 Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию, поданную РФ, - Кулеба. ВИДЕО

22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины. Текст подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась.

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Украина не могла поддержать такую ​​резолюцию. Она прервала так называемую "процедуру умолчания" и заблокировала эту инициативу. В сообщении отмечается, что , как и несколько недель назад, Украина стала двигателем группы стран, которые помешали российским манипуляциям в ООН.

"Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, преследующие цель ослабить санкции", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как пример эффективных решений приводятся две резолюции о противодействии COVID-19, уже одобренные Генассамблеей ООН, соавтором которых стала также Украина.

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Напомним, 3 апреля Украина блокировала предварительную попытку России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.