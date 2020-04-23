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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Здоровье
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 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На утро 23 апреля зафиксировано 578 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7170, умерли 187 человек, 504 - выздоровели, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/v3190922
 
 
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А расскажут почему решили купить костюмы для медиков в Китае в два раза дороже отечественных?
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На імпорті крутяться доляри, а вони гарно прилипають до рук.
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Не відволікайте від головного - дуже серьозний брифінг, дуже впевнений тон докладачів, навіть звук заспокоює, створює впевненість, що багатотисячні зарплатні наші топ-чиновники отримують не дарма. Чому все летить в дупу? А такого питання (акредитовані) журналісти і не ставили. Це і не важливо, дупа все витримає Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 6858
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Гарна робота. Виліз в телевізор, потеревенив і зник.
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Йому треба ще втридорога купити по держзакупівлям завезти якусь китайську фігню для дезінфекції. Зєля дав добро. Колапс в країні буде списаний на коронвірус. Кради все, на всьому, зелена ліквідаційна комісія запише собі в кремлівський актив.
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Їхав би краще на історічну батьківщину кацапе, та неморочив голову українцям.
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Где маски и дистанция?-брехлифинг в самоизоляции!
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