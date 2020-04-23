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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
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 Кинологи 1-й Президентской бригады привлечены к антидиверсионной операции в Чернобыльской зоне, - Нацгвардия. ВИДЕО

В рамках антидиверсионной операции, которая проводится в Чернобыльской зоне отчуждения и прилегающих территориях Киевской и Житомирской областей, спецназовцы и кинологи НГУ прочесывают местность в поисках диверсионных групп, которые осуществляют поджоги.

Воины отдельного отряда специального назначения "Омега" Северного Киевского территориального управления НГУ и кинологи 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко обследуют территории, где обнаруживают новые очаги возгораний. Главной задачей военных правоохранителей является поиск и задержание поджигателей, сообщили в пресс-службе НГУ, передает Цензор.НЕТ.

Для максимальной эффективности спецназовцы и кинологи тесно взаимодействуют с экипажами беспилотных авиакомплексов Гвардейской авиационной базы.

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"С помощью полученных данных аэроразведки мы можем быстрее найти поджигателей, а также злоумышленников типа сталкеров и диггеров", - рассказывает Кирилл, военнослужащий отдельного отряда спецназначения "Омега".

Источник: https://censor.net.ua/v3190910
 
 
 Топ комментарии
 
Запоздали. Но молодцы что начали. столько человек в полиции, нацгвардии...Давно пора. тоже самое надо и с незаконной вырубкой леса по все Украине, с бурштыновой мафией...ну до таможни добраться надо.
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Там вже всьо згоріло, пізно спохватилися.
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Потрібно зробити шоу, що це не Аваков все просрав, а диверсанти все спалили! Зараз якогось підставного бомжа знайдуть і оголосять що це він все спалив!
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За останній рік постановки шоу стали державною політикою, іншого від шоуменів нічого ждати.
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Запоздали. Но молодцы что начали. столько человек в полиции, нацгвардии...Давно пора. тоже самое надо и с незаконной вырубкой леса по все Украине, с бурштыновой мафией...ну до таможни добраться надо.
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такие мероприятия надо "втихаря" делать Кінологи 1-ї Президентської бригади залучені до антидиверсійної операції в Чорнобильській зоні, - Нацгвардія - Цензор.НЕТ 2095
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Тоже правильно. Но это почти втихаря...Но мы же без ПИАРА ну просто никуда. Кінологи 1-ї Президентської бригади залучені до антидиверсійної операції в Чорнобильській зоні, - Нацгвардія - Цензор.НЕТ 4364
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Кинологи 1-й Президентской бригады - Кинологи 1-й Президентской бригады привлечены к антидиверсионной операции в Чернобыльской зоне, - Нацгвардия - Цензор.НЕТ 1805

Придет время и эти муссора Зели и Ермака будут также искать в лесах криївки и схроны украинских патриотов в подполье...
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для кацапни можно и десант! ничего не жалко, главное зубы все выбить на месте
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Это как? Патрон в патроннике и автомат снят с предохранителя? Иначе зачем эти понты ?
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Кинологи это те, кто кино про преЗедента снимают ?
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Масовий вигул собак у Зоні?
Шмигаль -вони клали на твої "пастанови" -один кіноЛох має вигулювати одного песика! Кінологи 1-ї Президентської бригади залучені до антидиверсійної операції в Чорнобильській зоні, - Нацгвардія - Цензор.НЕТ 6331
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Нарід а чого ви кіпішуєте проти НГУ ? Песики вигуляються вволю, нгушники трохи жирку скинуть і апетиту нагуляють, надбавки польові хлопцям дадуть - "ани же чьи то дети ?". Ну і останнє - в зоні відселення можуть переховуватись раша/ордло диверсанти. Згадайте і подивіться минулі пости - найбільше екстремалів ловили з рашки: там і закладки із зброєю, і автономні бункери (схеми інж.комунікацій ще при совку в мацкві до архівів відвезли).
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Аваковці кацапських диверсантів чіпати не будуть. А президентські кінологи тим більше.
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Показуха, собачек выгуливали по лесу!
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А що вони там уже будуть охороняти? Вже спалено все, що горіло. Трішечки зрозуміло, списатт гроші?
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