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Все про:пожар (4153) Польша (5176)

 Третьи сутки горит крупнейший национальный парк Польши. ВИДЕО

Пожар охватил 3 тысяч га крупнейшего природного заповедника страны - Бебжанского национального парка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание wPolityce.pl.

Тушение пожара осложнено тем, что к месту распространения огня нельзя подъехать на автомобиле.

"Чтобы добраться на место, пожарные вынуждены идти пешком около 5-ти километров. Для тушения пожаров они используют глушители, то есть, палки с листовым металлом на конце. Огонь гасят ударами этих палок по местам горения", - рассказал представитель Пожарной службы РП Кшиштоф Баторский.

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Часть охваченной огнем территории расположена на торфяниках, так что пожарным приходится постоянно следить за тем, чтобы не попасть в огненное кольцо.

На помощь местным пожарным отправились 180 их коллег из других регионов страны. В районе пожара разворачивается кризисный штаб. Сверху воду на пламя сбрасывают 4 пожарных самолета.

Пожары в Бебжанском национальном парке происходят ежегодно, но нынешний - крупнейший за последние 10 лет.

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Бебжанский национальный парк расположен на территории площадью около 59 тыс. га. Он расположен в топкой местности, там много редких видов растений и животных.

Руководство парка собирает средства на помощь в проведении спасательной операции.

Источник: https://censor.net.ua/v3190729
 
 
 Топ комментарии
 
И в воздухе витает всеобщая идея подпалить нахй и Педерацию чтобы тоже горела, а не только у нас поджоги устраивала!
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Как бы приплести сюда Зеленского, зраду и Оман? Третьи сутки горит крупнейший национальный парк Польши - Цензор.НЕТ 8361
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Местное польское зебильо видимо вышло на шашлычки Третьи сутки горит крупнейший национальный парк Польши - Цензор.НЕТ 5927
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Как бы приплести сюда Зеленского, зраду и Оман? Третьи сутки горит крупнейший национальный парк Польши - Цензор.НЕТ 8361
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Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.

Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, 9и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.

Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.
Имя сей звезде "полынь"; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.

Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была - так, как и ночи.
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что это за бред? ты с сортира цитируешь надпись на стене?
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Для вас, козлов, специально книжку написали, Библия называется. В Одноклассниках её нет, нет и вконтакте.
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И в воздухе витает всеобщая идея подпалить нахй и ********* чтобы тоже горела, а не только у нас поджоги устраивала!
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Да уже сжечь нах всю природу на планете - чего только паРашную!
Свои же чинуши лес накрали и подожгли, чтоб уничтожение лесов скрыть, а виновата *********.
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Для тушения пожаров они используют глушители, то есть, палки с листовым металлом на конце. Огонь гасят ударами этих палок.

а наше мчс нагнало кучу техники сожгли-спионерили херзнает сколько топлива..
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О, боти вже тут як тут. Ботики, а ну поясніть нам, недолугим, чому російська агентура не може палити в Україні та Польщі?
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Не может быть!!!! Разумеется там тоже поджигатели на скутерах. И канечна ветка упала на провода....
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