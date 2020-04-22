 Киевский интернет-промоутер по заказу из РФ распространял фейки про COVID-19, - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что популяризировать сайты и страницы в интернет жителю Киева предложили российские рекламщики, у которых он дистанционно учился на платных онлайн-курсах специалистов SMM. Мужчина завел собственный телеграмм канал и организовывал тематические группы в популярных мессенджерах.

Задержанный рассказал, что в основном распространял интернет-контент, который ему предоставляли российские "учителя". Вся информация была направлена ​​на создание искусственной паники, или содержала призывы к нарушению карантина.

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"Выполняя рекомендации своих российских наставников мужчина через собственные интернет-ресурсы, ориентированные на аудиторию столичного региона, транслировал фейки о ходе пандемии в Украине, в том числе со ссылкой на непроверенные и российские источники. Зафиксировано, что выполнение им этих указаний создавало предпосылки для создания паники, дискредитации действий власти и дестабилизации общественно-политической обстановки", - говорится в сообщении.

Специалисты СБУ по вопросам противодействия информационным угрозам отмечают, что российские спецслужбы через собственную агентуру могут использовать граждан Украины "в темную", в частности, путем манипулирования и привлечения бессознательных интернет-пользователей к распространению фейковых контента и провокационных месседжей. В некоторых случаях это бессознательное "сотрудничество" заканчивается "вербовочной подходом" и государственной изменой.

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Разоблаченный гражданин полностью признал свою вину, предоставил доступ к своим аккаунтам и сообществам, активно сотрудничает с правоохранителями, отмечают в СБУ. Материалы документирования правонарушения направлены в органы Национальной полиции Украины по компетенции для принятия соответствующего процессуального решения.