейских боевиков втихаря просто так.
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Они своих трогать не будут , отлавливать будут только патриотов , которые представляют опасность для них...
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Печально всё это,но наш президент не признает ни войны ни оккупации,посему военнопленных тоже нет.Есть только дыпломатични шляхи и минськи угоды которым нет альтернативы.
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Почему не звучат требования заменить Медведчука и Лутковская как не справившись мы с обязанностями?
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Печально, да. А вот когда войну назовут войной все станет гораздо веселее?
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На видео видно какая страна захватила этих заложников ? Если нет плаката с требованием к россии освободить заложников , то без кацапов не обошлось...
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Тяжело смотреть в глаза этих ребят, а ЕС - импотенты, только переживают за свою шкуру. А освобождением ребят прежде всего должно заниматься государство Украина.
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impotenti - aha, nu posmotrjat rjuskije v kosjelki, a eto jerunda - pustota ot impotenciji - molodec, dai tebe otosjlju pecjenjki - zasluzjila zje.

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Пусть вся боль родных этих пленных и пропавших без вести ляжет на карму личинок петра и путина.
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Всё понимаю - люди в заложниках, надо требовать, освобождать, давить...
НО!
Почему ни кто не уточняет - "с кого требовать, от кого освобождать и на кого давить"?
Я с глубочайшим сожалением и сочувствием отношусь к этим людям, но "сценарий" этого бесхребетного перфоманса сильно воняет шмаросявченкой и медвечюкоидом...
Уж простите...
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Nu na skoljko mozjno ponjatj, i ja uveren, sjto mi v europe dumajem pohozje - to etot piket posvesjcjon i celevaja auditorija ES - eto znacjit, sjto nazjim na nasjih ES cjinovnikov, da - oni ne mogut prinjatj resjenije, no oni mogut vnesti predlozjenije i sovet ES razsmotrit, jesjcjo, o probleme plenih i zalozjnikov ocjen malo info v zapodnih SMI (eto nedorabotka vasjih SMI i ministerstva inostranih del) - no teperj osvesjcjaja eot samit - obezateljno pojavitsa info i fotografiji, a eto znacjit, izbirateli i mestnije SMI mogut podnjatj volnu, i sootvetstvenno dolzjni budet reagirovatj i cjinovniki, oni hocjet pereizbiratsa, ne tak li.
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Это понятно, что весь этот цирк расчитан на "ЕС", тут я с вами полностью согласен - НО!
Цель тут скорее всего (если это дело рук шмаросявченки и медведчуковища) на то, что бы заставить Украину принять все требование сепарасов, включая "особый статус, легализацию х@йловойск, амнистию" и только потом обмен пленными, половину которых эти 3/14дарасы уже либо спрятали, либо замордовали, так как из заявленных Украиной больше сотни человек украинских заложников, прох@йловцы признают меньше половины...
Вот я о чём...
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Давно известно, что сама постановка задачи для успешности своего разрешения должна формулироваться четкими и ясными определениями ее сущности. Попробуем внимательно прочитать вот это: "Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина - ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных". Так о ком, о какой категории лиц идет речь?
ЗАЛОЖНИК - есть лицо, (категория лиц) насильственно кем-н. задержанное в обеспечение того, что государством или организацией, к к-рым лицо принадлежит, будут выполнены какие-н. требования, обязательства. Нам выставили какие-нибудь требования? У нас что-то потребовали за их освобождение? ВОЕННОПЛЕННЫЙ же - есть военнослужащий, взятый в плен в большинстве случаев в период боестолкновений. Каждый из этих случаев требует совершено различных подходов, для разрешения задачи по их освобождению.
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Место казни - Славянск.Как грушник Гиркин зверски замучил Героя Украины Владимира Рыбака.
http://coraxxx.livejournal.com/233575.html
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРодственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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