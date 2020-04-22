EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  5083  14
Материалы по теме:
Все про:Вишневое (22) карантин (3559) Киевская область (1967) Нацполиция (11276) правоохранительные органы (1208) Национальная гвардия (1352) COVID-19 (4332) коронавирус (3061)

 Нацгвардия охраняет общежитие в Вишневом, где зафиксирована вспышка COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В общежитии города Вишневого неподалеку от Киева, где зафиксирована массовая вспышка коронавируса, Нацгвардия и Нацполиция "обеспечивают карантинные мероприятия и охраняют общественный порядок".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По предварительным данным, двое жителей одного из общежитий города Вишневого умерли от коронавируса, еще 37 инфицированы, трое находятся в реанимации. Среди заболевших есть дети. В общежитии проживает примерно 300 человек. Все они находятся в изоляции.

Жители дома полностью изолированы, посетителей не допускают внутрь. Работники Нацполиции, местные власти и волонтеры организуют доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены.

Нацгвардия охраняет общежитие в Вишневом, где зафиксирована вспышка COVID-19 01
Нацгвардия охраняет общежитие в Вишневом, где зафиксирована вспышка COVID-19 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": У командующего Нацгвардией Балана диагностирован коронавирус

Нацгвардия охраняет общежитие в Вишневом, где зафиксирована вспышка COVID-19 03
Нацгвардия охраняет общежитие в Вишневом, где зафиксирована вспышка COVID-19 04
Нацгвардия охраняет общежитие в Вишневом, где зафиксирована вспышка COVID-19 05
Фото, видео Алексея Павлюка

Также читайте: В период карантина уровень преступности в Украине уменьшился, - Нацполиция

Напомним, 21 апреля стало известно, что в частном общежитии в городе Вишневое Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса - 37 жителей дома заболели, двое умерли. Всех жильцов дома проверяют на коронавирус методом ПЦР-тестирования. В самом здании "введено состояние особого передвижения".

Источник: https://censor.net.ua/v3190874
 
 
 Топ комментарии
 
Матрасы подстелите под окнами, а то повыбрасывают в окна тех, что с абсолютной уверенностью в своей правоте доказывал, что короновирус это - фейк...
На 300 человек как минимум пяток таких твёрдолобых всегда найдётся...
 показать весь комментарий
 
Хозяин общежития по вашему должен контролировать жильцов и тестировать их на коронавирус?
 показать весь комментарий
 
Ну ось нарешті є вдалий приклад введення карантину! Не потрібно всю країну закривати вдома, потрібно діяти адресно! Є зараза в будинку - ізолюється весь будинок! Перевіряються масово мешканці сусідніх будинків, за потреби зона карантину збільшується ізолюється кілька будинків, але решта міста продовжує жити нормальним життям!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В общагах живе переважно молодь, а їм всьо пофігу.
 показать весь комментарий
 
 
Когда родителей заразят будет не пофигу...
 показать весь комментарий
 
Ну ось нарешті є вдалий приклад введення карантину! Не потрібно всю країну закривати вдома, потрібно діяти адресно! Є зараза в будинку - ізолюється весь будинок! Перевіряються масово мешканці сусідніх будинків, за потреби зона карантину збільшується ізолюється кілька будинків, але решта міста продовжує жити нормальним життям!
 показать весь комментарий
 
 
И сколько эти гвардейцы по периметру так стоять будут час, день, два? Имхо показуха расставили под камеры, а через день уже все будет не так. Да и если человеку ( с неподтвержденным диагнозом) надо будет выйти в магазин-аптеку то он имеет право сходить.
 показать весь комментарий
 
кто хозяин общежития?
просто интересно
ранее на цензоре писали что оно частное
в штатах хозяин уже бы в фбр показания давал
кто этот герой? есть инфа?
 показать весь комментарий
 
 
Хозяин общежития по вашему должен контролировать жильцов и тестировать их на коронавирус?
 показать весь комментарий
 
 
Матрасы подстелите под окнами, а то повыбрасывают в окна тех, что с абсолютной уверенностью в своей правоте доказывал, что короновирус это - фейк...
На 300 человек как минимум пяток таких твёрдолобых всегда найдётся...
 показать весь комментарий
 
 
Эти смельчаки, сейчас закрылись в холодильниках, и думают - "повезет, или не повезет".
 показать весь комментарий
 
Правильно, а то некоторые могут и наплевать на изоляцию - у них, видите ли, права на свободное перемещение и отдых на природе.
 показать весь комментарий
 
 
Соси не отвлекайся повышай имунитет чем больше х.. отсосешь тем сильнее имунитет
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх