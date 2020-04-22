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 Киевский интернет-промоутер по заказу из РФ распространял фейки про COVID-19, - СБУ. ВИДЕО

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность столичного интернет-промоутера, который для искусственного привлечения внимания к собственным ресурсам в интернете распространял фейковый контент о COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что популяризировать сайты и страницы в интернет жителю Киева предложили российские рекламщики, у которых он дистанционно учился на платных онлайн-курсах специалистов SMM. Мужчина завел собственный телеграмм канал и организовывал тематические группы в популярных мессенджерах.

Задержанный рассказал, что в основном распространял интернет-контент, который ему предоставляли российские "учителя". Вся информация была направлена ​​на создание искусственной паники, или содержала призывы к нарушению карантина.

Киевский интернет-промоутер по заказу из РФ распространял фейки про COVID-19, - СБУ 01

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"Выполняя рекомендации своих российских наставников мужчина через собственные интернет-ресурсы, ориентированные на аудиторию столичного региона, транслировал фейки о ходе пандемии в Украине, в том числе со ссылкой на непроверенные и российские источники. Зафиксировано, что выполнение им этих указаний создавало предпосылки для создания паники, дискредитации действий власти и дестабилизации общественно-политической обстановки", - говорится в сообщении.

Киевский интернет-промоутер по заказу из РФ распространял фейки про COVID-19, - СБУ 02

Специалисты СБУ по вопросам противодействия информационным угрозам отмечают, что российские спецслужбы через собственную агентуру могут использовать граждан Украины "в темную", в частности, путем манипулирования и привлечения бессознательных интернет-пользователей к распространению фейковых контента и провокационных месседжей. В некоторых случаях это бессознательное "сотрудничество" заканчивается "вербовочной подходом" и государственной изменой.

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Разоблаченный гражданин полностью признал свою вину, предоставил доступ к своим аккаунтам и сообществам, активно сотрудничает с правоохранителями, отмечают в СБУ. Материалы документирования правонарушения направлены в органы Национальной полиции Украины по компетенции для принятия соответствующего процессуального решения.

Источник: https://censor.net.ua/v3190785
 
 
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Поколение зе... Когда вы уже выздыхаете?
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СБУ каждый день отчитывается о поимке каких-то российских диверсантов, но ни имен их, ни подробностей никаких, ни судебных дел - ничего мы не видим. Имитация борьбы с врагом? А может сама роисся подкидывает Баканову идеи о том, как имитировать борьбу с ней? Ведь есть реальные распространители реальных фейков. Шарий, например. Или каналы мертвечука. Почему их не ловят?
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Опій для народу під час пандемії. Мракобіси московського сатанату.
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А у меня вот вопрос зачем скрывать лица и голоса вот этих вот уродов? Ну я тоже могу поймать кого то на улице и принудить говорить на камеру всякое, скрыть лицо и голос а после отпустить, а для того чтобы этот человек молчал дать денег определенную сумму (все зависит от того или иного человека) Главное показать что спецслужбы работают..., кого то там ловят. Картинка для медиа есть. "Посмотрите мы ловим русских шпионов и всякие там ботофермы.... Слава президенту Зеленскому.... Смерть русским "окупантам" Наверное не многие меня поймут)))
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да прямо тут таких фейкомётов через одного
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