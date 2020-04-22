 Третьи сутки горит крупнейший национальный парк Польши. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание wPolityce.pl.

Тушение пожара осложнено тем, что к месту распространения огня нельзя подъехать на автомобиле.

"Чтобы добраться на место, пожарные вынуждены идти пешком около 5-ти километров. Для тушения пожаров они используют глушители, то есть, палки с листовым металлом на конце. Огонь гасят ударами этих палок по местам горения", - рассказал представитель Пожарной службы РП Кшиштоф Баторский.

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Часть охваченной огнем территории расположена на торфяниках, так что пожарным приходится постоянно следить за тем, чтобы не попасть в огненное кольцо.

На помощь местным пожарным отправились 180 их коллег из других регионов страны. В районе пожара разворачивается кризисный штаб. Сверху воду на пламя сбрасывают 4 пожарных самолета.

Пожары в Бебжанском национальном парке происходят ежегодно, но нынешний - крупнейший за последние 10 лет.

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Бебжанский национальный парк расположен на территории площадью около 59 тыс. га. Он расположен в топкой местности, там много редких видов растений и животных.

Руководство парка собирает средства на помощь в проведении спасательной операции.