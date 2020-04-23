 В Украину прибыл самолет "Мрия" с медицинским грузом. ВИДЕО

Прибытие самолета транслировал Офис президента, передает Цензор.НЕТ.
На месте присутствует президент Владимир Зеленский.
Самолет привез из Китая медицинские средства индивидуальной защиты: защитные маски, перчатки, костюмы.
Прибытие самолета транслировал Офис президента, передает Цензор.НЕТ.
На месте присутствует президент Владимир Зеленский.
Самолет привез из Китая медицинские средства индивидуальной защиты: защитные маски, перчатки, костюмы.
Ты если имеешь факты воровства, то пойди подними их ЗЕпрокурорам, а то они никак не найдут!
Так что вытри с лица соевую жижу с привкусом урины и больше не верь в патриотические позывы одного из главных олигархов Украины.
И что удивительно в них ходят люди и конфеты самые лучшие!
По поводу политики, да , Порошенко общественный деятель - политик!
Есть такие люди оказывается и он общался с другими политиками!
Ну вероятно ты ищешь мессию, честного политика, который все делает бескорыстно?
Ты наверное бубочку пропихивал, как кристально честного, но что-то пошло не так?
Теперь чтобы оправдать свой обосравшийся выбор, продолжаешь гнать на Порошенко!
Тебя случайно не из дерева вырезали, ну как буратино?
А иначе это просто твой пиз...!
Он седой стал за 5 лет! Тебе бы так лучше стать!
По каким делам сравнивать будем?
тільки от поки воно чесно було баригою і ригівським міністром то не могло собі прос рати 500 000 дол. на мальдівах
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/23/659701/
Главное чтобы беня и ЗЕ не распродали украинские авиапредприятия
https://youtu.be/***********
а то ручки у олигархов ЗАГРЕБУЩИ
Було б належне фінансування "Антонова" думаю, що наші інженери здатні створити на цьому заводі *********** військові винижувачі, бомбардувальники та безпілотники.
Вы хоть бы сказали, что пилот на первом круге махал крыльями в знак приветствия бубочке, а то до него и не дошло, что это приветствие пилотов!
если мне не изменяет память, стоимость горючего на 1 час полета около 5000 долларов.
зачем маски этим перевозить?! даже если это за деньги евросоюза и нато...возникают вопросы
Не те що злодій в поколіннях. Бо воно вже кричало б давно що воно саме купило те всі засоби
Уже не самый большой...и не самый грузоподьемный...и не самый самый ..
В Штатах уже поднялся в воздух больший..
https://fakty.ua/302230-samyj-bolshoj-samolet-v-mire-sovershil-pervyj-polet-foto-video