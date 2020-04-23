 Объем груза "Мрии" может войти в "Книгу рекордов Гиннесса", - Зеленский. ВИДЕО

Об этом он сказал во время брифинга после прибытия самолета, передает Цензор.НЕТ.

"Это рекорд по объему груза, который войдет в Книгу рекордов Гиннесса", - сказал Зеленский.

Президент госпредприятия "Антонов" Александр Донец отметил, что самолет привез 103 тонны груза.

"Весил 103 тонны. По 1300 кубических метров груза по объему загружено сейчас в грузовой отсек. Я думаю, что мы именно по перевозимому объему после соответствующих процедур можем попасть в Книгу рекордов Гиннесса", - добавил Донец.

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