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 Политика Украины, Общество
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Все про:спецназ (615) ССО (76)

 "Требования высокие. До финиша дошел лишь каждый десятый", - выпуск спецназовцев в учебном центре ССО. ВИДЕО

Выпускники учебного центра Сил специальных операций полгода проходили подготовку по самым современным военным методикам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, требования к кандидатам были очень высокие, и только каждый десятый боец смог пройти курс до финиша и получить шеврон ССО.

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главное проверять их хорошо на моральные качества а то в Крыму сколько таких перешло к кацапам? а в общем спецназ это гордость и козырный туз любой армии, удачи парням.
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Даже не знаю , как Вам об"яснить. По АРК ситуация в "конторе"была известна с 1997 г. Согласно действовавшим на то время приказам по ВРОС принимали на службу, как можно более местных (легализация причины подбора обеспечение жильем), родители бывшие военные. Да много там всякой херни было. Я в командировке 4-ро суток (четверо!!), ждал ответа на запрос, время которому не более 2-х часов с конвертованием и отправкой по ФПС. Отака х..ня малята.
И не все там в АРК скурвились. Как не странно, ВЗНД меньше всех. Для меня парадокс.
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как-то наткнулся на эти статьи еще в 2014 году.. они оказались пророческими..
прочтите: я думаю, они вам покажутся интересными
первая статья вообще за 2009 год 810-й - развертывание по войне
Операция "Механический апельсин"
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просто бомба, похоже все эти годы мы были глупы и слепы. и нам просто повезло что этот сценарий кремля не прошел.
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Кто мы? Я с 1995 говорил что кацапы наши враги и скоро на нас нападут. Правда на меня смотрели как на идиота, это да.
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если по сути, то нас, страну и народ, готовили последние 15 лет к полному уничтожению... нас выращивали как кабанчика... я думаю, что Кремль планы по уничтожению Украины, имел написанными уже на 1994 год (когда Кучма стал Презиком), а с 1996 года эти "стратегические планы по уничтожению Украины" начали системно, в темную и в долгую, реализовываться..
в частности, Кремль начал двигать во власть своих стратегических агентов: в 1995 г. расстреляли авторитетного губернатора Щербаня, а на его место поставили Полякова, который фактически не появлялся на рабочем месте,
затем в 1996 году Кучма вдруг назначает дважды судимого Януковоща замом губернатора Даунбасской области, а через месяц - первым замом (и фактическим хозяином ОГА) и а через год - официальным губернатором и вплоть до 2002 года, когда его пропихнули в Премьер-Министры
тогда же в 1996 году Азаров вдруг назначен Кучмой первым главой налоговой страны, а по сути: вся сегодняшняя коррупционная налоговая система была создана при Азарове и благодаря его руководству...
мое скромное мнение: гражданская война в Украине планировалась россиянами еще в 2008 году, но проигрыш Януковоща в 2004 году просто отстрочил военную агрессию Рашки против Украины на 2014 год, потому что что бы легитимизировать захват Украины в международных глазах, требовались следующие условия: обезоруженная и разоренная украинская армия, предатель Президенти Премьер, предатели все руководство силовых органов, народ Украины через цену на газ должен был оплатить подготовку к своей оккупации(напомню, Украина тогда платила 1 - 1,2 млрд баксов в месяц за газ Рашке), количество внедренных рашкоагентов в украинские структуры должно было позволять эфективно подавлять и разрушать все сопротивление, была выращена (в темную) "Свобода" которую использовали для создания картинки "фошизды/биндеравцы" "абижаютвытеранов", многолетняя медийная пропаганда заставила население Украины ненавидеть Украину и все Украинское до рефлексивной ненависти(создали стадо полезных идиотов), .... и вот создав гражданскую войну в Украине, , лыгытымный Янукович сидя в Межигорьи должен был официально пригласить рашкины войска в качестве миротворца, и оккупация бы получила легитимный вид в глазах Запада и Америки... но что-то пошло не так....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! военные стратеги из Рашки не учли украинский народ, который бросился на защиту своей Родины Украины... по всем военным учебникам жечь танки из РПГ, этот нонсенс в военной науке... однако именно это и произошло... ценой огромных жертв и ошибок рашистское нашествие было остановлено там где оно стоит сейчас... произошло чудо! произошло невозможное...
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15лет? Даже если не брать назад лет на двести триста ( сложно на пальцах судить) то последние СТО ЛЕТ Украину не просто готовили к уничтожению, а именно УНИЧТОЖАЛИ.
москальский царь, ленин, сталин.... ну разве что послаблением можно считать Хрущева и Брежнева. Не знаю почему все же они оказались в кремле. Но возможно от них Украина получили временную передышку.
А теперь обосную за эти самые последние сто лет.
1914 первая мировая. Фактически между немцы - россия. Обе выдохлись за три года и зашли в тупик. 1917 - «Пломбированный вагон» ленина провезли через германию в россию, - революция в питере, штыки в землю - братья.
1917-1920 утвержение УНР имеющее на сегодня документально подтверждаемое.
https://uk.wikipedia.org/wikiУкраїнська_Народна_Республіка
1918 брестский мир в документах которого уже официально участвует от имени государства Украины гособразование УНР. НО там же в переговорах были большевики россии.
"....согласно статье VI Россия обязалась «…немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой» (который, однако, так и не был заключён)
И вот где уже прослеживается явный сговор к уничтожению Украины.
«...Німецька імперія і Австро-Угорська імперія зобов'язувались допомогти УЦР звільнити територію УНР від більшовиків...» - Лично мне напоминает нынешний Будапештский меморандум.
«...УНР зобов'язалась постачати в Німецьку імперію та Австро-Угорську імперію їжу, що була потрібна для населення...» -????? но если в обмен на реальную гарантию то вроде да.
НО В сухом остатке имеем- Хлеб вывозился, а вот военной помощи (оружием и т. п.) не ощущается. Украина пыталась поднять армию и даже добилась побед (поход на Крым) - но теперь поперла россия с востока. «26 ноября (9 декабря) Совнарком РСФСР обвинил УЦР в том, что она препятствует Советской России в подавлении калединского мятежа[6]. 27 ноября (10 декабря) советское руководство начало организационную подготовку к вооружённой борьбе с «контрреволюцией» Юга России, которую было поручено возглавить В. А. Антонову-Овсеенко.»
И дальше мы увидели от мышебратьев продотряды, голодомор, расстрелы, вывоз украинцев с сибирь и гулаги.
Тридцатые года -в германии гитлер а в россии сталин. Между ними дружба, взаимодействие, совместный дележ запада Украины и Польши.
Вторжение гитлера в ссср, порабощение, вывоз и расстрелы в Украине (в захваченной россии такого не было) более 3,5млн. украинцев. Еще больше украинцев погибает участвуя в боях (учитывая все стороны). гитлер не скрывал, что в Украине его цель превратить территорию в зону рабства. После 1945 продолжился вывоз украинцев в сибирь. Главного палач Украины при гитлеровцах - Коха не дали даже судить в Украине. Его судили в Польше и умер он в тюрьме Польши в 80х годах собственной смертью.До 60 годов существовала в кгб должность уполномоченного по Холодноярской республике.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Холодноярська_республіка
После развала совка кремль продолжил свои планы. С востока пришла раша уже пришла на землю Украины и снова убивает. А с запада наобещав нам защиту в обмен за наше ЯО нас теперь кормят минском. Вот такие они последние сто лет Украины.
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я знаком с историей геноцида Украинского народа царским/советским правительством... но я описывал только последний этап
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я не хочу эту муйню читать.предавали страну все кто мог: от кравчука и дальше по нарастающей,все двадцать с лишним лет.в стране не было идеи которая бы сцементировала народ.путин(и его советники)-полные долбоебы.еще лет 10 при таких правителях и никакой войны не нужно было б. послушайте что говорил Джохар Дудаев в 90-е.он прямо сказал ,что следующей будит Украина.И если то что я написал прочтут чеченцы(те кто был под его руководством) то пусть знают,что я прошу прощения(хоть и поздно) за то что вовремя не понял за что вы боролись(дурак был).Слава Украине!
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это задача контрразведки..
даже провокации в середине ССО устраивать..
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очень надеюсь что это не бывшая беркутня из банды рюкзачников.
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а хто не дійшов? в тітушки піде?
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конечно. или в торговые партнеры - переместители грузов.
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Они все при деле в частной армии рюкзакова...пристроены для рейдерства и крышевания янтаря, игрального бизнеса, проституток, спиртопроизводства....
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Ти хоч сам зрозумів, що ти ригонув? Ви, кацапулі, примітивні. Вас можна розпізнати по стилі написання коментарів.
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главный критерий будет потом, что они не погибли в различных спецоперациях...
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А о спецоперациях никто и никогда и не знает...только в новостях трупы предателей ....Моссад ориентир!
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трупы предателей - это хорошо, главное, чтобы не было пленных спецназовцев и все были живы...
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Вот для этого и надо учится, и отсеивать предателей.....
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мордва с утра, накатив бояры полезна на Цензор.
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А почему бы этому АВАГЯНУ не написать о богатстве Путина с Медведевым на фоне 22 млн нищих россиян? Никто не заказывал такую статейку? Какое-то армянское ничтожество даже фамилию Немцова пишет с маленькой буквы, что-то вякает о президенте Франции и оправдывает Сталина. Мерзость...
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ложь это кровь России, то, благодаря чему она вообще существует.
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А якби,як в раші,приймали мельдоній, то дойшли б усі!
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лет до 35-40...а потом ....сердечная недостаточность. Хотя у спецназа есть реальные стимуляторы для экстренных ситуаций. это реальность.
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Не бреши! Мельдонію в них немає! Це тільки рашка його їсть!
А саме добре,так це самогон! І для здоров"я корисно і для душі!
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Чому ти такий злий? Невже в тебе дома погана погода?
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Пленных не брать? (Часть 1)

Пленных не брать? (Часть 2)

.....

Еще раз подчеркну, на прошедшей неделе гибрид кончился. Путин может рассказывать что угодно, но гибрида больше нет, а это значит, что теперь пленный противник нужен исключительно в количестве, необходимом для обмена пленными и не более того. Все остальное теперь может смело пускаться в расход просто потому, что с наемниками так поступают всегда и везде. Так будет либо до уничтожения или изгнания этой публики из Украины, либо до изменения их статуса руководством РФ.
Так что бравым бойцам лугандона следует прислушаться к местным жителям прифронтовой зоны, которые говорят, что от трупов россиян черви отожралсь до размеров пожарных шлангов. Если им хочется еще порадовать наших червячков, то никто им мешать не будет, но те уже икают от иркутских, рязанских и псковских «освободителей».
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Ну, будут теперь кому Мужеложенка охранять и Пецу Мармелада встречать и провожать за 50 км от фронта.
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Совковые генералы именно так зачастую понимают назначение ССО: персональная охрана высокопоставленных "дуп" ...
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На ОК уже срать не интересно, так ты сюда свой нос троллятина засунул?
Пшла вон мерзость кацапская!
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Физически крепких псов хватает,да и натаскать их можна до нужной кондиции,только в таких подразделениях сейчас иногда нужны Ребята с мозгами
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Это оружие, но вопрос в чьих руках, т.е. кто даёт приказы......
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А могло и не быть...
ССО - тот редкий случай, когда "не благодаря", а "вопреки" совковому генералителу и персонально Муженко, реформа деньгами и силами НАТО таки была успешно проведена.
Вспоминая недавнюю историю:

ОХОТНИКИ, СТАВШИЕ ЗАЛОЖНИКАМИ
http://gazeta.zn.ua/internal/ohotniki-stavshie-zalozhnikami-pochemu-genshtab-sryvaet-programmu-sotrudnichestva-s-nato-po-sozdaniyu-sil-specialnyh-operaciy-_.html
http://censor.net.ua/resonance/361862/ohotniki_stavshie_zalojnikami
Скандал вокруг создания ССО в Украине шокировал наших партнеров из НАТО и США и привел к серьезной дискредитации военного руководства Украины в глазах западных союзников.
ГШ во время войны заблокировал сотрудничество с представителями НАТО по созданию Сил специальных операций в Украине и сорвал начало военных маневров ССО в Хмельницком, организованное по планам НАТО и на натовские деньги. Эта история позволяет посмотреть в целом на ситуацию с созданием ССО в Украине, которая тянется много лет. Несмотря на войну, сейчас реформа украинского спецназа полностью заблокирована военным командованием.

Источники, близкие к миссии НАТО в Киеве, сообщили, что за последние два месяца всякая работа и контакты двух экспертов НАТО по ССО в Украине и представителей командования Сил специальных операций США полностью остановлены. Начальнику Управления специальных операций Генштаба полковнику Сергею Кривоносу, который пользуется авторитетом у натовцев, запрещены контакты с миссией. Крайнее возмущение в НАТО вызвал приказ Генштаба ВСУ перенести запланированные с американцами маневры ССО Украины в Хмельницком на позднее время и на другой полигон - в Яворове, несмотря на то, что все было подготовлено для учений в Хмельницком

...

Представьте себе, какими дикарями выглядит Украина в глазах Запада, если военное командование дает экспертам НАТО основания для подобных заключений. Причем советник президента Ирина Фриз не имеет других возможностей достучаться с такой информацией до руководства страны - только через фейсбук.

Муженко делает все, чтобы Кривонос сам подал в отставку из-за невыносимой атмосферы. Но для Кривоноса спецназ - дело всей жизни, и он не отступает и сам не уйдет.
Скандал в СМИ привел к разборкам на вершине украинской власти. Муженко является для президента Порошенко священной коровой. Любая критика в его адрес вызывает у главы государства крайне нервное состояние. Такое впечатление, что в администрации президента развитие ССО - вопрос не государственный, а личных капризов и игрушка для дилетантов.
После встречи представителей НАТО в Киеве в эту пятницу скандальные решения Муженко и Пушнякова по переносу учений ССО в Яворов отменены. Учения пройдут по плану в Хмельницком. Американцы в шоковом состоянии смотрят, чего еще выкинут украинские генералы.
Увы, украинский спецназ вместо охотников превращен в заложников некомпетентного военного и политического руководства. Отсутствие мозгов в Генштабе никакими бюджетами и бравурными докладами в соцсетях не исправить. Профессиональную натовскую военную реформу генералы с совково-феодальным мышлением осуществить не в состоянии. Командовать армией должны те, кто воевал на передовой, а не те, чье кресло невозможно ампутировать от филейной части

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Мужеложенко ненавижу всеми фибрами души, не меньше потроха, но не пойму, почему потрох так прикипел к мужеложенко? Чем он ему так обязан?
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ключевой кадровый принцип ПАПа "пусть даже никакой, пусть сукин сын, но лично преданный и 100% управляемый"
Муженко 100% соответствует этим требованиям
Рекомендую ознакомиться:
http://www.ord-ua.com/2017/04/14/general-muzhenko-nekompetentnost-ili-predatelstvo/
http://www.ord-ua.com/2017/04/15/general-muzhenko-nekompetentnost-ili-predatelstvo-chast-vtoraya/


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Тут следует добавить, что в нынешеней "конфигурации"(которую НАТО требует изменить) собственно управляет армией не столько министр обороны, а нач. ГШ...
Отсюда для "гаранта" так важен 100% управляемый
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Бег,шмег хрень всё это.
Значок ССО должен получать типа вот сепар в Лугандонии или в Рашке на чьих руках кровь наших ребят или пытки пленных или мирняка,короче очевидных отморозков,срок месяц - через месяц новость отморозок шёл споткнулся и сломал шею или утонул в ванне ит.п,приходи получи значок и ты в штате...
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Неужели надо таких сотрудников с таким отбором для усмирения народа? Или для усмирения солдат ВСУ? Отбирать так тщательно и одновременно тренировать на износ, чтобы люди сидели и только по вызову работали, зачем такие кадры оставлять в бездействии? Бандюков обычные группы захвата ловят, а в зоне АТО такие кадров из корда нет. Получается это хорошая охрана для власть имущих, чтоб при власти и остались? Бандитизм охуеный по Украине, даже в столичной области все выносят, где же специалисты, а такие орлы как раз по зарез нужны
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Кривоніс - це реінкарнація славетного воїна та полководця Максима Кривоноса, який організував армію і крошив як капусту ворогів України. Хай щастить вам, козаки.
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100%
И как его Муженко не старался выжить из армии - слава Богу, не получилось
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Ну, это материал более чем годичной давности...
В отношении ССО, НГШ Муженка (бывшего РЫГоАНАЛА, более известен по "погремухой "Мужеложенко) и прочих моментов, касающихся модернизации ВСУ:
1. Вся реформа не проходит без одобрения самого главного военного гения - Порошенко (позывной "Мармелад").
2. Все кадровые назначения согласовываются с ним.
3. В своих решениях ОН руководствуется не требованиями высоких стандартов и наивысшей боевой эффективности ВСУ а личной преданностью ИХ руководства и готовностью оного защитить ЕГО от вдруг взбунтовавшегося народа и, в особенности, патриотически настроенной его части.
4. Поэтому на все государственные и военные посты назначаются люди с нейтральным отношением к Стране, Народу, его Свободе и Независимости, способные поднять оружие против народа, но которые тепло относятся к Государству, в лице ИХ "кормЯщего" Президента.
5.Одного не учел "Мармелад": Как говорится в одной пословице, "Дурак он то дурак - а мыла не ест". То есть деньги давай а быть новым "Беркутом" - увольте!
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А ещё расскажите про погоняла-позывные.
Так интересно))))
Все ждут продолжения.
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Остальные девять из десяти тоже неплохо могли бы русню е@ашить. И куда их? На гражданку?
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Счастливого пути вам, хлопцы! Не забывайте те самые слова: "Служу українському народові!"
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бройлери олігархату?
бити людей за їхні ж гроші?
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нак нам содержать этих бройлеров, если на передовую все равно мобилизуют 40ка летних мужиков?
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Сколько раз говорил себе:"Не верь москалям! роССияне - враги независимых Украины, Грузии, Беларуси". Недавно и Юрий Шевчук показал истинное лицо! У него, оказывается, в 2008г. воевали Ю. Осетия и Грузия! И их надо помирить концертом! На который поехали украинские артисты (наивные миротворцы). Для него существует Донецкая республика, а на востоке Донбасса идёт братоубийственная война. Посмотрите видео с 3-ей минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=dRy38XormyM
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сюжет приятный конечно!!НО!!уже малоинтересный!!полюбасу ясно!!что кацы как в рыло получали!!а теперь просто чуток как бы побольше получат!!(кацам видимо уже не привыкать) (что при президенте с гордой кликухой муйло!!их на муй посылают)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Требования высокие. До финиша дошел лишь каждый десятый", - выпуск спецназовцев в учебном центре ССО. ВИДЕО
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