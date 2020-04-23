 Медперсонал Александровской больницы получил доплаты из городского бюджета, меценаты предоставили портативную изолированную мобильную палату, - главврач Антоненко. ВИДЕО+ФОТО

Об этом в Facebook сообщила главврач Александровской больницы Людмила Антоненко, передает Цензор.НЕТ.

"Первые в списке группы риска заражения коронавирусной болезнью стоят медицинские работники. Согласно данным Минздрава, заболело 1245 медицинских работников. Сотрудники инфекционных отделений ОКБ Киева полностью обеспечены СИЗ. Проводится учебная работа со всем персоналом больницы по применению СИЗ и соблюдения эпидрежима", - написала Антоненко.

Кроме того, больница получила от меценатов капсулу - портативную изолированную мобильную палату. "Она герметична, имеет кислородную маску, встроенные рукавицы, что позволяет делать необходимые манипуляции без контакта с больным. Такая капсула позволяет перемещать пациента с коронавирусом в пределах корпусов больницы на обследование, не подвергая окружающих опасности", - отметила главврач.

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По ее словам, из городского бюджета выделена доплата медицинскому персоналу, который работает больными COVID-19 в размере 9 должностных окладов.

"В среднем доплата за март медперсонала, работающего с больными коронавирусом, составляет:

Врачам - 17 тысяч гривен (в целом за март они получили 30-50 тысяч гривен).

Медицинским сестрам - 13 тысяч гривен (всего за март получили 25-30 тысяч гривен).

Младшему медицинскому персоналу - 11 тысяч гривен (всего за март получили 20-25 тысяч гривен)", - сообщила Антоненко.

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