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"Требования высокие. До финиша дошел лишь каждый десятый", - выпуск спецназовцев в учебном центре ССО. ВИДЕО
Выпускники учебного центра Сил специальных операций полгода проходили подготовку по самым современным военным методикам.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, требования к кандидатам были очень высокие, и только каждый десятый боец смог пройти курс до финиша и получить шеврон ССО.
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И не все там в АРК скурвились. Как не странно, ВЗНД меньше всех. Для меня парадокс.
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прочтите: я думаю, они вам покажутся интересными
первая статья вообще за 2009 год 810-й - развертывание по войне
Операция "Механический апельсин"
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в частности, Кремль начал двигать во власть своих стратегических агентов: в 1995 г. расстреляли авторитетного губернатора Щербаня, а на его место поставили Полякова, который фактически не появлялся на рабочем месте,
затем в 1996 году Кучма вдруг назначает дважды судимого Януковоща замом губернатора Даунбасской области, а через месяц - первым замом (и фактическим хозяином ОГА) и а через год - официальным губернатором и вплоть до 2002 года, когда его пропихнули в Премьер-Министры
тогда же в 1996 году Азаров вдруг назначен Кучмой первым главой налоговой страны, а по сути: вся сегодняшняя коррупционная налоговая система была создана при Азарове и благодаря его руководству...
мое скромное мнение: гражданская война в Украине планировалась россиянами еще в 2008 году, но проигрыш Януковоща в 2004 году просто отстрочил военную агрессию Рашки против Украины на 2014 год, потому что что бы легитимизировать захват Украины в международных глазах, требовались следующие условия: обезоруженная и разоренная украинская армия, предатель Президенти Премьер, предатели все руководство силовых органов, народ Украины через цену на газ должен был оплатить подготовку к своей оккупации(напомню, Украина тогда платила 1 - 1,2 млрд баксов в месяц за газ Рашке), количество внедренных рашкоагентов в украинские структуры должно было позволять эфективно подавлять и разрушать все сопротивление, была выращена (в темную) "Свобода" которую использовали для создания картинки "фошизды/биндеравцы" "абижаютвытеранов", многолетняя медийная пропаганда заставила население Украины ненавидеть Украину и все Украинское до рефлексивной ненависти(создали стадо полезных идиотов), .... и вот создав гражданскую войну в Украине, , лыгытымный Янукович сидя в Межигорьи должен был официально пригласить рашкины войска в качестве миротворца, и оккупация бы получила легитимный вид в глазах Запада и Америки... но что-то пошло не так....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! военные стратеги из Рашки не учли украинский народ, который бросился на защиту своей Родины Украины... по всем военным учебникам жечь танки из РПГ, этот нонсенс в военной науке... однако именно это и произошло... ценой огромных жертв и ошибок рашистское нашествие было остановлено там где оно стоит сейчас... произошло чудо! произошло невозможное...
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москальский царь, ленин, сталин.... ну разве что послаблением можно считать Хрущева и Брежнева. Не знаю почему все же они оказались в кремле. Но возможно от них Украина получили временную передышку.
А теперь обосную за эти самые последние сто лет.
1914 первая мировая. Фактически между немцы - россия. Обе выдохлись за три года и зашли в тупик. 1917 - «Пломбированный вагон» ленина провезли через германию в россию, - революция в питере, штыки в землю - братья.
1917-1920 утвержение УНР имеющее на сегодня документально подтверждаемое.
https://uk.wikipedia.org/wikiУкраїнська_Народна_Республіка
1918 брестский мир в документах которого уже официально участвует от имени государства Украины гособразование УНР. НО там же в переговорах были большевики россии.
"....согласно статье VI Россия обязалась «…немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой» (который, однако, так и не был заключён)
И вот где уже прослеживается явный сговор к уничтожению Украины.
«...Німецька імперія і Австро-Угорська імперія зобов'язувались допомогти УЦР звільнити територію УНР від більшовиків...» - Лично мне напоминает нынешний Будапештский меморандум.
«...УНР зобов'язалась постачати в Німецьку імперію та Австро-Угорську імперію їжу, що була потрібна для населення...» -????? но если в обмен на реальную гарантию то вроде да.
НО В сухом остатке имеем- Хлеб вывозился, а вот военной помощи (оружием и т. п.) не ощущается. Украина пыталась поднять армию и даже добилась побед (поход на Крым) - но теперь поперла россия с востока. «26 ноября (9 декабря) Совнарком РСФСР обвинил УЦР в том, что она препятствует Советской России в подавлении калединского мятежа[6]. 27 ноября (10 декабря) советское руководство начало организационную подготовку к вооружённой борьбе с «контрреволюцией» Юга России, которую было поручено возглавить В. А. Антонову-Овсеенко.»
И дальше мы увидели от мышебратьев продотряды, голодомор, расстрелы, вывоз украинцев с сибирь и гулаги.
Тридцатые года -в германии гитлер а в россии сталин. Между ними дружба, взаимодействие, совместный дележ запада Украины и Польши.
Вторжение гитлера в ссср, порабощение, вывоз и расстрелы в Украине (в захваченной россии такого не было) более 3,5млн. украинцев. Еще больше украинцев погибает участвуя в боях (учитывая все стороны). гитлер не скрывал, что в Украине его цель превратить территорию в зону рабства. После 1945 продолжился вывоз украинцев в сибирь. Главного палач Украины при гитлеровцах - Коха не дали даже судить в Украине. Его судили в Польше и умер он в тюрьме Польши в 80х годах собственной смертью.До 60 годов существовала в кгб должность уполномоченного по Холодноярской республике.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Холодноярська_республіка
После развала совка кремль продолжил свои планы. С востока пришла раша уже пришла на землю Украины и снова убивает. А с запада наобещав нам защиту в обмен за наше ЯО нас теперь кормят минском. Вот такие они последние сто лет Украины.
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даже провокации в середине ССО устраивать..
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А саме добре,так це самогон! І для здоров"я корисно і для душі!
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Пленных не брать? (Часть 2)
.....
Еще раз подчеркну, на прошедшей неделе гибрид кончился. Путин может рассказывать что угодно, но гибрида больше нет, а это значит, что теперь пленный противник нужен исключительно в количестве, необходимом для обмена пленными и не более того. Все остальное теперь может смело пускаться в расход просто потому, что с наемниками так поступают всегда и везде. Так будет либо до уничтожения или изгнания этой публики из Украины, либо до изменения их статуса руководством РФ.
Так что бравым бойцам лугандона следует прислушаться к местным жителям прифронтовой зоны, которые говорят, что от трупов россиян черви отожралсь до размеров пожарных шлангов. Если им хочется еще порадовать наших червячков, то никто им мешать не будет, но те уже икают от иркутских, рязанских и псковских «освободителей».
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Пшла вон мерзость кацапская!
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ССО - тот редкий случай, когда "не благодаря", а "вопреки" совковому генералителу и персонально Муженко, реформа деньгами и силами НАТО таки была успешно проведена.
Вспоминая недавнюю историю:
ОХОТНИКИ, СТАВШИЕ ЗАЛОЖНИКАМИ
http://gazeta.zn.ua/internal/ohotniki-stavshie-zalozhnikami-pochemu-genshtab-sryvaet-programmu-sotrudnichestva-s-nato-po-sozdaniyu-sil-specialnyh-operaciy-_.html
http://censor.net.ua/resonance/361862/ohotniki_stavshie_zalojnikami
Скандал вокруг создания ССО в Украине шокировал наших партнеров из НАТО и США и привел к серьезной дискредитации военного руководства Украины в глазах западных союзников.
ГШ во время войны заблокировал сотрудничество с представителями НАТО по созданию Сил специальных операций в Украине и сорвал начало военных маневров ССО в Хмельницком, организованное по планам НАТО и на натовские деньги. Эта история позволяет посмотреть в целом на ситуацию с созданием ССО в Украине, которая тянется много лет. Несмотря на войну, сейчас реформа украинского спецназа полностью заблокирована военным командованием.
Источники, близкие к миссии НАТО в Киеве, сообщили, что за последние два месяца всякая работа и контакты двух экспертов НАТО по ССО в Украине и представителей командования Сил специальных операций США полностью остановлены. Начальнику Управления специальных операций Генштаба полковнику Сергею Кривоносу, который пользуется авторитетом у натовцев, запрещены контакты с миссией. Крайнее возмущение в НАТО вызвал приказ Генштаба ВСУ перенести запланированные с американцами маневры ССО Украины в Хмельницком на позднее время и на другой полигон - в Яворове, несмотря на то, что все было подготовлено для учений в Хмельницком
...
Представьте себе, какими дикарями выглядит Украина в глазах Запада, если военное командование дает экспертам НАТО основания для подобных заключений. Причем советник президента Ирина Фриз не имеет других возможностей достучаться с такой информацией до руководства страны - только через фейсбук.
Муженко делает все, чтобы Кривонос сам подал в отставку из-за невыносимой атмосферы. Но для Кривоноса спецназ - дело всей жизни, и он не отступает и сам не уйдет.
Скандал в СМИ привел к разборкам на вершине украинской власти. Муженко является для президента Порошенко священной коровой. Любая критика в его адрес вызывает у главы государства крайне нервное состояние. Такое впечатление, что в администрации президента развитие ССО - вопрос не государственный, а личных капризов и игрушка для дилетантов.
После встречи представителей НАТО в Киеве в эту пятницу скандальные решения Муженко и Пушнякова по переносу учений ССО в Яворов отменены. Учения пройдут по плану в Хмельницком. Американцы в шоковом состоянии смотрят, чего еще выкинут украинские генералы.
Увы, украинский спецназ вместо охотников превращен в заложников некомпетентного военного и политического руководства. Отсутствие мозгов в Генштабе никакими бюджетами и бравурными докладами в соцсетях не исправить. Профессиональную натовскую военную реформу генералы с совково-феодальным мышлением осуществить не в состоянии. Командовать армией должны те, кто воевал на передовой, а не те, чье кресло невозможно ампутировать от филейной части
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Муженко 100% соответствует этим требованиям
Рекомендую ознакомиться:
http://www.ord-ua.com/2017/04/14/general-muzhenko-nekompetentnost-ili-predatelstvo/
http://www.ord-ua.com/2017/04/15/general-muzhenko-nekompetentnost-ili-predatelstvo-chast-vtoraya/
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Отсюда для "гаранта" так важен 100% управляемый
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Значок ССО должен получать типа вот сепар в Лугандонии или в Рашке на чьих руках кровь наших ребят или пытки пленных или мирняка,короче очевидных отморозков,срок месяц - через месяц новость отморозок шёл споткнулся и сломал шею или утонул в ванне ит.п,приходи получи значок и ты в штате...
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И как его Муженко не старался выжить из армии - слава Богу, не получилось
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В отношении ССО, НГШ Муженка (бывшего РЫГоАНАЛА, более известен по "погремухой "Мужеложенко) и прочих моментов, касающихся модернизации ВСУ:
1. Вся реформа не проходит без одобрения самого главного военного гения - Порошенко (позывной "Мармелад").
2. Все кадровые назначения согласовываются с ним.
3. В своих решениях ОН руководствуется не требованиями высоких стандартов и наивысшей боевой эффективности ВСУ а личной преданностью ИХ руководства и готовностью оного защитить ЕГО от вдруг взбунтовавшегося народа и, в особенности, патриотически настроенной его части.
4. Поэтому на все государственные и военные посты назначаются люди с нейтральным отношением к Стране, Народу, его Свободе и Независимости, способные поднять оружие против народа, но которые тепло относятся к Государству, в лице ИХ "кормЯщего" Президента.
5.Одного не учел "Мармелад": Как говорится в одной пословице, "Дурак он то дурак - а мыла не ест". То есть деньги давай а быть новым "Беркутом" - увольте!
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Так интересно))))
Все ждут продолжения.
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бити людей за їхні ж гроші?
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https://www.youtube.com/watch?v=dRy38XormyM
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