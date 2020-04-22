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 Политика Украины, Общество
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Все про:МВФ (2898) Саакашвили (2768) реформы (3503)

 "Все поменять - избавиться от бюрократии, со временем избавиться от налогов и чуть-чуть отойти от рекомендаций МВФ", - Саакашвили. ВИДЕО

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили считает, что украинские власти должны искать новые методы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью на телеканале Украина 24. По его словам сотрудничество Украины и МВФ неизбежно, но необходимо "чуть-чуть" отойти от рекомендаций его специалистов.

"Все поменять - избавиться от бюрократии, избавиться от 80-90% регуляции, со временем избавиться от налогов и чуть-чуть отойти от рекомендаций МВФ, но разговаривать с ними потому, что иначе не получается. В Грузии мы от них отказались и слава Богу. И двигаться вперед. Не говорить, что мы не будем МВФ принимать и возвращаться к старой системе - нету старой системы. Некуда возвращаться!", - сказал Саакашвили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам, - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/v3190722
 
   
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"Зебил и Карлсон, который живёт на крыше". Фильм ужасов, часть 2.
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Для кого "хороший"? Для вати з міфічного ПІСУАРа югавастока? Забирайте до себе в ОРДЛО, плюс можемо безкоштовно додати вагон заражених монахів рпц.
До речі: чи очікується в Одесі реконструкція подій 2.05 ?
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- Бэрримор, что за ужасный визг порохоботов?
- Это Михо возвращается...
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зебилы упорото продолжают херить собственную страну. это не вой - это дикий ржач. "Все поменять - избавиться от бюрократии, со временем избавиться от налогов и чуть-чуть отойти от рекомендаций МВФ", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9375
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ну да вернется насрет вам тут и свалит
а дерьмо будете сами разгребать
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Теперь вопрос посадки главного подсудимого как бы уже решён,запасаемся попкорном
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Двух долбо...бов одновременно она не выдержит...
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Я б сказал иначе:
Урааа! Дефолт быстрее наступит!!!

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не, Зеленскому так не подходит
он сказал что РРО должен иметь каждый, даже таксист
у Зеленского олигархам можно только без налогов и выплачивать с бюджета млрд гривен не пойми за что
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житель юговостока - "Однозначно Саакашвили это хороший шаг. ....."

Не кажи Гоп доки не перескочиш. І навіть коли перескочиш, не кажи "гоп"! Спершу подивись, у що вскочив!
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Може не буде що їсти, горошей.... Але животи луснуть від сміху. Знову ті самі граблі...
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Обосрется и будут зелЮ топить.и потом вместе с зеЛяй на ростов вылетит "Все поменять - избавиться от бюрократии, со временем избавиться от налогов и чуть-чуть отойти от рекомендаций МВФ", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 3649
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Ростов забронировал Пеца
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"... Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!

Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня."


12 стульев ◦ Двенадцать стульев
Часть 3. Сокровище мадам Петуховой
Глава 37. Междупланетный шахматный конгресс
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Карлсона на нары грузины не посадили так придётся нам садит после смены власти.
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Щодо саакі мене цікавлять лише стріми з засідань Кабміну, де армянін з грузином будут кидатись склянками "Усе змінити - позбутися бюрократії, з часом позбутися податків і трохи відійти від рекомендацій МВФ", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1349
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Теперь уже наверное чем-то потяжелее.
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Борислав Береза

Полностью поддерживаю свежее желание Зеленского назначить Саакашвили кем-нибудь в правительство Украины. Если кто и сможет ускорить обвал Зеленского, то это Михаил Николозович. Теперь на переходящие грабли Порошенко решил прыгнуть Зеленский. Аплодирую. Стоя. Это гениальное решение.
Вот только страну жалко.(из ФБ)
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2 листопада 2007 року перед будинком грузинського парламенту почався безстроковий мітинг опозиції, однією з вимог якої був перехід до парламентської республіки.
Після того, як 7 листопада грузинський спецназ, використовуючи водомети та сльозогінний газ, розігнав мітинг, опозиція висунула умову негайної відставки Саакашвілі.
При розгоні мітингу опозиції постраждали близько 500 людей.
Влада заборонила телеканали «Кавкасія» та «Імеді», а також опозиційну телекомпанію «Руставі-2».
8 листопада вночі Саакашвілі підписав указ про введення в Грузії надзвичайного стану терміном на 15 днів «у зв'язку зі спробою державного перевороту».
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"со временем избавиться от налогов"

Он уже нанюхался.
Это п*здец, граждане, два наркомана у руля.

Боже, спаси Украину, смой все это дерьмо потоком.
Все, я пошла.
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Опять о Нью-Васюках будет рассказывать...
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5 вересня 2017 року Україна отримала новий запит від Головної прокуратури Грузії щодо арешту та екстрадиції Саакашвілі.
30 жовтня заступник головного прокурора Грузії Георгій Гогадзе коментуючи питання екстрадиції зазначив, що прокуратура Грузії очікує від української сторони рішучих дій, також він зазначив, що наразі в української влади не повинно бути причин відмовляти в екстрадиції.
5 січня 2018 р. повідомлено, що суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Таке рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Георгій Аревадзе
21 січня 2018 р. Прокуратура Грузії зробила заяву щодо екстрадиції Саакашвілі.
12 лютого Саакашвілі черговий раз не з'явився до прокуратури Києва для дачі пояснень в рамках проведення екстрадиційної перевірки.
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Це уйо-бище витягли на світ щоб бубочка на нього звалив всі косяки . Лукавий , брехливий , продажний , до того ще й сцикун . Гіперпопуліст і генетичний рєшала .
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Избавиться от налогов.... Сказочный идиот!
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Да, мне это тоже больше всего понравилось.
Это уже за гранью.
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Саакашвили принял нищую, тотально коррумпированую страну с разрушенной инфраструктурой, страну, в которой нормально не работал ни один институт власти.
После себя оставил страну с возросшим ВВП в 4 раза, с одним из самых низких показателей преступности в мире, прекрасной медициной. Реформировал правоохранительные органы, провел судебную реформу, восстановил города, районы, улицы. Грузия до прихода Саакашвили образца 2003 г. и после его ухода - это абсолютно 2 разные страны.
Саакашвили величайший реформатор своего времени, единственной, со всех постсоветских лидеров СССР сумевший провести реальные реформы, которые дали старт в развитии страны у которой, как казалось, нет будущего.
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питання в іншому, йому пропонують "ніщо"! Віце-прем'єр в нашій країні, це ніхто. Такий самий ніхто, як і "губернатор" Одеської області.
Навіщо підставлятись і брати на себе антирейтинг Зелених?
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Треба спитати в самих зелених, мабуть... "Усе змінити - позбутися бюрократії, з часом позбутися податків і трохи відійти від рекомендацій МВФ", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6722
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При всей неоднозначности к саакашвилли, но вот это и будет лакмусовой бумажкой для всей зе власти
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На жаль, тут усе зрозуміло наперед. Йому пропонують стати не лакмусовим папірцем, а туалетним.
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Зелю уже и воскресший Бандукидзе не спас бы. Напрасно Михо подвизался в это дело. Если врачи говорят. что в морг, значит в морг.
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Сейчас этот бездарный грузинский мерин саакашвили, наломает дров и убежит опять в свою голландию!!
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Як буде існувати держава без податків?z🤔
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Запам'ятайте мої слова: мінімум чере пів року, вони будуть звинувачувати Порошенко в тому, що він привів Саакашвілі в Україну.
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Юрию К. Саакашвили оставил такую цветущую грузию, что его до сих пор ищет интерпол и МВС грузии. и осуждён он там по двум уголовным делам! Просрал грузию, проиграл войну и подло сбежал из страны, вот и все достижения саакашвили!! остальное всё пиар, красная пропаганда и враньё. Если он такой незаменимый, почему его не приглашают вновь в грузию?? А спрятался тут, в Украине, за украинским паспортом и вечно клянчит портфели высоких чиновников!! Вор и болтун!! Вот кто этот саакашвили!
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Зеленые остолопы то голобородька то ******* ждут, а виноват у них всегда Порох хотя сами за год своей власти уже в глубочайшей жопе оказались. При Порохе мы жили как в Европе с открытыми границами и достоинством народа, а при вас ган...нах как в совке с закрытыми границами, без денег и смотрящими в глаза Путина как дворняги.
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