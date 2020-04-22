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 Политика Украины
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 Когда перезагрузим правоохранительные органы, уверен, что их количество сократится, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за сокращение количества правоохранительных органов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он заявил в фильме "Год президентства Зеленского".

В частности, Зеленский заявил, что не понимает, зачем в Украине столько правоохранительных органов.

"Это значит, что у нас это сделано было для размытия ответственности. Вот и все. Это хаос, правоохранительный хаос. Поэтому, когда мы перезагрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство дойдет до того, чтобы количество этих правоохранительных ответственностей сократилось в нашей стране", - отметил президент.

"Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, за то, что все взяточники сядут в тюрьму", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось,что Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за годы независимости страны была выстроена судебная система, которая не работает справедливо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уверен в том, что при моем президентстве мы закончим войну на Донбассе, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/v3190784
 
 
 Топ комментарии
 
А давайте перезагрузим Пирзидента?
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Когда перезагрузим правоохранительные органы, уверен, что их количество сократится, - Зеленский

Количество органов сократится... готовьте ваши почки на продажу, зебилы.
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Так уже ж перезагрузили. Еще год назад, не?
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Справді - нащо їх перезавантажувати, якщо Аваков єдиний ефективний міністр в країні?
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Мозг себе перегрузи, вместе с Аваковым...клоун
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Кокаиновая наркомания до добра не доводит.
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Они сократятся только если их расстрелять ...
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У маленьких мужичков часто бывает комплекс неполноценности из-за маленького роста. Пускать к власти таких нельзя - они склонны к диктатуре.
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И некому ж рот заткнуть этой ЗЕленой гусле-самогуде...
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Рихвармировали, рихвармировали да не вырихвармировали...Когда перезагрузим правоохранительные органы, уверен, что их количество сократится, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9803
Вновь ожидать потужіх рихворм?Когда перезагрузим правоохранительные органы, уверен, что их количество сократится, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7649
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"Покоряйтесь! Критикуйте, ропщите, но главное - покоряйтесь!!!". Фридрих II, король Пруссии
см. "Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
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Индеец, по ходу пьесы тебе надобно начинать уже в этого веровать - этот так же потужні 133 рихворми наобещал, как и ранее сывочолый гэтьманКогда перезагрузим правоохранительные органы, уверен, что их количество сократится, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6588!
Вам же нравится. когда красивыми "бла-бла-бла" вас за нос водят.
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Армія, мова, віра - спорить ведь не будешь - вот бы твой ослик так бы врал - как Петя
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То то и оно, что врет и святой Пэтро и это тело, но вы упорно продолжаете верить святому Пэтру.
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(((ты это не борзей - верить можно только Маниту - или единому богу - так шо не путай)))
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перезагрузим правоохранительные органы.-Это вряд ли / Личная охрана мародёра Коломойского. Баканов- юрист в компании "Студия квартал 95".В 2011 г. Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн. / Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России/ СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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ему нравятся жутко фразы ниочем "перезагрузить систему", "диджитализация", "приложение в смартфоне". дебил оманский

надо
* про экономику
* про вирус
* про карантин
* про международную политику

одно перезагружает и приложения диджитализирует. пустобрех
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перезагрузим правоохранительные органы.-Это вряд ли /«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский.
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Многих пугает то, к чему Зеленский привел страну всего за год.
А меня пугает другое.
Меня пугает то, что на фоне следующего президента мы будем говорить, что Зеленский оказывается был еще очень даже нормальный президент.

Просто я верю в то, что наш бесконечно мудрый народ сможет переплюнуть свой предыдущий выбор и Избр того, кто опять наобещает с три короба. Когда перезагрузим правоохранительные органы, уверен, что их количество сократится, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4344
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Может и здравая идея, но не ко времени - если имеется в виду слияние САП с ОГПУ, НАБУ с ГБР / МВД / СБУ, НАПК с Минюстом или ВАКС с обычным судом, это будет использовано внешнеполитическими партнёрами для констатации, что Зеленский ликвидировал "более прогрессивные антикоррупционные органы" вернул предмет их ведения традиционным "более коррумпированным" правоохранительным структурам.
А это было одним из условий безвиза. Скажут "регресс" и начнут "отстёгивать" Украину от европейской траектории, в частности в визовом вопросе. А реальной причиной будет перераспределение сфер влияния с русскими.

Я бы сейчас этого не делал. Нельзя давать поводы трындеть на всех углах, что у нас борьба с коррупцией (и так "никакая") вообще на нет сошла . . . Разницы по факту нет (что с НАБУ / САП, что без них), но повод вылить на страну заказные тонны грязи в мировых СМИ будет.
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сравните эту убожество при власти с недавним интервью Пороха трем каналам.

земля и небо
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Правильно, шалав оттуда из органов повышвыривайте назад откуда взяли - на трассу! А то носят шлендры погоны, касуются, а толку от них НОЛЬ! Мужики там хоть априори без мозгов в ментовке, но хоть сила есть кой у кого. А у шалав что есть? Че они могут преступнику предложить?? Тока то, что и на трассе.
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Вот именно, при Януковиче так всё было хорошо. Туда и идём.
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Коли перезавантажимо правоохоронні органи, впевнений, що їх кількість скоротиться, - Зеленський.
Потураєв про шісток коломойського в СН: А тут говорится прямо: зачем они вообще нужны? Это же все по указке Запада, они недееспособны, и зачем они все нужны; и НАБУ нужно расформировать, а его функции передать ГБР. Плюс расформировать Высший антикоррупционный суд, НАПК и САП, причем функции последней передать Генпрокуратуре

Тепер зрозуміли про яке скорочення йдеться.
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Прорало парня...перезагружает и перезагружает.зеля...охолонись.испей водицы.здесь перезагрузкой не поможешь.полная дефрагментация нужна.
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