 Объем груза "Мрии" может войти в "Книгу рекордов Гиннесса", - Зеленский. ВИДЕО

Об этом он сказал во время брифинга после прибытия самолета, передает Цензор.НЕТ.
"Это рекорд по объему груза, который войдет в Книгу рекордов Гиннесса", - сказал Зеленский.
Президент госпредприятия "Антонов" Александр Донец отметил, что самолет привез 103 тонны груза.
"Весил 103 тонны. По 1300 кубических метров груза по объему загружено сейчас в грузовой отсек. Я думаю, что мы именно по перевозимому объему после соответствующих процедур можем попасть в Книгу рекордов Гиннесса", - добавил Донец.
Ты зебил наверняка знаешь раз гавкаешь...так поделись...не держи в себе...
Прокуроры ручные уже год ищут...портнов в трубу дует...и найти не могут...а тут очередной зебил опять затягивает старую гнусавую песТню..
И потом, какая разница - просрано или разворовано? Результат у вас в кошельке и в квитанциях за ЖКХ!
нехай Мрія скидає воду на пожежу лісів.
По заболевшим медикам уже вошли.
его лучшее применение, как летающей площадки для высокого старта космических аппаратов!
Если Зеля решит хоть частично таким образом проблему с масками, то ему плюс, хоть я и не фанат его.
Зе может сесть верхом на "Мрию" и тоже поруководить.
Он не уточнил - кому привезен рекордный груз - нам,
или опять забугорным счастливчикам ?
И по чём же будут теперь маски в "Розетке" ?
Самолётики оставь детям и работникам авиации!
Що вони возять ? Чи,може:куди воно дівається ?
Може ми стали свідками рекорду з мародерства під час кризи й епідемії ??
А достроить вторую "Мрию" стоит несчастных 170 миллионов.
Это дешевле многих яхт.