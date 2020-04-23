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 Политика Украины, Общество
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 В Украину прибыл самолет "Мрия" с медицинским грузом. ВИДЕО

В Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом.

Прибытие самолета транслировал Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

На месте присутствует президент Владимир Зеленский.

Самолет привез из Китая медицинские средства индивидуальной защиты: защитные маски, перчатки, костюмы. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 23 апреля зафиксировано 578 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7170, умерли 187 человек, 504 - выздоровели, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/v3190937
 
   
 Топ комментарии
 
Опять показуха.. Осточертело, одно и тоже !
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Мрия делала дополнительный круг при посадке чтобы Зешобла подготовилась к видеорепортажу и каждый сыграл свою показушную роль..пздц
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Так Порошенко со своего кармана оплачивает помощь, а Зеленский с твоего...
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Опять показуха.. Осточертело, одно и тоже !
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Мрия делала дополнительный круг при посадке чтобы Зешобла подготовилась к видеорепортажу и каждый сыграл свою показушную роль..пздц
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Та лан, они практически везде перед посадкой делают, так сказать, круг почёта. В Варшаве недавно то же самое было.
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Если бы, но на второй круг самолет пошел потому что либо хреновое авиа навигационное оборудование, либо экипаж оплошал! А что президенту не место на разгрузке (технической части), то я и не спорю, его дело принимать стратегические решения, а мелочами и деталями должны заниматься ТОЛКОВЫЕ исполнители и ПРОФЕССИОНАЛЫ, а не профаны (как сейчас и было раньше)!
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Що- треба було стрічечку перерізати?
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Ну этому будет точно меньше внимания, чем копеечному пиару Порошенко, и тем более, поездке в Оман.
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Так Порошенко со своего кармана оплачивает помощь, а Зеленский с твоего...
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Порошенко тоже оплачивает с моего и твоего кармана, то что было украдено им за предыдущие десятки лет при власти. Просто ты наивный и веришь в обратное.
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Любой работодатель воруед добавочную стоимость у своих работников - это твоя теория!
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Порошенко не работодатель, а наоборот - наемный работник у работодателя народа. И при этом он за время "работы" стал жить в разы лучше, чем сам народ.
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Порошенко уже был богат, когда шёл в президенты! И за свои деньги мог себе позволить поехать на мальдивы!
Ты если имеешь факты воровства, то пойди подними их ЗЕпрокурорам, а то они никак не найдут!
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До президенства Пеця успел побывать во власти с Медведчуком при Кучме, с Ющенко/Тимошенко, с Януковичем - короче со всеми. И все это время его бизнес чудесным образом рос, а во время президентства так вообще попёрло люто - в Киеве был 1 магазин "рошен", а стало 18 (ротшильды в слепом трасте поработали, ага), кузня стала чуть ли не главным оборонным предприятием, но тут же была внезапно продана в 2019.
Так что вытри с лица соевую жижу с привкусом урины и больше не верь в патриотические позывы одного из главных олигархов Украины.
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Открою тебе секрет, магазины Рошен и сейчас открываются!
И что удивительно в них ходят люди и конфеты самые лучшие!
По поводу политики, да , Порошенко общественный деятель - политик!
Есть такие люди оказывается и он общался с другими политиками!
Ну вероятно ты ищешь мессию, честного политика, который все делает бескорыстно?
Ты наверное бубочку пропихивал, как кристально честного, но что-то пошло не так?
Теперь чтобы оправдать свой обосравшийся выбор, продолжаешь гнать на Порошенко!
Тебя случайно не из дерева вырезали, ну как буратино?
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Бубочку отправят восвояси так же, как отправили Порошенко, если не почувствуют реальных реформ и улучшений, а не сладкоголосых перемог по телевизору как было предыдущие 5 лет. И будут выбирать и выбирать новых и новых. И уж тем более не будут верить и поддерживать тех, кто уже использованный политический материал, как это делает секта 8%.
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Порошенко больше 20 лет нарушал Закон Украины одновременно являясь чиновником и бизнесменом. Это 100% государственная коррупция и преступление. Все его деньги получены незаконно.
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Факты пожалуйста в прокуратуру!
А иначе это просто твой пиз...!
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Стал жить лучше???!!! Ты его фотку посмотри до президенства и после!
Он седой стал за 5 лет! Тебе бы так лучше стать!
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А він що- Памела Андерсон, щоб я дивився на його волосся? Його судили по діях, а не за зовнішній вигляд.
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По каким? Роттердам? Ты получил снижение коммуналки? Может Ахметов сейчас не шантажирует, что отключит электричество потому, что доходы энергокомпаний упали? Может за год у нас армия стала сильнее? Может ты не почувствовал пока ещё кризиса, бюджетного дефицита, поделия производства за год?
По каким делам сравнивать будем?
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А ты свято веришь, что Порошенко убил своего брата и обогатился в 87 раз?
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НЄЄЄЄЄ!
тільки от поки воно чесно було баригою і ригівським міністром то не могло собі прос рати 500 000 дол. на мальдівах
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За 5 лет, впервые пойдя на отдых, а не как бубочка 8 раз за год?
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авиационный ликбез для янелоха В Україну прибув літак із медичним вантажем - Цензор.НЕТ 237
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*****, и этот начинает брать моду ленточки перерезать...В Україну прибув літак із медичним вантажем - Цензор.НЕТ 7430
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Маски из Китая благополучно разворовали и уже открыто продают
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це тільки при мародерах було - не даремно воно собі маєток біля дружкахуйла купило
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Это тот же самолет:? Уже интересно почему Польша возмущается а мы нет

https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/23/659701/
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Дик перевізник і екіпаж ж не відповідальні за вантаж! Хоча я вірю, що наші цілком могли такий самий хлам закупити, але вини Авіаліній Антонова в цьому ж нема...
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Это специально для этого клоуна сделали показательный круг и спалили лишних денег на керосин? Или только мне так кажется?
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Лучше бы сбросил на Бубочку бочку дерьма, чем делать показательный пролёт
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Наконец-то и украинцам досталось помощи от из собственного самолёта
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Потрясающее интервью о самолетах Антонова
Главное чтобы беня и ЗЕ не распродали украинские авиапредприятия
https://youtu.be/***********
а то ручки у олигархов ЗАГРЕБУЩИ
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Зеленский присутствует? Наверное кокс подвезли. Так не терпелось, что лично прибыл встретить
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Яка краса, Український птах просто неперевершений.
Було б належне фінансування "Антонова" думаю, що наші інженери здатні створити на цьому заводі *********** військові винижувачі, бомбардувальники та безпілотники.
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Капец, прогнали перед бубочкой лишний круг, чтобы Мария только поприветствовала взмахами крыльев его!
Вы хоть бы сказали, что пилот на первом круге махал крыльями в знак приветствия бубочке, а то до него и не дошло, что это приветствие пилотов!
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Лично мне понравилось что приближенные Зелоха не знают про дистанцию 2 метра.
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А мне понравилось, как умные специалисты с академическим образованием пытаются втолковать буратину что такое ,,воздушный старт,,Наверное он раньше путал его с газовым стартом
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Воно нічого про нашу "Мрію" не знає !
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фрахт мрии имеет смысл только для крупногабаритных грузов типа вагоны , яхты, экскаваторы. и т.п.
если мне не изменяет память, стоимость горючего на 1 час полета около 5000 долларов.
зачем маски этим перевозить?! даже если это за деньги евросоюза и нато...возникают вопросы
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Также перевозили краны для Японии, что-то из ракеты Фалкон9 для Илона Маска, что не слазило в другие самолеты!
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Возили лопасти для ветрогенераторов. По обьему - чепуха, но ничем другим их не доставить
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Хто небудь, дайте презеденту ляща, щоб він не тримав свої клешні в штаніх коли з ним спілкуються. Гидко на це дивитись.
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Быдло есть быдло. Даже если оно ошибочно стало презедентом.
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Молодець Президент!
Не те що злодій в поколіннях. Бо воно вже кричало б давно що воно саме купило те всі засоби
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а при мародері Антонов порізали на брухт а при Зеленському літак завантажений замовленнями
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Твари! А где пошитые в Украине костюмы и маски?
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А ЧЕЙ это груз? Часом Мрия после дозаправки дальше во Францию не полетит?
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Да хватит уже о "самом большом"..."не имеющем аналогов"... и прочей туфте...
Уже не самый большой...и не самый грузоподьемный...и не самый самый ..
В Штатах уже поднялся в воздух больший..
https://fakty.ua/302230-samyj-bolshoj-samolet-v-mire-sovershil-pervyj-polet-foto-video
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НУ ТАК МАСКУ ПРЕДЛОЖИТЬ НУЖНО . Пусть выводит свои спайсы таким образом
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Они хвастаются объёмом завезеного груза (маски и средства защиты), но почему то не хвастаются объёмом, который был вывезен ранее....
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Ой зря вы бубочке Мрию показывали, ой зря!!! Не фартовое оно!!!
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