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 Политика Украины, Здоровье
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 Постановление о доплате врачам за борьбу с коронавирусом примут 24 апреля, - Степанов. ВИДЕО

Минздрав планирует окончательно урегулировать механизм доплаты врачам.

Постановление относительно доплаты врачам, задействованных в борьбе с коронавирусом, будет принято на внеочередном заседании правительства в пятницу, 24 апреля. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Степанов напомнил, что с 1 апреля все доплаты медицинским работникам были урегулированы законодательством.

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"Сейчас мы мониторим информацию уже от департаментов здравоохранения, чтобы все без исключения руководители медицинских учреждений выплатили эти 300% должностного оклада за март. Завтра на внеочередном заседании правительства мы планируем принять постановление, которое окончательно урегулирует, где предусмотрено 300% заработной платы всем без исключения медработникам, которые работают с коронавирусной болезнью", - заявил глава Минздрава.

Источник: https://censor.net.ua/v3190939
 
 
 Топ комментарии
 
та то фигня...
вы главное доплаты кабмину и депутатам не забудьте... им болезным нужнее...
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А шо раніше обіцяли то ніщітаіцца?
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НАБУ, ГПУ, судьям, ментам, НАЗК, САП..... уже повысили.
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та то фигня...
вы главное доплаты кабмину и депутатам не забудьте... им болезным нужнее...
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НАБУ, ГПУ, судьям, ментам, НАЗК, САП..... уже повысили.
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Пару тысяч правок им, и пусть не спешат. Время ещьо есть
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Це бидло, як був губернатором,також задержував виплати пенсіонерам на одещіні.Де які пенсіонери не дожили до того часу,щоб пролучити виплати.Мабуть це бидло,також надіється,що лікарі не доживуть до того часу.Мерзота кацапська.
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Хр*н вам, врачи, а не доплата. За идею должны лечить, или за клятву Гиппократа. Чиновников от минздрава это не касается, им харчеваться надо.
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охренели...2-ой месяц карантина...Землю продать. банки сдать...это они могут....
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Тут главное...не торопиться.многие ведь могут и не дожить до момента выплаты.
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чи більше здохне тим меньше платити а бабло можна і на персональній яхті тринькати...
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о доплате врачам за борьбу с коронавирусом..
А где доплаты врачам за борьбу с ОРЗ? А где доплаты за борьбу с кариесом?
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Якби собі, вже б давно прийняли, а тут постійно якісь постанови та підписи потрібні.
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