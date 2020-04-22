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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5255) коррупция (7658)

 "Они знают, что я ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен", - Зеленский считает, что благодаря ему Украина наладила отношения с мировыми лидерами. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский считает, что благодаря своей честности смог улучшить отношение к Украине в мире.

Об этом он сказал в фильме "Год президента Зеленского", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы со всеми (мировыми лидерами. — Ред.) познакомились. Они поняли, чего я хочу, к чему я стремлюсь. У них у всех работает разведка. Прекрасно работает разведка. Они знают, что я ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, отношения с ЕС у Украины "прекрасные", отношения с НАТО есть, а вскоре наша страна подпишет меморандум с МВФ и получит "8 млрд и еще там пару миллиардов от других европейских финансовых институтов".

Читайте на Цензор.НЕТ: Встреча в "нормандском формате" была сложной, но на коленях никто не стоял, - Зеленский

Зеленский отметил, что во время его президентства об Украине узнал каждый американец.

"С Америкой у нас сейчас, мне кажется ... мы стали очень известной страной. Сейчас Украину знает каждый американец. Не будем говорить, по каким причинам. Это неважно. У нас с Америкой прочные отношения сейчас", — сказал он.

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По словам Зеленского, раньше к Украине плохо относились из-за коррупционных схем в высшем руководстве страны, а сейчас он эту ситуацию меняет.

Источник: https://censor.net.ua/v3190803
 
 
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Ну дурак....Ссылаться на чужую разведку для доказательств собственной невиновности - ну это верх кретинизма.
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Да ты все только обосрал. От тебя, как от чумы все шарахаются. От одного только номера твоего на пиано, показанного по американскому ТВ вся Америка ржала. Вот это президент, подумали они.
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только они теперь от всех украинцев шарахаются ..
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не брал у бени, наладил с куйлом, ничего не должен народу ... всё вроде складно ...
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Достаточно того, что крадет твой хозяин Коломойский - а уже затем кладет тебе в карман, карман Зеро
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Они знают, что я ни копейки не взял/ Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019 15:10
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ДЕрмак сидить? НІ? А каже нічого не крав - За такі слова люди в морду Зе дадуть.
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Для того, чтобы Украина стала в мире субъектом, больше всех наработал Порошенко.
Это неоспоримый факт. А то, что Украине другие страны помогают сейчас, так это не заслуга, а позор. Помогают нынешней власти не из уважения, а чтобы хуже не натворили, дети малые при власти.
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вова, краще б ти виступав в сцаном кварталє.
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где ж это убогое так брехать научилось?)))))
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"Они знают, что я ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен".

Они прекрасно знают, кто сделал тебя президентом, и какие ресурсы на это были потрачены.
Так что - должен. И до хрена.
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Це вже повна брехня ,якраз все навпаки заморожені будь які відносини з країнами партнерами,невігласи керують країни .
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Вова, Вовчик, Вованчик, верни ворованные у вкладчиков Приватбанка 41 000 000 долларов США со своих счетов в кипрском офшоре. Лондонский суд на тебя уже намекал, как на соучастника ИВК. Суд Штата Делавер на очереди. "Вони знають, що я ні копійки не взяв, не вкрав, нікому нічого не винен", - Зеленський вважає, що завдяки йому Україна налагодила відносини зі світовими лідерами - Цензор.НЕТ 8209
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Глупый профан продолжает ссать в глаза еще более тупым, своим избирателям
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Врачи-психиатры есть? Поставьте ему диагноз . Вот эти симптомы очень подходят , например "Больному все, что он видит, слышит и чувствует, кажется совершенно реальным. Он может не верить, что всего этого не чувствуют, не слышат, не видят окружающие. Их недоумение он может воспринимать как заговор, обман, издевательство, раздражаться на то, что его не понимают."
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Зеленский считает, что благодаря ему Украина наладила отношения с мировыми лидерами/ Типа Порошенко их разладил а пианист эти самые отношения поднял на небывалую высоту: Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский /Таки да, раз Моника смог выпросить извинение у Кадырова -он величайший дипломат и лидер, подтверждают профессионалы. Ермак: "Зеленский станет одним из самых влиятельных лидеров как Моника минимум в Европе" /"Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных(!) людей в мире, - Мендель /"Вы (Зеленский) могли бы стать Вацлавом Гавелом, Ли Куан Ю или Уинстоном Черчиллем." - депутат СН
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