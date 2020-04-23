 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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Материалы по теме: Коронавирус и карантин
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Romk@
А расскажут почему решили купить костюмы для медиков в Китае в два раза дороже отечественных?
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23.04.2020 09:38
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5 копійок
На імпорті крутяться доляри, а вони гарно прилипають до рук.
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23.04.2020 09:41
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sulima ivan
Не відволікайте від головного - дуже серьозний брифінг, дуже впевнений тон докладачів, навіть звук заспокоює, створює впевненість, що багатотисячні зарплатні наші топ-чиновники отримують не дарма. Чому все летить в дупу? А такого питання (акредитовані) журналісти і не ставили. Це і не важливо, дупа все витримає
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23.04.2020 09:55
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Андрей Новиков 1f858445
Степанов робить диктором, а ні мінистром!
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23.04.2020 09:38
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5 копійок
Гарна робота. Виліз в телевізор, потеревенив і зник.
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23.04.2020 09:39
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время
Їхав би краще на історічну батьківщину кацапе, та неморочив голову українцям.
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23.04.2020 09:44
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Владимир fd08a616
Где маски и дистанция?-брехлифинг в самоизоляции!
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23.04.2020 09:54
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