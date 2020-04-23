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 SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink. ВИДЕО

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту партию мини-спутников, предназначенных для формирования глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

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Напомним, компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

В частности, 17 февраля Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Источник: https://censor.net.ua/v3190893
 
   
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А на засрашке запатентовали замазку для дырок в космических кораблях. Ещё бы гавно и ветки,из которых сделаны их корыта, запатентовали.
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а где в теме вяликие коми мордовские космолетчики? может они объяснят это опять перемога удмуртского каганата?
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Двое китайских врачей справились с Короной виРУСАа ,а когда пришли в себя стали черными неграми,сообщает Дэйли Мэйл.
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Похоже по ходу пьесы изобретено генетическое оружие.Скоро все станут неграми,достаточно заболеть коронвиРУсом
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