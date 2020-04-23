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 Политика Украины, Общество
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 Объем груза "Мрии" может войти в "Книгу рекордов Гиннесса", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинский самолет "Мрия" привез рекордное количество груза, объем которого может войти в "Книгу рекордов Гиннесса".

Об этом он сказал во время брифинга после прибытия самолета, передает Цензор.НЕТ.

"Это рекорд по объему груза, который войдет в Книгу рекордов Гиннесса", - сказал Зеленский.

Президент госпредприятия "Антонов" Александр Донец отметил, что самолет привез 103 тонны груза.

"Весил 103 тонны. По 1300 кубических метров груза по объему загружено сейчас в грузовой отсек. Я думаю, что мы именно по перевозимому объему после соответствующих процедур можем попасть в Книгу рекордов Гиннесса", - добавил Донец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мрия" привезла рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/v3190960
 
 
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Современная реинкарнация Пиноккио.

Объем груза "Мрии" может войти в "Книгу рекордов Гиннеса", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2866
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Это победа самого величайшего лидера нашей галактики и ее окрестностей...однозначно...пора полнометражный фильм снимать...а не какой то паршивый видосик..
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где вова за штурвалом Мрии героически как его делд в 42м
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Ты тоже войдешь, как самый некомпетентный президент Украины.
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А что...у кого..и когда украл шоколадный??
Ты зебил наверняка знаешь раз гавкаешь...так поделись...не держи в себе...
Прокуроры ручные уже год ищут...портнов в трубу дует...и найти не могут...а тут очередной зебил опять затягивает старую гнусавую песТню..
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Простота хуже воровства!
И потом, какая разница - просрано или разворовано? Результат у вас в кошельке и в квитанциях за ЖКХ!
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А в чем здесь твоя заслуга? Ты его конструировал,строил,или ты просто с понтами встретил груз закупленный за счет бюджета Украины? Ты хоть центик со своих вложил?
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"Рассмеши смешного))), сделай штоб парень смеялся и под столом валялся)))"
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У Бубочки уже есть один "Оскар" как выдающегося писюаниста. А вот рекорда "Гиннеса" пока нет
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я - счастлив
нехай Мрія скидає воду на пожежу лісів.
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Вылетишь из кресла через пару месяцев. Будет тебе рекорд, падло!
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Эротические фантазии порохоботов возбуждают дикий ржач у людей
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Объем груза "Мрии" может войти в "Книгу рекордов Гиннеса", - Зеленский

По заболевшим медикам уже вошли.
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да у него и так куча рекордов, правда такие самолеты никому и не надо было, кроме как совку для "Бурана"(если кто не знал). совки жрут капусту - но зато с самым большим самолетом, урра, слово Пагтии!(угрохали же бабла немало вместо того чтобы облегчить "жизнь" рабов. хотя - а зачем?)
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коли вже кіберполіція очистить цей касабсько-марадьорський гадюшник?
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Интриган зебилоидный, кого обмануть хочешь своими фокусами и представлениями? Ты-то здесь причем? Тебе еще нечем было играть на рояли, когда создавали этот самолет. Лучше бы пояснил своим последователям, кто вывозил отсюда те же маски несколько месяцев назад.
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Твої 73% вже увійшли як найтупіший електорат в світі.
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ВІслюк ряжений у лева точо війде в книгу рекордів. В номінацію "видатні кеманичі-мудозвони"
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хорошо, что посадили (правда, не с первого захода), а если бы навернулся? стоит ли рисковать уникальным самолетом, чтоб запихать все по максимуму маскмми и халатами?
его лучшее применение, как летающей площадки для высокого старта космических аппаратов!
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Объем и вес - две большие разницы. В школе об этом не рассказывали?
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я в курсе разницы, но для самолета важна еще и балансировка (распределение массы), а если его забить под завязку то надо очень тщательно и математически выверено это сделать с первого раза!
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Но рекорд,,Мрии,, еще фигня,по сравнению с количеством фигни,помещающейся в зеленском.
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Должен сказать, что в Германии та же фигня. Местные политики пачками фотографируются на фоне самолётов из Китая и коробок с масками, как будто это как минимум золотые батоны. А немецкие производители тем временем с трудом успевают ИВЛ штамповать, не говоря уже о масках, для которых ещё и сырьё хрен найдёшь.

Если Зеля решит хоть частично таким образом проблему с масками, то ему плюс, хоть я и не фанат его.
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Вначале создать проблему с масками...продав их за копейки..и положив деньги в свой карман...а потом решить эту проблему купив эти маски за бюджетные деньги...это плюс??
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Мудак, мудак, мудак... Мудак в степени "n" . Вже й матютча не зосталося...
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Путин сидел верхом на медведе и руководил стерхами.
Зе может сесть верхом на "Мрию" и тоже поруководить.
Он не уточнил - кому привезен рекордный груз - нам,
или опять забугорным счастливчикам ?
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Это Радуцкий в сеть аптек "Бориска" заказал срочной доставкой курьером от Антонова...
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Ой, груз таки нам. Таки аж не верится.
И по чём же будут теперь маски в "Розетке" ?
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Займись таможней и отмыванием НДС в налоговой - там теряются миллиарды!
Самолётики оставь детям и работникам авиации!
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В медиків немає ні масок,ні костюмів,ні тестів з апаратами ШВЛ !
Що вони возять ? Чи,може:куди воно дівається ?
Може ми стали свідками рекорду з мародерства під час кризи й епідемії ??
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Только на таможне теряется 3 миллиарда долларов в год.
А достроить вторую "Мрию" стоит несчастных 170 миллионов.
Это дешевле многих яхт.
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