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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5255) обмен (960)

 За одного нашего военного я отдал бы 50 или 100 "беркутовцев", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подчеркивает важность возвращения удерживаемых в России или на временно оккупированных территориях украинцев. За одного героя он готов отдать 50 или 100 бывших "беркутовцев".

Об этом президент говорит в фильме "Год президента Зеленского", информирует Цензор.НЕТ.

"Я так считаю (со мной могут не согласиться многие украинцы, но я уверен, что я прав): за одного нашего военного я бы отдал 50, 100 беркутовцев", — сказал Зеленский.

"Для меня ценнее возвращать наших героев – для меня они все герои, которые защищали и защищают Украину – это и есть наше сокровище. Мы возвращаем всех наших украинцев", — добавил он.

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Президент напомнил, что состоялось уже 3 обмена удерживаемыми лицами. Он связывает интенсификацию этого процесса с тем, что начал прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский считает, что в вопросе обмена Украина победила и люди победили, потому что "вернулись к своим близким и к детям".

Также на Цензор.НЕТ: "Будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой", - Зеленский об обмене пленными. ВИДЕО

Напомним, в четверг, 16 апреля, состоялся обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернулись 20 граждан, которые содержались на временно оккупированных территориях.

Источник: https://censor.net.ua/v3190796
 
 
 Топ комментарии
 
Сегодня ровно год со второго тура президентских выборов.
От «конца эпохи бедности», до «как-то выживем» ровно один год.....

За одного нашего военного я отдал бы 50 или 100 "беркутовцев", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3702
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При последних обменах военных практически нет. Теперь понятно почему. Беркутовцев не хватает.
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Так ты же за таксистов отдаешь, марзота)))
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ну тут уже понесло.... ну причём беркутовцы и другие наши спецсиловики корупционеры.сепаратисты и предатели к обмену с рашкой на пленных? это наши преступники всякие... каким боком они к обмену и требованиям расейской пидирации к вымогам отдавать им украинцев,граждан УКРАИНЫ? это нонсенс... да и кто тогда вообщето в этой стране сядит наконец то или нет? видимо не это не похоже ни при той власти . ни при этой...ни при следующей так сто пудов...(( только тупой и слепой этого не видит..
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А за пачку долярів на своєму рахунку віддав би взагалі всю країну
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А еще ты, Зеля, можешь садить волонтеров, добровольцев и воинов АТО!
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