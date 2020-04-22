 Третьи сутки горит крупнейший национальный парк Польши. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание wPolityce.pl.
Тушение пожара осложнено тем, что к месту распространения огня нельзя подъехать на автомобиле.
"Чтобы добраться на место, пожарные вынуждены идти пешком около 5-ти километров. Для тушения пожаров они используют глушители, то есть, палки с листовым металлом на конце. Огонь гасят ударами этих палок по местам горения", - рассказал представитель Пожарной службы РП Кшиштоф Баторский.
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Часть охваченной огнем территории расположена на торфяниках, так что пожарным приходится постоянно следить за тем, чтобы не попасть в огненное кольцо.
На помощь местным пожарным отправились 180 их коллег из других регионов страны. В районе пожара разворачивается кризисный штаб. Сверху воду на пламя сбрасывают 4 пожарных самолета.
Пожары в Бебжанском национальном парке происходят ежегодно, но нынешний - крупнейший за последние 10 лет.
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Бебжанский национальный парк расположен на территории площадью около 59 тыс. га. Он расположен в топкой местности, там много редких видов растений и животных.
Руководство парка собирает средства на помощь в проведении спасательной операции.
Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, 9и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.
Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.
Имя сей звезде "полынь"; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.
Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была - так, как и ночи.
Свои же чинуши лес накрали и подожгли, чтоб уничтожение лесов скрыть, а виновата *********.
а наше мчс нагнало кучу техники сожгли-спионерили херзнает сколько топлива..