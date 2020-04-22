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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
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 Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию, поданную РФ, - Кулеба. ВИДЕО

Россия продолжает подавать в Генассамблею ООН манипулятивные проекты резолюций, главная цель которых - под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 размыть санкционный режим.

22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины. Текст подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась.

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Украина не могла поддержать такую ​​резолюцию. Она прервала так называемую "процедуру умолчания" и заблокировала эту инициативу. В сообщении отмечается, что , как и несколько недель назад, Украина стала двигателем группы стран, которые помешали российским манипуляциям в ООН.

"Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, преследующие цель ослабить санкции", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как пример эффективных решений приводятся две резолюции о противодействии COVID-19, уже одобренные Генассамблеей ООН, соавтором которых стала также Украина.

Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию, поданную РФ, - Кулеба 01

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Напомним, 3 апреля Украина блокировала предварительную попытку России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.

Источник: https://censor.net.ua/v3190833
 
   
 Топ комментарии
 
Проект кацапской резолюции не читал, но тоже решительно осуждаю! Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию, поданную РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7572
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нельзя такими новостями расстраивать местных порохоботов, где нет зрады и реванша, еще начнется у них когнитивный диссонанс Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию, поданную РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 224
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А они и в этой теме ствершенно не унывают! Смотри выше. Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию, поданную РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2430
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Наразі це вся міжнародна політика від пліснявої влади...
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Проект кацапской резолюции не читал, но тоже решительно осуждаю!
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Як гарно, що в 95 кварталі така коротка лава запасних. Якби цих любих друзів було побільше, то Україну б за рік розтягли.
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нельзя такими новостями расстраивать местных порохоботов, где нет зрады и реванша, еще начнется у них когнитивный диссонанс
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А они и в этой теме ствершенно не унывают! Смотри выше.
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так они ж боты - что запрограммировали то и исполняют))
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Получи шмат зеленой заплесневелой ковбаси,бостууууууга....
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Що з радіуса взяти?Був би діаметр можна було б посперечатися про Порохоботів, а так .....!
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жарти це все як і ваші, а сперечатися тут не потрібно
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Президент України Володимир Зеленський продемонстрував, що з Росією можна спілкуватися та домовлятися без здачі національних інтересів.
Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко. ---------- ВИ ЩО ТАМ ВЗАГАЛІ ПОДУРІЛИ !!! ЩО ВИ МЕЛЕТЕ !!! путін - ВОРОГ, А З ВОРОГОМ НЕ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ !!! Для чого драконити людей такими дибільними тезами !!!
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Дуже гарно сказав. Тільки в нашого керівництва що у Порошенка, що у Зеленського на меті саме домовлятися. Порошенко почав - Зеленський продовжує.
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Порох нп домовлявся. Порох ангажировал международное сообщество для давления на паРашку... договаривается зеленый клован... он и с Н.Годом поздравляет агрессора (забыв поздравить ЗСУ)... он же пытается заглянуть ***** в глаз... так шо, не манипулируй.
Кстати, если дипломатия Пороха не устраивает, а от договорняков потешного презика Вовки тошнит, можешь вперед, на редуты, в штыковую...
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Ватній рашистский длбб, Порох уже год ,как не президент,проснись ,баран,ті обосрался и стоишь обтекаешь...
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Смотри, как кремлевские памперсы типа бостуга и ко как вспучились, дерьмо заиграло с новой силой! Что, пошли вам сегодня зеленые "вкуснышки" от *****? Жрите твари, не обляпайтесь. Сюда только не лезьте, убогие лаптеногие, всех давно тошнит от вас.
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На России (просто жесть)
Все путем как не крути
Доллар семьдесят шесть,
Евро - восемьдесят три.
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