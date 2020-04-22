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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5255) судебная реформа (1307)

 Судебную систему нужно полностью перезагрузить, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за годы независимости страны была выстроена судебная система, которая не работает справедливо.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Так, Зеленский напомнил о делах Сергея Пашинского и Олега Гладковского.

"Пашинский (экс-нардеп. - Ред.), Свинарчуки (экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. - Ред.), и еще много фамилий там есть. Действительно, есть и криминальные авторитеты, хорошо поработала СБУ. А потом суды их отпускают. Судебную систему в Украине полностью надо перезагрузить", - заявил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства, - Зеленский

Президент добавил, что за все эти годы выстроена судебная система, которая не работает справедливо.

"Я уверен в том, что много судей нормальных и честных, действительно профессиональных. Но за все эти годы выстроена такая судебная система, она не работает справедливо. Она, может, и работает профессионально, но в другую сторону. Поэтому мы ее хотели перезагрузить. Судебную реформу подготовили. Сложно. Мы это сделаем", - пообещал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: "До многого даже руки не дошли, но дойдут", - Зеленский о годе президентства

Источник: https://censor.net.ua/v3190772
 
 
 Топ комментарии
 
Дошло давно и он делает под себя и для себя

Судебную систему нужно полностью перезагрузить, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5360
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аха...ха...ну все лысого в верховный суд
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Дошло давно и он делает под себя и для себя

Судебную систему нужно полностью перезагрузить, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5360
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ЗЕ= "Судову систему потрібно повністю перезавантажити"-
ЗЕ, тобі вже ніхто не вірить... Ти - брехун, як і Потрох... В вересні минулого року обіцяв щотижня знімати по одній мантії з суддів, обіцяв, виконав - ні! Обіцяв : весна прийде - розпочнуться посадки... Виконав - НІ!
Але... якщо ти дійсно занепокоївся своїм майбутнім, чи зоча б - рейтингом в Україні і за кордоном, тоді
-спочатку внеси зміни в ряд законів, а саме:
-Всім новопризначеним суддям встановлюється тверда оплата праці - 5-6 мінімальних оплат... Епоху захмарних зарплат ми вже пройшли... і суспільство НЕ отримало очікуваного ефекту від діяльності...ні від міністрів, ні від правоохоронців, так і від суддів... А отримали навпаки ... - ефективність їх роботи різко впала... Пряник не допоміг, застосуй ще й кнут...
-При виході на пенсію - всім суддям відміняються щомісячні доплати до пенсії з бюджету...
-Бо підняти - завжди зумієш, забрати - ні...
-Визначи жорсткі покарання для суддів за неправомірні ухвали... за незаконне збагачення - підніми мінімум втричі...
-Повністю зміни склад надзірних органів за діяльністю судів та за суддями..
- Визнач для них також - жорсткі умови оплати, пенсій та звільнення.. розміри покарань... за халатність (кумівство, продажність) до виконання ними своїх обов'язків
І лише тоді розпочинай міняти персональний склад судів...
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"Пашинский, Свинарчуки..." не спорю... А ЕРМАКИ (!), блин, Дубинские любители скорости (!) и прочая "новая придворная рать" ?! ЭТО КАК - "свои"!?!?
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аха...ха...ну все лысого в верховный суд
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судебная реформа и перегрузка длится уже около 5 лет
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По-моему легче установить контакт с инопланетянами, чем с судами связываться.
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И еще будет длиться 10 лет... Вопрос перезагрузки, в корне своем, прост - надо отказаться от набора судей из КАСТЫ вечных начальников - дети и внуки бывших судей, прокуроров, полицейских, чиновников! У нас при любой реформе ГЛАВНОЕ -ОСТАВИТЬ ПРИ ДОЛЖНОСТЯХ ПОТОМСТВЕННЫХ "ДВОРЯН" !!!!!
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Т.е. добьем остатки совсем? Окончательно превратим в руины.
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Судья должен быть прикосновенен и понимать, что если шо то тюрма. А вообще лучше нанимать иностраннцев на роль судей, от наших жлобов чесного правосудия не добьешся, менталитет совковый. его никакая реформа не исправит
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Я только хотел сказать -- других тупо нет. Некомплект первички -- 40%. А тех, кого наши "ВУЗы" навыпускали за последние 10 лет, нельзя на пушечный выстрел подпускать к судам.
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Да-а-а-а... А те кто уже в СУДАХ, посмотрите на ЭТО - сплошь "детишки-недоросли" папаши мамаш "нуворишей"!
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Остатки чего?Остатки "баблоприёмника"?
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Второго сентября прошлого года бубочка обещал еженедельно снимать мантии с недоброчестных судей.
Поскольку на сегодня не снял не одной, значит, недобросовестных судей нет.
Так?О каком баблоприемнике ты говоришь?
Или бубочка трепло?
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Добивать НЕ-ЧЕ-ГО!!! Доказано "светскими дивами" типа судьи Джарты!!!!
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Год прошёл....И опять всё в будущем времени. Когда реальный отчёт о проделанном. а не воздушные замки для лохтората. Живут в параллельной Украине не пересекаясь с реальностью.
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Та скільки того лохторату, жалюгідні 8 відсотків!
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все, что сидело в высоких судейских кабинетах- минимум в отставку
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Вот хоть что-то правильное можно бы сделать. Если бы еще не это бы.
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А может перепрошить?
Там уже вирусняков нахваталась это судебная система.
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зеленый черт только раздуплился после очередной наркоты
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Тобто перезавантажити судову систему із старими суддями, бо всі корумповані та нема чесних? Тоді матимемо теж саме, але додається некомпетентність!
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Мало до кого доходит, что судебная система и кадровые проблемы - не одно и то же. Судову систему потрібно повністю перезавантажити, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4181 Тем более система сейчас нормальная и отвечает мировым стандартам.
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Тем более система сейчас нормальная и отвечает мировым стандартам.

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Тогда для чего это возня с банковским законом?
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Повторить про кадровую проблему? Судову систему потрібно повністю перезавантажити, - Зеленський - Цензор.НЕТ 415 Система не судит и не принимает решений, это делают люди. А с учетом, что суды первой инстанции просто по времени не успели почистить, то проблем еще больше.
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Да и оказалось реально некем менять. После первых же конкурсов "новых лиц" на профпригодность -- ужаснулись. Что с судьями, что с прокурорскими.
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И кто же их учил слесаря,стоматологи,агрономы?Ужаснулись кого воспитали?Все эти годы не нужны были просто специалисты,а управляемые специалисты.А управляемому специалисту пофиг кто им управляет,да и пофиг спец ты или нет.Ты нам нужное решение, а мы не видим твою декларацию.Деньги давай,давай деньги,да и пофиг спец ты или нет.
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Ну так с этого и начинайте,что никакой реформы не было была пиар акция..Конечно люди,а для этого над людьми ставятся ещё люди,а над ними парламент и президент.Так что помешало за 5 лет решить проблему?
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если не чего не выполнил то шо обещал - обещайте больше и обманывайте дальше - в Украине работает - доказано ослом
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Пэтром-рихварматором что ли? Судебную систему нужно полностью перезагрузить, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1266
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Авжеж- потужним й безальтернативним!)))
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О, и тебя со дна подняли, Тортиллаа?!
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Так может просто надо не подтасовывать дела и не заводить дел, где нет преступления - но которые очень нравятся люмпену? Хотя да, суды это проблема. Но там, где проблема - например с коломойским - шмаркля не вспомнил.
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А с Гладковским? Кто-нибудь показал, что то же самое можно купить официально и дешевле?
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Этот эпизод уже не рассматривается. Остался не задекларированный доход от сдачи квартиры жены.
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Кстати зебы накопали компромат и на Порошенко, есть даже виде, подтверждающее, как он перешел улицу в неположенном месте, проезжая часть была метров 5 или даже 5 метров и 4 миллиметра...
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А где взять 7000 судей, которые поступили в институт за 20$ учились еще 20 + дали за должность 20... За пол жизни с зарплаты не вернут.
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Тебе обдурили- то не є чоколят! Не жери це!
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В Америке слово судьи и авторитет шерифа непререкаемы. Но это же другая страна и другой менталитет, где закон это всё.
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очень дохрена идиотизма от гаранта для одного дня...
перегрузун ты наш...
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а че это он сегодня распатякался?вчера же вроде годик был...
а сегодня уже другой инфоповод-день рождения другого клоуна-иллича
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Он хоть когда-нибудь не врёт? В этом году по плану реформы должны были быть реформированы низовые звенья судов именно те, которые принимают решение. Портнов, который выстроил судебную систему под убийцу-Януковича, что-ли, будет себя реформировать?
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Давай я тобі ,кретине,прізвищ добавлю :Кузьменко,Дугарь,Антоненко,Чорновол.Чмо ти квартальне.
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Он просто изобразил, что он - ни при чём к этому...
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Лучше не трогай придурок, хоть что то через ж работающее пусть будет
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ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО В ТЕЛЕВИЗОРЕ НУ ОЧЕНЬ МНОГО ГОВОРИТ И ВСЕ ПРОВАЛЫ ЭТО ПОБЕДА ТАК ВРАТЬ ЕЩЕ НИКТО НЕ МОГ ЧУВСТВУЕТСЯ ПРОФИ АКТЕР КОТОРЫЙ НУ НЕ ПРЕЗИДЕНТ В ДЕЛАХ
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Така пропозиція про перезавантаження нагадує комуністичний ідіотизм!
Держава гне, дурять закони,
І нашу кров податки п'ють.
Нема багатим перепони, -
Про право ж бідного не чуть!
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Не треба було призвищ називати,дурноголове зе!!Тепер це вже можливо розглядати як тиск на суд!адвокатам Пашинського та іншим пора подавати позови на блазня!
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Володя, просто поддержи Мишу, он всю малину воровскую выкосит.....эх, нравится мне ход мыслей Зеленского, абы не уподоблялся кролю и свыночолу!!!
А так, очередным пордсрачником соевым ушлепкам удовлетворён
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Прошел год - пошло дублирование пиарвысеров!!!
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падажжите! А как же стадион? А как же обвинения во всех грехах ПАП? Неужели то всё оказались суды, а не ПАП?
А я-то думал........

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За годы незалежности судебную систему перезагружали все президенты, а толку нет, так может быть лучше будет. если судебная система перезагрузит всю остальную власть?
Что вы хотите от гос. служащих, которым в любое время могут устроить люстрацию, заморозить зарплату, отменить льготную пенсию и пожизненный найм? Что можно ждать от судей, которых в суде безнаказанно матерят, бьют и блокируют активисты? Может быть только позиция "Чего изволите?" и нос по ветру. а не законность, перезагрузка может быть только такая, чтоб судьи на ближайшие пару лет прогнулись под Зе, как до того под Пороха.
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Вова, осталось немного, всего 4 года продержаться с этой мулькой про перезагрузку системы. Давай, не сдавайся...
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4 роки потерпіти, а там виберем президентом Олю Полякову, вона то точно знає як вирішить усі проблеми)))
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"Судебную систему в Украине полностью надо полностью перегрузить!" В.А.Зеленский. 2023 г.
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Судебную систему нужно полностью перезагрузить, - Зеленский, мы это вторую пятилетку слушаем. Об этом ещё Порошенко говорил, которого ты обещал посадить в тюрьму.
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Во блин, не прошло и года, как он проснулся)
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знову казочки про реформи..
а олігархи сіли на потоки,
і під них працює уряд-проффесіаналів
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В Україні такі "суди" , що всіх "суддів" фактично можна одразу садити на пожиттєво , ще й з конфіскацією
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Скажу більше: з конфіскацією майна та заощаджень їх, їхніх дітей, онуків і правнуків.
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Введіть суд присяжних. Обмежте роль судді у остаточному рішенні суду. Розробіть відповідний механізм так, щоб у рішенні суду роль анонімних присяжних складала 50%, роль судді 30%, роль адвоката і прокурора по 10%. Це чисто схематично і дуже приблизно. Присяжні обов'язково мають бути засекречені, добре оплачувані і давати підписку про нерозголошення своєї роботи у суді та прийнятих рішеннях.
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У Зеленского оговорки по Фрейду. Его, видите ли только Пашинский и Гладковский интересует! А Факт подкупа зеленых депутатов в парламенте, а продажа Ермаком должностей, а государственный Центрэнерго негласно отданный в управление Коломойскому, в 19-м прибыльный а в 20-м ставший глубоко убыточным? Зеленский же не настолько ограничен, что бы не понимать всего этого.
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Странно, Порошенко волал о нечуванных рехвормах. А оказалось - очередное дерьмо, все, к чему прикасается мародер
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С этого надо было начинать в турборежиме,иначе ничего,никакие реформы,ноль это в лучшем случае.
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сегодня янелох в ударе.перезагружает все подряд.медицину...судебную систему.вова!мы понимаем.ты фильм матрица для себя открыл.но поверь на слово.первый фильм он самый хороший.второй...несмотря на звучное название хуже.а...я и забыл...хуже не будет!

...
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А чим порошенківська перезагрузка не довподоби....
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Может зеленского самого перезагрузить?часто зависать стал.
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Це, повна брехня. Судова система нормально працює в режимі псемархії. З радянських часів була створена псевдодержава корумпованих чиновників, яка прекрасно працює на розкрадання матеріальних ресурсів країни та утримання експлуатованого бидла в покорі. Така собі, Африка епохи колонізації.
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Сопля зеленая безхребетная!
А чего ж ты молчал когда тебя и твой закон о реформировании судьи в наглую на х-ю вертели?!!!
Получал удовольствие?
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Вертели пэтину реформу вместе с реформатором.
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