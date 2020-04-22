 Когда перезагрузим правоохранительные органы, уверен, что их количество сократится, - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он заявил в фильме "Год президентства Зеленского".

В частности, Зеленский заявил, что не понимает, зачем в Украине столько правоохранительных органов.

"Это значит, что у нас это сделано было для размытия ответственности. Вот и все. Это хаос, правоохранительный хаос. Поэтому, когда мы перезагрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство дойдет до того, чтобы количество этих правоохранительных ответственностей сократилось в нашей стране", - отметил президент.

"Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, за то, что все взяточники сядут в тюрьму", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось,что Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за годы независимости страны была выстроена судебная система, которая не работает справедливо.

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