 Полиция в Киеве составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции и 951 - за нарушение карантина, - Кличко. ВИДЕО

"Хочу напомнить, что в столице продолжает работать Мониторинговый центр по противодействию распространению Covid-19. В группу риска, которую контролирует центр, вошли более 40 тысяч киевлян - те, кто прибыли из стран с большим распространением вируса и те, кто контактировали с больными ", - сказал Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он сообщил, что Мониторинговый центр уже осуществил почти 9 тысяч контактов для получения информации - звонков и опросов о самочувствии, о пребывании в самоизоляции, о контактах за последнее время. Специалисты центра дают рекомендации или необходимую помощь. В том числе и эмоциональную или психологическую поддержку.

"Одна из главных задач работы центра - мониторинг соблюдения определенными категориями самоизоляции или обсервации. Ибо мы должны выставить максимальные препятствия для распространения вируса! Те, кто отказывается идти на контакт с центром, дальше будут иметь дело с правоохранителями. Полиция уже составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Относительно тех людей, которые пренебрегают правилами и подвергают опасности других ", - добавил Кличко.

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Также, по его словам, в столице возбудили несколько уголовных производств за подвержение людей опасности заражения вирусом и за нарушение карантинных ограничений. Всего за это время правоохранители составили 951 протокол в отношении нарушителей правил ограничений. Из них 179 - за пребывание без масок в общественных местах, 21 - за нахождение в составе групп более двух человек. По результатам разбирательств в судах в бюджет взыскано почти 177 тыс. грн.