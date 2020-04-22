 Судебную систему нужно полностью перезагрузить, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".
Так, Зеленский напомнил о делах Сергея Пашинского и Олега Гладковского.
"Пашинский (экс-нардеп. - Ред.), Свинарчуки (экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. - Ред.), и еще много фамилий там есть. Действительно, есть и криминальные авторитеты, хорошо поработала СБУ. А потом суды их отпускают. Судебную систему в Украине полностью надо перезагрузить", - заявил он.
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Президент добавил, что за все эти годы выстроена судебная система, которая не работает справедливо.
"Я уверен в том, что много судей нормальных и честных, действительно профессиональных. Но за все эти годы выстроена такая судебная система, она не работает справедливо. Она, может, и работает профессионально, но в другую сторону. Поэтому мы ее хотели перезагрузить. Судебную реформу подготовили. Сложно. Мы это сделаем", - пообещал Зеленский.
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ЗЕ, тобі вже ніхто не вірить... Ти - брехун, як і Потрох... В вересні минулого року обіцяв щотижня знімати по одній мантії з суддів, обіцяв, виконав - ні! Обіцяв : весна прийде - розпочнуться посадки... Виконав - НІ!
Але... якщо ти дійсно занепокоївся своїм майбутнім, чи зоча б - рейтингом в Україні і за кордоном, тоді
-спочатку внеси зміни в ряд законів, а саме:
-Всім новопризначеним суддям встановлюється тверда оплата праці - 5-6 мінімальних оплат... Епоху захмарних зарплат ми вже пройшли... і суспільство НЕ отримало очікуваного ефекту від діяльності...ні від міністрів, ні від правоохоронців, так і від суддів... А отримали навпаки ... - ефективність їх роботи різко впала... Пряник не допоміг, застосуй ще й кнут...
-При виході на пенсію - всім суддям відміняються щомісячні доплати до пенсії з бюджету...
-Бо підняти - завжди зумієш, забрати - ні...
-Визначи жорсткі покарання для суддів за неправомірні ухвали... за незаконне збагачення - підніми мінімум втричі...
-Повністю зміни склад надзірних органів за діяльністю судів та за суддями..
- Визнач для них також - жорсткі умови оплати, пенсій та звільнення.. розміри покарань... за халатність (кумівство, продажність) до виконання ними своїх обов'язків
І лише тоді розпочинай міняти персональний склад судів...
Поскольку на сегодня не снял не одной, значит, недобросовестных судей нет.
Так?О каком баблоприемнике ты говоришь?
Или бубочка трепло?
Там уже вирусняков нахваталась это судебная система.
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Тогда для чего это возня с банковским законом?
перегрузун ты наш...
а сегодня уже другой инфоповод-день рождения другого клоуна-иллича
Держава гне, дурять закони,
І нашу кров податки п'ють.
Нема багатим перепони, -
Про право ж бідного не чуть!
А так, очередным пордсрачником соевым ушлепкам удовлетворён
А я-то думал........
04.11.19 14:31 Зеленский подписал закон о судебной реформе
Что вы хотите от гос. служащих, которым в любое время могут устроить люстрацию, заморозить зарплату, отменить льготную пенсию и пожизненный найм? Что можно ждать от судей, которых в суде безнаказанно матерят, бьют и блокируют активисты? Может быть только позиция "Чего изволите?" и нос по ветру. а не законность, перезагрузка может быть только такая, чтоб судьи на ближайшие пару лет прогнулись под Зе, как до того под Пороха.
а олігархи сіли на потоки,
і під них працює уряд-проффесіаналів
...
А чего ж ты молчал когда тебя и твой закон о реформировании судьи в наглую на х-ю вертели?!!!
Получал удовольствие?