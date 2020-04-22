 "Они знают, что я ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен", - Зеленский считает, что благодаря ему Украина наладила отношения с мировыми лидерами. ВИДЕО

Об этом он сказал в фильме "Год президента Зеленского", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы со всеми (мировыми лидерами. — Ред.) познакомились. Они поняли, чего я хочу, к чему я стремлюсь. У них у всех работает разведка. Прекрасно работает разведка. Они знают, что я ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен", — сказал Зеленский.
По словам главы государства, отношения с ЕС у Украины "прекрасные", отношения с НАТО есть, а вскоре наша страна подпишет меморандум с МВФ и получит "8 млрд и еще там пару миллиардов от других европейских финансовых институтов".
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Зеленский отметил, что во время его президентства об Украине узнал каждый американец.
"С Америкой у нас сейчас, мне кажется ... мы стали очень известной страной. Сейчас Украину знает каждый американец. Не будем говорить, по каким причинам. Это неважно. У нас с Америкой прочные отношения сейчас", — сказал он.
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По словам Зеленского, раньше к Украине плохо относились из-за коррупционных схем в высшем руководстве страны, а сейчас он эту ситуацию меняет.
Это неоспоримый факт. А то, что Украине другие страны помогают сейчас, так это не заслуга, а позор. Помогают нынешней власти не из уважения, а чтобы хуже не натворили, дети малые при власти.
Они прекрасно знают, кто сделал тебя президентом, и какие ресурсы на это были потрачены.
Так что - должен. И до хрена.