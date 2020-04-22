 "Они знают, что я ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен", - Зеленский считает, что благодаря ему Украина наладила отношения с мировыми лидерами. ВИДЕО

Об этом он сказал в фильме "Год президента Зеленского", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы со всеми (мировыми лидерами. — Ред.) познакомились. Они поняли, чего я хочу, к чему я стремлюсь. У них у всех работает разведка. Прекрасно работает разведка. Они знают, что я ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, отношения с ЕС у Украины "прекрасные", отношения с НАТО есть, а вскоре наша страна подпишет меморандум с МВФ и получит "8 млрд и еще там пару миллиардов от других европейских финансовых институтов".

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Зеленский отметил, что во время его президентства об Украине узнал каждый американец.

"С Америкой у нас сейчас, мне кажется ... мы стали очень известной страной. Сейчас Украину знает каждый американец. Не будем говорить, по каким причинам. Это неважно. У нас с Америкой прочные отношения сейчас", — сказал он.

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По словам Зеленского, раньше к Украине плохо относились из-за коррупционных схем в высшем руководстве страны, а сейчас он эту ситуацию меняет.