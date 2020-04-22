 Когда перезагрузим правоохранительные органы, уверен, что их количество сократится, - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он заявил в фильме "Год президентства Зеленского".
В частности, Зеленский заявил, что не понимает, зачем в Украине столько правоохранительных органов.
"Это значит, что у нас это сделано было для размытия ответственности. Вот и все. Это хаос, правоохранительный хаос. Поэтому, когда мы перезагрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство дойдет до того, чтобы количество этих правоохранительных ответственностей сократилось в нашей стране", - отметил президент.
"Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, за то, что все взяточники сядут в тюрьму", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось,что Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за годы независимости страны была выстроена судебная система, которая не работает справедливо.
Количество органов сократится... готовьте ваши почки на продажу, зебилы.
Вновь ожидать потужіх рихворм?
см. "Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
Вам же нравится. когда красивыми "бла-бла-бла" вас за нос водят.
надо
* про экономику
* про вирус
* про карантин
* про международную политику
одно перезагружает и приложения диджитализирует. пустобрех
А меня пугает другое.
Меня пугает то, что на фоне следующего президента мы будем говорить, что Зеленский оказывается был еще очень даже нормальный президент.
Просто я верю в то, что наш бесконечно мудрый народ сможет переплюнуть свой предыдущий выбор и Избр того, кто опять наобещает с три короба.
А это было одним из условий безвиза. Скажут "регресс" и начнут "отстёгивать" Украину от европейской траектории, в частности в визовом вопросе. А реальной причиной будет перераспределение сфер влияния с русскими.
Я бы сейчас этого не делал. Нельзя давать поводы трындеть на всех углах, что у нас борьба с коррупцией (и так "никакая") вообще на нет сошла . . . Разницы по факту нет (что с НАБУ / САП, что без них), но повод вылить на страну заказные тонны грязи в мировых СМИ будет.
земля и небо
Потураєв про шісток коломойського в СН: А тут говорится прямо: зачем они вообще нужны? Это же все по указке Запада, они недееспособны, и зачем они все нужны; и НАБУ нужно расформировать, а его функции передать ГБР. Плюс расформировать Высший антикоррупционный суд, НАПК и САП, причем функции последней передать Генпрокуратуре
Тепер зрозуміли про яке скорочення йдеться.