 Судебную систему нужно полностью перезагрузить, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Так, Зеленский напомнил о делах Сергея Пашинского и Олега Гладковского.

"Пашинский (экс-нардеп. - Ред.), Свинарчуки (экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. - Ред.), и еще много фамилий там есть. Действительно, есть и криминальные авторитеты, хорошо поработала СБУ. А потом суды их отпускают. Судебную систему в Украине полностью надо перезагрузить", - заявил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства, - Зеленский

Президент добавил, что за все эти годы выстроена судебная система, которая не работает справедливо.

"Я уверен в том, что много судей нормальных и честных, действительно профессиональных. Но за все эти годы выстроена такая судебная система, она не работает справедливо. Она, может, и работает профессионально, но в другую сторону. Поэтому мы ее хотели перезагрузить. Судебную реформу подготовили. Сложно. Мы это сделаем", - пообещал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: "До многого даже руки не дошли, но дойдут", - Зеленский о годе президентства